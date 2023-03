Por qué PRI y PAN romperían en la CDMX, según Adrián Rubalcava

Adrián Rubalcava (Cuartoscuro)

El actual alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México, Adrián Rubalcaba Suárez, recientemente confirmó sus aspiraciones por encabezar a la alianza Va por México en la contienda por la jefatura de Gobierno de la capital mexicana a disputarse en 2024.

Sin embargo, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió una posible ruptura entre el PRI y Acción Nacional (PAN) en caso de que el partido blanquiazul decida imponer la candidatura y no sea escogida en un proceso democrático.

“Tenemos que ir con el candidato o candidata más capaz y más competitivo. Si es así, por supuesto que sumaríamos esfuerzos, pero si el esquema es una designación de imposición, pues por supuesto que el PRI no participaría en avalar una candidatura así”, destacó el alcalde, quien gobierna Cuajimalpa desde 2018.

Imposición de candidatura separaría al PAN del PRI (Cuartoscuro)

No obstante, aclaró que no sólo dejarían la coalición por el gobierno capitalino, sino que en las 16 alcaldías tampoco participarían si no hay acuerdos. “El motivo de una alianza es precisamente ir a una contienda de manera competitiva, sólida, y si no lo hacemos de esta manera —en donde todos tengamos las posibilidades, en donde todos seamos medidos en igualdad de circunstancias— sería sumarnos a una candidatura en la que quizás ni siquiera coincidimos”, acusó.

Para Ruvalcaba, quien de 2012 a 2015 fue jefe delegacional en Cuajimalpa, el método para la designación de la candidatura es una encuesta y otros instrumentos espejo; tal como se aplica en Morena.

Por su parte, se destacó como la mejor opción para gobernar la CDMX, pues señaló tener la experiencia y una buena relación con el actual gobierno de la capital. “Aquí la candidatura en la Ciudad y a nivel presidencial está abierta para cualquier militante de los partidos que participaban en la alianza y los que puedan sumar”, expuso.

Adrián Rubalcava gobierna Cuajimalpa desde 2018 (Twitter/@AdrianRubalcava)

“Soy un actor político sumamente conciliador; mi relación con el Gobierno de la ciudad es muy buena; con los actores de Morena es buena, con los actores del Verde Ecologista es buena; con Movimiento Ciudadano es sumamente estrecha”, refirió.

Entre tanto, en entrevista para Radio Fórmula, destacó que tras su encuentro con las filas priistas el pasado miércoles 22 de marzo, en la alcaldía Cuauhtémoc, le solicitaron que sea él quien encabece a la alianza opositora.

“Acepté el reto con el ánimo de poder considerar un nuevo proyecto, un proyecto conciliador, menos confrontativo, en donde no haya que aprovechar los cargos públicos para estarse haciendo señalamientos de las acciones de Gobierno de los que están o de los que quieren estar, sino buscar una propuesta mucho más prospectiva”, expuso el edil.

En ese sentido, aseguró que sí buscará la candidatura. Y con su confirmación, se suma a la lista de aspirantes por el cargo, donde competirá con las senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, así como contra el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quienes destaparon sus aspiraciones desde hace varios meses.

Diversos perfiles del PAN, PRI y PRD aspiran a gobernar la CDMX (Twitter/mauriciotabe)

De acuerdo con la más reciente encuesta de Polls Mx, Rubalcava ascendió dos peldaños en el Power Ranking de la CDMX, donde se encuentran los perfiles preferidos de todos los partidos para gobernar la Ciudad de México.

Al momento, los primeros tres lugares los domina Morena con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a la cabeza, seguido de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada y del secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres.

El cuarto y quinto lugar ostenta el PAN con Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, mientras que la sexta y séptima posición es para el presidente de Morena, Mario Delgado, y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Por su parte, Rubalcava pasó del décimo al octavo puesto, dejando detrás a los morenistas Rosa Icela Rodríguez y Ricardo Monreal.