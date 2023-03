La mañanera de AMLO de este martes 28 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen diplomáticos, autoridades, de países europeos que están ayudándonos para el rescate de piezas arqueológicas, piezas que pertenecen al patrimonio de nuestra nación y que, con la colaboración de autoridades de Italia, Francia, de Alemania, de otros países, se están recuperando, repatriando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.

Antes de empezar con la información que tiene que ver con esto de las piezas arqueológicas y también con la información sobre la salud, quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes.

Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia.

Está allá el director de Migración, desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente.

Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda.

Y ahora sí vamos a la información médica, por favor.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, es un gusto estar hoy en el Pulso de la Salud, que les informaremos cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en la séptima semana de una meseta de reducción lenta, pero con estabilidad en sus principales indicadores, lo cual nos comunicará el subsecretario Hugo López-Gatell.

Y el maestro Zoé Robledo informará los avances del IMSS-Bienestar en el país para atender a la población sin seguridad social con dos temas: estados adheridos, que se han adherido al Plan de Salud IMSS-Bienestar y la cobertura de médicos especialistas en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos.

Y en tercer punto y muy relevante, la maestra Leticia Ramírez, como ya indicó el señor presidente, les comunicará la campaña de prevención de adicciones.

Es cuanto.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Muy buenos días, secretaria, secretarios, invitados, colegas. Muy buenos días todas y todos.

Informó brevemente sobre estos dos temas de salud pública. La pandemia de COVID-19 se mantiene en un periodo de reducción, pero, como hemos comentado en semanas recientes, ya completamos siete semanas de una reducción más lenta comparado con las primeras cinco semanas del año.

En general, se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles mínimos de cinco y uno por ciento respectivamente, para las camas generales y camas con ventilador.

Y la mortalidad se mantiene en dos dígitos, un poco por debajo de dos dígitos del promedio diario de defunciones.

Seguimos con la vacunación de niñas y niños de cinco a 11 años de edad.

Y lo segundo es muy puntualmente, una felicitación a su presidente, a su ministra de Salud, la doctora Carla Vizzotti, porque ayer establecieron la prohibición absoluta de importación, exportación, venta, comercialización, traslado y publicidad, propaganda y patrocinio, de los productos de tabaco, los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, siguiendo una medida semejante a la que hicimos en México el año pasado y que se está convirtiendo en una tendencia de salud pública en la región y posiblemente en el mundo.

Gracias.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Muchas gracias. Si me permite, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a informar sobre el avance que ha tenido el programa IMSS-Bienestar, esta nueva institución para la atención de población sin seguridad social. Así se ve el mapa actualmente con 11 estados que ya tienen implementado el programa, que ya están transitando las unidades de salud de los gobiernos de los estados al IMSS-Bienestar; dos estados más en donde estamos en proceso, Zacatecas y San Luis Potosí; y ocho estados que son nuestro objetivo para el segundo trimestre de este año, además de tres estados más que entraran a partir de julio.

Si podemos ver la siguiente, en nuestro país tenemos 66.4 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen ninguna cobertura de seguridad social, que son atendidos por los gobiernos de los estados que están transitando hacia IMSS-Bienestar.

Empezamos con un programa que tenía 11 millones de personas atendidas, 17 por ciento del total de la población sin seguridad social. Al cierre del 2022 en los nueve estados donde iniciamos, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero y Campeche, llegamos al 33 por ciento de este universo.

Posteriormente, en este primer trimestre del año, con Michoacán, Morelos y ahora San Luis Potosí, Zacatecas, llegamos al 39.8 por ciento de población, atendiendo a 26.4 millones de mexicanas y mexicanos.

Y para el segundo trimestre del año, con la incorporación de ocho nuevos estados, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, Tabasco, Chiapas y Durango, llegaremos al 56.5 de estos 66.4 millones de mexicanas y mexicanos para concluir en el tercer trimestre del año con la Ciudad de México, Aguascalientes y Puebla, con lo que llegaremos al 68.1 por ciento.

La siguiente, por favor. Uno de los temas más desafiantes de este proceso ha sido conseguir los médicos y médicas especialistas que se necesitan para este modelo de atención. Además de las acciones de infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos, pues tener la suficiencia de médicos y médicas especialistas de todas las especialidades ha sido un reto.

Aquí vemos, por ejemplo, el estado de Nayarit. Antes de la implementación todo el estado tenía 226 médicos especialistas, hoy tiene 526, nuestra meta es llegar a 550. Y también vemos cómo estaba el abasto en 35 por ciento de recetas surtidas en el estado, hoy tiene 99 por ciento.

En la siguiente vamos a ver el estado de Tlaxcala. Al inicio de la implementación tenía 289 médicas y médicos especialistas, hoy tiene 519, que es la totalidad de los que necesitamos para este modelo de atención. En el caso de Tlaxcala es un incremento del 179 por ciento. También en el abasto pasamos del 50 al 96 por ciento de las recetas surtidas.

En la siguiente vemos a Colima, al inicio de la implementación tenía 218 médicas y médicas especialistas, para marzo del 2023 cerramos con 359, el cien por ciento de nuestra meta. Y también en el indicador de abasto, pasamos del 45 a 94 por ciento.

La siguiente, podemos ver aquí Baja California Sur con 134 médicas y médicos, que era la totalidad de especialistas que atendían a la población sin seguridad social, hoy se tiene 241, nuestra meta es de 290, es un incremento de 179 por ciento de médicas y médicos especialistas. Y pasamos en el abasto del 65 al 99 por ciento.

La siguiente, tenemos acá a Sonora con 419 médicas y médicos, antes del inicio de la implementación del programa IMSS-Bienestar, hoy tenemos 667, tenemos que llegar todavía a 866, es un incremento del 62 por ciento. Sonora tenía una condición muy apremiante respecto al abasto de medicamentos con un 20 por ciento registrado de recetas surtidas completas, hoy tiene el 98 por ciento.

La siguiente es Sinaloa, donde tenemos 585 médicas y médicos, como iniciamos el plan, hoy tenemos 800, tenemos que llegar a 926, pero ya tenemos un avance a 800 médicas y médicos. En Sinaloa es un avance del 159 por ciento. También en el abasto de medicamentos pasamos de 39 a 96 por ciento.

El siguiente estado, por favor, que es Campeche, tenían 94 médicas y médicos en los hospitales, en estos 11 hospitales de atendían con 94 médicas y médicos especialistas, hoy tenemos 270, tenemos que llegar a 316, pero ya es un incremento del 130 por ciento. También en el abasto de medicamentos pasamos del 65 por ciento al 98 por ciento de las recetas surtidas.

En Guerrero, un estado tan grande, tenía 601 médicas y médicos especialistas, hoy tenemos 782, es uno de los estados donde tenemos que hacer un esfuerzo en los siguientes meses para llegar a los mil 33 que se necesita para atender en estos 42 hospitales. Y en el abasto de medicamentos pasamos del 57 al 86 por ciento.

En la siguiente, por favor, tenemos a Veracruz con 350 médicas y médicos al inicio de este proceso, hoy contamos con 609, nos faltan todavía 100 para llegar a los 709 que necesitamos para la atención de todas estas 37 unidades de segundo nivel. El abasto pasó del 61 al 80 por ciento.

Y Michoacán, con 536 médicas y médicos al inicio de la implementación, que ya pasamos a 839, que es la meta que necesitamos en Michoacán. Pasamos del 80 por ciento de surtimiento de recetas al 96 por ciento.

Y, finalmente, Morelos, en donde tenemos 402 médicos al arranque, llegamos a 479. Sin embargo, Morelos se refiere solamente a cuatro hospitales, ahora estamos incorporando nueve más que nos va a mover el indicador.

Esto ha sido gracias a diferentes estrategias, a convocatorias desde el año pasado, nuevas convocatorias, los médicos cubanos, la rotación de los residentes de último año en las especialidades troncales y nuevas contrataciones que se han hecho para llegar a un total de cuatro mil 704 médicas y médicos en estos estados.

Ahora que vamos sumando más estados vamos a tener una mayor necesidad, pero se están abriendo otras convocatorias y nuevas estrategias para contar con todos los médicos en todos los hospitales, en todos los turnos y en todas las especialidades.

Tenemos un video de la recepción que tuvimos recientemente en algunos de los estados y con eso concluimos.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Uno de los grandes desafíos del plan de salud IMSS-Bienestar es contar con los médicos y médicas especialistas que requieren los hospitales que atienden a las personas que no cuentan con seguridad social.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para lograrlo. A partir del 16 de marzo se desplegaron un total de dos mil 713 médicos especialistas. De ellos, un total de 656 se contrataron en el proceso de reclutamiento de recién egresado de alguna residencia del IMSS y dos mil 57 son médicas y médicos de último año que realizan su rotación de campo.

Estos médicos y médicas especialistas se suman a la atención a la población sin seguridad social en 236 hospitales del país.

Con el IMSS-Bienestar la salud es un derecho.

VOZ HOMBRE: 80 años IMSS.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

LETICIA RAMÍREZ AMAYA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Qué gusto saludarles.

Desde la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, Comunicación Social de Presidencia y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estamos impulsando una campaña en contra de las adicciones, enfocada principalmente a adolescentes y jóvenes de educación secundaria y media superior.

¿En qué consiste la campaña?

En informar, en atender, en promover, en buscar evitar el consumo de drogas, sobre todo en alumnos y alumnas de secundaria y educación media superior.

Al nivel del Sistema Educativo Nacional tenemos aproximadamente seis millones 200 mil estudiantes de secundaria y cinco millones 300 mil estudiantes de educación media superior. Este es el universo que vamos a atender en escuelas públicas y privadas.

¿En qué consiste la estrategia?

Es una estrategia de acciones en el aula y de campaña de información. Las acciones en el aula son intervenciones de docentes dentro del salón de clase durante tres días a la semana como mínimo; si no, todos los días de la semana, en donde permanentemente de un tiempo de 10 a 15 minutos estarán informando a los alumnos y a las alumnas de los daños que causa el consumo de drogas.

Hay algunas asignaturas donde se puede llevar a cabo de manera natural este tema; sin embargo, todas las asignaturas que se dan tanto en secundaria como en educación media superior pueden ser consideradas para atender el tema de no al consumo de las drogas, ahí tendremos una campaña de difusión.

¿Con qué contamos?

Contamos con materiales como estos, es un tríptico que estaremos difundiendo, estaremos pegando en cada una de las escuelas de educación secundaria y de media superior con infografía y cuestiones fundamentales de qué contienen las drogas, en este caso es el del fentanilo.

Contaremos también con una guía para docentes en donde, de manera básica, informada, se dice cuáles son las características de las drogas y por qué es importante evitar su consumo, esta y algunas sugerencias didácticas.

Los temas que trataremos durante toda esta campaña son:

Sobre el fentanilo: ‘a la primera te mata.

‘La metanfetamina te engancha.

‘Los vapeadores, neta, son tóxicos.

‘La cannabis sí te daña.

‘El tabaco te afecta a ti y a todos.

‘El alcohol, cuídate, no inicies.

‘Las benzodiacepinas no son un juego’.

Estos los temas que vienen consideradas en cada uno de los folletos, que es una guía para docentes y la campaña ‘Prevención de adicciones, estrategia en el aula’.

También habrá spots de 30 y 60 segundos para poderlos estar difundiendo. Vamos a escuchar uno en estos momentos.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar, te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas.

Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor, te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel.

VOZ HOMBRE: También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas.

VOZ MUJER: Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir.

VOZ HOMBRE: Por eso los traficantes lo añaden a otras drogas, para engancharte más fácilmente.

VOZ MUJER: Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá, perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos.

VOZ HOMBRE: Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales.

VOZ DE MUJER: En especial, puede detener súbitamente tu respiración.

¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te dañas.

La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.

(FINALIZA VIDEO)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Este material de manera física estará en las escuelas regresando de vacaciones de Semana Santa. El folleto, la guía para docentes, habrá para todos los maestros y maestras de educación secundaria y media superior, pero si alguna de las personas quisiera tener esta información desde el día de hoy en esta página se pueden encontrar los videos, el cartel, el folleto, en donde estamos solicitando que todos, de manera conjunta, saquemos adelante esta campaña de ‘Si te drogas te dañas’, a partir del 17 de abril en todas las escuelas estaremos hablando de estos temas.

A las maestras y maestros les estamos pidiendo que en el próximo consejo técnico escolar, que será el día 31 de marzo, donde discuten temas educativos, planteamos que, por favor, consideren el tema de ‘Si te drogas, te dañas’.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Te esperas para que yo… Préstame tu guía.

Bueno, es muy importante hacer un llamado a las maestras, maestros, directores, directoras de las escuelas secundarias, de las escuelas de nivel medio superior, las preparatorias, colegios de bachilleres, para que nos ayuden en esta campaña.

Desde luego, son los maestros y también padres de familia. Hay necesidad de informar a los jóvenes, a los adolescentes sobre el daño que ocasionan la drogas, sobre todo las drogas sintéticas, químicas como el fentanilo, que son muy dañinas por la adicción y por la destrucción que causan, llevan muy rápido a la muerte a los que consumen estas drogas y no hay información suficiente.

Siempre hemos hablado que lo que existe, lo que se da a conocer en los medios de información, sobre todo en series es toda la apología de la delincuencia organizada, del narcotráfico, las series sobre los capos del narcotráfico y cómo pintan todo color de rosa, hacen muy atractivo todo lo relacionado con la delincuencia organizada, son residencias, son muchachas, muchachos guapos, ropa de marca, alhajas, carros último modelo, poder, eso es lo que se difunde.

No hay en México y no hay en el mundo información sobre la otra cara de la moneda, lo que ocasionan las drogas, cómo en seis meses ya andan como zombis y poco después pierden la vida muchos jóvenes.

Es lamentable porque es un asunto profundamente humano lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde por fentanilo fallecen 100 mil personas, sobre todo jóvenes al año, 100 mil.

Nosotros hemos podido resistir a ese flagelo por nuestras culturas, por nuestras tradiciones, por costumbres que se tienen y se conservan en nuestro país, que vienen de lejos por las profundas raíces culturales que se tiene, lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país, esto y todavía de más antigüedad; hablamos de miles de años de cultura en nuestro país.

Y todo eso nos permite tener una idiosincrasia muy especial que nos ha protegido. Las culturas de México son las que nos han protegido siempre de todas las calamidades y por eso hemos podido salir adelante.

Y es muy importante que en México se mantenga la solidaridad, la fraternidad en las familias, que no tengamos tantos problemas de desintegración familiar y que se mantengan valores, tenemos una gran reserva en nuestro país de valores culturales, morales, espirituales, eso es lo que nos ha protegido, por eso no tenemos mucho consumo de estas drogas. A pesar de que en un tiempo dejaron de pagarle a los narcotraficantes con dinero, con dólares y empezaron a pagarles con droga, es decir, en especie para que abrieran mercado en México, aun así, afortunadamente no ha aumentado mucho, no ha crecido mucho el consumo en nuestro país.

Y tenemos que prevenir y tenemos que evitar que se incremente ese consumo, que lo tenemos focalizado en algunos lugares, en algunos estados, incluso ni siquiera en un estado, sino en ciertas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato es el corredor industrial, paradójicamente donde hay más crecimiento económico ahí tenemos más consumo.

Y ese narcotráfico, narcomenudeo, es el que provoca el mayor número de homicidios, hay una vinculación, porque cuando hay una demanda de droga, hay enfrentamientos entre las bandas que se pelean por la venta de estas drogas químicas. En el caso de Guanajuato no sólo es, lamentablemente, el consumo de jóvenes, sino también ya de trabajadores de las maquilas. Todo esto lo tenemos que evitar y además de fortalecer valores y de que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, como está sucediendo en el país, que se está garantizando el derecho a los jóvenes a la educación y al trabajo, además de eso es muy importante la información, porque estas cosas no se tratan, a veces ni siquiera en la familia y debemos todos participar e informar.

De ahí que estemos convocando a maestras, a maestros, padres de familia, para que nos ayuden esta campaña a informar a los jóvenes, vamos a iniciar esta campaña y se van a dar informes, a partir de esta guía de maestras, de maestros, a los jóvenes en las aulas, 15 minutos, tres días a la semana; o si se decide en el consejo educativo de las escuelas, todos los días. Hay materias que se prestan para que se pueda informar a los jóvenes sobre el daño que causan estas drogas.

Como lo explicó aquí Leticia Ramírez, secretaria de Educación, este viernes, por eso quisimos desde ahora darlo a conocer, aun cuando viene Semana Santa y se interrumpen las clases dos semanas, pues queremos que se aproveche que este viernes va a haber consejos técnicos en las escuelas y nos gustaría ya que se empiece a tratar el tema. Hemos hecho algunas consultas y hay disponibilidad de maestras, de maestros y estoy seguro que también van a ayudar madres, padres de familia.

Entonces, que ya empiece a tratarse el tema y hasta que termine el ciclo escolar vamos con esta información a los jóvenes y así vamos hacia adelante, más información sobre el daño de las drogas.

Se dio a conocer una página. A ver si la colocan. Ahí va a estar esta guía y va a haber más información y videos. Y todo esto, sí, va a estar respaldado por la campaña en radio, en televisión. Y ojalá también los medios de información nos ayuden haciendo este servicio social, porque no hay información sobre el daño que causan las drogas. Esta es la página.

Pues es lo que queríamos informar, hacer este llamado. Y ahora sí, vamos.

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO, SECRETARIA DE CULTURA: Muchas gracias, presidente, por permitirnos hablar de estas buenas noticas que provienen justo de estos lugares donde usted siempre hace referencia a la reserva de valores culturales, a las raíces culturales que se han defendido, que están vivas, que han resistido y es de donde proviene este extraordinario patrimonio cultural.

Al inicio de esta administración no solamente se puso en el radar la recuperación del patrimonio, sino, como ha dicho el presidente en todos estos años, se está recuperando la dignidad de nuestro país.

Estas piezas de las que vamos hablar el día de hoy son parte de un esfuerzo que comenzó a inicios de esta administración de manera muy contundente con nuestros hermanos italianos, con el Cuerpo de Carabinieri de Tutela del Patrimonio Cultural, aquí presente y representado. Desde el inicio de esta administración nos llamaron para entregar 594 piezas históricas y ahí comenzó esta extraordinaria historia.

Las piezas que hoy tendremos el honor de que el vicecanciller Giorgio Silli, aquí presente, a nombre del gobierno italiano, van a entregar al presidente de México es un ejemplo de cómo se fortalecen estos puentes culturales y cómo la restitución y la repatriación de bienes culturales es fundamental.

Algunas de estas piezas fueron decomisadas por el cuerpo de Carabinieri Tutela de Patrimonio Cultural el 16 de septiembre del 2021. Mientras estábamos conmemorando aquí los 200 años de independencia, el embajador de Chiara y nuestro embajador en Italia, Carlos García de Alba, nos daban la noticia de este decomiso, incluso de algunas piezas que ya se habían vendido, piezas que ya habían comprado particulares, fueron decomisadas y son parte de estas 43 piezas que viajaron en el avión que por primera vez hace este puente aéreo, un vuelo de Aeroméxico.

Y agradecemos el cuidado y su cooperación para trasladar estas piezas de Roma a México. Es la primera restitución que se hace así, literal, a domicilio. Y fue algo que llamó la atención, incluso de los pasajeros del avión, los connacionales que en altavoz del avión se dio a conocer que se restituía este patrimonio, pues hubo júbilo, aplausos y mucho orgullo por recuperar lo que había salido de manera ilícita.

A raíz de todos estos esfuerzos lanzamos una campaña que se llama ‘Mi patrimonio no se vende’. Tenemos el extraordinario apoyo permanente de la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller, que nos ha ayudado a dar un eco muy grande a esta campaña que ve sus resultados, tenemos al momento 11 mil 505 piezas repatriadas en nuestro país, un hecho histórico en esta época.

Queremos agradecer, porque ha despertado la consciencia de gobiernos, de administraciones en otros países de museos, de ciudadanos que por alguna razón tenían este patrimonio en su casa, quizá lo heredaron y toman consciencia que no les pertenece.

Por eso, quiero agradecer aquí presente al embajador Dold, de la República Alemana y al equipo también de nuestra embajada allá, que aquí hay parte de los representantes del embajador Francisco Quiroga, que también hicieron viajar 40 piezas que han sido entregadas a nuestra embajada en Alemania.

Y también queremos agradecer a una ciudadana francesa, ejemplar, Marianne Fouchet, hija de un intelectual francés, que había heredado unas piezas extraordinarias de tumbas de tiro de occidente, curiosamente son de las que suelen traficarse más y al conocer la campaña de ‘Mi patrimonio se vende’, decide ir a la casa de subastas, donde ya las había entregado para su venta, recuperarlas y entregarlas en nuestra embajada, directamente a Blanca Jiménez, nuestra embajadora en este país. Por eso es importante hacer conciencia sobre esto.

Estas piezas que hoy se recuperan van a estar en una muestra en el corazón cultural de este país, que es el Templo Mayor, ahí se van a exhibir y posteriormente irán a los museos regionales y a los museos comunitarios. Diego Prieto se hará cargo de esta misión, para que estos espejos de esta antigüedad, que dejaron de reflejarse en las culturas herederas, vuelvan a su lugar de origen del que nunca debieron haber salido.

Esta cooperación cultural es gracias a un par de instrucciones muy puntuales que el presidente nos dio:

En primer lugar, en la creación, finalmente inspirado en el trabajo de los Carabinieri, del Cuerpo de Protección de Patrimonio Cultural de la Guardia Nacional que ya está en activo.

Y la creación de una comisión intersecretarial conformada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí nos acompaña Laura Elena Carrillo, de Amexcid; la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina; Aduanas es importantísimo, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Cultura con siempre este… de tierra profundo, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Me permito, presidente, tomar este espacio para hacer un enérgico llamado a suspender la subasta que pretende realizarse el 3 de abril en la Casa Millon Maison de Ventes, en París, en donde 83 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tlatilca y otras, se ponen a la venta como si fueran un artículo de lujo para adornar una casa, una mercancía. Hacemos un enérgico llamado para que esta subasta se detenga, para que los posibles compradores pongan sus ojos en el arte de los pueblos actual. Existen extraordinarias piezas del arte de los pueblos que pueden estar ornamentando las casas más lujosas del mundo.

El arte contemporáneo en México también es una potencia. Visiten y vean este arte que se está creando en este momento, ahí sí que hay un mercado posible. Esto no solamente es ilegal, es inmoral y nos ofende profundamente.

