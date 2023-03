Morena culpó al Cártel Inmobiliario por desabasto de agua en la CDMX

Se aplicaron reducciones al servicio de agua en la CDMX por escasez (Cuartoscuro)

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México señaló que el llamado Cártel Inmobiliario está detrás del estrés hídrico que actualmente se sufre en la capital mexicana.

Te puede interesar: Mariana Gómez denunció penalmente a Claudia Sheinbaum por irregularidades en contratos de gobierno

Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la CDMX, acusó que no solo el cambio climático ha sido la causante de la escasez del agua en diversas localidades de la ciudad, sino que también se debe al auge inmobiliario sin planeación en demarcaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

“Hace una década en Benito Juárez inició el denominado boom inmobiliario; sin embargo, hoy se sabe que las administraciones panistas actuaron al margen de la ley, violaron las normas de construcción, no respetaron el uso de suelo; por dinero hicieron lo que quisieron sin importarles los problemas que ocasionaron”, acusó el dirigente estatal morenista.

Sebastián Ramírez acusó al Cártel Inmobiliario de estar detrás de la crisis hídrica en la CDMX (Twitter/@Sebas_RM)

Asimismo, el ex coordinador General de Comunicación durante el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum apuntó que ahora se ven las consecuencias de la mala planeación: “Cientos de personas defraudadas con su patrimonio y miles de afectados por los daños colaterales de la corrupción inmobiliaria, entre ellos la falta de agua en muchas colonias”, acusó.

Te puede interesar: Margarita Zavala acusó a Morena de no discutir violencia de género contra Norma Piña

Cabe señalar que los últimos meses la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) inició investigaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios en Benito Juárez por presuntamente estar relacionados con el llamado Cártel Inmobiliario y otorgar permisos de construcción a inmobiliarias a cambio de sobornos.

En ese sentido, Ramírez Mendoza expuso que dicho Cártel podría expandirse a alcaldías como Álvaro Obregón o Miguel Hidalgo, actualmente gobernadas por Acción Nacional (PAN). Por ello, manifestó la urgencia por frenar a dicho grupo, al que acusó de estar dirigido por el actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera; el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, así como el ex alcalde de la misma alcaldía, Christian Von Roerich.

La FGJ investiga irregularidades en construcciones de la Benito Juárez (Fiscalía de CDMX)

Al momento, Von Roerich se encuentra prófugo de la justicia luego de que fue girada una orden de aprehensión en su contra, mientras que diversos funcionarios panistas acusan a Sheinbaum de emprender una persecución política en su contra.

Te puede interesar: Morena echó para atrás parte del Plan B: avanzó reforma a la Ley General de Comunicación Social

“No podemos permitir que siga avanzando. Este grupo se ha encargado de afectar a miles de personas, no tienen llenadera. En Benito Juárez se embolsaron más de siete mil millones de pesos y van por más; ahora en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo están acabando, no solo con la tranquilidad de la ciudadanía, sino también con recursos como el agua. Ahora con la sequía que nos espera en los próximos meses el panorama no se ve nada alentador”, acusó el morenista.

Finalmente, el ex vocero de Sheinbaum —quien tomó la dirigencia capitalina de Morena en agosto de 2022— exhortó a la población a cuidar los recursos hídricos y no desperdiciarlos. Al tiempo, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México, de la mano del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), pondrá en marcha un programa de entrega de pipas gratuitas a la población frente a la escasez.

La población capitalina podrá solicitar, de manera gratuita, el apoyo de pipas de agua para hacerle frente a la reducción del suministro (Cuartoscuro)

Por su parte, hace unos días el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, advirtió que los niveles en las presas del sistema Cutzamala están en condiciones “muy críticas”, pues se encuentra al 47 por ciento de su capacidad, a causa de una sequía que ha afectado por tres años la región.

Por ello, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se aplicó una reducción en el suministro a hogares, mientras que esta semana la jefa de Gobierno sostendrá reuniones con ediles de la ciudad para coordinar trabajos y garantizar el abasto de agua.

Asimismo, Sheinbaum destacó desde la semana anterior que se trabaja con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues en ocasiones los 400 pozos del Sistema Lerma dejan de funcionar. Del mismo modo, confirmó las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para bombardear nubes en la zona y abastecer las presas del Valle de México.