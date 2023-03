Reportero arremetió contra Belinda luego de que sus fans lo amenazaran de muerte

El reportero explicó lo sucedido tras encuentro con Belinda. Crédito: Twitter: @ChismorreoTv

Pier Rojas, reportero que tuvo un fuerte encuentro con Belinda en el aeropuerto de Los Ángeles rompió el silencio y explicó lo que sucedió aquella noche. Según su testimonio, la cantante habría sobornado a los guardias de seguridad que lo trataron mal, y además la situación trajo consigo fuertes amenazas de muerte por parte de los fans.

Reconoció que la situación lo había tomado por sorpresa, y que todo se había malinterpretado, pues en ningún momento se habría acercado a Belinda con una mala intención, ni tampoco de forma grosera. “Le di su tiempo, no es la primera vez ella que llega a Los Ángeles y trata mal a la prensa”, contó el reportero en una entrevista con el programa Chismorreo.

Del mismo modo, explicó que él jamás había tocado temas ofensivos, ni había hecho nada para que la cantante tomara esa actitud. Manifestó que tampoco el horario era un argumento para justificar el trato de Belinda, pues explicó: “Eran las doce de la noche, yo he tratado con gente a la 1 o 2 de la mañana en el aeropuerto y jamás de la vida me han tratado mal, al contrario, lo agradecen”.

Belinda le pidió al reportero que no le gritara y que fuera respetuoso (foto: Belinda/Twitter)

Fabián Lavalle, conductor del programa que lo entrevistó, preguntó a Pier Rojas que por qué aparece gritando en el video a Belinda, a lo que reportero explicó que todo tenía que ver con el ruido que hacía en el lugar, pues había, en esos momentos, una construcción.

“Yo nunca le grité, el aeropuerto está lleno de construcción, si tienen la oportunidad de llegar al aeropuerto de Los Ángeles está lleno de construcción, no se escucha cuando tú hablas con otra persona porque si tú puedes oír en el video se escucha como los taladros están a todo lo que da. Los martillazos están a todo lo que da”, explicó el reportero Pier Rojas.

Asimismo, argumentó que esa era la razón por la que había alzado la voz, y que claramente no se había acercado de más a ella, que lo único que quería preguntarle era cómo se sentía. “Ella lo tomó como que yo la estaba agrediendo, y que yo le estaba alzando la voz y gritándole”, explicó a Chismorreo.

El reportero que fue acusado de agredir a Belinda respondió a las criticas y contó lo sucedido (foto:instagram/@belindapop) (foto:twitter/@chismorreotv)

Luego soltó la bomba, pues dijo que él no había querido agredirla, y que al contrario, eran sus fans quienes estaban contra él mandándole amenazas de muerte, mismas que le preocupaban mucho.

“Jamás quise agredirla, al contrario, son sus fans quienes se vienen contra mí, he recibido amenazas de muerte, se ha contextuado la situación de una manera en la cual al día de hoy puedo decir que he recibido más de mil mensajes diciéndome que me muera, que me van a matar, que mi vida corre peligro, que me van a venir a buscar, que puede ser cierto estoy en Los Ángeles hoy en día se ven situaciones muy peligrosas, entonces yo no sé si esto pueda llegar a pasar”, contó el reportero.

La cantante le pidió al corresponsal que fuera respetuoso

Comentó que ya había avisado de esto a la policía y a su abogado, y que si le llegaba a suceder algo ya estaban las alertas puestas. Del mismo modo, pidió a Belinda que por favor hiciera algo al respecto para frenar las actitudes violentas de sus fanáticas.

Fabián Lavalle le preguntó al reportero que quién lo golpeaba, a lo que Pier Rojas respondió: “Ella sobornó al los de seguridad, los que cuidan las maletas en el aeropuerto (...) Yo estuve delante cuando le pagó a estos dos muchachos de seguridad. Yo tengo un video donde ella claramente les da 100 dólares después de que los ayudó a llegar hasta el carro”, sentenció.