Los invito y hago un llamado a los connacionales, a las mexicanas y mexicanos que por alguna razón tengan una pieza arqueológica, que acudan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, la registren. Si van a ser custodios de estas piezas, conviértanse en guardianes verdaderos del patrimonio cultural, regístrenla. A las y los mexicanos, a todos aquellos también fuera de las fronteras, que conozcan del tráfico, denuncien por favor.

Y, por último, sumarse a la campaña con toda contundencia de ‘Mi patrimonio no se vende’, se ama y se defiende aquí y fuera de las fronteras.

Si me permite, presidente, hay un pequeño video y posteriormente el vicecanciller Silli hará entrega simbólica de este patrimonio que regresa a su lugar de origen, de vuelta al origen de donde nunca debió haber salido.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México realiza un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece: los tesoros culturales que nos dan identidad.

Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña: Mi patrimonio no se vende.

Este fuerte llamado ha despertado la consciencia de gobiernos, coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo. Con estas acciones se han logrado cancelar subastas y el retiro de varios lotes en galerías y subastadoras internacionales. Hasta el momento se ha conseguido la recuperación de más de 11 mil 500 piezas arqueológicas e históricas. Sólo por mencionar algunos ejemplos, el gobierno de Estados Unidos de América entregó a México una figura de San Antonio de Padua, recuperada por el FBI en Texas; ciudadanos españoles entregaron voluntariamente más de dos mil piezas arqueológicas de diversas culturas. Les recocemos y les damos las gracias.

Mención especial merece el cuerpo de Carabinieri Tutela de Patrimonio Cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, como una de las primeras acciones a este gobierno, devolvió a México 594 exvotos mexicanos.

En 2021 los Carabinieri impidieron una subasta de 17 piezas arqueológicas, además de capacitar a autoridades de nuestro país.

Hoy presentamos al pueblo de México 43 piezas devueltas por este cuerpo de seguridad de nuestro hermano país, Italia, también recibimos 40 piezas provenientes de Alemania. Agradecemos profundamente a las autoridades de ambos países.

Con ‘Mi patrimonio se vende’, dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de México. México colocó este tema en la escena mundial al ser uno de los puntos de la declaratoria de Mondiacult 2022, en la que participaron 193 países del mundo.

La comisión intersecretarial, instruida por el presidente, atiende este tema de manera frontal y se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio.

Seguiremos alzando la voz. Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO: Si gusta, le entrega las piezas.

GIORGIO SILLI, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ITALIANA: Buenos días, señor presidente. Encantado.

Bueno, al ver este video se me eriza la carne de gallina. Es maravilloso, ¿verdad?

Deseo agradecerle, señor presidente, por la invitación para participar en esta importante conferencia de prensa dedicada a la recuperación del patrimonio cultural mexicano sustraído ilegalmente.

Le dirijo también un saludo especial a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien en días pasados tuvimos el honor de hospedar en Italia, fortaleciendo aún más los lazos entre nuestros países a los que nos gusta llamar dos superpotencias culturales.

La cooperación bilateral vive momento especialmente feliz. Recientemente realizó una visita a México el comandante general de los Carabinieri, el general Teo Luzi, que permitió profundizar nuestros vínculos en el sector de la protección del patrimonio cultural con nuevas iniciativas de capacitación de la Guardia Nacional y del INAH.

El general Luzi anunció además la histórica apertura en la Ciudad de México de una agregaduría militar de Italia que será encabezada por un oficial de los Carabinieri, lo que se reflejará también en nuestra cooperación cultural.

Esperamos también reforzar aún más nuestra colaboración en el marco de la Unesco ampliando nuestra alianza en defensa de los patrimonios culturales de otras naciones.

Italia, así como México, está profundamente convencida que el patrimonio cultural constituye una parte integral de la identidad de toda nación. Nos reconocemos perfectamente en el eslogan acuñado por su gobierno: Mi patrimonio no se vende, se ama y se defiende.

Es importante subrayar que esta es una únicamente la última de una serie de devoluciones que se han realizado en los últimos cinco años, que han permitido devolver a México más de mil piezas ilegalmente exportadas hacia nuestro país y seguro no será la última devolución.

Este extraordinario resultado es el fruto, por un lado, de la notable capacidad y dedicación de los Carabinieri Tutela del Patrimonio Cultural, que actúan sobre la base de una de las normativas más avanzadas a nivel mundial en materia de la lucha contra el tráfico de los bienes culturales.

Pero sobre todo un resultado de gran magnitud no se habría podido alcanzar sin la excepcional colaboración entre nuestras respectivas autoridades. Quisiera mencionar, por el lado de Italia, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores y por el lado de México a la Secretaría de la Cultura y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Guardia Nacional.

Por lo tanto, me uno al presidente y a la secretaria Frausto para felicitar una vez más a todos los actores involucrados en esta maravillosa operación que honra a nuestros países y a las extraordinarias culturas milenarias que nosotros representamos.

Gracias.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, señor presidente, señoras secretarias, compañeras secretaria de Educación, secretaria de Cultura, secretario de Salud, compañeros del sector Salud.

Quiero destacar la presencia, por supuesto, del vicecanciller del gobierno de Italia, con quien tenemos las más estrechas relaciones culturales para recuperar, no sólo estos elementos del patrimonio mexicano, sino también para escudriñar juntos la riqueza de las civilizaciones que florecieron en la península itálica y en el territorio que ahora es México.

Destacar también la presencia de los embajadores de Italia y Alemania, de personal de las embajadas de ambos países, las compañeras y compañeros de Amexcid y de la cancillería mexicana y los amigos del Arma Carabinieri, con quien tenemos ya muchos años de colaboración para la recuperación y la definición de políticas para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales.

Nos duele mucho el saqueo del patrimonio arqueológico mexicano. Por supuesto que todas estas piezas que salen ilegalmente no sólo constituyen un daño a nuestro patrimonio, sino que pierden la mayor parte de su valor.

El patrimonio arqueológico vale en cuanto se le identifica en su contexto, se reconoce su origen, su vínculo con poblaciones, con ciudades, con edificaciones en donde se contextualizan, de manera que los bienes que han sido saqueados se convierten sólo en objetos de curiosidad, en bienes importantes del arte mexicano, pero pierden gran parte del valor desde el punto de vista de la investigación científica y de la recuperación de información arqueológica.

Por eso, decirles a todas y todos que tenemos que evitar el saqueo de bienes arqueológicos y por supuesto el tráfico ilícito. De manera que son encomiables los esfuerzos que viene haciendo el gobierno mexicano y la cancillería de nuestro país para que, junto con los demás Estados que nos hermanamos en la Unesco, podamos detener este tráfico ilícito.

Pero también reconocer que el mayor tesoro de las culturas y civilizaciones que florecieron en nuestro territorio está en nuestro país, está en el subsuelo, está en los cuerpos de agua, está en las cavernas, en las grutas inundadas o seminundadas y se está investigando cotidianamente.

Como lo dijo ayer el señor presidente, podríamos pensar a México como una gran zona arqueológica. Efectivamente, alguna vez le preguntaron a Alfonso Caso, fundador del INAH, cuántas zonas arqueológicas habría en México y les dijo: ‘Una y se llama México’.

Por eso, decirles que, aun con todo el saqueo que nos duele, tenemos un inmenso patrimonio que se resguarda en el territorio mexicano y que además es reconocido por las comunidades. Por eso, me parece importante el anuncio que ha hecho la secretaria en el sentido que estas piezas pueden regresar a los lugares. Aunque no sabemos exactamente de dónde provienen, sabemos de qué área cultural vienen y cómo podemos identificar la filiación de tradiciones culturales en las cuales debemos volver a contextualizarlas.

Quisiera entonces concluir mi intervención presentando un video de cómo es la arqueología. Es la cuidadosa excavación de los vestigios arqueológicos lo que nos permite verdaderamente poner en valor estos tesoros del patrimonio mexicano que siguen vivos en su memoria y en el reconocimiento y la identificación que de este patrimonio hacen los pueblos originarios de este multicultural país. Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ DE MUJER: La ciudad del jaguar negro, Ek’ Balam, constituye una de las muestras más destacadas del arte, el poderío y el esplendor de la nación maya.

Con una extensión que alcanzó los 15 kilómetros cuadrados, Ek’ Balam llegó a erigirse como sede del reino Talol, que en su momento de auge impuso su hegemonía en el nororiente de la península de Yucatán entre los años 770 al 896 de nuestra era para ser desplazada más tarde por la cercana Chichén Itzá.

Hoy esta zona arqueológica próxima a Valladolid ha sido considerada en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Tren Maya, Séeba’an Balam.

Los pobladores ancestrales de Ek’ Balam levantaron monumentales edificios de carácter religiosos, político y residencial y dominaron la escritura maya que se plasma en estelas y relieves con inscripciones que consignan fechas, personajes, lugares y acontecimientos de los que dejaron registro puntual.

El núcleo de la ciudad está formado por dos plazas principales, la norte y la sur, en las que se emplazan más de 50 estructuras, aunque sólo 16 han sido restauradas y están abiertas al público.

Los especialistas sostienen que esta urbe mantuvo conflictos con potencias vecinas, ya que diversos puntos de la ciudad se encuentran amurallados como su parte principal, rodeada por dos murallas concéntricas, además de una tercera que cruza entre los edificios principales, lo que otorgaba mayor protección a este asiento de poder.

Gracias al Promeza, Ek’ Balam recibe una importante inversión para recuperar el esplendor de antaño con el objetivo de poner en valor el sitio, con un proyecto integral de investigación y conservación, en el que participan arqueólogos y conservadores, así como mujeres y hombres mayas de las comunidades de Ek’ Balam, Hunukú y Santa Rita, siempre con la idea de conjugar el pasado y el presente.

Los trabajos de la temporada de campo se desarrollan en la Acrópolis, inmenso edificio de más de 32 metros de altura que originalmente debió llegar a 40. Con seis niveles de construcción, el edificio cuenta con numerosos accesos escalonados y pasillos abovedados, ocultos a la vista, que comunican los diversos niveles constructivos.

Gracias a las investigaciones iniciadas desde 1994, se han restaurado 87 cuartos, recuperando abundantes materiales y datos que permiten reconocer las características arquitectónicas y decorativas de Ek’ Balam, así como la información sobre el reino de Talol y sus portentos.

Los textos glíficos plasmados en murales, tapas de bóveda pintadas, piedras labradas y otros objetos, registran fechas de sucesos ocurridos en la ciudad, así como los nombres de sus protagonistas, siendo el principal Ukit Kan Lek Tok, fundador de la dinastía reinante en su tiempo de apogeo y de sus sucesores K’an B’ohb Tok y Ukit Jol Ahkul, así como el último gobernante K’ih ich Junpik Ku’uh nal.

En la Acrópolis se encuentra la mayor muestra de la riqueza constructiva y decorativa de Ek’ Balam, plasmada en un inmenso friso acabado en estuco, en el que se representan con grandes colmillos las mandíbulas de un animal con mascarones, ornamentos de deidades y seres míticos, animales y elementos vegetales, que en conjunto representan la mítica montaña de flores y las fauces del Monstruo de la tierra.

