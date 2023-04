Diputada de Morena presumió su tatuaje con la frase célebre de AMLO: “Me canso ganso”

AMLO ha sido distinguido por su celebres frases (Captura/Mañanera)

Magaly Deandar Robinson, diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Tamaulipas, presumió en redes sociales con una fotografía su más reciente tatuaje en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su cuenta de Facebook, la legisladora morenista mostró a sus seguidores el corazón de tinta que engloba la frase célebre del primer mandatario federal: “me canso ganso”. Dicho popular que constantemente ha sido asociado y utilizado en los discursos matutinos de Andrés Manuel.

Este acto por parte de la legisladora del partido guinda habría sido un muestra de apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación, pues acompañada de la fotografía la disputada colocó la frase “Me canso ganso que soy (4T)”.

La morenista presumió en redes sociales su brazo derecho con la frase de AMLO (Facebook/MagalyDeandar)

Hasta el momento la publicación ha alcanzado un total de 337 Me gustas, y pocos comentarios en donde destacan las muestras de apoyo de sus seguidores. “Esa es la mera actitud, diputada. Yo también soy 4T y el ganso no me cansa tampoco. Saludos y Bendiciones”.

Sin embargo, y de acuerdo con el medio local El Sol de Tampico, el tatuaje de la legisladora local es hecho de hena, pue según lo relatado por la morenista, sus hijos y ella habrían hecho una apuesta y al no saber qué figura tatuarse, sólo consideró las frase popular del titular del Ejecutivo federal.

La frase "Cállate chachalaca" marcó la campaña contra AMLO en 2006

“Es de henna, es una apuesta con mis hijos, estábamos bromeando y dijeron ‘vamos a hacernos un tatuaje y que vamos pero es de henna, nos divertimos mucho (...) Me voy a poner ‘me canso ganso’, me quedé pensando eso, me gusta se ve padre pero primero voy a experimentar con henna y luego ya veo”, destacó la integrante del partido guinda al medio local.

Quién es Magaly Deandar

La legisladora perteneciente a la bancada de Morena es presidenta de la Comisión Instructora y de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso de Tamaulipas.

Como diputada, Magaly Deandar ha sido impulsora de la Ley 3 de 3 avanza en Tamaulipas, la cual propone no autorizar el registro para desempeñar en cargos públicos de elección popular a las personas condenadas por delitos cometidos en razón de género, sexuales, violencia política o deudora alimentaria.

La diputada de morena pertenece a las Comisiones del congreso (Foto: Congreso de Tamaulipas)

Cabe resaltar que en junio del 2022, la legisladora local fue señalada e involucrada por haber agredido a una compañera diputada perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN).

Los hechos ocurrieron en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas, donde la morenista Magaly Deandar y la diputada Leticia Vargas forcejearon una urna electoral, lo que provocó que la panista resultara lastimada en su ojo derecho.

De acuerdo a medios locales, la delicadeza del asunto detuvo la sesión y paramédicos tuvieron que atender de emergencia a la diputada del partido blanquiazul. Pero el asuntó no quedó ahí, pues ante el enojo, los panistas llamaron a sancionar a la legisladora morenista.

Leticia Vargas pidió a la Diputación del Congreso de Tamaulipas amonestar a la morenista destacando que Magaly Deander tenía la intención de hacer un acto innecesario al presentar su voto y romperlo enfrente de los demás legisladores.

(Foto:Twitter/@GildoGarzaMx)

“La diputada Magaly Deandar Robinson, integrante de Morena, en un afán por demás fuera de toda cordura parlamentaria rompió la ánfora propiciando que saltaran múltiples pedazos de vidrio los cuales tuve el infortunio de que alcanzaran”, declaró la panista ante las autoridades.

Este hecho incluso llevó a proponer un código de conducta para ser reglamentado dentro del congreso, con el fin de llevar medidas sancionadas ante actos como los presentados por la integrante de Morena, según lo declarado por la diputada del PAN.