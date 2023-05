Morena reviró al PRI: espectaculares usados en Chimalhuacán sin licencia, acusó Azucena Cisneros

La diputada local Azucena Cisneros Coss acusó que propaganda del PRI en el municipio de Chimalhuacán no cumplía con la normatividad vigente Imagen: Morena Edomex

La diputada mexiquense por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azucena Cisneros Coss denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) Edomex de violar la ley en el municipio de Chimalhuacán al pretender colocar propaganda en espectaculares sin licencia.

Lo anterior como respuesta a los señalamientos que hiciera el partido de la candidata a la gubernatura Alejandra Del Moral, de que el gobierno local emanado del Morena, entorpecía el proceso electoral violando la ley al quitar su propaganda.

Por igual, la legisladora morenista dijo que los espectaculares fueron instalados en su momento de manera irregular por los gobiernos emanados de la organización de Antorcha Popular, grupo adherido al PRI en el municipio de Chimalhuacán, para colocar la propaganda de la candidata que va por el Estado de México.

“Más de 90 años de gobernar el Estado de México originó que el PRI esté acostumbrado a manipular y a violar la Ley”, señaló Cisneros Coss.

El gobierno municipal de Chimalhuacán quitó propaganda de la candidata a la gubernatura, Alejandra del Moral por no cumplir la ley Imagen: PRI Edomex

Asimismo, señaló que el PRI Edomex y su líder, Eric Sevilla pretenden engañar a la opinión pública denunciando que el gobierno de Chimalhuacán, violenta los derechos políticos de su candidata, “cuando es el tricolor quien, a través de una empresa que carece de los permisos correspondientes, quiso colocar propaganda en evidente violación a la ley”, aseguró.

La legisladora de Morena, recordó que los terrenos donde se localizan las estructuras pertenecen al gobierno municipal pero la organización Antorcha Popular, que gobernó durante más de 20 años el ayuntamiento a través de sus alcaldes, ya que todos salieron de dicha organización, pretendió adjudicarse dichos espacios colocando los anuncios e incluso se informó que la empresa de espectaculares es de su propiedad.

Por ello, según Azucena Cisneros, el gobierno local les notificó en tiempo y forma, pero subieron las lonas de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD-NA, por lo que las autoridades procedieron a retirarlas. “Como en el pasado Antorcha popular violaba permanentemente la ley sin tener consecuencias, creen que pueden seguir haciéndolo”, dijo la morenista.

Lucha por la publicidad en espectaculares

La diputada local Azucena Cisneros Coss destacó que desde la LXI legislatura Morena seguirá vigilando y denunciando los excesos del PRI en el proceso electoral Foto: Morena Edomex

La diputada por Morena, recordó que este no es el primer caso donde el PRI y su actual candidata pretenden violentar la ley con el uso de espectaculares, ya que un caso similar se dio en el municipio de Tecámac, debido a una serie de irregularidades de las empresas de publicidad, donde el gobierno local se vio obligado a suspender varios anuncios comerciales y no comerciales por no cumplir con la normatividad correspondiente.

Otro caso por la guerra de los espectaculares, fue en el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, donde el gobierno municipal, de extracción morenista, no dejó que se colocara publicidad en enero de 2023, a la entonces precandidata del PRI, bajo el argumento que no cumplia la ley local.

Azucena Cisneros, precisó que los ayuntamientos, “están obligados a cumplir la ley y los partidos políticos deben de dar el ejemplo, pero la alianza PRI-PAN-PRD-NA actúa como si tuviera impunidad, por ello desde la LXI Legislatura Morena seguirá vigilando y denunciando sus excesos en el presente proceso electoral”, expresó.

El Gobierno de Tecámac no permitió en enero de 2023, que se colocaran espectaculares de la entonces precandidata del PRI, Alejandra Dle Moral Vela por violar la ley Imagen: PRI Edomex

Por ello, la oriunda de Ecatepec, hizo un llamado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que inicie las investigaciones correspondientes para que proceda y sancione, “ya que el PRI y Antorcha son cómplices en la violación de la normatividad en la región”. destacó.

Por último enfatizó que ya existe un hartazgo social de los mexiquenses por los excesos del PRI y sus aliados, por lo que “¡Ya se van!, tal como sucedió en Chimalhuacán donde a través de su voto el pueblo acabó con el cacicazgo de la organización priista Antorcha Popular”.