Las evidencias llevan a los estudiosos a proponer que en este edificio se realizaban reuniones de escribas y sabios. A la muerte del señor principal, el lugar fue convertido en mausoleo en que fue enterrado con una espectacular ofrenda de más de 13 mil piezas, entre ellas vasijas de barro y alabastro, pendientes de hueso y concha, un pectoral de concha en forma de pez, cuchillos y perforadores de pedernal y obsidiana, además de un perforador hecho con el hueso del fémur de su padre, Ukit Ah’kan.

En los trabajos desarrollados gracias al Promeza, se han hallado nueve recintos que parecen haber sido residencia de algún personaje de élite, donde se han conservado elementos decorativos, mascarones del Monstruo de la tierra y paneles remetidos estucados.

El trabajo arqueológico permitió un hallazgo que ha llamado la atención de nacionales y extranjeros, el relieve de captores y cautivos acuclillados, con sus brazos atados en la espalda, mientras que sus captores los sostienen por el cabello en señal de dominio.

Los personajes principales llevan faldas decoradas con huesos cruzados, símbolo relacionado con el sacrificio.

La parte superior de estas figuras fue destruida por el derrumbe, lo que dificulta su identificación, pero una vez estabilizado el relieve esperamos encontrar datos que permitan identificar a los personajes representados.

Las áreas de nuevos hallazgos serán integradas a la visita para el disfrute de los viajeros del Tren Maya. La zona también se prepara con un nuevo Centro de Atención a Visitantes, así como un renovado centro de interpretación del lugar para sumar al disfrute un acercamiento al pensamiento maya ancestral, cuyos ecos sobreviven en las culturas y pueblos mayas de hoy, que se alistan para ocupar su lugar en la construcción del México y el mundo de mañana.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Decirles que aquí hay una muestra muy sencilla, dos piezas de las repatriaciones que hemos logrado que hemos logrado con la colaboración del gobierno de Italia y una con la colaboración del gobierno de Alemania.

Pero el conjunto de estas piezas será exhibido en el Museo del Templo Mayor, aquí a unos pasos, para que las y los compañeros de los medios y el público en general, además también de los miembros del cuerpo diplomático, puedan apreciarlas. Está aquí la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, que les podrá hacer un recorrido.

Estamos verdaderamente gustosos de recuperar estos tesoros, estas piezas tan hermosas que nos dan, ahora con su repatriación, sentido de soberanía, orgullo identitario dignidad cultural.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues sólo nos queda agradecer esta aportación y pedirle al vicecanciller de Italia que exprese nuestra gratitud al pueblo y al gobierno de Italia y también a los diplomáticos, embajadores, a los miembros de carabineros de Italia por su apoyo.

Y si les parece, porque vamos ahora abrir para las preguntas y respuestas, si les parece, nos podemos tomar una foto aquí con los diplomáticos, por favor.

(FOTOGRAFÍA)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias. Tienen la opción de quedarse o como ustedes decidan. Muchas gracias.

Bueno, pues abrimos, empezamos contigo; después, tercero, una compañera, la de atrás, cuatro. Ahí vamos, vamos a cuatro, primero.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días a todas y a todos.

Nancy Flores, de la revista Contralínea.

Presidente, en la revista Contralínea entrevistamos a un exdirectivo del Centro Nacional de Inteligencia y este exdirectivo pues nos revelaba que hay expedientes del Cisen resguardados por el CNI que revelan que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sí sabía que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, estaba involucrado en el crimen organizado y que era socio del cártel de Sinaloa.

Usted en julio de 2021 ordenó que todos los expedientes que resguardara el Centro Nacional de Inteligencia se abrieran. Y entendemos perfectamente que ahora usted nos ha dicho reiteradamente que no se ha metido ninguna denuncia por parte de su gobierno ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente porque no se logró en aquella consulta ciudadana que se juntaran todos los votos requeridos para juzgar a los expresidentes, eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, presidente, hay algo que se llama el juicio social, que esa parte le corresponde al pueblo de México realizarla y para que se haga un juicio con todos los elementos se necesita también información.

Preguntarle si usted consideraría que por fin se abran, ya se desclasifiquen todos los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Cisen y que se conozca esta información a la luz también de todo lo que se ha conocido en el juicio de Genaro García Luna y con independencia de que allá continúa todavía este proceso para que se le imponga una sanción que pudiera ir de 20 años hasta prisión de por vida al exsecretario de Seguridad Pública.

Y esto se concatena con lo que usted ayer había dicho como el plan C, esta parte de que ni un voto al conservadurismo, pues esto también implica que la gente tenga información de lo que significó para el pueblo de México tener gobiernos criminales como el de Felipe Calderón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se ha tomado la decisión de abrir todos los archivos, se han entregado al Archivo General de la Nación todos los archivos del antiguo Cisen, de la antigua Policía Federal y se pueden consultar en el Archivo General de la Nación.

También, si hay algo en especial, puede hacerse una solicitud y nosotros entregamos todos estos archivos.

INTERLOCUTORA: ¿Se podría revisar si realmente está operando esto?, porque lo que nos decía este exdirectivo, que ni siquiera el 10 por ciento de esos expedientes del Cisen se habían entregado al Archivo General de la Nación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se han entregado ya, lo que hace falta es la clasificación, que lleva tiempo, son muchos papeles, pero sí hay una solicitud específica sobre algo, hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de hacer más pública la vida pública, no ocultar absolutamente nada. Yo tengo ya mi expediente de cuando fui opositor que tenía la Policía Federal y que tenía el Cisen, ya lo recuperé, lo solicité y me lo entregó el director del Archivo General de la Nación. Entonces, sí hay posibilidad de tener estos informes.

También hay que esperar lo que va a resultar del juicio porque falta que el juez emita una sentencia definitiva en el caso de García Luna. Y el abogado del señor García Luna ha estado expresando que es posible que él declare, García Luna y esto sería muy bueno porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades de más alto nivel y también qué relación con agencias y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, esto sería muy bueno porque no puede haber actuado solo, desde luego tenía un equipo.

Ya hay gente cercana a él consignada, pero hay una esfera de actuación que tiene que ver con otras autoridades; por ejemplo, la fiscalía en el operativo Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, participaron autoridades de Estados Unidos y autoridades de México, fue un operativo concertado. Entonces, él participó y desde luego el fiscal en ese entonces y habría que saber si se le enteró al presidente sobre este asunto.

Entonces, hay que esperar para que concluya el juicio, hay de plazo hasta el mes de junio; sin embargo, lo que tú estás solicitando se puede obtener siempre y cuando se presente la solicitud. No hace falta que se haga en Transparencia, nosotros podríamos entregar esa información si existe, si es real, no tenemos por qué ocultar nada.

INTERLOCUTORA: Presidente, también preguntarle sobre esta gira de Lorenzo Córdova. Bueno, pues ya el aún presidente del Instituto Nacional Electoral se descaró, como usted mismo mencionó, ya como alguien que conspira contra el pueblo de México, esto porque se reunió con organizaciones golpistas, como son la OEA y la NED. En el caso de la NED, pues nada más recordar que esta organización financia a Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X. González Guajardo, nada más como un paréntesis. Y además se reunió con estos llamados ‘tanques de pensamiento’, como el CSIS y también el Woodrow Wilson.

En este contexto, presidente, preguntarle si su Gabinete de Seguridad ha analizado la posibilidad de que en el INE halla algún tipo de agravio contra las bases de datos, contra el padrón electoral. Esto ya ocurrió cuando al frente del Instituto Federal Electoral estaba José Woldenberg, se vendió la base de datos del padrón electoral a una empresa estadounidense.

Preguntarle si desde su Gabinete de Seguridad pues se ha evaluado que esto pudiera ocurrir, que se dañen las bases de datos, para después que ellos digan que hubo un sabotaje y que las elecciones de 2024 no serían seguras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tenemos información sobre eso.

Las discrepancias que tenemos con los consejeros del INE pues ya son públicas, tienen que ver con la falta de transparencia, tienen que ver con el exceso de gastos, el alto costo de las elecciones en México, que son de las más caras del mundo las elecciones en nuestro país, los sueldos elevadísimos de consejeros y de funcionarios del INE, eso es básicamente, ¿no?

Por eso se quería hacer una reforma constitucional en materia electoral, pero no fue posible. La idea era reducir el número de legisladores, en vez de 500, que quedaran 300 diputados; y que fueran electos de manera directa, que no existieran diputados plurinominales, por listas, que quedaran 300.

Lo mismo en el caso del Senado, reducir el monto del presupuesto en general para todo el sistema electoral, que es del orden de 25 mil millones de pesos, es muchísimo, reducir sueldos, evitar duplicidades, porque existe el Instituto Electoral Federal y al mismo tiempo a imagen y a semejanza de ese instituto hay 32 en el país. Pensábamos que el instituto federal podía ocuparse de organizar las elecciones en todo el país, ahorrar alrededor de 10 mil millones de pesos.

Esto también significaba reducir sueldos y otras prebendas, pero no se logró la mayoría en el Congreso. No se necesita sólo mayoría simple, sino mayoría calificada, que se llama, que son dos terceras partes de los votos; no se logró porque votó en contra el PRI y el PAN, el bloque conservador, se opusieron. Entonces, por eso se decidió, en los márgenes, sin violar la Constitución, hacer una reforma a la ley secundaria, a la ley electoral, sin modificar la Constitución.

Pero también esta ley, que lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios y que haya transparencia, pues fue cancelada por un ministro. Es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario.

Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima. Eso es lo que estamos ahora debatiendo.

Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva este llamado plan B, que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta, si cancelan esta reforma electoral que se conoce como plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación.

INTERLOCUTORA: Presidente, sobre esto que dice de Javier Laynez Potisek, que el ministro que ha pues ya suspendido temporalmente o quizá ya para siempre este plan B, pues decir, primero, que está violando la propia Constitución porque el artículo 105 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no puede haber controversia constitucional en materia electoral, ¿no? Ese, por una parte.

Y, por otra, pues también que este es uno de los muchos agravios de la Suprema Corte, porque hay que recordar que, por ejemplo, en 1998 la Corte pues estableció esto del anatocismo, que es el interés sobre interés y estábamos en un contexto en aquél momento México de la crisis de Ernesto Zedillo que se conoció como error de diciembre o ‘efecto tequila’, donde estaba devaluándose totalmente la moneda y además se había rescatado por medio del Fobaproa a estos banqueros y a los, digamos, a la gente con mayor dinero.

Y en ese mismo contexto, pues este anatocismo, que es el interés sobre interés, pues metía en muchos aprietos a los deudores del sistema financiero, muchos de ellos perdieron su patrimonio. Ese es uno de los tantos agravios.

Yo considero que el peor agravio al pueblo de México por parte de la Corte, pues es el caso de la Guardería ABC, esta injusticia que se prestó la Suprema Corte a avalar este crimen de Estado, como lo llamó el ministro Arturo Zaldívar el año pasado.

Y en ese mismo contexto preguntarle, presidente, si usted no considera, porque ayer lo decía aquí en la conferencia, que hay que reformar al sistema judicial, pero sobre todo a la Suprema Corte desde la formación educativa, usted señalaba que esto es como muy profundo.

Y en este mismo contexto preguntarle si usted no consideraría también que es muy importante que ya se dé independencia al Consejo de la Judicatura Federal, porque ellos son juez y parte a la hora de analizar las corruptelas de los jueces, magistrados y ministros.

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, es también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Y así pues nunca vamos a tener justicia y por eso nunca vemos que jueces, magistrados y ministros lleguen a la cárcel cuando, todos sabemos, hay corrupción y muy abiertamente en el caso, por ejemplo, que se ha dejado en la calle a los delincuentes de cuello blanco.

