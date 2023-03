Cuándo podría pelear Canelo Álvarez contra David Benavidez

David Benavidez es retador obligatorio del CMB por el título de Canelo Álvarez (Foto: @benavidez300/EFE)

Después de cumplir con el compromiso asignado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y vencer por decisión unánime a Caleb Plant, David Benavidez se reivindicó como el campeón interino de la organización deportiva y lanzó el reto a Saúl Canelo Álvarez para enfrentarlo por su campeonato. Aunque el mexicano no lo contempla como rival próximo, dio a conocer cuándo podría acceder a la realización de la pelea.

Te puede interesar: Qué dijo David Benavidez sobre Canelo tras derrotar a Caleb Plant

Durante su gira de presentación de la pelea contra John Ryder en el Estadio Akron del estado de Jalisco, Álvarez ha atendido los cuestionamientos de la afición y los medios de comunicación. Uno de ellos giró en torno a la posibilidad de enfrentar a Benavidez y aunque todavía no conocía el resultado de la pelea, afirmó que:

“La verdad es que toda mi carrera ha pasado eso. Cuando le gano a uno piden a otro y cuando le gano a ese otro piden a otro. Entonces yo tengo mis metas este año y después de eso veremos qué es lo que sucede”, declaró el campeón indiscutido de la 168 libras en un video rescatado por el canal de YouTube FightHype.

David Benavidez venció a Caleb Plant por decisión unánime (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Y es que después de 12 episodios de intenso combate contra el excampeón de los supermedianos, David Benavidez logró convencer a los jueces para quedarse con el resultado en las tarjetas, de tal suerte que la estadística lo favoreció en 115-113, así como en 116-12 y 117-111, es decir, con un amplio margen de ventaja en su favor.

Te puede interesar: Canelo vs. Ryder: precio y dónde comprar boletos para la pelea del 6 de mayo en Guadalajara

En ese sentido, con la confianza de haberse consolidado en el campeonato interino, Benavidez aprovechó los reflectores al término de la reyerta para retar al tapatío a un duelo de campeonato en septiembre de 2023.

“Tengo mucho respeto por Canelo Álvarez, pero es momento de que me dé una oportunidad ahora. Eso es lo que todos quieren ver, yo contra Canelo, Hagámoslo suceder en septiembre (...) Yo no creo que me esté evitando. Creo que tiene muchos compromisos pero los fans quieren esta pelea y tenemos que hacerla suceder”, señaló en el micrófono.

Tras derrotar a Caleb Plant, David insistió en que Saúl Álvarez le debe dar una oportunidad.

A pesar de su entusiasmo y que el clamor del público respaldó su intención de realizar la pelea, es poco probable que la pelea entre Álvarez y Benavidez tenga lugar en el mes de septiembre. Hasta el momento, Saúl solamente ha confirmado su pelea contra John Ryder en mayo, pero de acuerdo con sus declaraciones ha mantenido la firme intención de volver a encarar a Dmitry Bivol.

Te puede interesar: Se detectó pérdida de boletos para la pelea del Canelo vs Ryder

Por otro lado, David Benavidez podría enfrentar un obstáculo en el CMB a pesar de ser el retador obligatorio del campeonato en posesión de Saúl Álvarez. En el marco de la Convención Anual del CMB en Acapulco durante el año 2022, Mauricio Sulaimán aseguró que el ganador de dicha pelea sería el retador obligatorio por el cinturón de Canelo, aunque cambio de opinión meses después.

Canelo Álvarez defenderá el título indiscutido de las 168 libras en el Estadio Akron contra John Ryder (AP Foto/Greg Beacham)

“No quiero entrar en controversias y hacer peleas obligatorias que obligarán a los boxeadores, ya que solo generarán malos sentimientos y problemas que no valen la pena. (Canelo) ha hecho las peleas obligatorias que se le ordenó hacer en el pasado, esta vez está peleando la obligatoria del OMB (contra Ryder). Lo importante aquí es el boxeo”, declaró ante el medio Izquierdazo.

De esa forma, el panorama para que una pelea entre Canelo y Benavidez por el título pueda realizarse en el corto plazo luce lejano. David logró posicionarse en un peldaño donde difícilmente podría ser ignorado por el campeón indiscutido. Sin embargo, la prioridad de Álvarez será la de cumplir con el trámite ante John Ryder en su división predilecta y seguir adelante para reivindicarse tras el descalabro padecido con el originario de Kirguistán.