Gobierno CDMX irá contra el Sonora Grill por racismo

Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno denunciará penalmente al Sonora Grill (Twitter/@claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración interpondrá una denuncia penal en contra de la cadena de restaurantes Sonora Grill Group por diversos delitos de discriminación, racismo y fraude.

Te puede interesar: Sheinbaum inauguró en CDMX el Tianguis Turístico 2023

En conferencia de prensa, la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred CDMX), Geraldina González, expuso que —como parte de una investigación en contra de la cadena restaurantera— se confirmó que sí hay segregación racial.

Las indagaciones se dieron luego de que hace meses trascendió que en las instalaciones del Sonora Grill Masaryk se acomodaba a los comensales por color de piel. Frente a las múltiples denuncias, el Copred abrió un expediente de queja y comenzó las indagaciones.

Te puede interesar: Adán Augusto o Ebrard: Sheinbaum evitó hablar de responsables por muerte de migrantes

“El Copred confirma que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de ese grupo en varios de sus establecimientos mercantiles, lo cual atenta contra el derecho a la dignidad de las personas”, acusó González de la Vega.

Además, se reveló que el grupo en cuestión presentó constancias que acreditaban a 52 personas tras tomar un curso del Consejo para prevenir la discriminación; sin embargo, se comprobó que al menos cinco de las constancias fueron falsificadas.

Te puede interesar: Monreal descartó sumarse al gabinete de Sheinbaum

Por ello, Sheinbaum Pardo expuso que se trata de un tema penal. “Sonora Grill no solamente no reconoce lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación por racismo; no solo no reconoce, sino que simula hacer exámenes y pero aún, falsifica exámenes. Eso es penal, tanto la discriminación como el fraude (...) No se puede permitir que este establecimiento se burle”, aseveró.

Y es que, de acuerdo con Geraldina González, el grupo presentó cinco constancias de personas que nunca se registraron en la plataforma; dichos documentos contaban con los logos oficiales de las instituciones, así como con la firma de la propia titular del Copred.

“Todo lo anterior nos muestra que Sonora Grill Group no tenía voluntad de reconocer su responsabilidad respecto de prácticas generalizadas de racismo y discriminación en el servicio que prestan los diversos restaurantes de su grupo”, señaló González.

Asimismo, expresó que la empresa “no tenía interés en conciliar, diseñar e implementar medidas tendientes a eliminar prácticas racistas de clasificación de su clientela a partir de su apariencia, tono de piel o pertenencia étnico-racial”.

Por su parte, el órgano descentralizado del Gobierno capitalino recomendó diversas medidas, en donde destacó la realización de un diagnóstico interno, capacitación continua, una campaña permanente anti-racista, un protocolo de servicio igualitario, un sistema interno de monitoreo y prevención de la discriminación, así como informes semestrales de las y los empleados.

Por otro lado, exhortaron al Congreso de la Ciudad de México para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX con el fin de establecer medidas de prevención de la discriminación y elevar las multas por cometer dichas faltas.

Información en desarrollo...