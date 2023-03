El día que Chabelo le confesó a un pequeño Checo Pérez su sueño de ser piloto

Xavier López y Sergio Pérez, de 12 años de edad (Foto: especial)

La muerte de Xavier López Chabelo, icono de la televisión mexicana durante el siglo XX, generó un sinfín de reacciones en redes sociales por parte de personalidades del espectáculo, la política, e incluso, el deporte. Uno de ellos fue Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano y estrella de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez.

Y es que el empresario y diputado de Morena, recordó a través de un video el día en que el comediante se acercó a saludar al hoy volante de Red Bull Racing cuando era un niño y promesa amateur de Go Karts.

Incluso, mostró una fotografía del momento, cuando Checo estaba a punto de ser entrevistado en el antiguo programa de Brozo, El Mañanero, en los foros de Noticieros Televisa.

Sergio Pérez de Red Bull celebra después de ganar el Gran Premio de Arabia Saudita (Foto: Reuters)

Según el propio Antonio Pérez, Chabelo se acercó para dedicarle unas palabras al joven piloto, quien en ese entonces contaba apenas con 12 años de edad:

“Esta fotografía tiene un significado muy especial. Hace muchos años invitaron a ‘Checo’ a una entrevista, lo invitó Brozo. Cuando estaba en la charla viene el personaje ídolo de ‘Checo’, ‘Chabelo’, a saludarlo. Brozo pensaba que venía con él. No. Venía a saludar a ‘Checo’”

“Le dice Chabelo: ‘Checo, te felicito. Sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los go-karts. Yo quise ser piloto, pero era muy pobre”, relató.

QEPD CHABELO! 🕊✝️



El amigo de todos los niños, ídolo de Checo, QEPD Xavier López 'Chabelo', ha fallecido a los 88 años de edad..



Uno de los actores más icónicos de la televisión mexicana.🙏🏻 pic.twitter.com/nbw5ktLeKb — Antonio Pérez Garibay (@AntonioPerezMEX) March 25, 2023

Cabe mencionar que el pasado 19 de marzo, el tapatio de 33 años, se llevó el Gran Premio de Arabia Saudita, por lo que a dos fechas de iniciar la Temporada 2023, se ubica en el segundo lugar en el Mundial de Pilotos, solo por debajo de su coequipero y gran rival, el neerlandés Max Verstappen.

Su amor por el América

Xavier López siempre mostró un gran amor por el deporte, ya que fue fanático del Club América.

En entrevista para CNN contó que se enamoró de las Águilas debido a que fue el primer equipo al que vio jugar luego que llegó a la Ciudad de México, puesto que él nació en Chicago, Estados Unidos, y antes de llegar a la capital mexicana vivió en León, Guanajuato.

Así fue la afición de “Chabelo” por las Águilas del América; el club lamentó la muerte del actor (Twitter/@pop___one1)

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”

“Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, relató Chabelo.

Pudo representar a México en JJOO

A los 17 años fue cuando le rompieron el sueño de representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 (Foto: especial)

Y es que en las clasificatorias nacionales de lucha grecorromana se impuso a un competidor siete años más grande que él. En el equipo estaban Agustín Briseño, entrenador; Rodolfo Dávila, mosca; Leonardo Basurto, gallo; Mario Tovar, ligero; Eduardo Assam, medio; y Xavier López, en la categoría welter.

Pero apenas a unos días de que la delegación mexicana viajara a Finlandia, le llamaron para pedirle dinero y cubrir los gastos de su viaje a la competencia internacional.

Fue en 2008 cuando él mismo reconoció el hecho en entrevista con Excélsior, mismo que le causó mucho dolor debido a que nunca le dijeron nada sobre el dinero.

“Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que, si no había lana, no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”

“No poder asistir me dolió mucho, al grado que no lo he podido superar”, narró en esa ocasión.

Además, dijo que quisieron consolarlo diciendo que no tenía el nivel para competir al máximo rendimiento, a lo que respondió de forma peculiar y muy a su estilo: “¡Y a mí qué chingaos me importa! Yo le gané a un hombre de 24 años, yo tenía 17, ¿por qué no iba a ganarle a un turco?”.