Entonces, preguntarle, presidente, si no considera que como parte de esta reforma que se requiere para el sistema judicial, pues también se debiera de procurar esta independencia para el Consejo de la Judicatura.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que hay que ir a lo estructural. Lo que sucedió y todos debemos estar conscientes, es que tardó mucho el modelo llamado neoliberal, se impuso durante mucho tiempo en el país, 36 años. El porfiriato, que es su antecedente, se impuso por 34 años, eso tardó el porfiriato y echó raíces y ni la Revolución pudo terminar con práctica que se crearon durante esos 34 años de la dictadura porfirista. De ahí surgió el ‘tapado’, el ‘dedazo’, el ‘acarreo’, sobre todo la simulación, el decir una cosa y hacer otra, el decir que se respetaba la Constitución, sí en la forma, pero se violaba en el fondo.

Se mantenía una república simulada, había tres poderes, pero en poder de los poderes era el Ejecutivo. Había elecciones nada más que de antemano ya se sabía quién iba a ganar porque Porfirio Díaz enviaba las listas a los estados a sus hombres fuertes, sus palomas mensajeras y ya se sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores, o los gobernadores que se eternizaban igual que él, 20, 30 años en los estados como hombres fuertes. Bueno y desde luego la opresión, la esclavitud, por eso la Revolución.

Con la Revolución se logra avanzar en lo social, es la primera revolución social del siglo XX, la más avanzada en el mundo, se entrega la tierra a los campesinos, se desmontan los latifundios, se recupera el petróleo que había entregado Porfirio Díaz a los extranjeros, se avanza mucho en las reivindicaciones laborales, la jornada de ocho horas, salario mínimo, otras prestaciones que desde luego no se tenían en el porfiriato, había esclavitud en el porfiriato. La esclavitud en México es abolida después de Porfirio Díaz, con la Revolución, 1914, hace relativamente poco, hace 100 años.

Entonces, se avanza mucho, pero no en lo político, lo que decía don Daniel Cosío Villegas, ese gran historiador, deja de dominar don Porfirio y se queda doña Porfiria, porque no hay democracia después de la Revolución, siguen las mismas prácticas. Es hasta hace poco que empieza a haber democracia en México, por siglos no hubo democracia en nuestro país. No tenemos tradición democrática, no tenemos hábito democrático, apenas estamos avanzando en eso.

Cuando se establece la política neoliberal lo que sucede es que se profundiza el autoritarismo y se hace evidente de que el dominio público no está en manos de un gobierno democrático, sino lo que existe en realidad es una oligarquía con fachada de democracia, es lo que predomina. Pero son 36 años, estamos hablando de 1983 hasta 2018; el porfiriato fueron 34. Este predominio del neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue como una calca de aquello, pues caló profundo y tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública, tuvo que ver con la educación, con la formación de los profesionales.

En el caso de la abogacía, desapareció el derecho público y todo fue orientado al derecho privado. Entonces, desapareció el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho social, incluso lo constitucional y el predominio pues fue lo mercantil, lo penal, todo lo relacionado con los intereses individuales.

Entonces, el problema de fondo es que los abogados que se tienen hoy con esas modificaciones que se hicieron a los planes de estudio pues no están preparados ni tienen una mística para defender al pueblo, sino se prepararon para defender intereses personales o de grupos o de empresas o de corporaciones.

Entonces, si nos dicen de la Suprema Corte, surge otro alteza serenísima y declara, resuelve de que ahora los mil 500, dos mil jueces van a ser nombrados por el presidente de la República, nada más que el presidente tiene que procurar que cumplan tres requisitos, que sean buenos profesionales, que sean honestos y que sean cercanos a la gente, el presidente diría: ¿Y de dónde los voy a sacar? ¿o cómo le voy a hacer? Por eso es un problema estructural que hay que atenderlo.

Bueno, se llegó al colmo de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra alma mater, su Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha estado dirigido en dos periodos por un egresado o una egresada del ITAM, de una universidad privada que fundó una persona buena del sector empresarial con esa concepción, el señor Alberto Baillères, que en paz descanse, pero formando profesionales en función de su visión empresarial. Fue tan exitosa esa universidad que fundó el señor Baillères que de ahí salieron casi todos los secretarios de Hacienda durante el periodo neoliberal.

Los economistas, porque esto que estamos hablando de la abogacía también sucede con los economistas y con otras disciplinas, sólo los antropólogos y los arqueólogos se salvan de eso, pero por lo general…

Entonces, sí es un problema estructural, hay que cambiar los planes de estudio, hay que regresar a lo público, hay que poner en el centro el interés general, no en lo individual.

Y también hay que democratizar las instituciones, no descartar la posibilidad que jueces sean electos, magistrados, ministros. En una época eran electos, pero también, ¿a quién se va a elegir? Por eso hablo de la necesidad de ir al fondo, a la formación.

Pero, bueno, otro paso es el que haya una elección porque el pueblo se equivoca menos que la imposición de una persona o de un grupo o de un partido, va uno más a la segura con la democracia.

Y lo otro, pues que toda esta reforma tiene que impulsarse al interior del Poder Judicial, no tiene por qué meterse el Poder Ejecutivo, porque son poderes autónomos, son poderes independientes, ellos tienen que estar ya tratando este asunto, no caer en la autocomplacencia.

Que porque el dueño de El Financiero, del periódico El Financiero, les hace una encuesta ‘cuchareada’, en donde el pueblo de México dice que está muy bien el Poder Judicial, que tienen 62 o 65 por ciento de aceptación los ministros. Si caen en esa autocomplacencia, si no rectifican, pues entonces va a seguir la crisis en ese poder. Ellos tienen que tomar la iniciativa.

Es lo mismo a lo que te refieres con lo del Consejo de la Judicatura, que dentro del Poder Judicial es el órgano para vigilar el buen comportamiento, el recto proceder de jueces, magistrados, ministros, para eso es ese órgano, el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada. Y están miembros que nosotros propusimos al Senado y quién sabe pasa ahí, los embrujan, porque no hablan, no dicen nada. ¿Saben ustedes de algún juez, de algún magistrado, de algún ministro, que esté siendo juzgado o que esté en la cárcel? Ninguno, es como El castillo de la pureza, o sea, ahí no pasa nada. Entonces, sí también tiene que activarse el Consejo de la Judicatura.

¿Cómo es posible, no sólo esto del ministro Laynez, su alteza serenísima, el ministro Laynez, sino el mismo día que están juzgando en Estados Unidos por narcotráfico o por vínculo con el narcotráfico a García Luna aquí el Poder Judicial decide descongelar las cuentas de su esposa, el mismo día y de otros vinculados a García Luna? Bueno, ni siquiera cuidan la forma, es mucha la arrogancia, la prepotencia.

Y hay que estar cuidando los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un peligroso delincuente y hay que estar pendientes porque escogen los fines de semana. Y muchas cosas.

Entonces, sí hace falta que se dé este cambio y hay que seguir adelante, hay que continuar buscando la purificación de la vida pública.

Muy bien. A ver, ¿quién sigue?

PREGUNTA: Presidente, muy buenos días.

Omar Niño, de San Luis Potosí.

Presidente, San Luis Potosí, está viviendo una severa crisis de agua, pero no es por la falta de agua, es porque hace 10 años se construyó la presa El Realito, que la construyó Felipe Calderón, con una empresa de Grupo Carso.

Esta presa, que seguramente usted la conoce, está ubicada justo entre San Luis Potosí y Guanajuato y es la que le lleva agua a San Luis Potosí. Sin embargo, este ducto, el ducto de El Realito, el año pasado se descompuso, tuvo fallas por lo menos 15 veces. Y hace 15 días la Comisión Nacional del Agua informó que la cortina ya tiene fisuras y se están desperdiciando 500 litros por segundo, esto quiere decir que se está desperdiciando más agua de la que le está llegando a la capital potosina. Nos vamos a quedar los potosinos prácticamente un año sin agua y San Luis Potosí ya está desesperado porque vivir sin agua implica mucha complicación en temas de salud, en temas de no poder vivir.

Entonces, aquí la pregunta es ¿qué se puede hacer?, porque los gobiernos, también tenemos que decirlo, hubo un contrato que pusieron clausulas millonarias para que se le quite la administración a esta empresa de El Realito y San Luis Potosí por lo menos en este 2023 lleva más días sin agua que con agua.

Hay el vital líquido. La presa está desperdiciando, le repito, 500 litros por segundo de agua, es un desperdicio que ya lo quisiera Nuevo León, que ahí sí no tienen agua, que ya lo quisieran los estados del norte que batallan por la sequía y que en San Luis Potosí se está desperdiciando.

La pregunta es si la Comisión Nacional del Agua pudiera atender esta emergencia del vital líquido que está sucediendo en San Luis Potosí, si usted puede intervenir, porque realmente los potosinos se lo están pidiendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos hoy mismo, le vamos a pedir al ingeniero Germán Martínez, de Conagua, que nos dé un informe y aquí se da a conocer la situación y qué podemos hacer, si te parece. Nada más nos das todos los datos.

INTERLOCUTOR: Correcto, sí, gracias, presidente, o con Jesús.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya seguramente Germán está escuchando.

INTERLOCUTOR: Correcto. Muchas gracias, presidente.

Otro tema, hace aproximadamente 20 días que estuve por aquí le exponía, le expuse, sobre los trabajadores del gobierno del estado que no tenían seguro. Usted le indicó aquí presente al director del IMSS que atendiera la situación; sin embargo, la única realidad, aunque el director ya fue a San Luis Potosí, la única realidad es que solamente se le regresó la seguridad social a 188 trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado que se ampararon, que ganaron el amparo y que se les regreso la seguridad social y todavía, todavía más allá de las declaraciones del propio Zoé, que dijo que son cuestiones técnicas, pero la indicación y la verdad es que la gente de San Luis Potosí estaba confiada en que se atendiera su indicación, no se cumplió. Hoy, hoy, San Luis Potosí solamente tiene 188 trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado con seguridad social.

Y lo más complicado es que hay muchos trabajadores que están enfermos y que vieron coartados sus tratamientos, ¿por qué?, porque los mandaron a un seguro privado que tiene un tope financiero y que no quieren seguir los tratamientos de estas personas que están enfermas, que incluso iban a ser sometidas a alguna operación y que lamentablemente están hoy, incluso algunos hasta en peligro de muerte.

Y otros no tienen el acceso a la medicina, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución muy noble, sí les da esta posibilidad de que vayan por la medicina, los seguros a los que el gobierno los ha cambiado simplemente no les dan la medicina y la tienen que comprar con su propio bolsillo.

Entonces, la solicitud, nuevamente, presidente, es que se haga con los trabajadores, porque hace ocho días el magisterio y seguramente la Secretaría de Educación lo sabe, tomó las calles de San Luis Potosí, más de 20 mil maestros y maestras salieron a la calle, porque también se les retiró su seguro, también se les dejó de pagar algunas prestaciones que tenía el magisterio. Y es una situación que en San Luis Potosí se está expandiendo y que lamentablemente hoy, le repito, 188 maestras y maestros son los únicos que cuentan con seguridad social.

Esa sería la pregunta.

Y nada más, por último, si también nos puede decir cuándo va a Tamazunchale a supervisar, si ya tiene la fecha, a supervisar la carretera, la autopista Valles-Tamazunchale.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre esto último, tengo informes de que ya está avanzando. Había problemas, Tamazunchale-Ciudad Valles. Esa carretera se va a terminar, ya se está trabajando bien, había dificultad y ya se está trabajando en varios frentes, decirle a la gente esto.

Me informó antier el secretario de Obras Públicas que ya las empresas, creo que está Coconal ahí trabajando y ya resolvieron el problema con transportistas y ya se está avanzando.

Acerca de lo de salud, pues aquí está Zoé.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias.

Respecto a la pregunta que había hecho también el periodista Omar el 28 de febrero, ese mismo día se atendió el tema con el gobernador del estado, con Ricardo Gallardo y es importante que se conozca el contexto amplio, porque hay alguna información incompleta sobre lo que aquí se ha planteado.

Los trabajadores del gobierno del estado de San Luis Potosí se encontraban desde 2003 amparados por un convenio de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio, es la modalidad 38, así se le conoce, esto les ofrece protección de las prestaciones en especie de los seguros de enfermedades en maternidad, es decir, la atención médica, riesgos de trabajo.

Al 31 de diciembre del 2022 se tenían 22 mil 587 trabajadores asegurados en esta modalidad, en enero recibimos nosotros una solicitud de baja de siete mil 254 trabajadores del universo grande de más de 20 mil, eso fue el 31 de enero.

¿Por qué ocurrió esto?

El gobernador Gallardo manifestaba que había observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Una de las cosas que observa la auditoría es cuando hay duplicidades y alguien está gastando el doble por un mismo servicio y es lo que estaba ocurriendo, a decir del gobernador, en este grupo de trabajadores que estaban asegurados simultáneamente en el Seguro Social y al mismo tiempo en un seguro de gastos médicos del hospital Puerta de Hierro; entonces, tenían doble aseguramiento.

En ese sentido, se les ofreció mantener una u otra modalidad de aseguramiento y la mayoría optó por el seguro privado, por eso muchos se quedaron en el seguro privado, 198 trabajadores fueron quienes se ampararon para continuar la atención, porque decían: ‘A nosotros no nos conviene estar en un seguro privado porque tenemos una serie de tratamientos y queremos continuar en el IMSS’. A la hora de que el juez les da suspensión, se mantienen en el IMSS y todo el resto se seguiría manteniendo en el Seguro Social.

Pero es parte de una duplicidad que ocurría mucho en los gobiernos de los estados, que a veces por negociaciones sindicales se exigía a un seguro privado, se les otorgaba el seguro privado cuando mantenían una modalidad de aseguramiento en el IMSS.

La verdad, que creemos que esta forma de ir saneando las finanzas y optar por uno u otro, obviamente nosotros vamos a pedir o somos favorables a que sea en el Seguro Social, pero al final de cuentas es en este caso el empleador, el del gobierno del estado, quien lo determina.

Nosotros con esto y cuando estuvimos allá lo manifestamos, lo expresamos, tuvimos una conferencia de prensa incluso afuera del hospital justo para hablar de este tema y ahí se abordó desde entonces y se informó sobre cómo quedaría. Y entonces lo importante es que las personas mantengan la continuidad de la atención, pero se evite ya la duplicidad de parte del gobierno a la hora de pagar un seguro privado, cuando se tiene el Seguro Social.

INTERLOCUTOR: El problema aquí es que muchos trabajadores, trabajadoras del gobierno del estado no saben, no firmaron el amparo y ellos quieren seguir con el IMSS porque me lo han manifestado y me han hecho la petición para que se la haga al presidente de la República y hoy están por orden del gobierno en este seguro que tienen un tope y que no pueden acceder a la salud y a la seguridad.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Justo lo que nos ha planteado el gobernador es que por la suspensión de un juez para mantener el aseguramiento en el IMSS entonces el resto tendrá que asegurarse en el Seguro Social y lo que ya se dejaría de pagar por parte del gobierno del estado es el seguro del hospital privado Puerta de Hierro, que ahí es donde estaba seguramente mucho también de interés de mantener un doble aseguramiento.

También, en el entendido, como se acaba de mencionar, ningún seguro privado tiene la cobertura amplia que tiene el Seguro Social, ningún seguro privado de un hospital otorga prestaciones económicas como riesgos de trabajo, incapacidades, como es el caso de la modalidad 38, es decir, son aseguramientos de salud de cobertura limitada.

Entonces, nosotros estamos muy contentos de que con esta resolución del juez de 198 aplique para la totalidad y se deje de pagar el seguro privado, porque sí había gente que se amparó para mantener el seguro privado, que de hecho son la mayoría, pero ojalá se llegue a una conciliación para que todos se queden en el Seguro Social.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante. La compañera.

PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días a todos y a todas.

Liliana Noble, de Pulso Saludable. Buenos días.

Señor presidente, el organismo conocido como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que desafortunadamente México ocupa el primer lugar en bullying. Existen alrededor de 18 millones de niñas y niños, adolescentes, de primaria y secundaria que sufren de estas conductas.

Tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Héctor Rodríguez Juárez, el director general del Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor ‘Juan N. Navarro’ y él me decía que el tema del bullying es un tema serio, que había que tener en consideración varios aspectos: el agresor, el agredido, el testigo y la familia. Me detendré un poco en el tema de la familia, fundamental, que usted lo recalca mucho con el tema de las drogas. Él habla de que la familia pudiera ser copartícipe de este tipo de conductas.

Es muy importante tener en consideración que un mensaje agresivo de texto amenazante, una forma de poner un apodo, un timo a una persona, una forma de agresión verbal o física, o una señalización por su aspecto físico, todos ellos forman parte de diversas formas de bullying.

Yo quisiera conocer si en su gobierno van a hacer algún tipo de estrategia a través de la Secretaría de Salud y por supuesto de la Secretaría de Educación en conjunto para poder concientizar al mismo tiempo de la campaña de drogas a las niñas, a los niños y sobre todo a las familias en este tipo de temas.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo pienso que el doctor Hugo podría responder.

Lo que yo sostengo es de que debemos fortalecer el núcleo familiar. Reitero, la familia es la institución más importante de seguridad social y tenemos que mantener integrada a la familia y mantener valores y seguir dando atención a los hijos. Los abuelos ayudan mucho en la costumbre, las tradiciones de la familia mexicana, cuando hay diferencias entre parejas los que entran a atender a los nietos son los abuelos. Entonces, todo eso lo tenemos que fortalecer, valorarlo.

Uno de los errores que se cometieron en la izquierda es que nos importaba más lo comunitario, lo social, lo colectivo y le dejamos el importante asunto de la familia, sobre todo en nuestro país, porque con todo respeto, en México tenemos esa fortaleza, esa dicha, ¿no?, de tener una familia con costumbres, con tradiciones muy solidarias, muy fraternas. Si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros. Si no fuese por esa integración familiar, el país se hubiese descompuesto aún más durante el periodo neoliberal, porque todo fue enfocado a la individual, a lo material y al individualismo, al triunfar a toda costa son escrúpulos morales de ninguna índole, a no voltear a ver al de lado, al no llevar a la práctica el amor al prójimo, en fin.

Entonces, sí creo yo que es muy importante el mantener unida a las familias y eso va a ser de mucha, mucha ayuda para todo, o sea, exaltar eso, tenerlo presente. Decía yo que le dejamos el asunto de la familia a la derecha, imagínense, a los conservadores, cuando es el primer eslabón, es el núcleo básico.

¿Por qué enfrentamos la pandemia en México?

Porque nos ayudaron las familias a cuidar a los adultos mayores. Con todo respeto, México es de los países con menos asilos de anciano en el mundo.

¿Dónde sufrieron más los adultos mayores?

En los asilos, con la pandemia. Nosotros, por nuestras tradiciones, no hay la costumbre de que vayan los adultos mayores, los ancianos a los asilos. No estoy diciendo, pues, que no se deba de hacer, pero no es parte, pues, de nuestras costumbres.

Es como lo de los jóvenes, o sea, en Estados Unidos, lo hemos dicho, ¿no? y respetamos sus costumbres, pero apenas van creciendo los hijos en la adolescencia y ya ahuequen el ala, vámonos. Y hace poco comentaba yo aquí de un juicio de unos padres —y el que escribía el artículo lo veía como algo normal— de una mamá, un papá, que van a un juez a denunciar a su hijo porque ya tiene 30 años y no se quiere salir de la casa y el juez les da la razón y vámonos, para afuera y se ve normal. Pero, bueno, en nuestro país está difícil que eso suceda, que un padre se atreva a hacer eso, por eso hasta abusan nuestros hijos, no se quieren ir nunca.

Pero son costumbres, tradiciones, que vienen de lejos y que nos ayudan mucho. Si no fuese por eso, la crisis en México, la crisis de pérdida de valores nos hubiese llevado a mantener una decadencia, un proceso de degradación progresivo. Por eso la transformación que estamos llevando a cabo tiene que recuperar eso, los valores.

Y ya sobre el bullying en particular, pues yo creo que el doctor podía explicar.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con mucho gusto. Gracias, presidente. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable, por abordar este tema.

Complementando lo que dice el presidente, que es importantísimo, sobre la función que tiene la familia en la estructuración de la comunidad, es decir, a partir del núcleo familiar, el establecer lazos afectivos, lazos de referencia, redes de apoyo y que es característico de la sociedad mexicana y de una buena parte de América Latina y el Caribe, distinto de otras regiones del mundo.

Efectivamente, este fenómeno de bullying, bueno, primero quisiera, no todo mundo en la audiencia, en el pueblo mexicano tiene esta palabra incorporada. Bullying es un término que viene del inglés, de la palabra bull, que quiere decir ‘toro’. Entonces, el bullying es un fenómeno que es como si un toro pasara por encima de otras personas, es un fenómeno de acoso, de abuso, de manada violenta que va ejerciendo violencia verbal, emocional, física, moral sobre otras personas.

Esta palabra se ha hecho popular en los últimos 15 o 20 años como un fenómeno que se ve en el comportamiento de la juventud en varios lugares del mundo, no es exclusivo desde luego de México.

Ahora, respecto a la violencia, esta violencia que se ejerce por múltiples vías es importante considerar que las personas, los seres humanos, igual que otras especies animales, una buena parte del aprendizaje es por imitación, esto es lo que se llama aprendizaje vicario que es por observación, por imitación.

Desde que somos muy, muy pequeños aprendemos por imitación. El propio lenguaje, las formas de movernos, las formas de relacionarnos, lo aprendemos por observación, no porque alguien nos lo instruya verbalmente o nos lo diga o porque lo incorporemos racionalmente. Esta forma de aprendizaje no se pierde a lo largo de la vida y por eso existe esta forma de aprendizaje vicario que la llevamos a lo largo de nuestras vidas.

En la juventud hay un periodo especialmente importante, sobre todo en la adolescencia, de los 13 a los 17 años, en donde vamos modelando nuestro comportamiento en la sociedad, nuestro papel social y eso incluye las relaciones de poder que ejercemos respecto a otras personas. Si podemos estar en una situación de convivencia horizontal, armónica, posiblemente sería una situación más favorecedora de estas congregaciones familiares, comunitarias y sociales, pero en la sociedad estos roles de poder, estos papeles de poder van posicionando quién domina a la manada y quién es dominado por la manada, en sentido literal en la humanidad también tenemos comportamientos de manada igual que lo tienen otras especies de animales no racionales. Y en este comportamiento es donde se sitúa el fenómeno de bullying, el fenómeno de acoso.

