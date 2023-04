Mujer se hizo viral por viajar en moto sosteniendo a una niña en carriola

Una mujer en moto puso en riesgo la vida de una menor de edad al llevarla en una carriola en Sahuayo, Michoacán (Facebook/Sahuayo Michoacán)

En redes sociales se hizo viral un video de un motociclista y una mujer que iba en la parte trasera de la moto, quienes pusieron en riesgo a una niña con la que viajaban en calles de Sahuayo, Michoacán.

La grabación de menos de 10 segundos muestra a un conductor circulando con una mujer en la parte trasera de la motocicleta, quien a su vez sostiene una carriola con un solo brazo.

El hecho registrado por un conductor que iba detrás del motociclista rápidamente llamó la atención en la red ya que la carriola no estaba desocupada, pues en el video se alcanzan a ver las piernas de una niña que iba a bordo.

La mujer sostuvo la carriola por varios metros mientras la motocicleta estaba en movimiento (Facebook/Sahuayo Michoacán)

Las personas que iban en la motocicleta con placas 97PHC7 avanzaron varios metros entre automóviles y otras motos. En la parte de su trayecto, que quedó grabada, se puede ver que una camioneta dio un giro a la derecha frente a ellos y que estaban próximos a llegar a un cruce vial en el que varios vehículos atravesaban la avenida rápidamente, por lo que estuvieron en peligro constante.

Además del peligro en que los ocupantes de la motocicleta se pusieron a sí mismos y a la niña por llevarla en la carriola, circularon sin casco.

Si bien la identidad de la mujer que sostuvo la carriola y la relación familiar que tiene con la niña son desconocidas, usuarios de redes sociales especularon que la menor podría ser su hija, por lo que se lanzaron en su contra por arriesgarla.

La mujer fue duramente criticada por poner en riesgo la vida de la niña en calles de Michoacán (AP Foto/Cliff Owen)

Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Pudiendo doblar la carriola”, “Y luego les pasa algo y el que conduce tiene la culpa”, “Aquí si ni como defenderlos”, “Aquí deberían de hacer algo las autoridades” o “Ignorancia en todo su espléndor”.

Esta no es el primer caso viral en que alguien pone en riesgo a un menor de edad en vía pública. Tan solo en enero de este año una mujer fue duramente criticada en redes sociales por obstruir el carril del Metrobús en Ciudad de México mientras estaba con su hija.

El hecho ocurrió el pasado 6 enero en la avenida Ingeniero Eduardo Molina, al norte de la CDMX. La mujer se puso en el carril exclusivo para los autobuses rojos mientras esperaba para atrevesar la calle junto a una menor de edad.

Una mujer recibió críticas por un video viral en el que aparece obstruyendo el carril del Metrobús, poniendo en riesgo a su hija (Metrobús CDMX)

Como el incidente sucedió en Día de Reyes, muchos especularon que se trataba de una madre que llevó a su hija a estrenar el montable eléctrico que recibió como regalo. Sin embargo, el paseo terminó en segundos de angustia para los testigos que la vieron en el carril del Metrobús mientras el vehículo de transporte público estaba en movimiento.

El conductor del Metrobús evitó una tragedia ya que iba a baja a velocidad y logró frenar en cuanto la vio. Además, el automovilista que grabó la escena de cedió el paso a la mujer, quien se apresuró a cruzar sosteniendo a la niña con una mano y arrastrando el montable con la otra.

Un detalle que no pasó desapercibido para los internautas es que en el video se alcanza a ver que a unos metros había un puente peatonal que pudo utilizar para atravesar de forma segura. Esto provocó las críticas fueran más duras debido a que tenía una alternativa y decidió no tomarla.

Los comentarios a su favor fueron escasos, pero no faltó quien saliera en su defensa bajo el argumento de que probablemente no utilizó el puente porque no pudo cargar el pesado montable o quien acusara al hombre que grabó el hecho de ser más imprudente que la mujer al utilizar su celular mientras manejaba sobre una avenida grande y con gran afluencia.