La mañanera de AMLO de este martes 4 abril de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días-tardes. Se nos hizo porque tratamos muchos temas en la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí.

Bueno, pues nos da muchísimo gusto el que el día de hoy, además de la sección de ‘Quién es quién en los precios’, se van a hacer reconocimientos tanto a concesionarios de gasolineras que actúan con integridad, que son aliados de los consumidores y también a las tiendas que distribuyen, que venden una canasta básica de 24 productos a un precio justo.

Cuando comenzó a padecerse de la inflación, nos reunimos con industriales, con comerciantes, para pedirles su colaboración, su apoyo y garantizar que se mantuviese un precio de una canasta básica, mil 37, mil 39 pesos la canasta y podemos informar con mucha satisfacción que cumplieron las tiendas y ya el promedio inclusive es más bajo lo que se para por esa canasta, el promedio, ahora Ricardo va a informar.

Esto nos ha ayudado mucho porque ya, de acuerdo a cifras del Inegi, ya hay una tendencia a la baja en la inflación.

Cuando se presentan estos fenómenos, la fórmula más usada es la de aumentar las tasas de interés para buscar parar la economía, que no se caliente la economía, eso es lo que aplican en todo el mundo los técnicos. Es como cuando —siempre lo menciono— un carro se calienta y se opta, se decide apagarlo. Se calienta, es inflación, el calentamiento es inflación; entonces, se apaga el carro y ya no hay inflación, sí, nada más que ya no camina, ya no hay crecimiento. Y aquí lo que buscamos es haya crecimiento y que no se caliente el carro, no apagarlo.

La fórmula que se usa por los técnicos, por los economistas en todo el mundo, por los financieros, es aumentar tasas y así bajar el crecimiento de la economía o detener el crecimiento de la economía. Nosotros, como somos respetuosos de la decisión del Banco de México, acatamos esa política, nunca opinamos nada, me refiero a que se les haga alguna recomendación, porque estaríamos incumpliendo con una norma, que es la de la autonomía del Banco de México, pero hacemos otras cosas, como esto, por ejemplo, el unirnos y el que podamos ofrecer alimentos a precios accesibles, lo que más se consume y esto nos ayuda.

Y otras medidas. Por ejemplo, el año pasado el precio, se estimó en 60 dólares el barril y llegó a venderse en 100 dólares y decidimos que ese excedente se aplicara un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Hicimos un balance, las cuentas y nos alcanzó el excedente para que no aumentara el precio de la gasolina, porque sabíamos que si aumentaba el precio de la gasolina a ir más alta la inflación. Entonces, tomamos esa decisión, que es también heterodoxa, eso no lo recomiendan los técnicos, los ortodoxos de la economía.

¿Qué logramos?

Pues que nosotros tenemos muy baja inflación en energéticos, eso nos ayuda para contener la inflación en general. Y, de todas maneras, obtuvimos un excedente, por lo precios altos del petróleo.

Pero son medidas que se van tomando con un propósito, pensando siempre en la economía popular, pensando en la gente. No es la macroeconomía únicamente, sino la microeconomía. Por eso, nos llena de satisfacción el decir: no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz, no aumenta el precio del gas y estamos aumentando los salarios como nunca en 40 años y tenemos control de inflación con las medidas que estamos tomando.

Entonces, por eso es muy importante el que el día de hoy Ricardo nos diga cómo vamos con los precios y estén aquí a quienes vamos a otorgar unos reconocimientos. Porque también eso es lo otro, no es por decreto, no es con amenazas, es convenciendo, persuadiendo de a todos nos conviene el que no haya carestía y que alcance el ingreso, que no haya pérdida del poder de compra de los mexicanos y que se fortalezca cada vez más el mercado interno, ahí está la clave de todo, así vamos saliendo.

Bueno, después de toda esta introducción, prólogo, Ricardo, adelante y luego vamos a tratar lo del Tren Maya.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

‘Quién es quién el precio de los combustibles’. El promedio de la gasolina regular en esta semana que cerró fue de 22 pesos con 16 centavos en el país, el de la gasolina Premium 24 pesos con 32 centavos y del diésel 23 pesos con 59 centavos.

Con corte al 30 de marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo 63 dólares con 47 centavos de dólar el barril. Continúa ya, como varios meses, en esa banda, entre 52 y 72 dólares el promedio del barril del petróleo.

Por tanto, el incentivo fiscal en esta semana, 42.6 por ciento para la gasolina regular, 17.8 por ciento para la Premium y 30.8 por ciento para el diésel.

Las tres marcas que fueron más careras la semana pasada fue Oxxo Gas, Petro Seven y Akron. Ahí hay mucho movimiento, Petro Seven y Akron no habían estado en esos tres primeros lugares, ahora ahí aparecieron, ojalá ajusten sus políticas internas.

Y las tres más baratas, las aliadas de los consumidores en esta semana que concluyó, fue Rendichicas, Exxon Mobil y Orsan, que las tres ya han llegado a estar ahí en esos lugares de aliadas de los consumidores en la semana que concluyó.

La que tuvo el precio más alto, con el margen más alto, fue una gasolinera de Arco, en Culiacán, Sinaloa, un precio al público de 23 pesos con 94 centavos por litro, un margen de tres pesos 58 centavos comparado con los 18 centavos de margen de franquicia Pemex en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos 93 centavos.

Para la Premium, la más cara fue de Petro Seven, en Santa Catarina, Nuevo León, 26 pesos con nueve centavos el litro, un margen de dos pesos 91 centavos contra los 15 centavos de margen de franquicia Pemex, en Tampico, Tamaulipas, precio al público 22 pesos 84 centavos.

Por último, en el diésel, BP el más carero, un margen de dos pesos 91 centavos en Zapopan, Jalisco, 25 pesos el litro, comparado con los 22 pesos 49 centavos de Mega Sur en Mérida, Yucatán, porque su margen es de 15 centavos el litro.

Atendimos 243 denuncias que recibimos en la app de Litro por Litro a través de 308 visitas o verificaciones. Sólo una no se dejó verificar, fue en Mérida, Yucatán, para que lo tomen en cuenta por ahí, en Tablaje Catastral, es la ubicación de esta estación de servicio Temozón en Mérida que no se dejó verificar.

Y seguimos revisando también que lo baños estén en buenas condiciones, limpios y de preferencia que no los cobren, que sean parte del servicio que nos dan las estaciones.

Vamos a ver ahora el gas LP, en donde el 29 de marzo, si convertimos a pesos y a kilos el precio internacional del gas LP, fue de 21 pesos con 85 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país, 18 pesos con 40 centavos, esto es para cilindros de gas.

Y ese mismo día, 11 pesos con 83 centavos el litro el precio internacional; y el promedio, nueve pesos con 94 centavos, seguimos por abajo del promedio. Gracias, aliados de los consumidores, en Veracruz, en Jalisco, en el Estado de México, en Guanajuato, en Guerrero, en Hidalgo, en Quintana Roo, como es un ejemplo Gas Express Nieto, que, en Jamapa, Veracruz, tiene un precio al público para tanque estacionario de 10 pesos 58 centavos el litro, cuando el precio máximo de la región es de 11 pesos 68 centavos.

También hay aliados de los consumidores para cilindros de gas en el Estado de México, en Coahuila, en Michoacán, en Hidalgo, en Sinaloa, en Guerrero y en Jalisco. Un ejemplo, Regio Gas, en Atizapán, Estado de México, tiene un precio al público de 17 pesos 65 centavos el kilo, cuando el precio máximo en la región es de 18 pesos 88 centavos.

Sólo encontramos un 2.7 por ciento de cilindros en mal estado y todos respetando el precio máximo y, como vieron, algunos incluso por debajo.

Vamos ahora a ver las despensas en esos 24 productos que más consumen las familias mexicanas. Tenemos nosotros primero que la línea negra, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en bebidas zy alimentos está por fin encontrando estabilidad, ya no hay muchos movimientos; los normales de algunos productos estacionales a la alza, a la baja, se van compensando y va quedando con estabilidad en el precio también de la canasta alta, que es la línea roja, como la canasta baja, que es la línea roja como la canasta baja, que es la línea verde de la gráfica.

