La amenaza que Alito Moreno hizo a sus senadores para votar contra Osorio Chong, según Nuvia Mayorga

El dirigente nacional modificó los estatutos del PRI (Twitter/@alitomorenoc)

Previo a la votación entre los senadores del PRI para reemplazar en la coordinación de la bancada a Miguel Ángel Osorio Chong, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, acudió a una de las oficinas del Senado, donde lanzó una amenaza a los legisladores y condicionarlos a votar a favor del guerrerense Manuel Añorve Baños, según reveló este viernes Nuvia Mayorga Delgado.

La senadora del PRI, señaló a “Alito” Moreno de presionar de forma personal a sus compañeros de la fracción parlamentaria, quienes vieron en riesgo el futuro de su carrera política en caso de no ceder a las presiones del líder nacional.

Mayorga expuso en entrevista para Latinus que las motivaciones de Alito para desplazar de la coordinación a Miguel Ángel Osorio Chong parten de las críticas públicas del hidalguense contra el liderazgo del campechano y las constantes derrotas electorales para el partido bajo el liderazgo de Moreno Cárdenas.

Los priistas se reunieron tras controversias (Twitter/@alitomorenoc)

Mayorga Delgado, senadora por Hidalgo y cercana a Osorio Chong, reveló que poco antes de votar por la remoción del ex secretario de Gobernación, Alito se presentó en una de las oficinas del PRI en la Cámara alta para decir a los integrantes de la bancada que en caso de no apoyar a Añorve, no tendrían más recursos para sus respectivos estados.

“Moreno pidió a los senadores respaldar la votación a favor de Añorve o de lo contrario no habría apoyo en sus estados. Cada uno de mis compañeros senadores tienen su carrera política en sus estados y simplemente llegó Alejandro Moreno a una oficina de un senador del PRI. ¿A qué?, antes de que fuera la reunión, a hablar con ellos, o apoyan a Añorve o no hay nada en sus estados”, evidenció Mayorga Delgado.

La legisladora abundó que en el ánimo de Alito también pesaron las críticas de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Además, el campechano se encuentra muy molesto por la impugnación ante el INE a las modificaciones estatutarias con lo que bloquearon su intención de ampliar su mandato en el tricolor.

Pese a las declaraciones de Moreno y Añorve sobre la unidad dentro de la fracción tricolor, Mayorga aclaró que sí existe una fractura en el PRI: “Claro que sí la hay, ahí está la muestra de lo que pasó en la semana”.

La bancada del PRI en el Senado podría fracturarse (Twitter)

También acusó a Alito Moreno por no respetar su palabra y tomar decisiones políticas basadas en rencillas personales.

“Primero dice una cosa y hace otra, las decisiones se toman con la cabeza y no con el hígado”, indicó la legisladora por Hidalgo.

Aunque Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que no abandonará su militancia como priista, y señaló que él, “a diferencia de Alito, no se aferra a los cargos”, sí reconoció que analizará permanecer dentro de la bancada tricolor en la Cámara Alta.

Cabe resaltar que durante la votación del miércoles, cuatro de los trece senadores abandonaron la reunión extraordinaria, entre ellos el propio Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.

Ante la creciente división del PRI, algunos mantienen la expectativa de si se presentará una desbandada hacia otros grupos parlamentarios, como Movimiento Ciudadano o los independientes agrupados en Grupo Plural.

Este viernes, el senador perredista, Miguel Ángel Mancera emitió una invitación a Osorio Chong para integrarse a la fracción del PRD.

Por su parte, Manuel Añorve, considerado un cercano a Alito Moreno, agradeció a sus compañeros y recalcó que la convocatoria para la sesión extraordinaria fue hecha con legalidad al ser firmada por la mayoría, con lo que defendió la legalidad de su nombramiento.