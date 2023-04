La explicación de la imparable violencia en México y cómo se detendría, según Ricardo Salinas Pliego

Para el millonario, si los gobernantes tuvieran sentido común se dedicarían a cambiar el sistema de procuración de justicia Foto: Twitter / @RicardoBSalinas

Posiblemente la mayoría de las personas que vivimos en México, en alguna ocasión hemos sido víctimas de la delincuencia que impera en el país. Eso no es exclusivo de las clases bajas o medias, pues incluso las personas de clase alta han notado que la delincuencia cada vez acapara más a la sociedad.

Un claro ejemplo de esto es lo que dijo, en una entrevista, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien habló sobre el tema. En dicha entrevista, el empresario y su entrevistador hablan sobre un monólogo que dio Salinas Pliego cuando asesinaron a Paco Stanley, y dice que dicho monólogo es completamente aplicable a la actualidad, pues en los últimos 25 años no ha mejorado esta situación. “La inseguridad no ha mejorado, han pasado 25 años, y cómo le molestó a (Cuauhtémoc) Cárdenas, que era el regente de la Ciudad en ese entonces, se me echaron encima, porque lo vieron como un ataque político contra él y su partido, no es personal, Zedillo también se encabron*”.

Dice que el expresidente Ernesto Zedillo, también sintió un ataque de él a su gobierno, algo que no era personal. “¿Lo que tienen que dar es salud? Salud no, ¿Educación? No, deben dar seguridad, la salud y la educación la podemos comprar, ¿Qué, la seguridad también la vamos a comprar, y la justicia la vamos a comprar? No, eso es lo que no se debe privatizar, la violencia debe ser un monopolio del Estado, y hoy no está privatizada, y no hay para dónde”.

Menciona que esto no es cuestión del gobernante, sino que es todo el sistema de procuración de justicia, pero si los gobernantes tuvieran sentido común, que es el que no hay, se dedicarían a cambiar el sistema de procuración de justicia, para que si alguien se porta mal, entonces hay una consecuencia.

El empresario cuenta con una fortuna de casi USD 11 mil millones, según Forbes. REUTERS / Stringer

Ricardo Salinas Pliego es uno de los emprendedores más destacados de América Latina, y un hombre convencido del enorme potencial del México, según se lee en el portal oficial de Grupo Salinas.

Es fundador y Presidente de Grupo Salinas, un conjunto de algunas de las empresas más destacadas de México, en los sectores de comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, entre otros. En la actualidad, Grupo Salinas emplea a más de 110 mil personas en seis países.

En la entrevista, el magnate mexicano, considerado la tercera persona más rica de México, también habla sobre cómo vivió la crisis económica en la década de los años 80. El magnate explicó que en aquella época las personas necesitaban sobrevivir, pues México estaba quebrado. “Todos ustedes, jovencitos, que no les tocó la quiebra de México, no saben qué feo estuvo, pero el tipo de cambio de fue de 20 por 1 a 3 mil, y la miseria y la pobreza y la cantidad de vidas destrozadas, de negocios destrozados, todo eso, por culpa de los Gobiernícolas”.

Explica que los presidente mexicanos que causaron esta crisis fueron Luis Echeverría y José López Portillo, a quienes calificó como los presidentes más “nefastos”. “Dejó una cosecha, un resultado de tierra quemada para todo México, era un país de desastre, mucha gente joven se fue a trabajar a Estados Unidos, la gente no entiende, dice: ay, es que tú siempre rico, pero no saben, me entiendes, yo sí sé cómo fue luchar todos los días para salir adelante, y en una situación muy adversa”, menciona el empresario.

Ricardo Salinas Pliego es dueño de empresas como TV Azteca y Elektra. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Ricardo Salinas pliego es dueño de diversas empresas, entre las que destacan Banco Azteca, TV Azteca y Elektra. recientemente se dio a conocer el último listado de las personas más ricas del mundo que, año con año, lanza la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, en donde se señaló que Salinas Pliego cuenta con una fortuna de USD 10 mil 900 millones.