Vamos a verlo en las cuatro regiones del país, en donde la opción más cara es Walmart, en la región centro, a mil 39 pesos con 40 centavos, se pasaron 40 centavos de los mil 39 y esto fue en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, mientras que el más económico fue Soriana Híper, en Cuautitlán Izcalli, a 903 pesos con 60 centavos los mismos 24 productos.

En la región centro norte, Chedraui, en Aguascalientes, Aguascalientes, el precio más alto en mil 21 pesos con 70 centavos, mientras que el más económico fue Mega Soriana, en Zapopan, Jalisco, 911 peso con 40 centavos.

En la zona norte el precio más alto lo presenta una cadena regional, que es S-Mart y es en Ciudad Juárez, Chihuahua, mil 56 pesos con 68 centavos, el más económico también una regional, Calimax, en Tijuana, Baja California, 892 pesos con 80 centavos.

Y, finalmente, en la zona sur sureste la opción más cara lamentablemente sigue siendo la Central de Abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, mil 119 pesos con 50 centavos, mientras que la más económica la encontramos en Acapulco, Guerrero, es Soriana Híper, en 905 pesos con 90 centavos.

Y revisando los números promedio nacionales de enero, febrero y marzo, en este primer trimestre del año 2023, podemos decirles cuáles son las tres gasolineras más careras del país, ahora sí que en cada tipo de octanaje quién se pasó de rosca en estos tres meses con sus precios.

En el caso del bajo octanaje, que es la gasolina regular, fue en Zapopan, Jalisco, una gasolinera de Valero, la más carera en este trimestre; la más carera en alto octanaje, en la Premium, fue en Atizapán, Estado de México, una gasolinera de la franquicia Shell y para el diésel el más carero fue en Cancún, Quintana Roo, una del Grupo Corpogas, esto es para el diésel.

Y ahora sí, lo que más nos debe de llamar la atención, en lo que debemos de fijarnos, es quienes son los aliados de los consumidores en cada uno de estos combustibles. Y ahí están los representantes de estas estaciones de servicio en lo individual que fueron las aliadas de los consumidores en cada uno de estos tipos de combustibles, en el bajo octanaje, el de la gasolina regular y vamos a pedir al señor presidente que le entregue este reconocimiento que podrán colocar en una manta en su gasolinera, pero que aquí simbólicamente lo entregamos. Ellos se quedaron atrás, no sé si alguien se los vaya a traer. Es una gasolinera en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en Calzada de la Virgen 1800, es de franquicia Pemex. Y le pedimos al representante de esta gasolinera nos haga el favor de recibir este reconocimiento.

(ENTREGA DE RECONOCIMIENTO)

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Muchas felicidades. Gracias por ser aliados de los consumidores en la gasolina regular.

Ahora pasamos a la gasolina de alto octanaje, a la gasolina…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí en la ciudad se conoce esta gasolinera, hacen fila para cargar, igual que otra que está en Tlalpan.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Hay dos gasolineras que las van a ubicar fácil porque tiene como dos cuadras de cola para cargar gasolina, para que vean que sí vende el ser aliado del consumidor y esta es una de ellas, es la de la Secretaría de Marina. Muchas gracias por apoyarnos a los consumidores.

(ENTREGA DE RECONOCIMIENTO)

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: La de Premium, de alto octanaje, es una gasolinera, el grupo G500 en Mérida, Yucatán, en la Calle 67, 207, está ubicada esta gasolinera. Le pedimos al representante de esta gasolinera y de esta cadena…. Que en este caso lo que se está premiando es una gasolinera en particular, la que más barato dio la Premium, la de alto octanaje, en todo México, es G500 en Mérida, Yucatán, ubicada en Calle 67 número 207. Muchas gracias por ser aliados de los consumidores.

(ENTREGA DE RECONOCIMIENTO)

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Y, por último, en el tema de los combustibles, es una gasolinera que dio el más barato en este trimestre, aliado del consumidor en el diese, es de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, es en la Avenida Tamaulipas 1301 en Tampico, Tamaulipas. Agradecemos a este fraquiciatario de Pemex su apoyo como aliado del consumidor. Fue quien dio más barato en el trimestre el diésel en todo el país esta estación de servicio en Tampico, Tamaulipas. Gracias por aliarse con los consumidores, por apoyar nuestra economía.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO)

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Ahora, por último, haremos la premiación en el tema de los 24 productos en este trimestre, quién los dio más barato.

Ven ustedes que lo presentamos por regiones, este es el promedio nacional, el promedio nacional y es el promedio de los tres meses, enero, febrero y marzo. El tercer lugar, con un precio de 929 pesos con 72 centavos promedio nacional fue Chedraui; el segundo lugar, con un precio promedio nacional en el trimestre de 926 pesos con 57 centavos fue Soriana; y el primer lugar en todo México, con el promedio nacional de 922 pesos con ocho centavos fue Bodega Aurrera, que está aquí el representante de Bodega Aurrera. Pase, por favor.

Y nos había pedido, señor presidente, la oportunidad de dirigir un breve mensaje de un minuto.

Este es un reconocimiento que Bodega Aurrera podrá, durante un mes, colocar en la entrada de sus tiendas como aliado del consumidor en los 24 productos de la canasta básica.

Gracias por apoyarnos, precio promedio en el trimestre, 922 pesos con ocho centavos.

RAÚL QUINTANA CORTINA, VICEPRESIDENTE SENIOR DE BODEGA AURRERA: Con su permiso, señor presidente.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador.

Procurador Ricardo Sheffield.

Distinguidas autoridades.

Representantes de los medios de la prensa.

A nombre de Walmart de México y Centroamérica, me honra estar aquí para recibir este reconocimiento a Bodega Aurrera por el precio promedio nacional más bajo en la canasta de enero a marzo del presente año.

Bodega Aurrera es un aliado de las familias mexicanas. Tenemos un firme compromiso de ayudarles a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor.

Nos da mucha emoción recibir este reconocimiento y quiero reiterarle nuestro compromiso para seguir colaborando con el gobierno federal para cuidar el bolsillo de las familias mexicanas.

Muchísimas gracias.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Muy bien.

Vamos a competir con la ley en la mano para lograr seguir bajando esos precios y abatiendo la carestía en nuestro país en combustibles y en alimentos.

Muchas gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos.

Informaremos sobre el Tramo 3res del Tren Maya y aspectos que acompañan a este gran proyecto, como las obras eléctricas, otros programas emblemáticos y los programas de Bienestar.

El Tramo 3 del Tren Maya incluye 159 kilómetros, va de Calkiní a Izamal, pasando por 15 municipios de Campeche y de Yucatán. Tiene dos estaciones, que son las Mérida e Izamal; cuenta también con cuatro paraderos: Calkiní, Uman, Maxcanú y Tixkokob.

En Teya habrá una cochera para trenes y una base de mantenimiento para la vía.

Se mejora la zona arqueológica de Dzibilchaltún y lo siete sitios de la ruta Pucc.

Además, se construyen Centros de Atención a Visitantes en Uxmal y Dzibilchaltún.

En Uxmal, a unos ocho kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal, se edifica un Hotel Tren Maya.

En el Tramo 3, el tm7 cuenta ya con 72 kilómetros de vía terminada y con el 100 por ciento del riel requerido.

En el balasto y los durmientes vamos con un muy buen avance, llevamos el 60 por ciento de abasto y los pasos peatonales, vehiculares y de fauna que se construyen llevan más de 80 por ciento de avance.

Las obras de drenaje transversal están prácticamente concluidas y los viaductos que se levantan tienen más de 50 por ciento de adelanto.

De manera puntual destaco la construcción de cuatro duques de alba en el muelle Beacon, de Puerto Progreso, ya que están completamente y en operación. Esta nueva infraestructura aumenta la capacidad del muelle y agiliza el arribo y desembarco del balasto y otros insumos para la obra de Tren Maya.

Una característica primordial del Tramo 3 es que ahí inicia la doble vía electrificada, que son 700 kilómetros, de Mérida a Chetumal. Esto permitirá usar energía limpia para la operación del tren, pero también dar seguridad energética a la península de Yucatán.

