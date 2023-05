Boleó zapatos y trabajó en Chicago: Guadiana recordó su juventud de cara a las elecciones en Coahuila

Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila (Twitter/@aguadiana)

En el marco de los procesos electorales por la gubernatura de Coahuila, el candidato de Morena —Armando Guadiana— relató cómo fue su infancia, de qué trabajó de niño y hasta cuánto ganaba su padre.

A través de un video colgado en sus redes sociales —el cual forma parte de una serie de videoclips dentro de su campaña electoral— el senador con licencia relató que fue lustrador de zapatos durante su niñez.

“Yo nací en el ejido de Múzquiz, un municipio de la región carbonífera. Yo trabajé de niño, cuando estaba en la primaria. Recuerdo que cuando boleaba zapatos, unos muchachos más grandes me agarraron a golpes, me quitaron el cajón y me mandaron sangrando a la casa”, contó el aspirante al Ejecutivo local.

Asimismo, Guadiana, quien ahora tiene 77 años, contó cuál era el salario que percibía su padre en aquellos años. “Mi padre en ese entonces ganaba más o menos dos veces el salario mínimo. En aquel entonces era de 17 a 19 pesos, y salimos adelante de esa manera”, recordó el aspirante, quien aseguró que ha conocido de todo.

Guadiana reveló que comenzó a trabajar desde que iba en la primaria (Twitter/@aguadiana)

Por su parte, también expresó que durante su época universitaria se iba a trabajar a Estados Unidos con visa de turista. “En vacaciones de cuando estudié ingeniería, soy ingeniero civil; me iba a trabajar a Estados Unidos. Tenía a mi hermano mayor, vivía a las afueras de Chicago, allá en el estado de Indiana y en vacaciones me iba a trabajar”.

El ex diputado local en el Congreso de Coahuila señaló que en territorio estadounidense “te pagan por hora bien, pero hay que trabajar muy duro”.

No obstante, cabe destacar que antes de ser un político militante del movimiento de la Cuarta Transformación, Armando Guadiana es un acaudalado empresario del sector minero. De acuerdo con una investigación realizada por Infobae México, en la actualidad Guadiana es un “socio activo” de 16 empresas; de las cuales, participó en la creación de 15 de ellas.

Armando Guadiana también es empresario del sector minero (Twitter/@aguadiana)

De dichas compañías, seis corresponden al ámbito de la minería, mientras tres más se dedican al sector inmobiliario y el resto a fines diversos, como: Real del Castillo Soccer, Promociones y Espectáculos Zapalinamé, Materiales y Triturados El Pilar; Fabricaciones Mecánicas de Saltillo, entre otras.

Por su parte, pese a que la primera vez que compitió por la gubernatura de Coahuila, en 2017, declaró tener más de 30 propiedades por toda la entidad, para el proceso electoral de 2023 se apegó al principio de austeridad, pues en su declaración correspondiente a mayo de 2022 aseguró no tener bienes.

En tanto, su experiencia en el sector público se remonta a 1971, cuando fue director General de Catastro en el estado de Coahuila; cargo que sostuvo hasta 1973. Ese mismo año tuvo su primera participación en la política, cuando fue parte del Congreso de Coahuila hasta 1976.

Ricardo Mejía, Armando Guadiana, Manolo Jiménez y Evaristo Pérez se disputan la gubernatura (Especial)

Guadiana Tijerina fue un miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2012, cuando lo abandonó para sumarse a las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que en 2017 lo lanzó por primera vez como candidato a la gubernatura del Estado, quedando en tercer lugar en aquella ocasión, perdiendo contra Miguel Ángel Riquelme, del PRI.

Ahora, el morenista compite contra Manolo Jiménez —ex secretario de Inclusión y Desarrollo Social durante el gobierno de Riquelme— quien es el candidato de la coalición Va por Coahuila, integrada por el PAN, PRI y PRD.

Asimismo, compite contra Ricardo Mejía Berdeja, el candidato del Partido del Trabajo (PT), quien buscaba ir abanderado por Morena y, tras no conseguirlo, dejó su puesto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal para ir tras la gubernatura con otro partido.

En la contienda también está Evaristo Lenin Pérez, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC).