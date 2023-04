Prevén que fuertes lluvias continúen en gran parte de México; pronosticaron granizo

Clima en México para el 11 de abril de 2023. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico para este martes prevé lluvias en gran parte del territorio nacional debido a una inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y la entrada de humedad desde los océanos. Se esperan precipitaciones en el norte, noreste, centro (incluido el Valle de México), oriente y sureste con las de mayor intensidad en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias para este día podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente cálido a muy caluroso en estados del litoral del Pacífico y la Península de Yucatán.

Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 45º C en Michoacán y Guerrero; hasta 40° C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y hasta 35° C en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Veracruz y Tabasco.

En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Durango, y de hasta -5° C en Chihuahua.

Clima en México para el 11 de abril de 2023. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas y cielo medio nublado por la mañana. Ambiente templado y cielo nublado durante la tarde, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14°C y temperatura máxima de 21 a 23°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9°C y máxima de 18 a 20°C.

Península de Baja California: Cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío con posibles heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente de caluroso a muy caluroso.

Pacífico Norte: Cielo despejado a medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con chubascos en Jalisco y Michoacán, además de lluvias aisladas en Nayarit y Colima. Ambiente fresco por la mañana en la región y muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la región. Ambiente fresco a templado por la mañana en zonas serranas de la región y muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde.

Clima en México para el 11 de abril de 2023. Foto: EFE/Martín Lara Reyna

Golfo de México: Cielo nublado durante la mayor parte del día con bancos de niebla sobre sierras de Tamaulipas y Veracruz por la mañana. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz y muy fuertes en Tamaulipas. Además, se prevén chubascos en Tabasco. Asimismo, se pronostica ambiente de fresco a templado por la mañana en la región y caluroso durante la tarde en Veracruz y Tabasco, siendo cálido en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo despejado a medio nublado durante la mañana, incrementando la nubosidad por la tarde con probabilidad de chubascos en la región. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde.

Mesa del Norte: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, muy fuertes en Chihuahua, fuertes en Nuevo León, Durango y Zacatecas, chubascos en Aguascalientes y lluvias aisladas en Coahuila. Ambiente frío a muy frío por la mañana, con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente de templado a caluroso.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas montañosas. Ambiente fresco por la mañana en la región, siendo frío en sierras de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región, siendo caluroso en Guanajuato y muy caluroso en Morelos. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Hidalgo y Puebla, muy fuertes en Querétaro, fuertes en Morelos y Tlaxcala.