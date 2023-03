Embajador de Colombia propuso al gobierno de AMLO pactar con el narco para lograr la paz

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México(Foto: Twitter/MoisesAlvaro_)

El embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, propuso este jueves al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dialogar con los cárteles del narcotráfico para lograr la pacificación del país.

Te puede interesar: AMLO dio libertad a los cárteles para traficar a EEUU, aseguró el ex fiscal de Trump

Tras participar en una reunión con empresarios en el estado de Michoacán, el diplomático señaló que “no hay otra opción”, pues en el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro tuvo que pactar con más de 10 organizaciones criminales.

“Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos, yo espero que en ese mismo sentido…, el Gobierno de México está haciendo sus esfuerzos también, y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos”

“¡No hay otra opción!, porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra, el narcotráfico y la criminalidad”, agregó.

¿Qué opinan?



El embajador de Colombia, Álvaro Moisés Ninco, acaba de proponer a México dialogar con los cárteles para lograr la pacificación del país.



"No hay otra opción", dijo.



Más, en: https://t.co/CJnoUSOPe8



(Vía @Quadratin_) pic.twitter.com/2Gg5I5WQ7x — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 23, 2023

No obstante, Daza mencionó que lo anterior no significa que el Estado deba sucumbir o someterse a los cárteles.

Te puede interesar: Crisis de sobredosis de fentanilo en EEUU es por falta de abrazos, aseguró AMLO

“Colombia viene de tirar la toalla y someterse a estos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narcoestado. México, también [...] Y no lo digo yo, sino la sentencia de un Tribunal mayor (por el caso de Génaro García Luna en Estados Unidos). Nosotros estamos cambiando”, argumentó.

El momento de dichas declaraciones se difundieron por la agencia Quadratín y rápidamente generaron un debate en redes, pues algunos usuarios señalaron que si hay un país que ha padecido los estragos de los cárteles de la droga, es Colombia. Sin embargo, hubo otros que descalificaron su propuesta porque no ha tenido buenos resultados.

Te puede interesar: “Se metían hasta la cocina”: AMLO reiteró que las agencias de EEUU no pueden entrar al país sin permiso de México

“Ellos (colombianos) saben de eso, háganle caso”, “O sea, ¿que no hay otra que doblar las manos? Qué vergüenza”, “¿De qué habla? No se puede tratar con abrazar a quien masacra con balazos”, “Claro, porque se nota que en Colombia ya no hay nada de violencia”, se lee en Twitter.

(Gráfico: Infobae México)

Al respecto, a las 15:10 horas, el embajador aclaró en dicha plataforma que Colombia solo comparte experiencias para superar el narcoestado y la guerra

“México, país soberano y transformador, tomará sus decisiones. Juntos avanzamos en una Conferencia regional para cambiar la política de drogas”, escribió.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan en medio del debate en EEUU sobre cómo combatir los cárteles del narco en México y mitigar el tráfico de fentanilo, que en 2022 le quitó la vida a más de 75 mil estadounidenses, según la DEA.

Y es que congresistas y senadores republicanos han solicitado al gobierno de Joe Biden que declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, y así, poder utilizar al Ejército de EEUU para combatirlos, incluso en territorio mexicano.

Embajador sin título universitario

En febrero pasado, el nombramiento de Ninco Daza como embajador en México generó polémica en Colombia, debido a que la Comisión Evaluadora de Méritos informó que el diplomático no concluyó sus estudios universitarios y que tampoco cuenta con experiencia en cargos afines.

Más información en desarrollo...