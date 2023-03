Cayeron 17 revendedores, entre ellos tres menores, en el Estadio Azteca en partido México-Jamaica

Detenidos durante el partido Jamaica-México (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 17 personas, entre ellas tres menores de edad, en el encuentro de futbol entre México y Jamaica por revender boletos al exterior del Estadio Azteca.

La dependencia capitalina indicó que el 26 de marzo aprehendieron a varios revendedores, a quienes les aseguraron cinco boletos durante las acciones implementadas en el inmueble de espectáculos.

De entre las personas detenidas, tres son menores de edad y una mujer. Además, 11 contaban con diversas presentaciones ante el juez Cívico por “propiciar la reventa de boletos apócrifos, de dudosa procedencia o con precios superiores a los autorizados”.

Durante los operativos, en los que participaron dos mil 492 uniformados de la SSC, algunos oficiales notaron la presencia sospechosa de los involucrados, a quienes les hicieron una revisión preventiva en apego a protocolos policiales, incautándoles cinco entradas al partido.

Diego Cocca, director técnico de la selección mexicana de fútbol, camina en la cancha previo al partido de la Liga de Naciones de CONCACAF, en el estadio Azteca, en la Ciudad de México, el domingo 26 de marzo de 2023. Fue la presentación de Cocca frente a los fanáticos mexicanos y hubo abucheos al final del juego. (AP Foto/Fernando Llano)

“Los uniformados de la SSC mantuvieron el operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los aficionados en el recinto deportivo, en tanto, los policías de Tránsito agilizaron la vialidad en las principales avenidas aledañas a los estadios”.

Aunque se desconoce con certeza cómo ocurrió, en redes sociales se divulgó el video de un altercado entre dos vendedores del Estadio Azteca, en el que los aficionados comenzaron a corear “¡Pelea, pelea!” y otros simplemente se reían.

Por lo que se pudo ver, uno de los vendedores intentó tomar una botella con jugo de limón que tenía su compañero en la charola; sin embargo, la acción fue tomada a mal, ya que de inmediato le arrebató el contenedor e iniciaron con las agresiones cara a cara.

En cuestión de segundos se avivó el enojo de los vendedores que pasaron de los arrebatos a forcejeos y empujones. Uno de los implicados cayó al suelo y los golpes comenzaron a resaltar en la escena que los aficionados no pudieron ignorar.

Pelea de vendedores de cerveza en el México vs Jamaica se robó reflectores (Captura Twitter/ @VideosFacil2022)

En breves momentos, oficiales acudieron al punto del conflicto deteniendo a los involucrados. Por este caso no hubo reportes de heridos o detenidos, pero los usuarios de redes sociales no pudieron evitar las bromas con frases como: “Cuando el espectáculo está en las gradas y no en las canchas”, “10 puntos para Lama, Lama, Lamita”, haciendo referencia a las peleas de boxeo, o “estuvo mejor que el partido”.

Sumado a los revendedores detenidos y la pelea en las gradas del Estadio Azteca, se reportó que mientras se llevaba a cabo el partido una niña fue abusada sexualmente de sus primos, dos menores, uno de seis y otro de nueve años.

La menor de cinco años habría explicado a su mamá lo que ocurrió, luego de que mostró un comportamiento extraño. Los padres de la niña acudieron a la la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para levantar la respectiva denuncia pero no pudieron proceder.

Los 42 hombres detenidos están vinculados a más de 100 denuncias por abuso sexual a menor de edad (Getty)

Trascendió que los adultos estaban atendiendo un negocio de antojitos y mirando el partido de la Selección, mientras la niña y sus primos se quedaron en un domicilio. Según lo relatado por la víctima, los varones le colocaron una manta en el rostro y luego la agredieron sexualmente.

Debido a que los agresores son dos niños, las autoridades presuntamente no han sabido cómo actuar, ya que no pueden detenerlos e imputarlos, y tampoco pueden proceder contra los padres. Sin embargo, la madre de la menor pide que se haga justicia.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades podrían brindar apoyo psicológico a la víctima y su familia o dar otro tipo de servicio que pudiera ayudarles ante la delicada situación.