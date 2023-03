Pablo Chagra acusó a MasterChef de falta de inclusión

Pablo Chagra también contó el rechazo que vivió una drag queen (foto:instagram/pablo.chagra)

El comunicólogo Pablo Chagra se fue con todo contra la producción de Tv Azteca por no incluir celebridades de la comunidad LGBT+ en la próxima temporada 2023 del exitoso programa de cocina MasterChef. Según sus palabras, le habían dicho hace unos meses que la empresa encargada del reality show dijo “no más personajes LGBT+, nadie de la comunidad, porque básicamente somos una empresa de valores”.

Se quejó de que aunque Carla Gascón (actriz trans) y Ricardo Peralta del exitoso canal de YouTube Pepe y Teo (miembro de la comunidad gay y ganador de la temporada de 2022) levantaron los números de la edición pasada, esto no le importó demasiado a la producción de MasterChef Celebrity.

Dijo que lo que tenían en común los concursantes que lucharán por ganar el trofeo es que todos son heterosexuales, y que nadie pertenece a la comunidad LGBT+. Expresó que no se trata de pedir inclusión forzada, pero que se notaban las decisiones de la empresa de no incluir a nadie que pusiera en riesgo “los valores” a los que se había referido. “Sí se nota... qué hueva”, manifestó.

El comediante se coronó como el nuevo MasterChef. (Twitter/@MasterChefMx)

Pablo Chagra acusó a los responsables de estas decisiones de estar actuando como “dinosaurios”, y que esto le provocaba muy pocas ganas de ver el show. Del mismo modo, contó que el tenía conocimiento de una drag queen que había hecho una muy buena audición para entrar al programa; sin embargo, le habían dicho que por ser drag no podían asegurarle un lugar en en el show.

Del mismo modo, el comunicador expresó que otra de las cosas que le hacían alejarse de la próxima temporada eran los nuevos cambios, mismos que algunas personas celebraban, pero que a él no le encantaban. La nueva temporada de MasterChef Celebrity cuenta con un nuevo equipo de jueces (al que vuelve el chef Adrián Herrera) y una nueva conductora: Claudia Lizaldi.

También, dijo que su queja no tenía nada que ver con que no lo eligieran a él, pues había muchísimos otros mucho más famosos, pero que era necesaria la representación. Comentó que aunque muchas personas iban a estar de acuerdo con su opinión, otras no.

La actriz española no logró colarse a la final del concurso. (Twitter/@MasterChefMx)

En la temporada pasada de MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta, miembro de la comunidad LGBT+, obtuvo el cariño de los espectadores al grado de ser el favorito en redes sociales para ganar el trofeo, objetivo que logró. Incluso, en uno de los capítulos, el influencer llevó a su pareja Carlos Portocarrero, quien también tiene un canal en la famosa red social de videos.

Recientemente, Ricardo Peralta contó una anécdota que vivió durante las grabaciones de MasterChef. Según el influencer, le habían dicho que fuera “él mismo” durante una dinámica del programa. Él demostró una atrevida actitud, muy común en sus videos de YouTube, pero esto le pareció “demasiado” a la producción del programa, por lo que le pidieron ser más moderado.

Ricardo Peralta y su novio, Carlos Portocarrero, protagonizaron uno de los momentos más enternecedores del programa. (Youtube/MasterChef México)

En redes sociales, algunos internautas reaccionaron a la queja diciendo cosas como: “¿Y acaso es obligación tener en todos los programas a alguien de la comunidad? Dejen de jod*r por todo y hacer de esto siempre homofobia. Todos les molesta, y todo es algo en contra de ustedes”.

Después de sus declaraciones, Pablo Chagra ocupó sus redes para escribir: “Llegó a la redacción chismillennial que Manu Nna y Pedro Sola son parte del reality. Ojalá sí porque Manu Nna es encantadora”. Seguidores reaccionaron a esto diciendo: “Ay mi Pablito, si es verdad vas a quedar por la nota que diste”, y “Mejor que así lo dejen, lo último que la comunidad necesita es ser más ridiculizada en tv abierta por ese tipo de personajes”.