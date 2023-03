Elecciones 2023: Armando Guadiana se registró como candidato de Morena en Coahuila

Guadiana entregó su documentación en el IEC para registrar su candidatura de manera oficial. (Cuartoscuro)

Después de presentarse en un evento multitudinario para rendir protesta como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coahuila, Armando Guadiana Tijerina entregó su documentación oficial ante el Instituto Electoral del estado (IEC) con el fin de afianzar su participación en los próximos comicios.

Con el registro del morenista quedó definido el listado de aspirantes a la gubernatura de Coahuila, pues fue el último político en presentar su solicitud ante el organismo electoral.

Previamente, durante un mitin en el Parque Las Maravillas, Guadiana Tijerina se comprometió con la militancia morenista a trabajar en favor del estado y refrendó su interés por desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado en la entidad de manera hegemónica desde la década de 1940.

“¿Protesta cumplir y hacer cumplir los principios de nuestro movimiento, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y trabajar de manera unida con la gente, todos los días como nuestro candidato hasta conseguir el triunfo de la transformación en Coahuila?”, preguntó Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, durante el encuentro.

Guadiana estuvo acompañado de otras figuras representativas del partido. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO)

“Sí, protesto y voy a trabajar y dar todo por el pueblo de Coahuila”, fue la contestación del ahora candidato. Después de su toma de protesta, las y los asistentes celebraron el acto y corearon “¡Gobernador, gobernador, gobernador!”.

Momentos después, Guadiana subió al estrado para pronunciar un discurso en el que agradeció la presencia tanto de la ciudadanía como de otros miembros del partido oficialista.

Adán Augusto López Hernández —secretario de Gobernación—, Citlali Hernández —secretaria general de Morena—, Américo Villarreal —gobernador de Tamaulipas— y David Monreal Ávila —gobernador de Zacatecas— fueron algunas de las figuras que acompañaron a Guadiana en su calidad de consejeros del partido.

“La transformación que impulsamos se reproduce como máxima aspiración política de un estado decidido a cerrar capítulos negativos en su historia. [Han sido] años de desastre en la conducción de nuestras instituciones, de malos gobiernos, de corrupción, de despilfarro y prepotencia. Años de endeudamiento, de persecución a los opositores, tiempos de inseguridad, de desaliento, de agobio a la libertad y la dignidad de los ciudadanos”, exclamó el aspirante a la gubernatura de Coahuila.

De la mano de Armando Guadiana, Morena buscará acabar con la hegemonía que ha mantenido el PRI en Coahuila. (Twitter/@PartidoMorenaMx)

Durante los últimos minutos de su discurso, Guadiana acusó al partido tricolor de haber instaurado “un poder público donde han predominado las ambiciones personales por encima de los intereses de la gente” y señaló que “no hay mal que dure 100 años, ni coahuilense que los aguante”.

Luego de haber presentado su solicitud de registro como candidato ante el IEC, Guadiana fue cuestionado por la prensa respecto al resto de aspirantes que competirán en las urnas el próximo 4 de junio.

“No quiero hablar de ellos porque me da pena hablar de ellos, porque no deberían estar, ustedes como medios de comunicación saben la calidad moral de cada uno de ellos, pero bueno, se los dejo de tarea”, expuso el morenista.

¡La #4T de México se anuncia en #Coahuila!

Estamos comprometidos en crear un gobierno transformador, que combata la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la injusticia, que termine con la corrupción y que inicie una nueva etapa de prosperidad. pic.twitter.com/UrUE5Evv8m — Armando Guadiana (@aguadiana) March 27, 2023

Los personajes que buscarán relevar al priista Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila son:

- Manolo Jiménez Salinas, como representante del PRI-PAN-PRD bajo la alianza Va por México.

- Armando Guadiana, quien ya se había postulado en 2017.

- Ricardo Mejía Berdeja, después de sus diferencias con Guadiana y su ruptura con el partido guinda, encabezará el proyecto del Partido del Trabajo (PT) en solitario.

- Lenin Pérez Rivera irá como representante de la alianza Rescatemos Coahuila, conformada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Para este proceso electoral, el IEC aprobó la realización de dos debates: el primero se realizará en el municipio de Torreón el 16 de abril y el segundo tendrá lugar en Saltillo el 1 de mayo. En dichos ejercicios, los candidatos de los partidos políticos deberán abordar “tópicos relativos a su plataforma electoral y las propuestas de campañas”.