Y es también muy importante tener en cuenta algo que aquí se ha dicho, el presidente lo ha dicho reiteradamente, que es cómo la violencia surge de la desigualdad social. La desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza y de las oportunidades va generando la exclusión de muchos y el privilegio de pocos y esto se reproduce en la sociedad también como una forma de violencia internalizada que va derivando en comportamientos de violencia indirecta.

También la mente humana tiene un comportamiento que se llama agresión diferida. Cuando recibimos agresión de alguien la diferimos a alguien más, la traspasamos a alguien más, no necesariamente ejercemos una violencia defensiva hacia quien nos agrede. O cuando vemos violencia, ejercer violencia hacia otra persona podemos incorporar también como parte de nuestra reacción de adaptación esa práctica de violencia. Entonces, se junta el aprendizaje vicario con este fenómeno de agresión diferida y eso se va internalizando, se va teniendo en el subconsciente y podemos ejercer esa violencia hacia otras personas.

Entonces, en suma, injusticia, desigualdad social, una distribución injusta de la riqueza, que perpetúa la violencia hace que se presente violencia, violencia de género, violencia familiar, violencia de grupo y en comunidades como pueden ser las comunidades escolares se replica esta violencia y este fenómeno de acoso colectivo de manera muy temprana, particularmente en donde existe una deprivación, una marginación social desde hace mucho.

Y termino diciendo: claro que estamos haciendo y estamos haciendo mucho, lo que pasa es que el problema es profundo porque está arraigado justamente en este fenómeno social y económico. Y lo que estamos haciendo generalmente lo tratamos de agrupar en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, que presentamos aquí en esta tribuna el 5 de julio de 2019.

Esta estrategia, para que todo mundo lo recuerde, es una estrategia de generación de nuevas redes sociales a partir de la reconstrucción del tejido social, a partir de la inclusión. Por eso la estrategia, aunque tiene un enfoque particular hacia la prevención de adicciones, se llama Juntos por la Paz, porque la manera de construir paz es construyendo tejido social, convivencia social. Y hay dos o tres grandes elementos en ello:

Primero, participan prácticamente todas las oficinas de la Administración Pública Federal, todos los sectores. Aquí están dos secretarias aliadas fundamentales, precisamente, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, porque en los espacios educativos y también con múltiples actividades de construcción de la cultura, orquestas juveniles, cine, teatro, acrobacia, estamos ayudando a construir el tejido social.

El Instituto Mexicano de la Juventud tiene un papel también crucial, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también tiene un papel crucial porque el segundo componente es, además de construir el tejido social o reconstruirlo, tener una nueva significación del espacio público. También destacaba el presidente hace rato la importancia de lo público. Todo esto que se fue privatizando llevo a exclusión, sobre todo exclusión de las grandes minorías desposeídas.

Los espacios públicos para hacer ejercicio, para transportarse, para salir a la calle, los parques públicos han sido devastados porque durante el periodo neoliberal se perdió interés en lo público y es importantísimo reconstruir ese espacio público.

Y, finalmente, esta nueva estrategia que ha presentado la secretaria Leticia Ramírez, de Educación Pública, nos va a servir también de vehículo para incorporar tempranamente en la comunidad escolar, particularmente en educación media y media superior, esta convivencia armónica y este nuevo replanteamiento en donde la violencia no sea normalizada.

Y, por último y es importantísimo por el papel que juega la comunicación social, precisamente Jesús Ramírez aquí presente ha sido pieza clave para que este mensaje sea llevado en forma masiva a la población, no sólo con los clubes de la paz, que son puntos de reunión, puntos de encuentro, en municipios, en comunidades, en pueblos, sino también en forma masiva a través de los medios de comunicación.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, aprovecho para decir que en prevención de adicciones, sobre esto, pero en general, ya todos los martes va a estar con nosotros el doctor Hugo López-Gatell, todos los martes, prevención de adicciones, es un tema para orientar sobre la campaña.

Recuerden que sólo tenemos dos campañas de medios masivos financiadas por el presupuesto público, que es la del no a las drogas, la prevención a las adicciones, esa se va a continuar y la de la buena alimentación, también es preventiva, es medicina preventiva y va a continuar.

Mañana vamos a tratar lo del deporte, vienen todos los responsables de los programas de Bienestar y se va a dar a conocer todo lo que hemos hecho para la promoción al deporte, porque eso también es medicina preventiva, es parte de la salud.

Entonces, ya estamos trabajando en eso.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y recordará que hace 15 días le preguntaba sobre el tema de los tabacos. ¿Cuál es la postura por parte de la Secretaría de Salud con estos más de 600 amparos que se han generado a raíz de la publicación de esta ley que prohíbe la publicidad y la exposición física de las cajetillas de estos productos que ocasionan alrededor de 68 mil muertes en el país?

Me gustaría conocer, si me lo permite, la postura de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos dándole seguimiento, ¿no?, a todos los procesos legales para que los jueces desechen esas solicitudes, esos recursos de amparo y se mantenga vigente la ley.

Desde luego, como están de por medio intereses muy fuertes, ¿no?, están presionando mucho, pero nosotros somos perseverantes, yo creo que eso ya quedó demostrado, que no nos rendimos y que somos libres.

Ese es también una gran ventaja de la democracia, cuando el pueblo elige, cuando no son los grupos de intereses creados los que imponen a las autoridades. Cuando un gobernante llega con el apoyo del pueblo, pues nada más tiene como amo al pueblo; no hay grupo económico, por poderoso que sea, que pueda imponerse en contra del interés público. Esa es la esencia de la democracia.

Entonces, la oligarquía, sí, es el gobierno de los pocos, de la minoría, de los potentados; la democracia es el gobierno del pueblo.

Entonces, afortunadamente pues en México se están dando estos cambios. No ha sido fácil, ya lo sabemos, pero se va avanzando.

Y vuelvo a reconocer el buen comportamiento de nuestros opositores, que debaten, se oponen, critican, cuestionan, calumnian, insultan, pero no pasa de ahí. Y esta es una transformación profunda, porque fueron muchos años de dominio de una minoría.

Y en los últimos tiempos, para que se dimensione lo que está sucediendo en México, en el periodo neoliberal, del 83 al 2018, esos 36 años es el periodo en toda la historia de México de mayor saqueo de nuestros recursos naturales. No tiene nada que ver, no se compara lo que fueron los tres siglos de dominación colonial y se llevaron oro y se llevaron plata, pero lo que se extrajo de oro y plata en estos 36 años fue muchísimo mayor, no tiene comparación, no hay comparación, deben de ser como unas 100 veces más lo que extrajeron en 36 años, lo que se extrajo de oro y plata con todo lo que se llevaron en tres siglos, 300 años de dominación colonial. O sea, el periodo neoliberal es el periodo de mayor saqueo y fíjense que es también el periodo de mayor desigualdad económica y social en México.

Entonces, se va avanzando mucho, porque no fue poca cosa lo que ha significado esta transformación y que se haga de manera pacífica.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Finalmente, en el tema de la campaña que nos acaban de presentar, me gustaría conocer a cuántos alumnos van a impactar, si tienen esta cifra; cuánto tiempo va a durar esta campaña, creo que alcancé a entender que va a ser permanente.

Y también me gustaría saber si van a hacer algún tipo de relación en este tema de la educación, en el tema de las drogas con otras naciones en conjunto, porque los mexicanos no solamente están en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay una lámina que se presentó. En secundaria son seis millones 210 mil alumnos, en 41 mil 522 escuelas y son 412 mil 559 maestros y maestras. Y en prepa o educación media superior, cinco millones 379 mil 859 estudiantes, 21 mil 266 escuelas y 420 mil 463 docentes. Estaríamos hablando, en el caso de estudiantes, como de 11 millones y medio de estudiantes.

De nuevo, el pedirles a los maestros… Se han portado muy bien, maestras, maestros, mucho muy bien, muy solidarios. Y nos han recomendado, lo comentaba a Leti ayer que nos reunimos, de que las maestras, los maestros dicen: ‘Bueno, sí, nosotros vamos a participar, voluntariamente nosotros participamos, pero —nos hacían la recomendación— ayúdennos a convocar a los padres de familia a que se adhieran los padres de familia, que nos ayuden los padres de familia’. Entonces, de madres, padres y de maestros, directivos de las escuelas públicas y privadas, todos los que quieran ayudarnos. Es muy importante ventilar estos casos.

Tuvimos el problema de los vapeadores. Fíjense la importancia de las mañaneras y lo complicado que son ciertas cosas. Me habían dicho de que no había problemas con los vapeadores y que estaban pidiendo una autorización para comercializarlos. Me pasan el acuerdo y lo firmo, al mismo tiempo que Salud tenía una campaña en contra de los vapeadores. Pero al interior del gobierno hay criterios.

Bueno, imagínense que llega al despacho del presidente y firma. Qué bueno que existe la mañanera, porque aquí alguien me dice: ‘Oiga ¿y por qué firmó el decreto para que se comercialicen los vapeadores? Le digo: No, no, no firmé ¡Cómo? —le digo— pero déjenme ver, porque hay actuar de manera precavida, no sabe uno. Y ya reviso y sí y va pa’tras, me llevó un año darle para atrás a lo que se había decretado. Pero aquí salió.

Luego, la presión, ‘no pasa nada con los vapeadores, son cinco sustancias que no hacen daño las que contienen. Es como cigarrillo, es menos dañino que el cigarro, es agua, es humedad, es vapor’.

Nos metemos a hacer una investigación con Cofepris, 35 sustancias y algunas cancerígenas, que pueden llevar al cáncer. Más dañino el vapeador que el cigarro, esto aquí analizado por los médicos.

¿Creen ustedes que los padres sabemos de esto? ¿Tenemos información?

No, entonces por eso hay que informar y por eso tomamos la decisión.

Y es lo mismo del tabaco, son intereses muy poderosos. La verdad, que los empresarios en México cada vez están apoyando más todas estas acciones, están demostrando tener dimensión social y no sólo les importa el lucro, entonces se va a avanzando de manera conjunta y vamos a seguir así.

A ver.

PREGUNTA: Cuarenta y cinco días sin preguntar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

INTERLOCUTOR: Cuarenta y cinco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues te vas a llevar 46. Mañana, mañana.

INTERLOCUTOR: Presidente y funcionarios, buenos días.

Ramón Flores, de El Centinela Informa y de The Human Hoy.

Presidente, el año pasado le pregunté sobre el tema del cártel inmobiliario y el cártel de los notarios y hoy le voy a dar conocer nuevamente que, regresando al tema sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la familia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo está despojando a una familia de un terreno en Las Ánimas, en Veracruz.

Usted dio la instrucción de que la Consejería Jurídica los atendiera y los atendieron amablemente, pero lamentablemente no se les puede apoyar porque las fiscalías, como las de Veracruz, pues son autónomas.