Para ello, se realizan 55 proyectos, que incluyen dos centrales de generación de electricidad y siete subestaciones eléctricas tractoras. De manera específica, en el Tramo 3 se construyen cuatro de estas obras eléctricas, que llevan avance superior al 80 por ciento.

En el Tramo 3 los trabajos generados por el Tren Maya han generado más de 11 mil empleos.

En esta parte de la ruta del tren los visitantes podrán conocer y admirar sitios emblemáticos, como la zona arqueológica de Dzibilchaltún, de Izamal, Puerto Progreso y la ciudad de Mérida, con su enriquecedora vida cultural y familiar.

Es cuanto.

MANUEL MUÑOZCANO CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE AZVINDI FERROVIARIO: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos, buenos días a todas.

El consorcio del Tramo 3 del Tren Maya, formado por Grupo INDI y AZVI reporta los avances.

El tramo de Calkiní a Izamal, el terraplén, que consta de un volumen de más de cuatro millones de metros cúbicos, está totalmente terminado.

Las terracerías, que comprenden una longitud de 160 kilómetros, están terminadas en su totalidad.

Las 69 obras de drenaje están concluidas.

De la misma manera, los 33 pasos vehiculares llevan un avance del 80 por ciento, los 78 pasos generales para comunicar las diferentes localidades, están tienen un 98 por ciento de avance.

El viaducto que se construye en la carretera de Mérida y Campeche se encuentra con un 95 por ciento de avance.

Los dos viaductos que se encuentran en el contorno de Mérida están a un 70 por ciento de avance, actualmente ya se tienen 114 kilómetros de balasto colocados.

En la obra ya se han instalado más de 108 kilómetros de durmientes, se tienen tendidos más de 100 kilómetros de vía con 80 kilómetros de rieles ya soldados.

En cuanto a las canalizaciones para la instalación de fibra óptica, ya se tienen 120 kilómetros instalados, actualmente se tienen ya fabricados 270 mil durmientes.

En la obra se tienen ya suministrados más de 390 mil metros cúbicos de balasto y el 90 por ciento de la producción ya está concluida.

Se tienen suministrados más del 50 por ciento de los postes para la catenaria, así como el 100 por ciento del cable que esta llevará, es decir, el tema de fijación de rieles se tiene en un 85 por ciento suministrado, estaciones, paraderos y base de mantenimiento van conforme al programa.

Tenemos un pequeño video. Si lo podemos pasar.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Con permiso. Muy buenos días, señor presidente, compañeros de equipo de gobierno y del gran, gran proyecto histórico del Tren Maya, que, efectivamente, avanza vertiginosamente, cuidando siempre el medio ambiente, el patrimonio cultural y por supuesto también la incorporación en su beneficio de las comunidades que se ubican en el entorno.

En 2021, el presidente nos convocó muy particularmente a impulsar el trabajo de liberación de los derechos de vía, encontrando que entre los tramos 1 y 5 el que incorporaba el mayor número de vestigios arqueológico y por eso hubo un encargo especial al INAH para hacer énfasis en la recuperación de la información y el material arqueológico en este tramo, fue el Tramo 3. Por supuesto, no imaginábamos que en el Tramo 7 íbamos a encontrar aún más vestigios, por eso ahora nuestro trabajo se concentra en dicho tramo.

En el Tramo 3 nada más hemos ubicado y recuperado información de siete mil 360 estructuras inmuebles: albarradas, caminos o sacbé’ob, cimentaciones de áreas residenciales, plazas, o elementos de mayor magnitud, como edificios abovedados y basamentos piramidales.

Una gran cantidad de material y de información arqueológica que hemos cuidado, que hemos salvado y que hemos recuperado para el conocimiento de esta gran nación, de esta gran civilización que sigue viva en el presente, que son los mayas: 367 bienes muebles relativamente íntegros que han sido analizados y están siendo restaurados para exhibidos en museos de sitio o en los museos comunitarios que estemos desarrollando con las poblaciones del entorno.

Más de un cuarto de millón de fragmentos de cerámica. Se dice fácil, pero cada fragmento es registrado, es georreferenciado y es analizado para poder encontrar los elementos de información que resguardan estos materiales cerámicos.

Cinco entierros o enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas y 119 rasgos naturales asociados a la presencia de los grupos humanos en el territorio a lo largo de centenares de años.

En este trabajo están incorporados una gran cantidad de arqueólogos, han terminado ya las labores de salvamento en campo, por lo que el 100 por ciento de los vistos buenos de obra están ya otorgados. Cumplimos, por lo tanto, con la misión que nos confirió el presidente.

Y quiero saludar el trabajo muy esforzado que ahora, por supuesto, se ha canalizado hacia el Tramo 7 de los egresados en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras.

La obra pública no tiene por qué dañar el patrimonio arqueológico, para eso hay instituciones que se ocupan de su cuidado, de su rescate, de su recuperación. Lo que sí daña el patrimonio arqueológico y daña la soberanía de la nación es el saqueo, es el tráfico ilícito de bienes culturales que hoy se expresa en una subasta de bienes de distintas regiones latinoamericanas que se desarrolla en la Galería Millon, de Francia.

Pero, de todos modos, avanzamos también en la recuperación del patrimonio mexicano en el extranjero, ya la semana pasada se dio cuenta de la recuperación de un inmenso monolito que representa el monstruo de la tierra, un monolito olmeca de más de tres mil años de antigüedad que fue saqueado de la zona arqueológica de Chalcatzingo, en el estado de Morelos.

En el caso del Programa del Mejoramiento de Zonas Arqueológicas tenemos dos áreas de intervención principales:

Es la ruta Puuc, un área de la civilización maya que cubrió buena parte del sur del estado de Yucatán y centro oriente del estado de Campeche. Ahí estamos trabajando Oxkintok, en Kabah, en Uxmal, en Sayil, con avances muy importantes. Por lo que hace al trabajo arqueológico, en varias de estas zonas ya hemos concluido los trabajos de investigación y conservación de las estructuras arqueológicas y estamos trabajando en las unidades de servicio y en los Centros de Atención a Visitantes.

Por lo que hace al vínculo entre Uxmal y Kabah, se va a restaurar también un sacbé que une a ambas ciudades mayas antiguas.

También trabajamos en Xlapak, en Chacmultún y en Labná.

Y en la medida en que hemos hecho un uso óptimo del recurso de este Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas también hemos destinado recursos para la restauración y conservación de petrogravados que forman parte de las grutas de Loltún, un destino natural de la mayor importancia e interés para los visitantes de la zona pucc.

En el caso de esta región maya, que florece sobre todo en el periodo clásico tardío hacia los siglos VII, VIII e IX de nuestra era, se va a construir, ya se está empezando, tenemos el proyecto ejecutivo y llevamos un 10 por ciento en su construcción del Museo del Puuc, que nos permita tener una visión panorámica de esta parte del mundo maya mexicano.

La otra zona arqueológica muy importante que estamos trabajando al norte de Mérida, Yucatán, es Dzibilchaltún, que además coincide con un área natural protegida. Ahí llevamos ya terminado el proyecto ejecutivo del museo de sitio, estamos desarrollando el nuevo guion y las cédulas museográficas y estamos ya avanzados en la clasificación de piezas, muchas de las cuales proceden precisamente de los trabajos arqueológicos del Tren Maya.

Y estamos en un 30 por ciento de avance en la construcción del nuevo Centro de Atención a Visitantes.

Seguimos trabajando fuerte en este gran proyecto histórica que es el Tren Maya.

Gracias, presidente.

MANUEL BARTLETT DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE): Con su venia, señor presidente.

La CFE a su representación de dos de sus principales direcciones

Dirección Corporativa de Proyectos de Infraestructura. El Tren Maya, proyecto de transformación de la península de Yucatán y cinco estados del sur sureste, es la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo, mil 554 kilómetros divididos en siete tramos. Del Tramo 3 al 6, Mérida, Cancún, Chetumal, será eléctrico, 690 kilómetros, el 44 por ciento del total.

El Tren Maya requiere la construcción de un sistema eléctrico integral que abarque en su totalidad para su incorporación al sistema eléctrico nacional.

La CFE realiza 53 obras en alta tensión, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión para dotarlo de la fuerza de tracción que impulse en su desplazamiento sobre las vías férreas.

