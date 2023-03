Jueza admitió revisar amparo a Emilio Lozoya para evitar juicio por el caso Odebrecht

Emilio Lozoya interpuso un amparo el pasado 13 de marzo (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Una jueza revisará el amparo solicitado por Emilio Lozoya Austin con el cual pretende frenar el inicio del juicio oral por el caso Odebrecht, según se informó durante la tarde del lunes 27 de marzo.

Te puede interesar: Abogado de Emilio Lozoya explicó por qué el exdirector de Pemex sigue detenido pese a ser testigo colaborador

Además, Lozoya buscaría un acuerdo reparatorio con el gobierno federal, según lo informó en redes sociales Fuerza Informativa Azteca. Además, los hechos también fueron reportados por la periodista Azucena Uresti a través de Twitter, quien detalló una jueza fue la que admitió el amparo.

Se trata de Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien revisará la demanda de garantías sin que hasta el momento se conozca si otorgó la suspensión provisional o no.

Te puede interesar: Samuel García no perdonó a Pemex y continuará proceso por emisiones en Cadereyta

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó un amparo a un juez federal para frenar el inicio del juicio. “Hoy en la mañana promovimos un amparo con la finalidad, precisamente, de que se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación de daño”, dijo el abogado de Lozoya en dicha ocasión.

Defensa de Emilio Lozoya habló sobre el juicio que está siguiendo el exdirector de Pemex

La defensa del ex director de Pemex explicó que el objetivo del proceso judicial solicitado es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex no deberían ser señalados como víctimas de los hechos del caso Odebrecht.

Te puede interesar: Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 27 de marzo

Sin embargo, también durante el 13 de marzo, un juez federal dictó la apertura para el juicio y un tribunal de enjuiciamiento pasó a ser el responsable de determinar la fecha del proceso por el caso Odebrecht. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 46 años de prisión.

Lozoya no llegó a un acuerdo con la FGR a pesar de que el ex director de Pemex compartió una lista en la que aparecieron diferentes personas que habrían recibido sobornos con el objetivo de aprobar la Reforma Energética durante la administración de Enrique Peña Nieto. Uno de los nombres que llamó la atención fue el de el ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya.

El acuerdo infructuoso pretendía que se realizara la reparación del daño con un pago de 200 millones de pesos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...