Presidente, nosotros continuamos con la investigación y descubrimos que la familia del ministro está implicada en más de 10 despojos y le voy a contar cómo es el modus operandi para que conozcan cómo es el cártel inmobiliario, como es el cártel de los notarios. Por aquí también está una compañera que fue atacada allá en Puerto Vallarta por denunciar también lo que es el cártel inmobiliario. El gobierno de Sonora también ya ha puesto mesas de atención. Y lo que hacen, su modus operandi es, por ejemplo, si hay un terreno en Veracruz van y lo compran en Oaxaca con un notario de Oaxaca, una persona originaria de la Ciudad de México, del Estado de México triangulan y entonces con base en los jueces para poder localizar al defraudador pues no se localiza.

Hoy el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es presidente de la primera sala que ven los temas civiles y penales donde hay un conflicto de interés. Yo le haría un llamado al ministro, que por pura ética hablara con su familia, porque está despojando a una familia que tienen dos hijos, uno con síndrome de Down y otro con una discapacidad.

Entonces, de verdad, ¿qué se puede hacer, presidente, ante estos hechos? porque el cártel inmobiliario y el cártel de los notarios, se lo voy a dar a conocer, es prácticamente ahorita… Estamos descubriendo más de cinco mil despojos, no nada más en la Ciudad de México, sino al interior de la República.

¿Qué se puede hacer?, porque el PRI robaba de las arcas del erario, el PAN despoja, porque le puedo asegurar y tengo documentos, que más del 70 por ciento de los despojos participan funcionarios del PAN, tanto locales, estatales, como federales, también anda por ahí prófugo un diputado que tampoco ni lo han desaforado, Christian Von Roehrich.

Entonces, presidente, ¿qué se le puede hacer?, porque usted también apela a su humanismo.

¿Qué se le puede hacer sin interferir en la Suprema Corte para ayudar a esta familia?, porque su consejería los quiso apoyar, los apoyó también Jesús Ramírez, pero lamentablemente no pueden incidir porque la fiscalía de Veracruz dice que como es autónoma… Pero el conflicto de interés que hay con el ministro Pardo Rebolledo, ¿qué se puede hacer ahí, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se puede seguir ayudando en la gestión, en el trámite, incluso con la fiscalía en Veracruz, aunque hay que respetar su autonomía, si se trata de un asunto de justicia pueden ayudar.

Entonces, nos das de nuevo los datos, de nuevo que Jesús intervenga y se ponen de acuerdo y seguimos adelante.

INTERLOCUTOR: También sobre el mismo tema, presidente, su Consejería Jurídica con la Sedatu podrían poner una mesa de atención a las víctimas de despojo en el país, como lo hizo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, que pusieron una mesa de atención, porque, de verdad, presidente, que si usted pone una mesa de atención y toda la gente que ha sido despojada viene y le informa, estamos ante el robo más grande de la historia en cuanto a despojo. ¿Y sabe qué es lo más lamentable?, que están despojando a personas de la tercera edad, o sea, no están despojando a personas que se saben defender y en su mayoría es verdad de los casos panistas. ¿Se podría poner una mesa de atención, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nada más hay que hablar con la consejera.

INTERLOCUTOR: Y, presidente, también abonando sobre el tema de la compañera, sobre el caso del bullying, hace aproximadamente 15 días tuvimos un caso lamentable en Teotihuacán donde una niña golpea a otra niña con una piedra y lamentablemente la niña fallece.

Aquí yo quiero darle otro sentido no tanto sobre el bullying, hacerle la pregunta directamente a la profesora Leticia, de que si ellos podrían implementar un solo programa con las universidades de las 32 entidades federativas con los sicólogos y sicólogas. Porque, por ejemplo, tenemos al maestro Zoé, que está haciendo una convocatoria para los médicos, si la profesora podría precisamente hacer una convocatoria a nivel nacional, porque hay muchos sicólogos y muchas sicólogas que no tienen trabajo y ver la manera de que cada escuela pudiera contar con un sicólogo.

Digo, hay que tener algo de contención, porque podemos hablar de siquiatría, podemos hablar de otros temas, pero por lo menos tener un sicólogo en cada escuela para contener estos tipos de ataques y que, por ejemplo, también se pueda trabajar entre familia.

No sé si ya tenga contemplada ese programa la profesora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora Leti responde, pero en el caso de los hospitales del IMSSS-Bienestar en todos se está contratando sicólogos y hay un programa. Me gustaría que lo explicaras en qué se sustenta y luego Leti.

ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con mucho gusto, señor presidente.

Efectivamente, en el programa IMSS-Bienestar desde que existe, desde su nacimiento como IMSS-Coplamar en el 79, uno de los elementos más importantes es la acción comunitaria y en ese espacio de acción comunitaria lo que se conoce como CARA. Los CARAS son Centros de Atención Rural al Adolescente, ahora lo estamos convirtiendo en CASA, que son Centros de Atención a la Salud de los Adolescentes y tienen que ver con cinco dimensiones que personal de sicología se dedica a convocar a los jóvenes, se hacen en el trabajo comunitario, se van identificando jóvenes que acuden a las unidades para aprender sobre cinco temas:

Uno, el asunto de la violencia, la violencia familiar, la violencia en el noviazgo.

El segundo, sobre hábitos alimentarios saludables, sobre los daños que hace comer comida chatarra, refrescos, bebidas azucaradas.

Un tercer punto tiene que ver con justamente adicciones los riesgos que significan las adicciones, la ingesta de alcohol y de otras drogas.

También el tema de la activación física y en ese sentido también la posibilidad de construir un proyecto de vida y en ese punto también el tema de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados, embarazo adolescente.

Y ahora un componente adicional sobre salud mental.

Este programa, además hemos estado trabajando con el equipo de Juntos por la Paz, para que se incorporen todos estos contenidos a esos programas, pero que además bajan a las unidades médicas rurales, a los centros de salud de primer nivel y se replican por parte del personal de enfermería, que hace lo mismo, es capacitado por personal de sicología.

Y las enfermeras que atienden en el primer nivel de atención también tienen un espacio en las pequeñas clínicas o unidades médicas rurales que son de un consultorio y uno de enfermería, ahí también se llevan a cabo estas charlas, sobre todo para que los jóvenes sean quienes reproduzcan estos mensajes entre sus pares, quienes salgan también a hablar de esto y se vaya construyendo una red en cada hospital y también en el primer nivel de atención.

Ahora que vamos a los nuevos hospitales, que antes eran de Salud y los incorporamos al IMSS-Bienestar, una de las primeras acciones es eso, identificar un espacio que a veces eran la oficina de un director o un área que no estuviera siendo útil para establecer ahí los contenidos y el programa CARA, ahora CASA y lo queremos hacer también en el primer nivel de atención, que es el que está más distribuido por todo el país.

INTERLOCUTOR: Secretaria, nada más me refería yo precisamente a que si usted ya tendría en mente algún programa, usted en conjunto con las universidades, para que todos los sicólogos o sicólogas que vayan egresando se les pueda ofrecer un empleo en las secundarias y en las primarias para precisamente tener un programa de contención. Porque es muy bueno el programa que ustedes tienen sobre la drogadicción, sobre la prevención, pero si ustedes ya están pensando, porque sí necesita un sicólogo, tanto en la primaria como en la secundaria, para precisamente contenerlos, o sea, o poder contener al jovencito que a lo mejor tiene violencia intrafamiliar o tiene alguna otra inquietud. ¿Usted ya tiene pensado ese programa?

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Muchas gracias por la pregunta.

El Sistema Educativo Nacional tiene una influencia verdaderamente grande, entonces estamos hablando desde educación inicial y educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Entonces, la forma de estar atendiendo tiene que ser la parte preventiva en el caso de la Secretaría de Educación Pública y la vinculación que tengamos con todo el sector salud para ya el tratamiento como corresponde.

Nosotros lo que estamos fortaleciendo es la relación, primero de… Y permítanme que lo repita, pero es fortalecimiento de los valores, la importancia de que las alumnas, los alumnos, estén en las escuelas y que todas las maestras y los maestros, como lo hacen todos los días, estén fortaleciendo el respeto entre pares, el respeto entre hacia las autoridades y los alumnos, la forma en cómo escuchamos al otro, cómo formamos nuestros planes de trabajo, cómo hacemos nuestros reglamentos internos, cómo jugamos, cómo escuchamos al otro cuando tiene que participar, cómo respetamos lo que hicieron.

Estamos en una campaña permanente de cuidar los valores que nos permiten una sana convivencia. A la hora que sucede algún hecho de violencia, nosotros lo que hacemos es intervenir inmediatamente cuando alcanzamos a ver el hecho previo o cuando sucede y buscamos a las autoridades de la Secretaría de Educación en cada una de las escuelas, luego los supervisores y hacemos contacto directamente y de manera inmediata con las autoridades de salud o, en su caso, con las autoridades de justicia. Entonces, tenemos que buscar la forma de trabajar de esa manera.

El asunto de una propuesta para incorporarlos como trabajadores de la educación a los sicólogos no la tenemos considerada porque tiene que ver también con cómo trabajamos en cada una de las escuelas y cómo fortalecemos el trabajo docente.

Pero sí la atención, la contención y el acercamiento, el acercamiento con las alumnas, con los alumnos. Y nosotros decimos y lo insistimos mucho, es que es un trabajo entre todos, es de las autoridades, de los maestros, de las maestras, de los mismos alumnos, de los padres y madres de familia, de las familias en su conjunto de los otros actores, los medios de comunicación, todos tenemos que estar permanentemente dando ninguna regularización, ninguna normalización a cualquier acto de violencia, no se permite ningún tipo de acto de violencia, tenemos que decirlo, tenemos que hacer algo para impedirlo, no lo tenemos que permitir, no lo tenemos que normalizar.

Por eso tenemos que anunciarlo a cada una de las autoridades y actuar de manera coordinada, en ese plan estamos. Porque además las maestras y los maestros todos los días están cerca de los alumnos y están permanentemente generando espacios colectivos en donde pueda cada quien expresarse de la mejor manera posible. Todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya vámonos a desayunar.

El 46, mañana, sí, mañana.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voy a Guerrero, voy a Guerrero.

PREGUNTA: Sobre la reunión con el abogado de Pedro Castillo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fue muy buena la reunión con el abogado del presidente Pedro Castillo. Él está defendiendo bien el caso. Me explicaba de que no hay fundamento legal para lo que hicieron, es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad. No podían destituirlo y menos mantenerlo, como está sucediendo, en la cárcel, es una gran injusticia.

El abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia. Fue un golpe a la legalidad y a la democracia. Entonces él está haciendo su trabajo para defender legalmente al presidente y nosotros estamos también apoyando, porque en el fondo Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo que lamentablemente, tristemente impera en el Perú.

No generalizo, es un pueblo bueno, es un pueblo hermano, pero hay un grupo dominante, que son los que se creen los dueños del Perú, con el apoyo del extranjero y también para saquear los recursos del Perú a sus anchas y les estorbaba Pedro Castillo.

Es lo económico y es también el racismo. ‘¡Cómo un serrano, un maestro, un indígena va a gobernar!’, aunque así lo haya decidido el pueblo en elecciones libres, democráticas. No les importó, desde que llegó a la presidencia empezaron a hostigarlo y quererlos destituir hasta que por fin lo lograron.

Y es muy lamentable el silencio cómplice de los gobiernos democráticos y libres y de los medios de comunicación que gritan como pregoneros cuando se trata de acusar a un gobierno popular, democrático y callan como momias cuando está de por medio el interés de los grupos económicos y de los grupos políticos.

Todo esto tiene que ir cambiando. Al final va a triunfar la justicia sobre el poder, me canso ganso.