Estas 53 obras se dividen en siete paquetes llamados SETS, que son Subestaciones Eléctricas Tractoras, se construyen en dos etapas.

Etapa uno, paquetes SETS 1, 2 y 3, comprendiendo 19 obras en los tramos 3 y 4 del tren entre la estación Mérida y la estación Cancún, Aeropuerto.

El paquete SET 1, siete obras entre en la Ciudad de Mérida y Chichén Itzá.

El paquete SET 2, seis obras entre Chichén Itzá y Nuevo Xcán.

El paquete SET 3, seis obras entre Nuevo Xcán y el aeropuerto de Cancún.

Estas 19 obras, etapa 1, están en su última situación, cableado de los equipos instalados, ubicadas entre Mérida y Cancún, estarán terminadas a fines de mayo del 2023.

La energización y la puesta en servicio de estas 19 obras se concluirán en octubre de este año, una vez que se concluyan los tramos respectivos del tren.

La construcción en la catenaria, la catenaria es la conexión física desde donde este recibirá la energía eléctrica, así como la red de comunicaciones de fibra óptica asociada al sistema ferroviario, todo para la comunicación y el control entre las instalaciones construidas por la CFE y los centros del Cenace y del Tren Maya. Estos últimos estarán a cargo de Sedena.

Etapa 2, los paquetes 4, 5,6 y 7, que integran 34 obras en los tramos 4, entre Cancún, Playa del Carmen; los tramos 5 Norte y 5 Sur, entre Playa del Carmen y Tulum; y el Tramo 6, entre Tulum y Chetumal, esas 34 obras presentan un avance global del 20 por ciento. Todos los equipos están ya adquiridos y enviados ya para su instalación. Esas 34 obras entre Cancún y Chetumal se concluirán y se pondrán en servicio a finales de noviembre del 2023, de este año.

CFE Distribución, que es la red que baja la electricidad directamente a sus zonas de consumo, CFE Distribución inició la construcción en noviembre del 22 de 556 kilómetros de líneas de media tensión para suministro eléctrico a 170 servicios para las operaciones del Tren Maya; 117 casetas técnicas, 34 estaciones y paraderos, seis talleres y cocheras, ocho bases de mantenimiento y tres edificaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De los 556 kilómetros de líneas, 45 kilómetros serán aéreos, 11 kilómetros serán subterráneos y se instalan, ya en marcha, cinco mil 62 postes.

Se incrementa ya la capacidad en tres de nuestras subestaciones eléctricas, Kanasín, Tulum e Insurgentes.

Se concluyeron las obras para brindar el suministro a 10 servicios. Los 160 restantes se concluirán en julio de 2023 en las subestaciones de Tulum e Insurgentes, que ya están energizadas. Y ahí están ya ubicados los transformados de potencia, que son los equipos principales de esta obra.

El proyecto de distribución se divide en seis paquetes:

El paquete 1, denominado ‘Yucatán’, involucra los tramos 3 y 4 del tren, suministrará a 34 servicios con 101 kilómetros de línea de media tensión; quedarán concluidos en julio de 2023.

Paquete 2, denominado ‘Campeche’, involucra los tramos 1, 2, 3 y 7 del tren y brindará suministro a 58 servicios con 124 kilómetros de línea de media tensión, 11 servicios con avance del 26 por ciento; concluirán en mayo del 2023, 27 servicios se concluirán en junio del 23.

Paquete 3, denominado ‘Cancún’, tramos 4 y 5 del tren, brindará suministro a 14 servicios con 51 kilómetros de línea de media tensión, se concluirá en junio del 2023.

Paquete 4, tramos 5 y 6 del tren, brindará suministro eléctrico a 18 servicios con 165 kilómetros de línea de media tensión, se concluirá en julio del 2023.

Paquete 5, denominado ‘Chetumal’, tramos 6 y 7, brindará suministro eléctrico a 33 servicios con 75 kilómetros de línea de media tensión, las obras se concluirán en julio de 2023.

Paquete 6, denominado ‘Sureste’, Tramo 1 del tren, brindará suministro a 13 servicios con 40 kilómetros de línea de media tensión, tres servicios se concluyeron en noviembre de 22, 10 servicios concluirán en mayo de 23.

La puesta en servicio de estas obras tiene todo el potencial de la CFE para apoyar una de las obras más importantes y de mayor significación en la república mexicana.

Lo hemos dicho, el Tren Maya va a significar el desarrollo del sur sureste, que no crece frente al norte, que sí crece, con lo cual se fortalece la unidad de la república para beneficio de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Federal de Electricidad ha acompañado al Andrés Manuel López Obrador en todas las reuniones de supervisión de los trabajos del Tren Maya. Los avances que reporta la Dirección Corporativa de Proyectos de Infraestructura de la CFE son los siguientes:

El 44 por ciento del recorrido será electrificado. Para energizarlo, se construyen dos centrales de ciclo combinado y 53 obras de conexión, fuerza de tracción del tren y regulación de la tensión.

Las pruebas de las centrales iniciarán en marzo del 2024, mientras que las pruebas de las siete subestaciones tractoras se llevarán a cabo entre mayo y noviembre de este año. La CFE ya cuenta con todos los permisos previos y servidumbre de paso requeridos.

Las siete subestaciones tractoras tienen el siguiente porcentaje de avance:

Ochenta y dos por ciento en la Subestación 1, que cuenta con siete obras.

Ochenta y nueve por ciento en las seis obras de la Subestación 2.

Setenta y tres por ciento en las seis obras de la Subestación 3.

Dieciséis en las siete obras de la Subestación Tractora 4.

En cuanto a las 10 obras de la Subestación 5, se cuenta con un 15 por ciento de avance.

En la Subestación 6, donde se realizan 10 obras, se cuenta con un 20 por ciento de avance.

Finalmente, las siete obras de la Subestación 7 reportan un avance del 24 por ciento.

Asimismo, CFE construye 27 subestaciones eléctricas junto a las vías del tren y carreteras, donde además se sembrarán muros verdes con flora nativa y se reforestarán 13 mil metros cuadrados con dos mil 300 árboles y arbustos de ocho especies de la región.

Se han concluido 49 obras de adecuación en 78 cruces de las vías del tren con líneas de alta tensión. Tres obras más de este tipo están en construcción y 26 se encuentran en fase de proyecto.

La CFE recibió 259 peticiones en 15 asambleas dentro del proceso de consulta indígena. De 114 solicitudes de rehabilitación, mantenimiento y ampliación de la red eléctrica, así como peticiones para mejorar la infraestructura y servicios de las localidades, 84 ya fueron atendidas, 27 terminarán de construirse en julio de 2023 y tres están en gestión presupuestal.

También se atienden demandas de conectividad e Internet para Todos, 112 ya fueron atendidas y las restantes se concluirán en este mes.

Al término de 2024, con el Tren Maya la demanda máxima en la península de Yucatán será de dos mil 642 megawatts, para entonces el suministro disponible será de cuatro mil 42 megawatts, gracias a las dos centrales de ciclocombinado que se construyen.

Central Ciclocombinado Valladolid y Central Ciclocombinado Mérida, con una capacidad de generación conjunta de mil 519 megawatts.

CFE Distribución también tiene un rol fundamental, ya que es la encargada de adaptar la red eléctrica de la península para cubrir las necesidades operativas del Tren Maya. A la fecha reportan los siguientes resultados:

En un convenio con Fonatur se acordó realizar 170 servicios de energía eléctrica repartidos en seis paquetes.

El primero comprende los tramos 3 y 4 del Tren en Yucatán, donde se incrementará la capacidad de la subestación Kanasín. La obra civil tiene un avance del 88 por ciento y la electromecánica del cinco por ciento. Se están conectando también 34 servicios y en siete de ellos ya se concluyeron las redes de media tensión, se planea concluir en junio de este año.

El segundo paquete comprende los tramos 1, 2, 3 y 7, en Campeche, donde se amplían las redes eléctricas para conectar 58 servicios. Con un avance de casi el 30 por ciento. se espera concluir entre mayo y junio de este año.

En cuanto al paquete 3, que comprende los tramos 4 y 5, en Cancún, se conectarán 14 servicios. Se cuenta con un avance del siete por ciento y los trabajos concluirán en junio del presente año.

