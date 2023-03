Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 31 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ahora se hizo un poquito tarde, pero no vamos a presentar nada, vamos a dedicar todo el tiempo a preguntas. Los seis; pero necesitamos seis mujeres después. Tú. Mujeres. Ustedes tres y ustedes dos, a ver si nos alcanza, vámonos adelante.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Eric Vilchis de Diario Basta, en conjunto con Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón.

Bien, mi pregunta es la siguiente: saber cómo toma la llegada de Guadalupe Taddei Zavala, que fue elegida consejera presidente, luego de que se diera a conocer durante la madrugada que llega al mando, luego de que usted comentó en días pasados que el método de la tómbola era uno de los métodos donde había más transparencia.

Y saber respecto del mensaje de Lorenzo Córdova, en donde comenta que se cumplió la misión. Si nos puede comentar un poco respecto a qué misión se refería, cómo quedó el INE y la llegada de los nuevos consejeros también.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo celebro que ya se haya llevado a cabo esta elección de los cuatro nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo. Porque había 20 candidatos, mujeres y hombres y quedaron cuatro y fue mediante insaculación.

Entonces, lo veo bien y, como lo dije la vez pasada, había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos, esta es una manera más democrática de elegir. En la antigua Grecia se usaba este método también, era parte de la democracia.

Y los que se van, pues ya la gente va a juzgarlos, como los tiene que juzgar a todos. Ya mi opinión ustedes la conocen, no tiene caso seguir hablando de lo mismo. Siento que se mintió, se engañó a muchos ciudadanos con las reformas; se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que el INE no se tocaba, que iba a desaparecer el INE, cuando lo que se buscaba y tiene que seguirse plateando, es que no se gaste tanto dinero del pueblo en la organización de las elecciones, que no haya tantos diputados, que no existan diputados plurinominales ni senadores plurinominales, que sólo se integre el congreso con diputados y senadores electos de manera directa, que no haya listas.

Porque ahora, lo van a ver, no me voy a equivocar, que todos los opositores nuestros que aspiran ser candidatos a la Presidencia a lo que le tiran realmente es a una plurinominal. De los 50 o más que aspiran, llámese Santiago Creel o la señora Lilly Téllez o el de la Coparmex… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Gustavo de Hoyos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gustavo de Hoyos; o Sodi, que también ya se apuntó; o el que fue gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, bueno, todos esos, todos, todos, habría hasta que poner la lista, realmente lo que buscan es ser diputados o senadores plurinominales

O los que ya son senadores, porque en el tiempo que ellos dominaban, los conservadores, reformaron la Constitución para permitir la reelección, entonces ya los que están, Álvarez Icaza, Madero y todos esos, van a buscar reelegirse o pasar de pluri de senador a pluri de diputado.

Por eso, no querían la reforma constitucional en lo electoral.

Y lo otro, lo billullos, el dinero, tanto para los partidos como para la élite dorada del INE, del tribunal electoral, que, como hemos visto, ganan sueldos elevadísimos, más que el presidente. Ahora que se van los consejeros, ya hablamos que se llevan 10 millones cada uno, que aparte de la liquidación a la que tiene derecho cualquier trabajador por su antigüedad, los tres meses por año más 20 días por cada año de antigüedad, pues todo eso se tiene el derecho. Claro, ellos van a recibir más porque es mayor el sueldo, pero, de todas maneras, eso se queda corto si se compara con el seguro que tienen de separación, seguro de separación o retiro. No, se llama seguro individual.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De separación individual.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De separación individual. Eso está prohíbo por la ley de austeridad, pero ellos se ampararon, o sea, el mismo Poder Judicial, porque también los del Poder Judicial están igual, los del Poder Judicial tienen guardado, tienen un guardadito, sin que informen, de más de 20 mil millones de pesos en fideicomisos.

INTERVENCIÓN: Un cochinito.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y es para eso, porque siguen ganando los magistrados, ya no hablemos de los ministros, más que el presidente y tienen prestaciones de todo tipo: ayudantes, bueno, tenían hasta para alimentación, para gastos de todo tipo.

Entonces, ese es el fondo, ¿no?, del asunto. Entonces, ya se va a llevar a cabo este cambio y hay que seguir insistiendo en que se terminen esos privilegios, ¿no?

INTERLOCUTOR: Bien, por otra parte, presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo otro que quiero también comentar es de que cuando… Nada más una cosa, porque ya me estoy contradiciendo, dije que no iba yo a hablar del tema, pero es que hay un asunto muy interesante.

Cuando las elecciones anteriores, le dieron registro —y estaba el que se va de presidente— para que participara como candidato el que fue gobernador de Nuevo León. ¿Se acuerdan que fue candidato a la Presidencia? ¿Sí? Bueno, el presidente sabía que no reunía los requisitos, pero fue ‘línea’ del presidente en turno, del presidente de la República, a sabiendas de que no se reunían los requisitos. Porque se la dan de demócratas, ¿no?, nada más por mencionar algo, porque de eso no se ha hablado mucho.

Entonces, ¿cómo es que le dieron el registro? Sacó las firmas creo que en una semana, o en 10 días o un mes y vámonos.

¿Cómo antes registraban siempre al que es diputado de Coyoacán, Quadri? Que le ganó a Pablo Gómez, que los de Coyoacán ojalá analicen lo que hicieron, porque es de sabios cambiar de opinión.

Imagínense, Coyoacán, donde vive mucha gente progresista. Para empezar, muchos migrantes de Oaxaca, de Hidalgo, de Guerrero, el Pedregal de Santo Domingo, Copilco, todo eso y también intelectuales, académicos de gran nivel.

Entonces, votan por Quadri, que —entre otras cosas, porque no es una sola opinión— ha propuesto la desaparición de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, porque así nos iría mejor si no existieran estos estados, cuando son la meca esos estados de nuestras culturas. El pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo.

Pero, bueno, este señor Sodi era candidato siempre a la Presidencia, fue como dos veces, lo sacaba la maestra Elba Esther como candidato.

Como la otra señora, que también la promovieron para quitarnos a nosotros votos, la señora Mercado, con la bandera del feminismo, quitándonos a nosotros votos, le dieron todas las facilidades. Bueno, pues al paso del tiempo ya está en su sitio con el bloque conservador.

