Osorio Chong sostuvo reunión con los “Chuchos” del PRD luego del pleito al interior del PRI

Osorio Chong y Ruiz Massieu se reunieron con Jesús Zambrano y Jesús Ortega (Twitter/@jesus_zambranoG)

Miguel Ángel Osorio Chong, quien recientemente renunció a la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado, sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, en compañía del ex presidente del Sol Azteca, Jesús Ortega, y la senadora Claudia Ruiz Massieu.

El encuentro fue dado a conocer por el propio Zambrano, quien a través de su cuenta de Twitter compartió una fotografía junto a los senadores priistas. De acuerdo con el dirigente, la cita se dio con el fin de fortalecer la alianza electoral en el Estado de México y Coahuila, así como para darle continuidad de cara a los comicios federales de 2024.

“Sostuvimos un encuentro en el cual refrendamos la necesidad de fortalecer las campañas de la coalición en Coahuila y el EdoMex para continuar en alianza rumbo al 2024″, compartió el perredista.

El senador aún no define si se irá a otra bancada o continuará sin grupo parlamentario

Dicha cita tuvo lugar tras la reciente separación de Osorio Chong de su cargo como líder del Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Alta, ante el presunto embate del presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, a quien acusó de orquestar su salida.

En conferencia de prensa —tras la asamblea en la que renunció a su puesto el pasado 23 de marzo— acusó a Alito de creer que el partido es suyo; sin embargo, aclaró que no abandonaría dicha institución política.

“Les adelanto, voy a seguir con las impugnaciones. Tengo derechos dentro del PRI. Les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto, voy a llegar hasta las últimas consecuencias (...) Alejandro Moreno tiene que salir del PRI”, denunció.

El ex coordinador del PRI no dejará el partido

No obstante, pese a los conflictos al interior con Moreno Cárdenas, señaló que permanecerá en solitario, pues no tiene contemplado unirse a otro partido, además de que tampoco ha tenido acercamientos. “No renuncio a mi militancia, pero, por supuesto, no estaré en este grupo parlamentario”, expuso.

Por otro lado, la junta entre los priistas junto con Los Chuchos se dio luego de que el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, extendió la invitación tanto Osorio Chong como a Ruiz Massieu para integrarse al Sol Azteca.

“Decirle a mi amigo, el senador Osorio y, obviamente a quien así lo decidiera y lo pudiera valorar, que en el grupo del PRD están las puertas abiertas, y hay una invitación clarísima”, expresó durante la presentación de un foro el pasado 24 de marzo.

Alito Moreno y Osorio Chong protagonizaron una riña al interior del PRI (Twitter/@alitomorenoc)

En respuesta, Chong —que se encontraba presente en el mismo espacio— agradeció y declinó la invitación. “Agradezco mucho las expresiones de afecto y solidaridad de mi amigo, y que lo ha hecho también con Claudia, pero eso es lo que quisieran, que nos fuéramos del partido, para dejarles las libertades de seguir haciendo sus trampas. Entonces no”, declaró.

Asimismo, luego de anunciarse su declinación al interior de la bancada tricolor, se le cuestionó al senador si su camino se inclinaría hacia Movimiento Ciudadano, pero el ex secretario de Gobernación lo rechazó. Por su parte, dicho partido tampoco confirmó o negó haberle abierto las puestas al priista.

En tanto, cabe destacar que actualmente el PRI, el PAN y el PRD compiten en coalición por la gubernatura del Estado de México y Coahuila; en el primero, abanderados por Alejandra del Moral y en el segundo por Manolo Jiménez, quienes se disputan la elección contra Morena y sus aliados.

En ese sentido, previo a su renuncia, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó su respaldo a Del Moral. “¡Es oficial! Tenemos a la candidata más fuerte y valiente para el Estado de México, muchas felicidades Alejandra del Moral. ¡Vamos a ganar!”, compartió a través de su cuenta de Twitter.