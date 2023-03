Canelo Álvarez vs John Ryder: a un paso de ser “sold out” en su regreso a México

Saúl "Canelo" Álvarez y John Ryder en la cancha del Estadio Akron, lugar donde se realizará la pelea el 6 de mayo (Jair Ramírez/ cortesía TV Azteca)

Después de 12 años lejos de los escenarios en México, Saúl Canelo Álvarez regresará a la tierra que lo vio nacer cuando defienda su campeonato indiscutible de peso supermediano contra el campeón interino de la OMB, John Ryder, el 6 de mayo en Guadalajara, México.

Su regreso a México ha generado gran expectativa entre la afición mexicana, que ha buscado adquirir algún boleto para la pelea que se llevará a cabo en el Estadio Akron, que tiene una capacidad de 46 mil personas (12 mil 500 personas en cancha) con motivo de la celebración de los dos siglos de la fundación de la Perla Tapatía.

Fueron pocos los días que el boletaje duro en las taquillas del Akron, pues el pasado 24 de marzo se vendieron las últimas entradas disponibles en el inmueble de las Chivas; con ello se garantiza un lleno el próximo 6 de mayo en el regreso del “hijo pródigo” a Guadalajara.

Boxing - 'Canelo' Alvarez holds a news conference in his hometown - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 14, 2023 Saul 'Canelo' Alvarez, Governor of Jalisco Enrique Alfaro, and John Ryder during the press conference about their fight on May 6 in Guadalajara for the super middleweight championship. REUTERS/Fernando Carranza

Hasta las primeras horas de este 25 de marzo, en Ticketmaster todavía se puede encontrar una cantidad de boletos limitados que oscilan entre los 2 mil 645 hasta los casi 68 mil pesos. Estos son los precios:

Ring side: 50 mil pesos

Ring side 1: 50 mil pesos

Diamante: 45 mil pesos

Platino: 40 mil pesos

Oro Plus: 35 mil pesos

Plata: 25 mil pesos

Bronce: 15 mil pesos

Baja T1 A: 7 mil pesos

Baja T1 B: 6 mil 500 pesos

Baja T1 C: 6 mil pesos

Baja T1 D: 5 mil 500 pesos

Baja T1 E: 5 mil pesos

Baja T1 F: 4 mil 500 pesos

Baja T1 G: 4 mil pesos

Baja T1 H: 3 mil 500 pesos

Baja T1 I: 3 mil pesos

Alta T2 A: 2 mil 500 pesos

Alta T2 B: 2 mil pesos

Alta T2 C: mil 500 pesos

Alta T2 D: 900 pesos

Alta T2 F: 600 pesos

Alta T2 G: 350 pesos

Adquisición de boletos solo con Código QR

A través de un comunicado, la empresa Ticketmaster anunció que los boletos adquiridos por la vía electrónica podrán ser canjeados con el código QR que generó a los compradores en los 142 centros oficiales de la compañía a partir del próximo mes de abril.

“Ticketmaster México anuncia que a partir del 3 de abril los boletos físicos (Will Call) para la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de Jalisco, podrán recogerse en alguno de los 142 centros Ticketmaster a nivel nacional. En esta ocasión, los boletos de acceso serán exclusivamente físicos (no está habilitada la opción de imprimir en casa)”, indicaron.

Álvarez Barragán no peleaba en México desde noviembre de 2011, cuando derrotó a Kermit Cintrón en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, defendiendo el campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo. Su última pelea en Jalisco fue en junio de 2011.

Boxing - 'Canelo' Alvarez holds a news conference in his hometown - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 14, 2023 Saul 'Canelo' Alvarez during the press conference about his fight against John Ryder on May 6 in Guadalajara for the super middleweight championship. REUTERS/Fernando Carranza

“Tenía mucha ilusión de venir a pelear a mi tierra”, dijo Canelo Álvarez, quien obtendrá menos ganancias por pelear en su país, a diferencia de sí lo hubiera hecho en Las Vegas, así lo dio a conocer el promotor Eddie Hearn.

“A veces no se trata del dinero”, fue lo que comentó Álvarez en conferencia de prensa en San Diego, “A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, porque no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”.

Canelo se hubiera llevado una cifra por encima de los 10 millones, pero aceptó menos para poder pelear en su tierra “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aun así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa” dijo Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing.