Abrieron nuevas localidades para la pelea de Canelo Álvarez y John Ryder

Se han abierto nuevas localidades para la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder en el estadio Akron. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La pelea Saúl Canelo Álvarez vs John Ryder se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el estadio Akron, en lo que significa el regreso del boxeador mexicano a pelear en tierras aztecas. Ante la poca disponibilidad que había de boletos, la empresa encargada de realizar el evento anunció la apertura de nuevas localidades.

El estado de Jalisco celebrará en grande sus 200 años como un territorio libre y soberano, teniendo la pelea por el Campeonato Indiscutido peso supermediano entre Canelo Álvarez y John Ryder. Será el regreso del mexicano a tierras aztecas luego de 12 años de combates en el extranjero.

Los boletos se pusieron a la venta el 21 de marzo con precios que iban desde los 350 hasta los 50 mil pesos, pese a los altos precios que se ofertaron, la gente compró los boletos logrando el sold out. Sin embargo, Ocesa ha anunciado que se pusieron a la venta nuevas localidades para permitir que más gente pueda asistir al evento.

“La pelea del año está por comenzar y quedan pocos boleto; pero ante la emotividad del evento y esta gran celebración, se han puesto a disposición nuevas localidades, una oportunidad que no puedes desaprovechar”, son las palabras que agregó la empresa organizadora en el comunicado que emitió.

El mexicano podrá en juego su Campeonato Indiscutido de peso supermediano. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Aunque existen pocos boletos en la zona de gradas del estadio Akron, en el área de cancha se cuenta con mayor cantidad de localidades disponibles, siendo los asientos cercanos al ring en las zonas identificadas como Platino y Diamante.

En Platino, el costo de los boletos es de 41 mil 200 pesos, mientras que en Diamante se pueden adquirir por 46 mil 200 pesos. Las localidades aún disponibles en las gradas del inmueble se ofertan por seis mil pesos.

La pelea tendrá lugar el 6 de mayo, en lo que será la defensa del titulo Indiscutible de peso supermediano, algo que representa se campeón dentro de los cuatro organismos que rigen al boxeo, los cuales son: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El mexicano se ha dicho orgulloso de regresar a pelear a su país , pese a que esto representó una perdida cercana a los 250 millones de pesos para el boxeador tapatío. “A veces no se trata de orgullo, a veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, porque no me importa”, declaró Saúl Álvarez durante una conferencia de prensa en San Diego.

Canelo Alvarez tiene un récord de 58-2-2, siendo su última pelea ante Gennady Golovkin (AP Foto/Greg Beacham)

Canelo mencionó tener mucha ilusión de regresar al país que lo vio nacer, siendo su última pelea en México en 2011, cuando se presentó en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, derrotando a Kermit Cintrón por el Campeonato Mundial superwelter del CMB, mismo año en el que peleó por última vez en Jalisco.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a John Ryder tras recuperarse de un cirugía en la muñeca izquierda, misma que se le realizó en 2022 tras una lesión que arrastraba desde un año antes. El pugilista mexicano informó de está situación tras vencer por segunda ocasión al kazajo, Gennady Golovkin, puntualizando que esto no le permitió desempeñarse de forma optima.

El boxeador tapatío cuenta con un registro de 58 victorias, dos derrotas y dos empates, en las 62 peleas que ha tenido en su carrera profesional. Dentro de sus triunfos se contabilizan 39 por la vía del nocaut. Su última pelea fue el 17 de septiembre de 2022, en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, en donde venció por decisión unánime a Golovkin en el cierre de la trilogía.