Erika Buenfil sufrió “empujones, corretizas y granizo” en concierto de Billie Eilish

Tras la fuerte lluvia que cayó en la Ciudad de México el pasado 29 de marzo, tarde en que estaba previsto a realizarse el concierto de la cantante estadounidense Billie Eilish en el Foro Sol, se difundieron detalles de cómo se vivió la “mojada” jornada en el inmueble.

Y es que debido a la granizada que se precipitó en el Valle de México, el concierto de la cantante y compositora, como parte de su Happier Than Ever World Tour, tuvo que ser pospuesto para el día siguiente, el día 30 de marzo.

Miles de admiradores de la compositora de 21 años llegaron desde primeras horas del día al inmueble capitalino, donde esperaban disfrutar el show de la intérprete de Bad Guy, sin embargo, horas más tarde una torrencial lluvía impidió la realización del concierto.

Erika acompañó a su hijo Nicolás al concierto de la popular estrella (Foto: Instagram)

Una de las asistentes al evento fue Erika Buenfil, quien acompañó a su hijo Nicolás, sin imaginar la travesía que viviría rodeada de miles de personas que ansiaban disfrutar la actuación de la ganadora del Grammy.

“Me di la empapada de mi vida, hasta los chones. Fue una cosa... la verdad aguanté desde la una de la tarde hasta las doce de la noche porque salió finalmente Billie y cantó cinco canciones y Nicolás no se quería ir, vamos a quedarnos”, recordó la actriz de Televisa en un encuentro con la prensa.

“Llegó un momento en que me aparté, me fui a un lugar cubierto, me eché dos tequilas a lo lejos la vi, le dije ‘aquí te espero cuando termines’, ibamos con una persona que trabajo conmigo y se quedaron hasta el final, hasta el último, salió enojado, pero les repusieron el boleto”, añadió.

Los asistentes al evento evidenciaron el clima que los sorprendió en el Foro Sol.

Y es que Buenfil no quiso hacer uso de su fama como figura pública para “colarse” a un mejor sitio dentro del recinto o para evitar hacer colas, por lo que acudió “como cualquier persona” al Foro Sol.

“Desde la una de la tarde llegué, hice mi fila normal, llevaba un paraguas porque estaba el sol a todo lo que da y llevaba un backpack lleno de cosas, que todas se usaron debo decir, y luego te pasan a una primera área y nos sentaron en un jardín, enfilados, muy bien, entonces ahí saqué la torta, la papita y la coquita”, recordó la actriz de la telenovela Perdona nuestros pecados.

“Abren la puerta del Foro Sol como entre 4:30 y a correr, y corrí, todo lo que tenía que hacer. Córrele y estábamos en un muy buen lugar, aplastada, apechugada, manoseada, todo aguanté pero ya esa granizada... Entonces aguantamos el granizo y la gente de repente se empezó a salir literal porque el charco nos cubría el tobillo”, compartió la famosa de 59 años.

Los asistentes al evento tuvieron que resguardarse en los baños portátiles.

Buenfil tuvo que soportar las inclemencias del tiempo y también las aglomeraciones en el venue elegido para la presentación de la popular artista.

“Finalmente decidió que sí iba a cantar ella cinco canciones con una guitarra y salimos de ahí tristes, me aventé los empujones, las corretizas, el no comer, el no tomar, el sol, la lluvia, el granizo y todo me lo eché, pero ya”, refirió.

Pese a ser reconocida por generaciones y últimamente llamada “la reina del Tik Tok”, Erika no fue objeto de fans apasionados y, por el contrario, disfrutó su convivencia con los fans de Billie Eilish.

Veinticuatro horas después de que una tormenta obligara a la cancelación de su recital, Billie Eilish debutó el 30 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México en el más grande concierto de su carrera hasta la fecha. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

“No me pasó nada y agradezco de verdad a la gente, súper disciplinada, todo el mundo respeta, ya a la hora de la fila ya ahí no, de todo te empujan, y había gente que decía ‘Es Érika, no la empujen’, y trataron de no empujarme, pero hubo un momento en el que ya me tocó de todo, se recargaban en uno, yo me recargaba en ellos porque era una cosa irreal, ya para empujones no estoy, pero la verdad me respetaron mucho, a la gente que me alcanzaba a reconocer le daba mucho gusto verme y la gente súper bien”, contó la famosa.