En los tramos 5 y 6, en la Riviera Maya, se ampliará la subestación Tulum, que entrará en operación en julio de este año y cuyo avance es de 85 por ciento; se lleva a cabo, además, la conexión de 18 servicios con un avance del tres por ciento.

En los tramos 6 y 7, en Chetumal, se mejorar la subestación Insurgentes, que entrará en operación en julio de este año y cuyo avance es del 57 por ciento. En este tramo CFE lleva a cabo también 33 servicios de conexión que estarán listos para la misma fecha.

Por último, en el Tramo 1, en Campeche, Tabasco y Chiapas, se incrementarán las redes eléctricas para conectar 13 servicios con un avance a la fecha de más del 40 por ciento.

CFE Distribución supervisa, asimismo, la ejecución de adecuaciones en 365 cruces del tren en líneas de media tensión, con un progreso del 50 por ciento.

Con este esfuerzo, la CFE continúa hacia la etapa de interconexión física del tren y sus instalaciones con la red eléctrica, el siguiente paso será ya energizarlas. Así, la CFE acompaña los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y se mantiene fiel a la misión de impulsar el crecimiento y progreso de México.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues vamos. Quedó pendiente nada más un compañero, Jorge Chaparro y luego nos vamos de una vez con la compañera, sí. Tres, cuatro, cinco, ahí y vemos si alcanza.

PREGUNTA: Qué tal, presidente. Buenos días.

Presidente, yo quisiera preguntarle en torno a dos asuntos: El primero es respecto de unos ventiladores que compró el Insabi durante la pandemia, se trata de 650 ventiladores que se adquirieron por 940 millones de pesos a una empresa inglesa que no los entregó. El Insabi presentó una denuncia, una denuncia penal, incluso en contra de esta empresa. Preguntarle: ¿sabe usted del status en que se mantiene esta denuncia?

Y si me hace favor, dentro del mismo tema, la Auditoría Superior de la Federación detectó que otros dos mil 250 ventiladores con un precio de mil 600 millones tampoco fueron entregados, pero en este caso fueron pagados a cuatro proveedores y no hay forma de recuperar el dinero, al parecer. No sé si usted tenga información al respecto que pudiera compartirnos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, cuando se adquirieron los ventiladores al inicio de la pandemia algunas empresas no cumplieron en la entrega y ya se procedió penalmente, es decir, se presentaron denuncias. No sé el estado en que se encuentran las denuncias, si ya hubo respuesta de las empresas, pero hoy mismo podemos informar sobre eso.

INTERLOCUTOR: Presidente y sobre este mismo asunto, porque usted nos ha dicho que, bueno, se está combatiendo la corrupción en su gobierno, este asunto del Insabi llama la atención, porque no se ha recuperado de estos recursos, son cerca de dos mil 500 millones.

Pero también en el caso de Segalmex, a pesar de que se han cumplido ya algunas órdenes de aprehensión, pues seguimos sin ver que haya, como dijo Vicente Fox, peces gordos que caigan en este caso.

Y pareciera pues que estamos viendo solamente una mínima parte, son 142 millones de pesos los que se desviaron a través de Carregin para la compra de azúcar, pero el monto desviado o al menos no aclarado de Segalmex supera los 15 mil millones de pesos. Esto es el monto más alto en la historia del país desde que se toma conciencia de los robos que lleva a cabo o los desvíos que llevan a cabo funcionarios.

Y quiero remarcar esto, presidente, porque durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se dio el caso de la Estaba maestra, la llamada Estafa maestra, fueron alrededor de siete mil 500 millones de pesos entres 11 dependencias, aquí es una sola dependencia y más de 15 mil millones y no vemos a alguien que caiga.

En el caso de esta Estafa maestra tampoco vimos a nadie que pagara por esos recursos, no se recuperaron, es la historia de siempre, presidente, de que no hay castigo a responsables del saqueo al erario. ¿Qué va a pasar en estos casos?

Preguntarle, primero, si lo permite.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los representantes de la prensa conservadora y corrupta, que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que es lo mismo el caso de Segalmex.

Ahora tú hablas del caso de las vacunas.

INTERLOCUTOR: No, de los ventiladores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De los ventiladores, bueno y así.

Lo que tú estás diciendo exactamente el día de hoy es lo que escribió el Reforma ayer, o sea, es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas:

Primero, que nosotros no toleramos la corrupción o, para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros, a diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción con la complicidad de ustedes, de los medios de información.

Como ahora se está llevando a cabo un cambio en donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y querer de esta forma igualarnos, es decir: ‘Todos son iguales, es lo mismo, no hay honestidad’.

Sin embargo, no es como ustedes lo plantean. Se dan estos casos y, a diferencia de lo de antes, se castiga a los responsables, porque no hay impunidad.

En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos. Y vamos a aclarar también —es más, a lo mejor la próxima semana— cómo se dio el fraude, cuánto se ha recuperado, porque ya ustedes ya están hablando de 15 mil millones de pesos.

Vamos a ver cuánto es la cantidad, cuánto se recuperó, cuánto realmente es el desfalco, quiénes son los responsables, cuántas órdenes de aprehensión se han girado, cuántos ya están presos, todo completo. Porque ustedes llevan esa intención, no digo política, porque la política es un noble oficio; diría yo una intención politiquera, ¿no?, tendenciosa para compararnos.

En el caso de los ventiladores también vamos a informar. Pero te quiero mostrar… Porque no sólo es a ti, qué bueno que me haces la pregunta. Porque si a nosotros nos apoya la gente es porque informamos y se socializa la información, porque, si no, con las campañas de desprestigio y estas manipulaciones podrían ustedes lograr su propósito de hacerle creer a la gente que somos iguales. Entonces, para eso es la mañanera que nos ayuda mucho a aclarar.

¿Por qué no pones el periódico de ayer, el Reforma? Y vas a ver qué es exactamente lo mismo que tú estás planteando.

INTERLOCUTOR: Presidente en lo que lo ponen, recodarle, por ejemplo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vamos a esperarnos, está aquí ya mire, rapidito, ocho columnas del Reforma ‘Detiene la PGR a Zurita Jiménez, colaborador en el gobierno del Distrito Federal —no conozco al señor— con AMLO y Ebrard’. O sea, buscando siempre…

Lo que tú dijiste, mira: ‘Equivale desvío a dos veces Estafa maestra’, palabras más, palabras menos, 15 mil 500 millones.

Y aquí está lo que tú estás refiriendo. Esto, no he visto El Universal, ni el Milenio, ni El Sol de México, pero debe ser lo mismo y en la radio a todo lo que da y seguramente en la televisión.

Entonces, ya que estamos en esto, miren ayer lo que hace el Reforma, para que vean lo que es un periódico tendencioso, manipulador. Antier —no, el viernes— aquí se dio a conocer que en la elección que hicieron mediante insaculación o sorteo salió una señora Taddei de presidenta del INE.

Entonces, yo dije que no conocía a la señora Taddei, pero que sí conocía a la familia Taddei, eso dije y hasta me sorprendió porque yo pensaba, ese viernes en la mañana, de que quien había resultado electa o seleccionada mediante sorteo era una hija de Taddei, de Jorge, que lo conozco desde hace mucho tiempo, yo pensaba.

Pero cuando veo, que le digo a Jesús: pon el currículum. Me encuentro que la señora nació, está joven, pero nació en el 63. Dije: Pues no puede ser hija de Jorge, porque él debe de tener hasta menos que ella. Pero aquí me enteré de que era su hermana, no su hija. Nació en el 63, yo nací en el 53, yo voy para… Este año cumplo 70 y la señora va a cumplir 60.

Entonces aquí me entero. Ah, pero López-Dóriga y el Reforma, miren: ‘La familia Taddei’. Resulta que esta foto yo me la tome hace algunos años y esta señora es la esposa de Taddei, no es la presidenta del INE. Entonces, aquí lo que dicen es que yo mentí, que sí la conocía. Este es el periodismo que están haciendo nuestros opositores de derecha, calumnioso, manipulador y lo estamos enfrentando.

