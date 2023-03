Eiza González protagonizará la película “Ash” junto a Aaron Paul

Eiza González y Aaron Paul serán los protagonistas de la segunda película de Flying Lotus (Especial)

Luego de protagonizar cintas como Ambulance y obtener reconocimiento en Hollywood, Eiza González fue anunciada como una de las protagonistas de la cinta Ash. La mexicana compartirá pantalla con Aaron Paul.

Flying Lotus, rapero y director del filme, explicó al medio Deadline que eligió a Eiza y Aaron para que interpreten a su pareja principal porque los considera actores “inspiradores”.

“Estamos construyendo algo fresco y único con Ash, y tenemos a Eiza y Aaron en este mundo lo hace flamante. Son unos creadores de magia absolutos, valientes e inspiradores a partes iguales. Todo esto para decir que... vamos a arrasar”

Eiza González sumó otro proyecto en donde tendrá un papel protagónico en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

González interpretará a una mujer que se despierta en un planeta lejano y se da cuenta de que la tripulación de su estación espacial ha sido asesinada, explicó el Flying Lotus al medio, lo que la orillará a decidir si debe confiar en el hombre que acudió a su rescate, que será interpretado por la estrella de Breaking Bad.

Cabe recodar que el verano pasado quienes fueron anunciados como los protagonistas de este proyecto eran Tessa Thompson y Joseph Gordon Levitt, hasta ahora se desconoce el porqué sucedió este cambio en el elenco.

La actriz confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la noticia de que será parte del elenco principal de la cinta de Flying Lotus. “Esta (película) es más que espectacular. ¡Estoy eufórica!”, escribió.

Eiza agradeció el comentario de Aaron y aseguró que no podría tener un mejor compañero (Captura de pantalla/Twitter)

Por su parte, Aaron celebró el trabajar finalmente con Eiza, pues dijo que es un “sueño hecho realidad” luego de conocerse desde hace años.

“Liderando la carga en esta historia es la única e inigualable @eizagonzalez y ella va a aplastarla absolutamente. He conocido a esta hermosa fuerza de la naturaleza desde hace muchos años y poder afrontar algo tan enorme con ella es realmente un sueño hecho realidad. ¡Te quiero!”, escribió el actor en Instagram.

Aaron Paul se ha convertido en uno de los actores más queridos de los últimos años gracias a su papel en Breaking Bad (AFP)

El rodaje de Ash comenzará el próximo mayo en Nueva Zelanda y es producida por XYZ films y GFC Films. El guion original es de Jonnhi Remmler, mientras que la banda sonora estará cargo del rapero.

Esta es la segunda película de Flying Lotus, quien además de ser dos veces ganador del Grammy, estudió cinematografía en Los Ángeles y en 2017 lanzó su primera cinta, Kuso.

Este no es el único proyecto que la estrella de Baby Driver tiene en puerta, pues recientemente también se confirmó que será la protagonista de una película sobre la Segunda Guerra Mundial, The Ministry of Ungentlemanly Warface. En dicho proyecto compartirá créditos con Henry Cavill.

González tendrá un 2023 lleno de proyectos, entre ellos La Máquina, donde trabajará con Gael García y Diego Luna (REUTERS/Andrew Kelly)

El filme se inspirará en la organización secreta del general Winston Churchill e Ian Fleming; Cavill interpretará al líder de la organización, mientras que Eiza a una francotiradora militar.

En cuanto al rodaje, éste comenzó este enero en Turquía y aún no se tiene prevista una fecha para su estreno.

Sobre el metraje, será dirigido por Guy Ritchie, producido por Black Bear Entertainment. Jerry Bruckheimer será el productor y el guion está a cargo de Arash Amel.

González durante una visita reciente a México compartió que actualmente está trabajando en otros proyectos, principalmente en la serie Extrapolations.

(Apple TV+)

La producción de Apple TV+ es protagonizada por Meryl Streep y Diane Lane, mientras que Eiza es una de las actrices principales ya que forma parte de una de las familias que llevan la historia.

La serie trata sobre cómo el cambio climático afectará a los humanos en un futuro cercano.

Antes de trabajar en dicho proyecto, la también cantante protagonizó la película Ambulance, donde compartió pantalla con Jake Gyllenhaal. Asimismo, se sumó a La Máquina, una producción donde se reunirá con Gael García y Diego Luna.

Según se dio a conocer en septiembre de 2022, la miniserie tratará sobre un boxeador, interpretado por García Bernal, y su mánager, que será Luna. El papel de la protagonista de Lola, érase una vez será el de la exesposa del boxeador.