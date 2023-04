David Faitelson cuestionó a Cuauhtémoc Blanco por autoproclamarse como el mejor en la selección

David Faitelson cuestionó a Cuauhtémoc Blanco (Gettyimages/davidfaitelson_espn)

Durante la primera semana de abril, Cuauhtémoc Blanco, exjugador histórico del Club América y de la Selección Nacional, cimbro al medio del deporte al asegurar que en la cúspide de su carrera estuvo por encima de Javier Chicharito Hernández y de Hugo Sánchez,

El también político mexicano causó controversia tras un encuentro con la prensa luego de una ceremonia de rehabilitación de la Unidad Deportiva Huitzilac. Ahí se le preguntó si se consideraba el tercer mejor jugador en Selección Mexicana por detrás de Javier Hernández y Hugo Sánchez, a lo que respondió sentirse mejor que ellos.

“No, ¿Cómo crees?. Yo me siento mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos jugaron en varios equipos, eso no lo digo yo, lo dice toda la gente (...) Cada quien hizo su historia. Yo califiqué a la Selección a dos mundiales, estábamos a punto de no ir, y con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, claro, yo se lo dejo a la gente”, dijo.

El actual gobernador de Morelos mencionó que se considera mejor que "Chicharito" y Hugo Sánchez. Crédito: Twitter/ @ccaballero10

Las palabras del Tiburón Blanco causaron gran eco en el medio deportivo, entre ellos, al polémico analista de ESPN México, David Faitelson, quién por medio de su cuenta de Twitter aseguró que no “entraría” en polémica, pues los tres delanteros mexicanos fracasaron al mismo nivel con la Selección Nacional.

“Al final, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier Hernández llegaron hasta el mismo ‘tope’ con la selección mexicana. Todos fracasaron en su intento por llevar a México a la siguiente escala... En clubes, Hugo ‘roba’...”, escribió Faitelson.

Algunas horas más tarde, el periodista deportivo colocó: “Para que lo sepa Cuauhtémoc: Rafael Márquez y Guillermo Ochoa han sido más productivos para la selección mexicana que él...”, aseguró.

David Faitelson cuestionó a Cuauhtémoc Blanco por autoproclamarse como el mejor en la selección (Twitter/@Faitelson_ESPN)

El paso de Cuauhtémoc con la camiseta Tricolor

Cuauhtémoc Blanco participó en tres mundiales portando la playera de la selección, siendo Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en los que jugó 11 encuentros. Consiguió marcar un gol en cada una de las justas en las que participó, además de contabilizar 4 asistencias.

Anotó ante Bélgica en el 1998, dando asistencia ante Corea del Sur y Alemania; para 2002, le hizo gol a Croacia, asistiendo ante Ecuador e Italia, se despidió de los mundiales con anotación ante Francia, jugando solo la fase de grupos, ya que no ingresó en la eliminación ante Argentina en Octavos de Final durante Sudáfrica 2010.

La gente recuerda al americanista por su destacada participación en la Copa Confederaciones de 1999, en donde México se coronó tras vencer a Brasil en la cancha del estadio Azteca. Blanco marcó el gol que terminó coronando al tricolor con marcador de 4 a 3.

Cuauhtémoc Blanco es el tercer máximo goleador de la Selección Mexicana (Foto: Twitter/@ElJefeAguila)

Es el tercer máximo goleador de la Selección Mexicana con 38 anotaciones, por debajo de Javier Hernández con 52 y Jared Borgetti con 46. Aunque se distinguió por ser el mayor anotador en competencias oficiales, logrando 33 tantos, sumando 12 realizados en las eliminatorias mundialistas.

Su retiro del combinado tricolor se dio en mayo de 2014, durante un partido amistoso contra Israel, mismo en el que jugó la mayor parte del primer tiempo, saliendo entre aplausos de los asistentes al estadio Azteca. Actualmente se desempeña como Gobernador de Morelos, puesto que ocupa desde el 1 de octubre de 2018, luego de ganar los comicios de ese año.

De 2016 a 2018, ocupó el cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, por el cual pudo contender tras demostrar su residencia en la entidad por al menos 5 años. Aunque fue acusado de haber falsificado documentos; sin embargo, el juicio en su contra fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser considerado como inconstitucional.