Pero les diría yo que es hasta sano que surjan estas cosas, porque todos los medios en contra, pues vean este periódico, todo es en contra. Y eso que quitamos, porque como dije que ni un voto a un grupo, que es ni un voto a los corruptos, entonces ya no queremos poner nada, n nos vayan a sancionar en el INE, aunque ya no están los de antes, pero, de todas maneras. Pues esto es lo que está sucediendo.

¿No pones el tuit de…?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el de López-Dóriga. Vamos a aprovechar, para ver si tienen más cuidado. Miren lo que dice el gran periodista famoso, como Jorge Ramos, como Ciro Gómez Leyva, como Sarmiento, Zuckermann, Carmen Aristegui. ¿Cómo se llama el que gana 10 millones de pesos mensuales? Jorge Ramos.

‘¿Se le chispó?’, dice. Yo dije: yo no conozco a la señora Taddei y ni sé quién es, a lo mejor sí la he visto, quién sabe. Pero yo pensaba que era una de… Imagino, es la nena de… Pero, no, cuando veo que nació en el 63… Hay una muy buena canción de Ana Belén, que se llama Yo nací en el 53, esta la vamos a poner.

Tengo un gran orgullo, un gran orgullo. Fíjense que —esto es para que digan los conservadores, para hacerlos que se enojen temprano, que les recomendaría que se serenen, que hay que tener sentido del humor— fíjense que Miguel Hidalgo nació en 1753; José Martí, que lo admiro tanto, en 1853; entonces, el 53 es un buen año.

A ver, pon a Ana Belén. Espérate, vamos a seguir. Es que es muy interesante lo que dice Ana Belén, dice: ‘Qué te puedo contar, qué te puedo decir’. Ya los metí en un lío, ¿verdad?, no va a ser fácil.

INTERLOCUTOR: Presidente, y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Espera, espera, vamos a escuchar a Ana Belén, ahorita seguimos, hay tiempo, no hay problema, no hay prisa. ¿La tendremos? Es que me dijeron el otro día: ‘Ya no pone canciones. Vamos.

(VIDEO MUSICAL YO TAMBIÉN NACÍ EN EL 53, INTERPRETA ANA BELÉN)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ahora sí, vámonos. Adelante.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, nada más recordarle que este periodismo que no le gusta es el periodismo que descubrió las toallas de Fox, es el periodismo que estuvo con Atenco durante toda esta campaña que hizo el expresidente, es el periodismo que estuvimos junto a usted cuando nos dio los contratos de Mouriño de aquellas pipas que conseguía su familia para venderle a Pemex, es el mismo periodismo que hizo la Casa Blanca, es el mismo periodismo que ha estado presente todo el tiempo. No hay compromiso con el gobierno, no hay amistad y no hay cercanía y eso lo ha pedido usted.

Pero, bueno, independientemente de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no es el mismo, no es el mismo. Es más, puede ser el mismo porque no ha habido, la verdad, cambios, pero ahora ese periodismo que calló durante mucho tiempo, que para, se dice coloquialmente, para taparle el ojo al macho, para simular que eran independientes, de repente había una acusación esporádica, pero ahora no, ahora no es esporádica, ahora es diario, aunque mientan, todos los días.

Porque a mí me gusta la historia, pero además todos podemos investigar por nuestra cuenta. Nunca desde Madero se había atacado tanto a un presidente, como ahora. Y es el periodismo el medio, son los voceros de quienes estaban acostumbrados a saquear, a robar, incluso existen relaciones de complicidad entre los que robaban y los dueños de medios de comunicación.

Y además con periodistas famosos, que también se corrompieron, como nunca, porque un periodista que gana 10 millones de pesos mensuales pues no puede ser una gente honesta; o el que tiene departamentos de lujo, como Loret de Mola, seis departamentos de lujo en la Ciudad de México, una casa de campo, una residencia con lagos artificiales en Valle de Bravo, que debe valer 500 millones de pesos, o departamentos de lujo en el extranjero.

Entonces, es una prensa que avergüenza el periodismo de Daniel Cabrera, de El Hijo del Ahuizote; que avergüenza el periodismo que hizo en su tiempo Francisco Zarco, que avergüenza el periodismo que hicieron los hermanos Flores Magón y muchos otros. No, este es un periodismo completamente mercantil, para decir lo menos.

Entonces, es lo que estamos enfrentando, pero, digo, vamos a continuar con este debate, que es muy bueno.

Porque el periodismo corrupto que padecemos fue el que sostuvo a los gobiernos corruptos de antes y el que toleró el saqueo que se llevó a cabo en el país.

INTERLOCUTOR: Presidente, a reserva de que nos haga usted favor de proporcionarnos la información correcta sobre lo que ha recuperado el Estado mexicano y lo que estaría todavía en proceso de investigarse o de resolverse en torno a este presunto desfalco en Segalmex, ¿nos puede recordar dónde está Ignacio Ovalle?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está creo que Gobernación.

INTERLOCUTOR: Él no ha perdido el empleo y tampoco ha perdido el buen nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé si la fiscalía lo está culpando. La instrucción que yo di y siempre he dado es de que no haya impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares.

Por eso los puedo enfrentar a ustedes y a los de arriba, a los machuchones, porque tengo autoridad moral. Si yo fuese corrupto, si yo fuese un encubridor, pues entonces ya me hubiesen destruido, porque, imagínense, soportar toda la andanada día y noche.

Y hablando coloquialmente también, porque así se entiende mejor, nos hacen lo que el viento a Juárez. Que, por cierto, no es una grosería, es que se cuenta la anécdota de que cuando Juárez era niño en Guelatao, hay una lagunita, entonces fue Juárez, como niño, a la orilla de la laguna y se desprendió una porción de tierra donde estaba, porque vino un viento, se hizo una pequeña isla y él se acostó ahí; ya pasó el viento y llegó a la orilla ese pedazo de tierra y ya saltó y se puso a salvo. Por eso es el dicho ‘me hacen lo que el viento a Juárez’.

Otros dicen que no fue que se desprendió un pedazo de tierra, sino que fue una pequeña barca, diríamos en Tabasco un cayuco, que estaba Juárez en esa barca, balsa, cayuco y vino el viento y se fue en medio de la laguna y estaba muy fuerte el viento y se acostó a esperar a que pasara el viento y ya pasó. Entonces para que no se vaya a interpretar.

El otro día también mandé al carajo a unos corruptos y tuve que aclarar que mandarlos al carajo no significa ninguna grosería, porque antes en los barcos, ¿no?, en el mástil había una parte, una casita en donde todo el que se portaba mal, todo el marinero que se portaba mal lo mandaban a esa casita y a esa casita le llamaban el carajo.

Entonces es mandarlos al carajo no es mandarlos… Digo, no es insulto, pues, es que vayan allá a la casita del mástil.

INTERLOCUTOR: Presidente y este orden de ideas, usted giró instrucciones para que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, oye, pero va a venir, quiero que venga el secretario de la Función Pública y vamos a procurar que, aun cuando está lo del debido proceso y todo esto, pero como nos importa mucho porque, si no se da la información, ustedes pues le dan vuelo, ¿no? a los supuestos o a la información —¿cómo le ponen?— disponible, o a la opinión de los expertos.

Entonces, vale más que se informe bien y no va a haber impunidad para nadie, tan es así que ya están presos como ocho, 10 y están dictadas órdenes de aprehensión.

Y hay jueces que no han querido dar las órdenes de aprehensión, porque este grupo —fíjense lo que son las cosas— está protegido también, porque la mayoría viene de los partidos opositores.

Son de esas cosas que suelen pasar. Se integró al gobierno, se integra al gobierno, vienen servidores o funcionarios de tiempo atrás o proveedores de tiempo atrás y se meten o se quedan ahí enquistados, tenemos muchos casos así. Y el director de Segalmex confió en toda esta gente, la mayoría de partidos que no voy aquí a mencionar, muy mal acostumbrados a robar. Entonces, se nos metieron como una plaga, pero eso sí, cuando se descubre denuncia penal. Eso no se hacía antes, ahí lo que se buscaba era tapar. Nosotros no somos tapaderas de nadie.

INTERLOCUTOR: ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Ovalle en la Conasupo de Raúl Salinas de Gortari?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977, hace más de 40 años y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta.

