Sandra Cuevas culpó a vecinos por incendio en la colonia Buenavista: “Yo no les dije róbense el predio”

Sandra Cuevas culpó a vecinos del incendio en colonia Buenavista por invadir el predio (Twitter/ @AlcCuauhtemocMx)

Tras el incendio ocurrido en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc la noche del martes 28 de marzo, la alcaldesa Sandra Cuevas arribó al lugar para dar detalles de los hechos que dejaron un saldo de dos personas muertas y al menos 70 personas desalojadas de un predio irregular ubicado en la calle Carlos J. Meneses.

Te puede interesar: Incendio en la colonia Buenavista dejó dos muertos y más de 70 personas desalojadas

En cuanto la alcaldesa abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la zona del siniestro fue recibida con gritos de “no hace nada” y con groserías por parte de los damnificados del accidente, le recriminaron el abandono a sus peticiones para mejorar sus condiciones de vivienda.

Además algunos vecinos la encararon y le reclamaron la falta de apoyo a la zona en donde vivían, ante tal escenario, la regidora de Cuauhtémoc responsabilizó a las familias afectadas por ser las culpables del accidente, ya que los acusó de invadir un predio y provocar el incendio por “colgarse” de la luz de manera irregular.

(foto: Alcaldía Cuauhtémoc/Twitter)

Cuando Sandra Cuevas caminaba a la zona que se quemó, en medio del dispositivo de seguridad que se realizó, familias afectadas se acercaron a dialogar con la alcaldesa, pero una de las mujeres que perdió su hogar gritó “¡usted no hace nada””, por lo que la panista arremetió contra la tragedia.

Te puede interesar: Incendio consumió bodega de la colonia Juárez de la CDMX

En medio de reporteros y los damnificados, una mujer encaró a Sandra Cuevas y le dijo “solamente hemos pedido de su apoyo”, quien se mostró molesta y enojada, pero intervino otro hombre quien aparentemente había perdido a un familiar en el incendio pues dijo “la estamos buscando, ojalá nos puedan ayudar a encontrarla en los pasillos hasta el fondo”, todo esto fue captado por diversos reporteros.

La alcaldesa se limitó a decir “nosotros siempre estamos aquí, siempre” y continuó su paso hasta la zona de la tragedia.

Que sshulada de alcaldesa @SandraCuevas_. Entrona para confrontar, ah pero eso sí con sus gorilas (literal) alrededor. Esta señora es la mejor representación de un gobierno nefasto, hipócrita y cínico. https://t.co/AgsZWPPjic — Anna Grace (@ruelivann) March 29, 2023

Señaló que los únicos responsables del accidente eran las mismas personas que invadieron el predio y que de manera ilegal se hicieron de servicios para vivir. Pero otra mujer, quien dijo que era madre soltera, se disculpó y le pidió apoyo para recuperar su vivienda.

Te puede interesar: Alcaldía Cuauhtémoc clausuró La Polar luego de que la Fiscalía CDMX la regresara a sus dueños

Fue ahí donde Sandra Cuevas expresó ante diversos medios que los únicos responsables del incendio eran ellos. Frente a diversas cámaras y reporteros, la alcaldesa ofreció una rueda de prensa y se defendió de los ataques que recibió a su llegada al predio de la colonia Buenavista.

“No se vale que vamos llegando y empiezan con mentadas de ma***e cuando ustedes son los responsables, yo no les dije róbense el predio, yo no les dije cuélguense de la luz. Discúlpenme, entonces no me pueden venir a mi a gritar ‘no atiende’. Si alguien está trabajando todos los días, 20 horas al día soy yo”.

Por otra parte aseguró que se pondría un campamento provisional para ayudar a las familias afectadas, alrededor de 70 fueron afectadas por lo que cientos de personas se quedaron sin hogar por el incendio. Por otra parte acusó a los afectados de ser supuestamente simpatizantes de Morena.

Lamentó que las personas se saltaran los protocolos de seguridad y protección civil para una vivienda, así que sostuvo su idea de quiénes fueron los culpables del incendio.

“Fue un incendio en un predio irregular, en un predio que está invadido por gente de Morena. Es un predio en el que desafortunadamente llega la gente, se meten y empiezan a colgarse todo mundo de la luz. No tiene las condiciones de seguridad ni de protección civil que debe tener un hogar o una casa”, sentenció.

En cuanto se tuvo el reporte del siniestro, los elementos del cuerpo de bomberos acudieron a la zona y destacaron que en el inmueble afectado se quemaron construcciones de madera. Alrededor de las 19:51 horas reportaron que el fuego ya se había sofocado.