Entonces, nada más eso, ¿no?, de cómo se cumplían los procedimientos legales en los tiempos del INE, ‘que no se toca’.

PREGUNTA: ¿Exhorta a que los nuevos consejeros se bajen el sueldo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ojalá y todos. Y que haya una reforma en el Poder Judicial y también los organismos autónomos, que no estén violando la Constitución. Porque es muy claro el artículo 127. ¿Por qué no lo pones?

¿Cómo van a recurrir a argucias legaloides para pisotear la Constitución? ¿Qué interpretación puede ser validad de un juez, de un magistrado, de un ministro, algo que a todas luces es violatorio de la Constitución? Además, es un asunto de principios, la política es un imperativo ético. ¿Cómo es que de manera leguleya voy a justificar ganar más de lo que está establecido en la Constitución? Es el 127, nada más esa fracción. Más abajo, aquí:

‘Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’ y ganan más que yo.

Entonces, ¿esto qué?, ¿es letra muerta?, ¿no están obligados los servidores públicos a cumplir la Constitución? Ese es el fondo, pues, del asunto.

Y tienen que llevarse a cabo los cambios y vamos a seguir insistiendo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

PREGUNTA: ¿Qué opina de que la nueva presidenta es cercana a la 4T, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya lo que dice el Reforma, tu periódico, pues que no les gusta a los conservadores, nada, nada, nada que se proponga de parte de nuestra les gusta a los conservadores. Y el Reforma es un boletín, un pasquín del conservadurismo.

INTERLOCUTOR: ¿A usted le (inaudible)?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A mí sí me parece muy bien. Es que lo no les gusta a ustedes a mí sí me gusta.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué le parece bien, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria. ¿No puedes poner ahí quién es la señora Taddei, la joven Taddei? No la conozco, ¿eh? Conozco a su familia, eso sí y sí son gente progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende Reforma, ¿eh?, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos.

INTERLOCUTOR: Pero, ¿no se cae en lo mismo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo, es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber, eso nunca va a ser aceptado por ustedes.

Pero pues ya, en el plan que están, que no les gusta nada, para no fallar en mi estrategia me doy cuenta qué cosa es lo que ustedes opinan y ya sé que, si actúo en sentido opuesto, le atino. Porque ustedes son: si la ensarta el presidente, pierde; y si no la ensarta, perdió. Entonces, son muy obvios.

Y además está muy bien, porque antes hacían lo mismo, pero simulaban que eran independientes de la sociedad civil, que no tenían partido, que eran muy profesionales, cuando en realidad pues no son más que conservadores rancios al servicio de una oligarquía corrupta. Así surgió el Reforma, surgió con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari.

INTERLOCUTOR: ¿El INE no termina tomado por Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. No se preocupe, para nada y ‘el INE no se toca’, ¿eh?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son 28 años de experiencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Veinte y ocho años de experiencia en materia electoral.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nació en el 63, o sea, que yo tengo 53, ella tiene ya casi 60, ¿no?, va a cumplir 60.

Nació en Cananea, es un lugar histórico. Que tampoco le gusta mucho al Reforma hablar de la huelga de Cananea, a no ser que se trate de hablar bien del coronel Green, el patrón en la época del movimiento de Cananea, pero no a favor de los trabajadores.

¿Cuándo el Reforma ha sacado algo a favor de la huelga de Cananea, o de la huelga de Cananea, o de los mártires de Cananea? ¿Cuándo han estado a favor de los trabajadores? Nunca, jamás. Pero a lo mejor me puedo equivocar y me vas a traer mañana pruebas de un reportaje sobre la huelga de Cananea, a favor de los trabajadores, puede ser.

‘La recién nombrada —a mí no me corresponde esto, pero ya que me estás preguntando— consejera presidenta del INE fue también la comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Además, según la página del Instituto Sonorense de Transparencia, Taddei Zavala cuenta con una carrera de 28 años en materia electoral’.

¿Esto tenía cuando lo nombraron el que se va, Lorenzo Córdova, tenía 28 años de experiencia cuando lo nombraron? Era comentarista del programa de Carmen Aristegui.

Bueno, ya. Ahí está la ficha, pero no les va a gustar a ustedes.

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que mejore un poco. Lo más importante de todo es que hay más consciencia ciudadana, ya no hay ciudadanos imaginarios en México, son ciudadanos de verdad. Y el motor del cambio es el pueblo, no son los funcionarios.

La democracia se convierte en realidad, se convierte en hábito, por el empuje de los ciudadanos. Es como las libertades, no se imploran, se conquistan. Y así el pueblo de México ha venido avanzando en contra de todos estos farsantes como los que se van y sus jefes, que hablan de democracia, pero en realidad son oligarcas.

Ayer, antier, que participé en un foro internacional sobre democracia hablaba yo de eso, de cómo se habla de democracia cuando en realidad dominan, en muchos países del mundo, las minorías y se hacen llamar demócratas, utilizan como fachada la democracia cuando en realidad dominan oligarcas.

Aristóteles decía que había tres sistemas de gobierno buenos y tres malos y ubicaba entre los buenos, el menos malo, a la democracia y a la oligarquía la consideraba mala como forma de gobierno porque pues es en esencia el gobierno de los pocos, el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo.

Entonces, todos los conservadores en el caso de México y en el mundo, aquí el bloque conservador y sus periódicos como el Reforma, quisieran que la democracia, si acaso, funcionara o se limitara, se acotara sólo con la participación de la llamada clase política. No les gusta el sufragio universal, no les gusta que valga lo mismo el voto de un campesino que el voto de un intelectual o de un gran empresario, o de un científico, pero así es la democracia.

Entonces, sí es un tema muy interesante, porque en nuestro país ahora se está dando este cambio. Es demos, que en griego significa pueblo y kratos, que en griego significa poder, eso es la democracia, democracia, poder del pueblo.

Entonces, esto va a ayudar, pero lo más importante de todo es que siga avanzando la consciencia democrática en el pueblo y que la democracia sea un sistema político de una forma de vida.

Y que no sólo se limite la democracia a las elecciones, que haya democracia participativa, no solo representativa, sino que se le esté consultado a la gente, porque el pueblo es el que manda, por eso la revocación del mandato es muy importante.

En democracia representativa se elige al presidente, pero si el presidente no está a la altura de las circunstancias, traiciona al pueblo, pues quien manda, el soberano, el pueblo, pueda cambiarlo, quitarlo, porque el pueblo pone, el pueblo quita y de acuerdo a nuestra Constitución el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, artículo 39 de la Constitución.

Entonces, eso y que además actuemos de manera democrática en todos los ámbitos: en la familia, en la escuela, en los sindicatos. Democracia como forma de vida, ese es el ideal y hacia allá tenemos que ir avanzando.

Entonces, ellos, los oligarcas disfrazados de demócratas pues buscan engañar simulando. ¿Qué demócrata puede ser? Fíjense, si la democracia es el poder del pueblo, ¿qué demócrata puede ser una gente que viola la Constitución y que gana 300 mil pesos mensuales en un país en donde el promedio, el promedio de lo que gana un trabajador son 15 mil pesos mensuales?

¿Cómo se le puede llamar servidor público a una gente que gana 300 mil pesos mensuales? A ese se le puede decir funcionario, que cumple una función, pero no es un siervo de la nación, como decía Morelos.

Pero, en fin, ya nos fuimos por otro lado.

PREGUNTA: Bien, presidente, mi segunda intervención, cambiando de tema, me gustaría saber qué es lo que va a suceder luego de que la oposición se lanzara nuevamente en contra de las mañaneras, ya que están solicitando que se baje de manera recortada la mañanera del día 27 de marzo, en donde usted hace mención sobre que hay un plan C, en donde comentó que ni un solo voto al conservadurismo. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar, si se va a bajar ese pedazo de la mañanera.

¿Y qué es lo que sucede con la oposición?, ya que usted en días pasados también comentó que las mañaneras sirven para informar al pueblo en números y datos.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al Prian, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa. No existe un partido formal conservador, ¿no? Ni un voto al conservadurismo.

Pues entonces ya no voy a decir: Ni un voto al conservadurismo, voy a decir: ni un voto a los fifís. A ver si eso tampoco lo puedo decir. Que tampoco son fifís, ¡eh?, algunos.

O puedo decir: ni un voto a ‘los conserva’, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos, pues. Ya, ni modo que me van a castigar por eso.

Es más, así va a ser mejor, ni un voto a los corruptos, está mejor, ¿no? ya. Y hacemos caso, ya no vuelvo a decir ni un voto a los conservadores. ¿Les parece? Ni un voto a los corruptos.

Porque puedo decir: ni un voto a las élites, ni un voto a los clasistas, ni un voto a los racistas, pero está bien así, ni un voto a los corruptos.

PREGUNTA: De cualquier manera, sí está violando el principio de equidad, usted no debería de hablar de estos temas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero entonces el presidente tiene que procurar que haya honestidad.

INTERLOCUTOR: Sí, ¿pero le parece democrático?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, claro que sí. ¡Cómo voy yo a aplaudir y a quedarme callado ante la corrupción!

INTERLOCUTOR: ¿No se supone que es el pueblo quien decide eso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el pueblo, con toda la información disponible.

Y el presidente tiene derecho a luchar hasta desterrar la corrupción del país, que es el principal problema de México. Entonces, yo digo: no a los corruptos, ni un voto a los corruptos. ¿Hay pruebas o no hay pruebas?

INTERLOCUTOR: Pero, ¿no un presidente debe de procurar información sobre políticas públicas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, esas son políticas públicas, esas son. O sea, el principal problema de México era la corrupción, todavía sigue habiendo, pero se está enfrentando porque queremos desterrarla.

Y la corrupción creció, más que nunca, en el periodo neoliberal, cuando dominaban los de la oposición. Entonces, yo no quiero que regrese la corrupción.

INTERVEN: Pero no hemos visto a nadie que (inaudible) por corrupción. Vemos Segalmex, ayer vemos el caso de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, sí, sí.

INTERLOCUTOR: … del Instituto Nacional de Migración…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pero el pueblo sí sabe, usted nunca lo ha visto, ni lo va a haber…

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, usted no lo ha visto, usted nunca vio cómo saquearon al país durante el gobierno de Salinas.

INTERLOCUTOR: Siempre, presidente. Y se le dio voz a usted, que es una voz crítica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De dónde es?

INTERLOCUTOR: Rafael Ramírez, de El Sol de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, no, no. No, ustedes eran parte de la corrupción, o sea, hablando en plata. No, no, no, El Sol de México no, por favor.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Hay un salón que se llama ‘Enrique Peña Nieto’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí hay un salón que se llama ‘Enrique Peña Nieto’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un salón en su periódico que se llama —me dice Jesús, que me está ‘soplando’ aquí— que se llama ‘Peña Nieto’, bueno.

INTERLOCUTOR: No sabía, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No lo conoce usted?

INTERLOCUTOR: (inaudible) y lo pueda mostrar, como cuando se le pide información y no la da.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pero ya, ya.

Nada más decir: si el INE nos dice que no se puede decir: ni un voto a los corruptos, ya vemos qué hacemos, por lo pronto ya no voy a decir: ni un voto a los conservadores, haciéndole caso al INE. Ahora es: ni un voto a los corruptos, porque ya sería el colmo que no los tocáramos ni con el pétalo de una rosa o que les aplaudiéramos o que siguiéramos como antes, que robaban a manos llenas y no perdían ni siquiera su respetabilidad.

Ni modo que, si con corruptos, se enojen porque se les dice corrupto, más haciéndole tanto daño al país, porque es un asunto público. ¡Cómo el presidente no va a hablar de eso!

Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, la corrupción.

Entonces, hay que desterrarla y estigmatizarla, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Siempre lo digo, se le decía —en algunos casos, no se pude generalizar— a los hijos: ‘Estudia, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’.

Por eso se llegó al cinismo de decir en la política tradicional de que ‘la moral era un árbol que daba moras’ y que ‘el que no transa, no avanza’ y de que ‘político pobre, pobre político’ y era lo que regía, si es completamente inaceptable.

Y, además, están como aturdidos, anonadados, dicen: ‘¡Cómo no voy a ganar yo 200, 300 mil pesos! Imagínense, Jorge Ramos, este periodista famoso que gana como 10 millones al mes. ¿Cómo no lo van a considerar un asunto normal, si era lo que predominaba y sigue predominando? ‘Te pago bien para que nos sirvas, te pago bien para que seas vasallo’. ¿Y cuál es la obligación del vasallo?, obedecer y callar.

Pues por eso a Loret de Mola tres millones y departamentos de lujo en la Ciudad de México y en el extranjero. Y al final es una asociación delictuosa, una red de componendas y de complicidades.

Decía Tolstoi: ‘Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores’, así estábamos,

Pero, bueno, vamos a seguir. ¿Ya terminaste?

A ver, adelante.

PREGUNTA: ¿Se va a (inaudible) del INE?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, hacemos caso, hacemos caso. Esta no, la anterior sí, esta hasta que nos digan, a ver si no puedo decir: ni un voto a los corruptos.

PREGUNTA: Señor presidente, buenos días.

Felipe Prado, de Comunicante Tijuana.

Señor, hemos visto que, como usted bien lo comenta, en el tema de bienestar, este importante programa que hoy en día nos consta que pues está erradicando la pobreza extrema, le quiero preguntar a usted: ahorita en el ejemplo de Baja California, Tijuana, mi ciudad, donde hemos visto que, bueno, por lo menos ya entra un recurso económico a un hogar donde hay una persona de la tercera edad, donde hay un joven, una madre soltera, en fin.

De este tipo de programas que llevan a cabo y que también los gobiernos locales como es el de Rosarito, alcaldesa Araceli Brown, alcaldesa de Tijuana Monserrat Caballero, el delegado Luis Uribe, trabajando de la mano para poder lograr que esos programas lleguen directamente a quien lo necesita.

¿Cómo poder lograr convencer al pueblo ante estas mentes malintencionadas de líderes de información que confunden a la ciudadanía y que hoy en día están confundidos y están comentando que estos programas no están llegando o no son de beneficio, cuando sabemos que se está erradicando la pobreza extrema? ¿Cómo poder contestarles a estos malintencionados que quieren opacar esta buena voluntad de este gobierno que usted preside?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo siento que el pueblo está muy consciente, es que cambió ya la realidad y eso es lo que no aceptan y ese es el fallo o el error principal de nuestros opositores. Yo ni debería de darles consejos, pero ellos no quieren entender que hay una nueva realidad y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

Si ellos recogieran los sentimientos de la gente, si no fuesen tan elitistas, clasistas, comprenderían mejor lo que está sucediendo y tendrían más elementos para enfrentarnos. Pero pertenecen al llamado círculo rojo, a la élite y por eso hay un menosprecio al pueblo y también se niegan a aceptar las acciones en beneficio del pueblo que lleva a cabo el gobierno.

Además, no está en su estructura mental conservadora, porque ellos no son partidarios de que se ayude a la gente, ellos han sostenido por generaciones de que el pueblo es flojo y que por eso no sale adelante, o que la pobreza es porque el pueblo no trabaja o que la pobreza es producto de la mala fortuna, así se decía antes, ‘hay quienes tienen buena fortuna y por eso siempre van a haber ricos y pobres, porque van a haber afortunados y va a haber quienes no van a tener esa posibilidad’. Entonces, es esa mentalidad.

Son partidarios que no haya educación pública, que el que estudie pues que pague. Lo mismo, no les gusta que exista la salud pública, que el que se enferme pues pague.

Últimamente empezaron a decir durante el periodo neoliberal, salió un proverbio supuestamente asiático, según el cual no entregues un pez, enseña a pescar; o sea, no les des nada a la gente, enséñalos a pescar. Sí, nada más que no hay agua, no hay pescado. Pero todo esto es una concepción.

Ah, pero cuando se trata de apoyar a los de arriba, eso no es paternalismo, eso no es populismo, eso es fomento o rescate. El convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública eso se debe de hacer, eso está justificado.

Pero el Estado no puede cumplir su responsabilidad social, sólo debe usarse cuando se trata de rescatar a instituciones financieras en quiebra, a grandes empresarios, a las minorías, porque no debe de meterse en promover el desarrollo, no debe de meterse en ayudar a la gente.

Ahora hablaba yo de regresar a los orígenes porque en la constitución que funda Estados Unidos, también en la constitución francesa, en nuestra Constitución de Apatzingán de 1814, se establece que el objetivo, el fin último de todo gobierno tiene que ser el procurar la felicidad del pueblo buscando siempre la igualdad. Pero el objetivo del gobierno es que el pueblo sea feliz.

Entonces, nos fueron manipulando hasta llegar: ‘¿por qué le entregas un apoyo a un joven si ese es nini, nada más hay que tratarlo así, en forma despectiva, discriminatoria, ni estudia, ni trabaja, ja, ja, ja’.

Pero se les da un apoyo, se les da un trabajo para que se forme, para que trabaje como aprendiz, ‘ah, estás regalando dinero’, ‘estás apoyando a vagos’, ‘estás financiando a ninis’. O sea, es una mentalidad, eso no es fácil de quitar, eso viene de tiempo atrás.

Por eso, cuando me dicen: ‘Es que hay muchos que están en contra’, pues sí, son millones, yo calculo que con ese pensamiento debe de haber como 25, 30 millones de mexicanos y hay que respetarlos.

No son los que vienen al Zócalo, 100, 150 mil, no, no, no, son 25, 30 millones, son muchos.

Claro, cada vez van a ser menos, sobre todo porque los jóvenes de estas familias ya están tomando consciencia y hay este movimiento de transformación, que es muy importante.

Bueno, la polémica. ¿Cuándo había estos debates? Nunca se debatían estas cosas, ahora es muy interesante todo lo que está sucediendo. Estamos tiempos interesantes, no debemos de quejarnos porque nos tocó vivir momentos estelares en la historia de México, son momentos de transformación.

Y respetarnos, el que quiera seguir siendo conservador pues que siga su camino y somos libres.

Y también, no tiene por qué haber pensamiento único, que todos pensemos iguales, no, eso no es democracia.

Entonces, decirte esto.

¿Por qué no me preocupa el que estén difundiendo en la mayoría de los medios de comunicación que somos populistas, que somos paternalistas?

Porque la gente está sintiendo otra cosa. Es muy sencillo, antes no le daban al pueblo porque se lo robaban, se robaban la mayor parte del presupuesto, era para la élite, para los de arriba, que vivían colmados de atenciones, de privilegios; ahora no permitimos la corrupción, hacemos un gobierno austero y el presupuesto lo dirigimos a la gente más necesitada o vulnerable, es una distribución justa del ingreso de presupuesto.

Lo ideal sería una distribución justa de la riqueza, pero pues eso implica un cambio más profundo todavía; pero el que podamos cuando menos distribuir con justicia el presupuesto…

Porque, ¿qué cosa era lo que sucedía?, concentraban la riqueza en unas cuantas manos, se quedaban con todos los bienes de la nación y encima de eso se robaban también el presupuesto.

O, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que se quedaran con los bienes con la llamada privatización, el convertir lo público en privado, que fue lo que hicieron las empresas, los bancos, las minas, los ferrocarriles, todo lo que trasladaron a particulares, pero que cuando menos el presupuesto se lo entregaran a la gente; pero no, también se robaban el presupuesto. Entonces, no tienen llenadera.

¿Qué es lo que hemos hecho nosotros?

Pues, en el caso del presupuesto, decir: vamos a entregarlo a quien más lo necesita o vamos a procurar que no se afecte la economía popular, que no aumente el precio de las gasolinas, que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de los cilindros de gas, que aumente el salario. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, eso les incomoda mucho, mucho.

Y es una gran hipocresía porque hasta actúan como cristianos y buen cristiano es el que tiene que estar pensando en el prójimo, un buen cristiano no puede ser egoísta, no puede ser individualista. ¿Para qué voy al templo, para qué voy a la iglesia y comulgo y confieso, si le doy la espalda al que sufre, si lo único que me importa es saciar mis ambiciones materiales y no pensar en los demás?

Entonces, es un asunto importante, importante. Yo siento que les molesta mucho lo que nosotros estamos haciendo, pero pues para eso luchamos. Es que ellos pensaban que luchábamos por el cargo, por el ‘quítate tú porque quiero yo’ y que iba a ser más de lo mismo; no, no, se inició una transformación y la vamos a continuar y afortunadamente vamos bien porque la gente está respondiendo.

Y en Baja California, bueno, es de los estados con más politización. Yo nada más recuerdo que en el 88 uno de los estados donde ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ni con el fraude pudieron, fue Baja California.

Y fíjense, en el norte, porque también se piensa equivocadamente que los que viven en el norte son más proestadounidenses. No en el norte, allá en la frontera, hay un nacionalismo bien arraigado.

Y lo mismo nuestros paisanos migrantes, quieren mucho a México, nunca olvidan a México.

Y, además, yo creo que ese nacionalismo que hay en el norte tiene que ver con la cercanía a la otra realidad en donde a veces nuestros vecinos cometen excesos y hay maltrato y hay racismo y eso afianza más nuestra identidad como mexicanos, que no lo padece una gente de la capital, pero el que está allá pegado a la frontera sí se da más cuenta.

Hoy voy para allá, hoy voy para allá, voy al norte.

INTERLOCUTOR: Le quería comentar la siguiente pregunta, si usted me lo permite, señor presidente.

Bueno, como usted lo ha dicho, bueno, ya no son conservadores, son delincuentes, o corruptos, perdón.

Le quería comentar lo siguiente. Veíamos que en épocas pasadas cuando había un recurso federal que se daba a las entidades para distribuir o municipios, pues veíamos que se lo llevaban, pues, definitivamente.

Hoy en día vemos que ha habido una muy buena labor por parte del gobierno federal para poder direccionar los recursos económicos a las federaciones y municipios. Hemos visto los cambios, por citar el tema de la Ciudad de México, pues yo tenía mucho que no venía para acá y veo una ciudad totalmente bien resguarda, veo una buena movilidad, transporte, en fin.

Le quería comentar a usted, señor, bueno, han funcionado estos programas y la pregunta va direccionada, porque usted va a visitar muy pronto por allá, Tijuana, donde, bueno, ahí la gente usted ve cómo lo recibe de esa manera tan fraterna.

Señor, ¿habrá algún recurso económico que se pueda direccionar, producto del ingreso de la federación a la ciudad de Tijuana? Hay buenos planes por parte de la alcalde Montserrat Caballero, tiene muy buenos proyectos para poder lograr que la ciudad salga adelante. ¿Cree usted que vaya a haber algún programa para poder direccionar recurso económico a mi ciudad, a Tijuana, señor?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, hoy voy allá, hoy voy porque estamos llevando a cabo la evaluación de la operación de las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, en Baja California se están estableciendo sucursales del Banco del Bienestar y vamos a evaluar.

Pero, además, entre otras cosas, en Baja California, en Tijuana, en particular, se están invirtiendo por parte de la federación alrededor de 10 mil millones de pesos en una obra por toda la frontera en una vialidad por toda la línea fronteriza para mejorar la circulación de los vehículos.

Hoy en la mañana tratamos en la reunión de seguridad el problema de derrumbes ahí en Tijuana. Protección Civil lo está atendiendo.

Y hoy voy a ver a la gobernadora. Y la presidenta municipal de Tijuana está haciendo un muy buen trabajo, la presidenta municipal de Rosarito muy buen trabajo.

Acabamos de ayudarles a resolver en Rosarito un problema de vivienda de Fovissste y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando.

Creo que es el estado que más carros extranjeros ha regularizado y ya se les está enviando… A ver si no tienes ahí la lista de los que se les envía para arreglar las calles. Hemos hecho en Tijuana obras urbanas, se han construido parques en barrancas, se han mejorado viviendas de gente pobre, hemos hecho varias cosas, en todo Baja California y lo vamos a seguir haciendo.

Vamos.

PREGUNTA: ¿Va a ir a ver a los migrantes, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Va a ir a ver usted a los migrantes, de los lesionados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a estar atendiendo la parte médica básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos.

PREGUNTA: ¿Los va a visitar, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, o sea, ahora es lo fundamental.

Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo.

Han estado atendidos. Envié al general Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia se fue allá, allá está; me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano y está visitando los hospitales donde están los enfermos. Están en clínicas del seguro, también un hospital público, en un hospital del Issste y están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada.

Pero, de todas maneras, voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer y Zoé Robledo, director del Seguro Social, se van los dos conmigo ahora en la mañana, o sea, que ya me voy a ir.

PREGUNTA: ¿Se va a reunir con la gobernadora de Chihuahua?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente. Se le invitó para la reunión del Banco del Bienestar, no sé si vaya a asistir.

PREGUNTA: ¿En dónde va a ver a los médicos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues me voy con los médicos.

INTERLOCUTOR: Pero, ¿en dónde se va a reunir con ellos allá?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no sé. Ellos van a hacer… Les estoy pidiendo una revisión de todos los heridos para que no les falte nada.

PREGUNTA: ¿La cifra está igual, presidente, el número de heridos que todavía están hospitalizados?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los mismos, los mismos. Ayer les informaron y hoy les van a volver a informar, hoy vuelve Rosa Icela a informarles a las 2:00 de la tarde.

Miren. Ah, pues ahí está Baja California, tiene el primer lugar, 252 mil vehículos regularizados. Se amplió el plazo, terminaba hoy y ya se amplía tres meses.

Y ya son 631 millones, esto para las calles, para los baches. Ojalá y no sea para tapar baches, sino también para poner concreto hidráulico, porque los baches se tapan y con la lluvia vuelven a salir y se vuelven a aparecer.

¿De acuerdo? Bueno.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

Ha habido varias veces que yo le he planteado, presidente, aquí el tema del Fovissste, incluso el día de ayer se volvió a mencionar aquí mismo, pero el problema es más de fondo, muchísimo más de fondo. Incluso aquí, por instrucciones de usted, en meses pasados estuvieron los responsables de estas dependencias porque pertenece el Fovissste, esta institución, al propio Issste, es parte de los servicios, las prestaciones a los trabajadores.

Concretamente, para no dar repetir lo que yo he planteado aquí e incluso lo que se ha visto con las autoridades correspondientes, es que el problema clave, incluso ellos mismos lo han dicho, las autoridades responsables del Fovissste, que este problema no se puede resolver de fondo si no se plantean reformas a la ley, ordenamientos jurídicos, ¿por qué?, porque tienen que ver con la actualización de las UMAS, el préstamo precisamente de su vivienda.

Hay muchos afectados. El ejemplo más, a veces más delicado es, por ejemplo, de los jubilados, que siguen pagando, por ejemplo, la cuota que le toca a la parte patronal, a pesar de que, pues ya cuando se jubilan, pues la pensión baja de los ingresos que tenían 20, 30 por ciento, 25, qué se yo, dependiendo los cálculos.

Preguntarle, presidente: en este punto en concreto ¿hay posibilidades?, porque incluso las comisiones en la Cámara de Diputados ya tienen iniciativas para reformar esto, ya no depende de la propia institución que quiera o no, se tendría que saltar la ley y obviamente hay responsabilidades al respecto.

Concretamente esa sería la pregunta.

Y ponerle en este caso del Fovissste otro ejemplo que yo quisiera que también se pudiera ver a fondo. El gobierno de la Ciudad de México ha estado atendiendo el tema de edificios, de departamentos aquí en Tlalpan, que también a usted se les expuse, que fue afectado por el sismo del 17, ya hace, pues, vamos hacia los seis años.

La gente tuvo que salir, está rentando, no se ha corregido ese edificio porque es muy caro, es cuestiones presupuestales y siguen pagando el Fovissste, o sea, que ya hay doble gasto.

Incluso con el tema de las UMAS y la actualización, aunque vengan mes con mes, llega febrero y resulta que deben aparte por esa actualización 40 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil, son prácticamente deudas impagables. De hecho, ha habido movimientos y todo eso, pero creo que la clave estaría ahí.

Y preguntarle concretamente de esto, si pudiera apoyar al gobierno de la Ciudad de México para que pudiera solventar, porque lo que les han dicho a los afectados desde este sismo, que ya va para seis años esta afectación, es que no alcanzan los recursos para poder hacer nuevamente habitable este edificio de aquí de Tlalpan.

Eso sería como quisiera yo empezar, presidente, con ese tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, de lo último te digo que estoy seguro que el gobierno de la ciudad puede atender esta demanda, que nos están viendo algunos servidores públicos del gobierno de la ciudad, se van a enterar de lo que tú estás planteando y en una de esas hasta hoy mismo, porque la jefa de gobierno tiene también conferencias diarias. ¿A qué hora?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: A las 11:00

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A las 11:00

Le voy a pedir, con todo respeto, que dé respuesta a tu pregunta, a lo último.

Sobre lo del Fovissste, ya se están llevando a cabo cambios, lo que pasa es que no se ha informado. Voy a pedirle al director César Buenrostro, de Fovissste, que venga aquí para que informe sobre lo que estás planteando y qué más podemos hacer para ayudar.

INTERLOCUTOR: Si hubiera necesidad de reformas en los ordenamientos jurídicos, o sea, mandar iniciativas, ¿hay posibilidad de parte de usted?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

Para hacerlo más amplio, voy también a invitar al director del Infonavit, a los dos, que den a conocer qué están haciendo para que la gente que está pagando, sean servidores públicos, sean trabajadores y que pagan y pagan y pagan y que nunca terminan de pagar y no tiene sus escrituras, qué es lo que se está haciendo, porque hay planes para eso, hay descuentos.

Yo me comprometí a que, si ya llevaban 90 por ciento de su pago, ya se les hacía una quita del 10 por ciento y se les entregaban las escrituras.

Y me comprometí también a otra cosa, que se está cumpliendo, que fue detener los desalojos, porque antes se desalojaba a los trabajadores y había toda una red de corrupción de notarios, despachos de abogados que se quedaban con los departamentos de los trabajadores.

Entonces, que vengan y que nos informen.

INTERLOCUTOR: ¿Podría traer, por ejemplo…? Porque hay una infinidad de casos para podérselos entregar y que pudieran dar respuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo diría que, antes, que nos entregues para que… Ellos vendrían la semana próxima, vamos a pensar en el miércoles, ¿les parece?

INTERLOCUTOR: Sí, yo estaría presente para que estuviera, si me permite

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y te damos la palabra a ti.

INTERLOCUTOR: Okey.

