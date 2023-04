Cerró la última paragüería de la Ciudad de México

La paragüería París cerró sus puertas después de 60 años de servicio

La Paragüería París, quien ostentaba el título de ser la última en su tipo en la Ciudad de México, abrió sus puertas en la década de 1950 y tras más de 60 años de servicio finalmente cerró sus puertas, informó el mismo negocio a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales; sin embarg, cabe resaltar que el motivo de que este local tuviera que cerrar no fue por la crisis económica generada por la pandemia, porque los paraguas ya no se vendían o por problemas personales, sino que tuvieron que dejar de dar servicio debido a la inseguridad.

“Con el corazón triste, pero la mente muy clara, queremos compartirles que hemos decidido cerrar nuestro local. No por falta de trabajo, no porque hayamos perdido interés ni porque el negocio no estuviera funcionando. Logramos sobrevivir a la pandemia y teníamos toda la intención de seguir trabajado para ustedes, pero la inseguridad que impera en nuestro país, producto de la corrupción y del crecimiento desmedido de la delincuencia, nos ha orillado a bajar la cortina definitivamente”, explicó la Paragüería París sobre los motivos por los que tuvieron que cerrar.

La Paragüería París era la última en su tipo en la Ciudad de México (Archivo)

Sin embargo, no es el fin de esta tradicional tienda porque, de acuerdo con Emilio Walter, nieto del fundador de la paragüería, continuarán ofreciendo los servicios personalizados de hacer, modificar y arreglar paraguas, además de la venta del producto ya terminado, pero a través de redes sociales donde podrán hacer pedidos y cotizaciones sin ningún contratiempo. Recordemos que este negocio se encontraba sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, frente al Teatro Blanquita, a unas cuadras del metro Garibaldi.

“Afortunadamente vivimos en la era de la tecnología y las redes sociales, las cuales nos van a permitir seguir trabajando a la distancia. No estaremos más en el local que todos ustedes conocían, pero haremos lo posible por seguir atendiéndolos remotamente”, informaron en el comunicado que compartió la paragüería en redes sociales.

No obstante, Refugio Bonilla, mejor conocido como Don Cuco El Paragüero, sí se encuentra triste porque trabajó en el local por casi 50 años, durante los que, de acuerdo con el comunicado compartido, realizaron paraguas para utilería para distintas producciones cinematográficas, funciones teatrales, fotos profesionales y producciones televisivas. Lamentablemente el negocio debe cerrar sus puertas por constantes amenazas de la delincuencia y así finalizar la historia del lugar que “Don Cuco” mantuvo por más de medio siglo, lugar donde un día llegó para solicitar un trabajo temporal y se quedó prácticamente para toda la vida.

"Don Cuco" lleva trabajando alrededor de 50 años en la Paragüería París (Archivo)

“Don Cuco” cuenta que él se encargó de fabricar los paraguas que aparecieron en la telenovela Alborada, una historia ambientada en la época colonial de nuestro país. Incluso guardó fotografías donde actrices como Lucero e Irán Castillo portaban algunos de los diseños que él desarrolló.

Los paraguas de “Don cuco” traspasaron las fronteras y llegaron a producciones cinematográficas de Hollywood, fue Cristiada, protagonizada por Eva Longoria y La Máscara del Zorro donde el protagonista fue Antonio Banderas. En ambas películas se utilizaron paraguas hechos en el local mexicano.

Algunos de los diseños de la Paragüería París se utilizaron en películas como La Máscara del Zorro (Archivo)

La Paragüería París era la última en su tipo desde hace unos años convirtiéndose en la única sobreviviente de aproximadamente 18 locales similares que existían en el centro de la Ciudad de México en la década de 1970. Además de ser una tienda especializada en paraguas, también funcionaba como un taller para arreglar piezas con una importancia histórica o sentimental. Cambiaban desde una varilla, hasta reemplazar telas y mangos rotos.

Además el oficio del paragüero tiene antecedentes históricos en nuestro país, fue durante la época del Porfiriato cuando la moda francesa estaba en su auge. Era un accesorio común entre las mujeres porque denotaba elegancia y estatus social. La Paragüería París aseguraba que fabricaba este accesorio de la misma forma en que se hacía hace más de 100 años, aunque en la actualidad su uso se popularizó más con un fin práctico para evitar mojarse cuando llueve que como ornamento; sin embarg, los diseños no se comparan con los de antes porque ahora son fabricados en masa y no con la dedicación y empeño con los que se hacen en un taller.