“Vamos bien”: por qué es falsa la afirmación de AMLO de que están disminuyendo los homicidios, según experto

"Afortunadamente vamos bien", dijo el presidente (REUTERS/Edgard Garrido)

El primer bimestre del 2023 registró un incremento, aunque moderado, en el número de víctimas por homicidio doloso y feminicidio, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Te puede interesar: México registró un promedio de 83 homicidios diarios en el último bimestre

El aumento, en comparación con el mismo período del año pasado, fue de 3.6%, es decir, menor de lo que se esperaba, además de que hubo una desaceleración del crecimiento en el mes de febrero. “Desde el inicio de la administración hasta hoy, el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21.1%”, resaltó hace unos días la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Aquí se ve muy claramente cómo los delitos del fuero federal han venido a la baja. Aquí están en su mayoría a la baja, salvo los delitos con armas de fuego y explosivos, que por las detenciones han ido a la alza”, reiteró Rodríguez.

Te puede interesar: “Se metían hasta la cocina”: AMLO reiteró que las agencias de EEUU no pueden entrar al país sin permiso de México

“Afortunadamente vamos bien, se va recudiendo la incidencia delictiva en el país, y esto es muy bueno”, aseveró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, afirmó que México va bien encaminado en el tema de la violencia (Cuartoscuro)

Sin embargo, de acuerdo con el analista experto en temas de seguridad, Alejandro Hope, afirmar que la violencia va hacia la baja no es tan preciso como lo hace ver el gobierno federal.

Te puede interesar: Por qué la campaña anti fentanilo de AMLO podría no ser eficaz para prevenir su consumo

“Los datos del conteo diario sugieren que el total de marzo de 2023 será prácticamente idéntico a lo registrado en el mismo mes del año pasado. El efecto base va a jugar en contra del gobierno al menos durante el primer trimestre del año”, detalló el experto.

“Considerando que la mayor parte de la mejoría de 2022 se registró en los primeros meses del año, esa comparación desfavorable podría significar un aplanamiento de la curva o incluso un pequeño incremento con respecto al año pasado”, amplió Hope.

No obstante, también señaló que cabe la posibilidad de que los datos del primer bimestre pudieran ser una anomalía y que no necesariamente anuncian lo que va suceder en el resto del año.

El gobierno de AMLO se encamina a ser más violento que el de sus predecesores (Cuartoscuro)

De igual forma, argumentó, es difícil afirmar que el país se mueve en la dirección correcta cuando hay incrementos porcentuales en el número de homicidios con respecto al mismo mes del año pasado.

“Al ritmo actual, el gobierno va cerrar su quinto año con 176 mil víctimas de homicidio, un total superior al acumulado tanto en el sexenio de Felipe Calderón, 121 mil, como en el de Enrique Peña Nieto, 155 mil”, afirmó.

En el inicio de este año, México ha estado bajo presión de Estados Unidos por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la frontera.

Así como por un informe del Departamento de Estado que esta semana denunció la impunidad, las violaciones a derechos humanos y los niveles de violencia de los cárteles en México.

López Obrador tachó este reporte de “bodrio”.

“No tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, zanjó.