El segundo punto, presidente, preguntarle, en el tema de salud hay una nueva forma de atender a gente con lesiones medulares, esto es un padecimiento de mucha gente en el país.

En España el tratamiento se denomina NS1, es mucho más fondo de explicar, es una cuestión de salud. Están pidiendo que si se, si se… O, más bien, están preguntando si en la Secretaría de Salud se estuviera considerando este tratamiento, que ya se inició en España y que pudiera mejorar bastante sus condiciones de vida, ya que son lesiones que son de por vida, ya no hay mayor posibilidad de mejora, pero que con este tratamiento NS1 que se está llevando a cabo en España, preguntar si la Secretaría de Salud pudiera estar considerando esto, este tratamiento.

Y ahorita un último tema, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si te parece, que nos respondan el martes, aunque este martes no vamos a tener salud, hasta el próximo.

INTERLOCUTOR: Si pudieran responder.

Y, por último, presidente, preguntarle, en el tema migratorio que, bueno, pues ahorita está muy clara la situación, ya usted lo ha planteado aquí, aquí se ha definido. Ya en la tarde se ha estado respondiendo por parte de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, una diversidad de información, excepción de las cosas que tienen que ver con lo procedimientos jurídicos o los procedimientos que se están llevando a cabo por parte de la Fiscalía General de la República.

En todos estos días ha salido una información, no solamente de la conferencia. Por ejemplo, en esta misma conferencia se habla de una empresa privada que se llama Camsa, quien tenía también un encargo en toda esta atención. Habría que definir más. De hecho, entiendo que eso es parte de las investigaciones, eso es parte de lo que se está indagando. Ya han salido incluso montos, a relucir montos de cantidades de cientos de millones de pesos.

Aquí también la secretaria de Seguridad ha planteado que aquí se va a ver el tema de protección federal para poder tener las tareas al respecto. Este fue un tema que incluso yo antes, semanas antes, le había preguntado aquí, aquí vino la secretaria Rosa Icela.

Preguntarle si en todo se está considerando, primero, en el Instituto Nacional de Migración una reinvención, una reestructura de fondo, esto con el trato hacia los migrantes, es decir, debe de haber gente con esa disposición.

Y preguntarle si, por ejemplo, en esto… Porque faltaba cubrir las vacantes en protección federal, aquí mismo informó incluso los requisitos la secretaria. ¿No sería precisamente convocar a la gente misma que tenga esa disposición, esa sensibilidad para tratar este tipo de personas, que vienen sufriendo de kilómetros y kilómetros de Centroamérica, de Sudamérica, de algún otro país, para que cambie y reforme por completo?

Y preguntarle si se acabaría el tema de retenciones para modificarse, a eso me refiero con la pregunta sobre reinvención, como albergues, como un asunto de casa, de, permítame decirlo, de protección.

Porque muchas veces hasta las autoridades locales no ven con simpatía. Si el empresario tal o cual: ‘No, es que aquí están y no nos gusta que estén aquí enfrente’, hay gente que incluso es, en ese sentido, clasista, racista, xenófobo, etcétera, es una cosa que traemos definitivamente en el país en muchos lados.

La propia diputada Andrea Chávez el día de ayer, por ejemplo, expuso que hay convenios entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno de Texas, es decir, en este intercambio entre fronteras, donde aporta prácticamente recursos el gobierno de Chihuahua, a través de este documento que presentó en la Cámara de Diputados, de 200 millones de dólares ¿para ayudar a los migrantes?, no, no, para detenerlos. Y ese es un recurso, entiendo, de acuerdo al documento presentado por la diputada, pues que también estaría criminalizando el gobierno de Chihuahua a los propios migrantes.

Es decir, tendría que haber una reforma profunda para que no se destinen este tipo de recursos y también la revisión de la seguridad privada en nuestro país, presidente, que creo que también ese es otro de los pendientes ahora que sale con esto.

Y le agradezco las respuestas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si, Rosa Icela va a informarles sobre todo esto. Yo les digo algunas cosas:

Primero, lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente. Y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente; y luego este, este me conmovió, me partió el alma.

Y me ayuda a enfrentar este dolor el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia que he estado duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, que incluso algunos llegan a acuerdos con traficantes de personas, los llamados ‘polleros’, ya es muy difícil que se queden, que se les ofrezca trabajo en México y se queden, ya traen el propósito de llegar a Estados Unidos.

Entonces, nosotros hemos demostrado que, si se invierte en los pueblos de Centroamérica y del Caribe, se logra mantener en sus lugares de origen a quienes si no tienen otra opción deciden salir a buscarse la vida como pueden.

Entonces, hemos invertido, nosotros hemos invertido más de 100 millones de dólares en comunidades de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Hemos estado en Centroamérica.

Le voy a pedir a Laura Elena, que es la encargada de este programa, que venga aquí y que les exponga lo que hemos hecho. Pero además hemos evaluado y sabemos que funciona.

Entonces, lo que le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos es: si nosotros estamos destinando 100 millones de dólares, póngale ustedes, ayuden. Y no lo han hecho, ni con el presidente Trump logramos este propósito, ni ahora con el presidente Biden.

PREGUNTA: ¿A qué cree que se deba, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues a que tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales sólo con el uso de la fuerza y se atienden las causas.

Entonces, eso por un lado y vamos a seguir insistiendo.

También tengo que reconocer que ahora con el presidente Biden se logró por primera vez que se entregaran visas temporales. Bajó considerablemente. A ver si no nos manda Marcelo Ebrard la cifra sobre migración, la gráfica, para que vean.

Tomaron una decisión buena de decir: ‘El que quiera estar en Estados Unidos y es de Venezuela o es de Colombia, pueden hacer sus trámites’, porque no había ninguna alternativa, sólo echarse a andar y correr todos los riesgos. Entonces, tomaron una decisión buena.

Esta desgracia sucede cuando hay menos flujo migratorio, ahorita lo van a ver del comportamiento y, luego…

Miren, ya la habíamos visto esta, este es el total, 250 mil aproximado. Esto son no mexicanos, pero fundamentalmente son venezolanos, ecuatorianos, colombianos.

La medida que les hablo, de la que les hablo que tomó Estados Unidos fue aquí y, miren, estos son los mexicanos, igual.

Entonces, esto hay que seguirlo haciendo para que los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, no tengan que pasar, a travesar, correr todos los riesgos en nuestro país, sino pueden hacer sus trámites desde sus países, hay un procedimiento ya que no existía.

Acerca de esta desgracia, pues tenemos que pedirle a la fiscalía que actúe. No hay impunidad, esa es la diferencia con otros gobiernos, no vamos a ocultar la verdad, no vamos a proteger a nadie. Pero es muy doloroso.

Y también estábamos buscando, porque constantemente estamos viendo el tema. Hace 10 días, una semana, hasta les puedo dar el día y la hora, me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema, antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se iba a crear, se va a crear un consejo y le dije: Aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria, que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja.

PREGUNTA: ¿Integrantes externos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, externos. Y una reforma al interior del Instituto de Migración. Resulta que esto fue hace 10 días, entonces quedamos ya vamos a empezar y cuando se tenga a los integrantes, vamos.

PREGUNTA: El INAI ya tiene un consejo ciudadano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, pero estamos hablando de… Si hay alguien aquí, entre otros, que ha defendido a los migrantes de manera sincera, con sus albergues y todo, es el padre Solalinde. Porque también hay muchos seudodefensores de derechos humanos, así como seudoambientalistas, hay muchos falsarios. Estamos buscando gente que realmente que le preocupe y quieran y verdaderamente ayudar. Por lo general hay organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué es lo que pasado en el caso de Centroamérica?

Me pueden decir del gobierno de Estados Unidos: ‘Es que nosotros le estamos dando dinero a las organizaciones no gubernamentales, le estamos dando dinero a organizaciones de la sociedad civil’. Yo les he dicho, se los acabo de decir ahora a los legisladores que vinieron, que eso no les sirve a la gente, se quedan en estos aparatos, pero en el gobierno de Estados Unidos tienen arraigado el que para atender a la gente en el asunto migratorio tiene que ser con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil y yo sostengo que la mayoría de esas organizaciones sólo administran el problema y algunos hasta trafican con la necesidad de la gente, son aparatos burocráticos y muy conservadores.

Fue todo esto que se creó durante el periodo neoliberal para simular que se atendían con las nuevas políticas públicas a la gente, también para desviar la atención y que los corruptos siguieran saqueando a los pueblos. Entonces, se los he estado planteando.

¿Ellos que argumentan?

Dicen: ‘Es que no podemos entregarles el dinero a los gobiernos porque son corruptos los gobiernos’. No se los entregues a los gobiernos. Si tú estás pensando en eso, entregárselos de manera directa a la gente, pero no utilices a esos intermediarios.

Estos intermediarios, si vieran ustedes cómo andan en Centroamérica, los carros que traen, se hospedan en los mejores hoteles y ahí se queda todo el dinero, que, además, es muy poco.

¿Qué tiene que ver lo que ha entregado el gobierno de Estados Unidos a Centroamérica con los 30, 35 mil millones de dólares destinados a la compra de armas para Ucrania? Digo y esto no es la primera vez que lo estoy diciendo y se los digo a ellos, se los acabo de decir hace una semana.

Además, está mi discurso de la ONU donde hablo del porqué de la migración, donde hablo del porqué de la pobreza en el mundo y cómo la ONU no ha hecho absolutamente nada, pero eso sí, hay una constelación de aparatos burocráticos de la ONU para todo, para todo. Y esos burócratas viven muy bien, ganan muy buenos sueldos, viajan por todo el mundo y no hacen realmente nada en beneficio de la gente. Entonces ya basta de hipocresías, de simulación.

Y ya me voy.

Y miren el compromiso que estoy haciendo. Este señor, que es de los mejores periodistas y para que no le vayan a hacer nada, es crítico de nosotros y por eso lo respeto mucho, este señor va a ser el primero que va a preguntar el lunes.

PREGUNTAR: ¿Y los demás?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, uno nada más, porque es que si no, no llego.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí.

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo lo presentaría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos en eso, lo que pasa que nos agarró esta situación, pero estábamos precisamente en eso.

Acaba yo de recibir también una llamada de la embajadora nuestra de Brasil, Laura Esquivel, quejándose del maltrato de quienes vienen de Brasil a México, el maltrato de algunos funcionarios de Migración. O sea, estamos en eso.

Y además es algo que estamos haciendo, que ya está… Es Laura Carrillo, Laura Elena Carrillo, va a venir. Es que van a ver lo interesante y esto no sólo es para que lo conozcan los mexicanos, sino lo que quiero, porque se los he mandado a los legisladores de Estados Unidos, a los que se encargan del tema migratorio en Estados Unidos.

Tenemos un documento, hicimos una evaluación de los efectos, mejor dicho, de lo que se logra con estos apoyos, tenemos muchísimos testimonios de jóvenes que están ya en el Sembrando Vida, que están en Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y dicen: ‘Ya no nos vamos, no nos vamos, nos quedamos’ y es una muy buena experiencia.

¿Qué es lo que se tiene que hacer?

Bueno, reforzar todas estas medidas.

Y lo otro también, pues protegerlos a los migrantes. Si ya salieron protegerlos, cuidarlos, que es lo que hemos venido haciendo, con albergues, con médicos, pero aquí esta tragedia desgraciadamente nos vino a pegar muy fuerte.

PREGUNTA: Se está motivando a los jóvenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, los jóvenes ahora están a la vanguardia, hay relevo generacional.

¿Saben que voy…? Ahora que voy a lo de hablar con promotores y con servidores de la nación, hablamos de lo que viene hacia el futuro, 70 por ciento de los que trabajan con la gente son jóvenes y la mayoría mujeres, pero jóvenes de 30 y menos edad. Entonces, me da muchísimo gusto porque esto ya cambió.

Ya cuando yo les pregunto: a ver, que levanten la mano las mujeres, mayoría.

A ver, que levanten la mano los que tienen menos de 30 años, mayoría.

A ver, que levanten la mano los que tienen de 60 a 70 años, que son veteranos como yo, unos cuantos, o sea, ya nos desplazaron por completo, ya por eso yo me voy a ir tranquilo el año próximo.

Nos vemos. Si no, no llego. Va él primero, el lunes.

+++++