Yo siento que a él —esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso— lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen y él les dio entrada. Pero sí él, también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad, ni a mis hermanos, ni a mis hijos. O sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción.

Por eso es distinto esto y por eso es muy buena la democracia, porque antes a los presidentes los ponían los grupos de intereses creados, no el pueblo.

Entonces cuando hay democracia es el pueblo el que decide, elige y vale lo mismo el voto de un periodista famosos de los que supuestamente forman opinión, que el voto de un campesino. Entonces por eso hay que cuidar la democracia.

Adelante.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente, y…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, van a venir la semana próxima, van a estar aquí de la Función Pública.

INTERLOCUTOR: Presidente, usted dio instrucciones entonces de que no hubiera impunidad para nadie y que se actuara conforme a derecho en contra de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: En agosto de 2020, usted también dio instrucciones para que ninguna dependencia del gobierno federal volviera a contratar servicios de seguridad privada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Parece que no le hicieron caso. En el caso de Chihuahua, en la estación migratoria estuvo a cargo de una empresa de seguridad privada, muy mal, que provocó —hasta ahora las investigaciones así lo señalan— que provocó la muerte de estos migrantes.

¿Qué va a ocurrir en ese caso?, porque además es una persona cercanísima a usted, el señor Francisco Garduño. ¿Qué va a pasar cuando se desatiende una instrucción presidencial de este calibre?

O sea, ahorita la fiscalía tiene, bueno, esta instrucción de actuar sin impunidad para nadie y estamos en espera de que aquí lo haga, pero hubo una instrucción en 2020, o sea, ya hace prácticamente tres años.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es lo mismo, la fiscalía está haciendo la investigación y la instrucción… No. Bueno, sí, la instrucción a la secretaria de Seguridad Pública y la recomendación, sí, al fiscal es de que no haya impunidad para nadie.

INTERLOCUTOR: Eso se va a castigar, presidente en la parte jurídica, pero en la parte política, en lo que tiene que ver…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero primero…

INTERLOCUTOR: Si mi jefe me da una instrucción, pues hay que acatarla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …primero, primero hay que ver lo jurídico, lo legal.

Ustedes, que no eres tú nada más, ¿eh?, son millones… Ya dije, desde luego hay quienes son conservadores, por dinero, o sea, porque lo que les interesa es el dinero, eso es a los que respeto menos; respeto más a los conservadores por pensamiento, a esos no coincido con ellos, pero tienen una ideología, defienden una doctrina; pero los otros lo que buscan es solamente el dinero.

En este caso es la fiscalía la que está haciendo la investigación. Ustedes quisieran, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde en el Zócalo a los que presuntamente cometieron un delito. Por ejemplo, el preferido escritor de todos los conservadores, de los más leídos, Martín Moreno, eso planteó, que él quemaría en el Zócalo —ponlo, ¿no?, ponlo— a todos los morenistas. Ese pensamiento prevalece, impera. Y tiene muchísima clientela, muchos lectores.

Entonces, tenemos que esperar, porque fíjate que antes no había Estado de derecho, era Estado de chueco y ahora sí hay Estado de Derecho. Entonces, es la fiscalía la que va a resolver sobre este asunto.

Y también te aclaro otra cosa sobre los servicios de protección privada. Yo dije: no se contratan, porque es el colmo, cuando ustedes no lo denunciaban porque estaba Chong en Gobernación, no creo que ustedes hayan denunciado algo de Chong, pero, en fin. En ese entonces, aun cuando la Policía Federal dependía de Gobernación quien cuidaba las oficinas de Gobernación era policía privada de Hidalgo y del Estado de México, se crearon estas policías privadas proliferaron.

Entonces, cuando llegamos dijimos: Ya no vamos a utilizar estas policías privadas, vamos a tener, sí, un servicio federal de protección para las oficinas, para todo lo que se requiera. Se empezó con la formación de estos nuevos elementos de esta corporación para ir sustituyendo, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados.

Entonces, por eso se hizo esa contratación, supongo. Va la fiscalía a ir al fondo. Pero ¿qué están diciendo?, porque es muy interesante todos los temas estos. Están diciendo que yo estoy protegiendo al dueño de esta empresa, que no sé si sea el dueño, lo que resulta que es un cónsul honorario nicaragüense amigo del presidente de Nicaragua, sí.

Y entonces, ¡increíble!, Felipe Calderón sosteniendo eso. A ver, se los voy a mostrar. O sea, pero en un plan de calumniador, bueno, que me da pena, porque haiga sido como haiga sido él estuvo de presidente de México. Es de pena ajena, hacen el ridículo, lo mismo que acabamos de ver del Reforma, de López-Dóriga.

Políticamente a nosotros hasta nos conviene tenerlos como adversarios, porque son nuestros promotores al final de cuentas, pero si ya en una visión de Estado, de nación, pues no podemos degradar tanto como ellos lo hacen el noble oficio de la política. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla.

Pero yo no sé cómo llegaron a ocupar cargos tan importantes, por qué tanta inexperiencia, parece que están en parvulito en política.

¿Y saben a qué atribuyo aparte de su conservadurismo, que son muy fanáticos sectarios?

A que tienen mucho coraje, no son felices. Uno no debe dejarse amargar la vida. La vida es lo más sublime, lo más bello. Gracias a la vida, que nos ha dado tanto. Ya no vamos a poner esa canción.

Pero ahora sí quiero poner esto. Miren, miren a este hombre, que es como una especie de líder moral de todo un sector de clase media, miren lo que dice. Porque es de los que más libros vende, es como esta nueva película, ese ‘churro’, que le va a ir muy bien…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: ¡Viva México!

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¡Viva México!, sí, porque pues imagínense, es un plato de comida bien condimentado, bien servido al gusto de los conservadores, que son muchísimos, 25, 30 millones en México, no son pocos.

Pero miren lo que dice, esta ya es la decadencia, por eso Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, miren lo que dice:

(INICIA VIDEO)

FRANCISCO MARTÍN MORENO: Ignorante. Yo por eso propongo y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la épica de la Inquisición…

(INTERRUPCIÓN DE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, a ver, páralo ahí. ¿Con qué Pedro está hablando?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Pedro Ferriz

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno. Ahí va, ahí va. Ya eso ya se lo dejo de tarea a ustedes.

(CONTINÚA VIDEO)

MARTÍN MORENO: Yo colgaba a cada uno de los… No colgaba; quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo, Pedro, te lo juro.

Además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos habrán perdido el derecho a quejarse y será iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero repite porque no escuchamos bien cómo nos quiere quemar.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: Yo por eso propongo y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba…. No, no colgaba; quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro.

Además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, además, es firme, con convicción.

Adelante.

INTERLOCUTOR: Presidente, nada más para concluir: ¿no son estas unas de las quejas de los anhelos, de los deseos que tenía la oposición desde hace muchos años cuando usted formaba parte de la oposición, de que se castigara a los corruptos?, ¿no pelearon, pelearon —y me incluyo, porque estuve en esas filas también alguna vez— no peleamos porque se castigara a los corruptos y no se sancionara y nos salieran con que ‘ay, fue un directorcito’?, con todo el respeto, no quiero ser despectivo, pero queda en un directorcito y a los grandes, como usted lo ha dicho, no se despeina, ni pierden el buen nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se les está castigando a todos por igual: a delincuentes de las mafias del crimen, delincuentes de la llamada delincuencia organizada y a delincuentes de cuello blanco.

INTERLOCUTOR: Recuérdeme un nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, pues todos los de arriba. Te voy a poner la lista ahorita. Ponme la lista de los que no pagaban impuestos y que ahora tienen que pagar.

INTERLOCUTOR: De funcionarios, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Funcionarios.

INTERLOCUTOR: Que se roban el dinero del pueblo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, están dos, tres o cuatro presos. Yo dije…

INTERLOCUTOR: Un nombre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que yo no soy Salinas. Es que, no. Es que también era un truco que tenían bien ensayado, utilizaban la espectacularidad, dicen: ‘Voy a meter a la cárcel a La Quina, meto a la cárcel a otro banquero’ y aplausos, todos ustedes aplaudiendo, ¿no?, ‘ahora sí’ y la popularidad de Salinas después de haberse robado la elección hasta los cielos. Circo.

¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas?

Pues fue el gobierno del mayor saqueo de los bienes de la nación y del pueblo. Yo le llamo a Salinas ‘el padre de la desigualdad moderna’, porque fue cuando se acumuló dinero en pocas manos, se profundizó la desigualdad económica y social y de ahí empezaron todos los demás a seguir entregando los bienes. Nunca han saqueado más que en el periodo neoliberal en toda la historia.

Entonces, nada más nada de espectáculo, ¿eh? Incluso cuando tomé posesión fui muy claro. Y ahora vamos a poner el discurso para que no se olvide, porque no quiero dejar, no les voy a dejar a ustedes nada sin aclarar.

Y es muy bueno el debate y además respetuoso, pero porque no quiero que avance la manipulación les voy a tener siempre a raya, cero manipulación, porque ustedes no informan, ustedes manipulan, la mayoría de los medios supuestamente de información son de manipulación en el país; entonces, hay que estar informando, orientando, concientizando.

Miren, todos ellos no pagaban impuestos y era legal, porque tampoco les tengo que echar la culpa a ellos, eso parte del régimen de corrupción que imperaba.

Nada más para que dimensionemos y no comparemos, no somos iguales. Nada más Grupo Televisa con Felipe Calderón y Peña Nieto —y que conste que tú fuiste el que preguntaste; por eso tengo que decirlo, porque no puedo tapar nada— le condonaron 20 mil 488 millones de pesos y legal, ¿eh?

Esto ya no sucede, porque ya no se condonan los impuestos. Mandé una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución y ya está prohibido la condonación de impuestos, porque era el colmo que los de arriba no pagaran impuestos. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más pobre, en el IVA ahí va el impuesto o en todas las mercancías que compran van el IVA y es un impuesto.

Grupo Banamex, 15 mil 848, banco Banamex.

Cemex, 12 mil 755.

Grupo Carso, 10 mil 292.

ICA, siete mil 827.

Ya hasta ahí lo dejo.

Esto, ya no. Porque tú me pides ejemplos.

Además —¿por qué no pones mi discurso cuando tomé posesión?—, dije con mucha claridad que no era mi fuerte la venganza, que si el pueblo decidía que se juzgara a los expresidentes que se iba a llevar a cabo una consulta y, en su momento la solicité y se llevó a cabo.

Y desde luego los del bloque conservador llamaron a no votar. Y aunque la mayoría sí votó, porque se juzgara a los presidentes, como no se llegó al 40 por ciento de participación, pues la consulta no fue vinculatoria.

Incluso llegué a decir en mi discurso de que yo iba a votar en contra, como lo hice, porque yo no iba a quedarme empantanado pensando en cobrar venganzas de todo lo que nos hicieron y lo que le hicieron al país si teníamos la posibilidad de transformar a México, que es lo que estamos haciendo.

Además, dije que la justicia era prevenir y evitar la repetición y por eso todos los que cometen actos de corrupción en el gobierno son juzgados, son denunciados. Pero salen estos casos lamentables y ustedes y así termino, pues piensan: ‘Ya lo agarramos, ahí está’. No, yo tengo un escudo que me protege, que es mi ángel de la guarda y que es lo que quiero y estimo más que todo en la vida: la honestidad. Eso es lo que me protege.

Y, desde luego lo mero principal: el pueblo. Si no fuese por el pueblo yo no hubiese llegado aquí, donde estoy. Imagínense quién.

Nada más un caso: ¿quién me sacó a flote?, ¿quién me sacó adelante?, ¿quién me salvó cuando el desafuero?, el pueblo.

¿Por qué gané la jefatura de gobierno?

Por el pueblo.

¿Quiénes votaron más en ese entonces por mí?

Los de Iztapalapa, los pobres.

Entonces, por humanismo, por amor al prójimo y también porque los pobres son muy leales y con ellos es con los que se puede transformar, estamos ahora cumpliéndole a la gente más necesitada y lo vamos a seguir haciendo, sin que esto signifique afectar a otros sectores, porque no estamos afectando a los empresarios.

En el tiempo que llevo no hay un empresario que haya fracasado. El año pasado se obtuvieron las ganancias más jugosas en toda la historia de los bancos en México, obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos.

Entonces, no todo el que tiene el malvado y claro que se permiten hacer negocios, nada más que dentro de la ley, sin corrupción.

Y al mismo tiempo, porque no hay corrupción y era tanta la corrupción, porque el gobierno estaba en manos de una banda de malhechores, de una pandilla de rufianes, de saqueadores, era tanta, tanta, tanta la corrupción que sin que, sin quitarle a los de arriba, nada más ordenando que se cumpla con la ley, que todos paguen impuestos, que todos actuemos con responsabilidad, tenemos presupuesto suficiente para apoyar a los pobres, como nunca.

Ayer terminé una gira por todo el país de supervisión de los cerca de tres mil o cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar que van a dispersar, estas cerca de tres mil sucursales del Banco del Bienestar, que es el banco más importante de México ya, porque llega hasta los pueblos más apartados, van a dispersar este año 600 mil millones de pesos en beneficio de 25 millones de hogares.

¿Y de dónde sale, si no hemos contratado deuda adicional, sino hemos aumentado impuestos?

Pues sale de donde permitir la corrupción y de la austeridad republicana.

A ver si ponen… Esto fue cuando tomé posesión, aquí está mi postura.

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos, delimitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado.

No habría juzgados ni cárceles suficientes y, lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país.

Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña, dije que no es mi fuerte la venganza y que, si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia.

Además y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.

En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad, que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes.

Por cierto, hoy se constituye una Comisión de la Verdad para castigar los abusos de autoridad para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, síguele, es que ahí viene lo mejor.

(CONTINÚA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra.

Pero, de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que ahora sí ya. A ver, déjalo ahí otro ratito a ver si viene lo de la consulta. Es que todo esto ya se llevó a cabo.

(PROYECCIÓN DE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También aclaro que, si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que, aunque parezca increíble no lo era.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hasta ahí, entonces, es muy bueno el debate y es muy bueno este debate porque el principal problema de México siempre lo he sostenido, puedes ustedes ver un libro que haya escrito hace 30 años o más y ahí está esta postura, que nada más dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que eso es lo que ha dado al traste con todo, esa la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia.

Por eso estamos saliendo adelante. Si, decía yo en la campaña, si me preguntan: ‘A ver, ¿cuál es el plan, dígalo en segundo, en lo que tarda usted parado en un solo pie, a pesar de que usted no habla de corrido, a ver, dígalo, ¿cuál es el plan?, ¿qué va a hacer?’ Decía yo: Acabar con la corrupción, ese es el plan y eso es lo que yo recomendaría, porque eso no es una pandemia, es una peste.

Y, fíjense, por aplicar esa fórmula, cero corrupción, cero impunidad, con el añadido de la austeridad republicana, que también ayuda mucho, el que no haya lujos en el gobierno, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, con esa fórmula estamos sacando adelante al país y así vamos a continuar. Cero corrupción, cero impunidad.

Y, además, con eso resistimos. Porque, imagínense, si fuésemos corruptos, pues ya no aguantamos. Si por eso tenía tanto poder la prensa, era el cuarto poder, porque chantajeaban. Como la mayoría de los funcionarios se dedicaban robar entonces iba un periodista o un medio de información: ‘Necesito esto’, no sólo el coloquial ‘chayote’, sino contratos de otras.

Ya aquí he dicho que se enojaron mucho cuando se detuvo la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco porque la pista principal… Entre otras cosas, porque aquí me pasaría todo el día hablándoles de eso, de la gran corrupción que implicaba construir el aeropuerto en Texcoco. Además, ni siquiera ha llovido mucho, estamos en seca, está inundado todo.

Pero, bueno, ya le habían dado la pista principal al integrante de un grupo de un medio de comunicación famoso. ¿De cuándo acá los periodistas saben construir pistas para el que supuestamente iba a ser el más moderno aeropuerto del mundo? Puras transas y el pueblo se cansa de tanta pinche transa.

Vámonos a desayunar. Adiós, adiós.

+++++