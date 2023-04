Paul Stanley llamó “vieja” a Galilea Montijo

El conductor Paul Stanley se burló de la edad de Galilea Montijo (@Unicable)

El conductor Paul Stanley fue uno de los dos invitados de honor en la más reciente transmisión del programa Netas Divinas (llamado esta ocasión Netas Al Aire) donde las presentadoras fueron Galilea Montijo y la periodista Paola Rojas. Sin embargo, vivieron un momento incómodo cuando prácticamente Stanley llamó “vieja” a su compañera del programa matutino Hoy.

Todo empezó cuando el otro invitado, el conductor Raúl “el negro” Araiza inició un debate sobre el envejecimiento de las personas, coincidiendo con el resto de participantes que los hombres envejecen con menores complicaciones estéticas que las mujeres. Como lo es el caso de las canas, sin embargo Galilea Montijo aseguró que ella está madurando aceptando su apariencia física y los cambios que conlleva el paso de los años, pero justo cuando reveló que ella está a punto de llegar a los 50 años de edad, el conductor Paul Stanley comentó que “se veía más grande”.

Después de ver la molestia en el rostro de su anfitriona, el conductor inmediatamente dijo que no era cierto y se levantó de su silla para pedirle disculpas. Lo que generó un momento de tensión en la transmisión del programa en un espacio público.

La conductora mostró señales de incomodidad ante el comentario de Paul Stanley (Foto Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo, sin hacer mayor controversia por los comentarios de su también compañero en Hoy, continuó con su explicación sobre cómo conlleva la madurez, pero aparentemente forzando una sonrisa incómoda en su rostro.

“Conforme pasan los años, abrazamos nuestra celulitis y nuestras estrías, tuve cesárea y cuando me veo al espejo es la más hermosa cicatriz de mi vida”, confesó la conductora de televisión.

Por si fuera poca cosa la broma de mal gusto de Paul Stanley, la comunicadora Paola Rojas se sumó al chiste retomando el tema y diciendo que se hizo su amiga para ella sentirse más joven a su lado y que le costó procesar la información de que Montijo está a punto de cumplir medio siglo de edad.

Los comentarios en redes sociales fueron en contra del también conductor de Miembros Al Aire, pero no precisamente por su comentario contra Galilea, sino porque, de acuerdo con las publicaciones, se la pasó gritando durante todo el programa, además lo llamaron vulgar y lo calificaron como un pésimo invitado.

Paul Stanley recibió críticas por ser un invitado "ruidoso" e "incómodo" (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

“Que horror, eso parece Hoy, pobre Pao”, “El Paul se está atacando”, “No me gustan nada las vulgaridades de Paul ni sus comentarios fuera de lugar”, “Paul enfada con sus comentarios”, “Que horror, no hay nada comparado con sólo escuchar a las netas originales”,son algunas de las palabras que criticaron al conductor.

Por otra parte “El negro” Araiza fue aplaudido por su participación como invitado en Netas Al Aire porque lo calificaron como divertido, seguro y entretenido, además de tomarse con seriedad los temas que se debatían en el show, comentaron usuarios de redes sociales.

La conductora Galilea Montijo lloró al descubrir su primera cana (@Unicable)

No es la primera vez que Galilea Montijo está bajo la polémica por temas relacionados con su edad, exactamente el pasado viernes 31 de marzo, durante otra transmisión del programa de Netas Divinas, Montijo contó que lloró cuando descubrió los primeros signos de la vejez, particularmente cuando detectó su primera cana en el cabello.

“Les voy a contar, la primera vez que me dijeron ´Gali, tienes una cana´, me dijeron eso hace como 10 años, me puse a llorar, fue como de ´me salió una cana´ y no les digo por el otro lado cuando me salió la otra cana, el grito que pegué”, detalló la presentadora televisiva.

En aquel momento hizo énfasis sobre la importancia de que las mujeres envejezca de una manera saludable tanto física como mentalmente para que el hecho de llegar a la tercera edad no genere problemas en el autoestima o en la seguridad de cada una de las personas que están viviendo este proceso.