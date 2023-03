La amenaza de Televisa a Alfonso Herrera por la que dejó las telenovelas y no quiere sumarse a RBD

El actor no ha hecho telenovelas en diversos años (Foto: Instagram/@ponchohd)

Pese a que Alfonso Herrera consiguió fama internacional gracias a una telenovela, el género rosa no es algo que esté dentro de sus planes en el futuro, pues en su pasado las imposiciones de Televisa lo motivaron a querer realizar otro tipos de proyectos e incluso no querer continuar con RBD.

En una reciente entrevista concedida a El País, el famoso actor se sinceró sobre su salida de la televisora de San Ángel pese a que en dicho momento tenía un lujoso contrato de exclusividad y se le otorgaban todo tipo de proyectos, siendo los melodramas en horario estelar los que más le abundaban y cuando aún eran los productos de entretenimiento más consumidos a nivel nacional.

Poncho Herra habló sobre cómo fue que Estrada jugó un papel importante en su carrera artística: “Me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera”, inició.

Joaquín Cosío, Alfonso Herrera y Damián Alcázar son protagonistas de la película de Luis Estrada "¡Que viva México!" (Bandido Films vía AP)

El ex cantante, como él se ha nombrado, interpretó a Carlos Rojo, un productor, en la sátira al gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto que realizó el afamado productor. Titulada La dictadura perfecta (2014), la polémica cinta abordó cómo la televisora en la que laboraba el ex RBD fue pieza clave para que el PRI regresara al poder y así, junto a Angélica Rivera, se convirtiera en presidente de México.

“Me corrieron de Televisa. Me dijeron: “Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa”, por dos razones, tenía una exclusividad , un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy”, agregó.

La verdadera razón por la que Alfonso Herrera le dijo “no” a RBD

Alfonso Herrera fue recortado de las fotos de RBD para la promoción del "Soy Rebelde Tour" (Foto: Instagram/@rbd_musica/ Televisa)

Desde que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez sorprendieron a sus fans al confirmar su regreso a los escenarios con la gira mundial Soy Rebelde Tour, mucho se especuló sobre por qué el sexto integrante de la banda no había querido sumarse al proyecto. Aunque los conocedores de su historia sabían que tenía que ver con con Poncho aseguró en el pasado que era una histrión que actuaba a cantar, la verdadera razón se ha hecho pública.

“Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (los nuevos conciertos de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos. En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos (a sus compañeros) por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo”, compartió en El País.

Televisa en ese momento explotó la imagen de los cantantes y el actor, algo de lo que ni él ni sus compañeros vieron reflejado en sus cuentas bancarias. Situación que también fue pieza clave para que se desintegrara la juvenil y exitosa banda pop.

Según el actor, los famosos no vieron reflejados grandes ingresos económicos (Foto: Twitter/@MarcoMichh)