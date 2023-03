Alerta en seis estados de México por robo de material radioactivo

El material robado puede encontrarse en uno de los seis estados circundantes a la región donde fue sustraído (Twitter/@CNPC_MX)

Tras el robo de un equipo de radiografía industrial en Salamanca, Guanajuato, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitieron una alerta de riesgo por radioactividad en seis estados de la región central del país y enfatizaron que el material contenido en la carga es considerado de alto riesgo.

Debido a la cercanía con el lugar donde fue robado el equipo radioactivo, así como el posible desplazamiento de los autores del delito, las autoridades dirigieron el alertamiento a las Unidades de Protección Civil estatales de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. En ese sentido, consideraron que el material podría encontrarse en dichas regiones.

“Si la fuente radiactiva es expuesta o es extraída de su contenedor, usted la manipula o tiene contacto directo con la misma durante unos minutos a horas podría ocasionarle lesiones permanentes. Asimismo, puede resultar fatal si permanece cerca de la fuente radiactiva durante horas a días”, advirtieron las autoridades en un comunicado.

El material robado es altamente riesgoso (Twitter/@CNPC_MX)

De acuerdo con los informes, entre las 02:00 y las 04:00 horas de la madrugada del 22 de marzo de 2023, el equipo de radiografía industrial, así como otros equipos y una camioneta marca Chevrolet fueron sustraídos de un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas de Salamanca, Guanajuato.

Horas más tarde, las autoridades pudieron recuperar la camioneta robada, aunque no corrieron con la misma suerte en la búsqueda de los equipos radiactivos. En ese sentido, aproximadamente a las 11:00 horas fue reportado el robo de cuatro contenedores de radiografía industrial ante las oficinas de la Coordinación Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

En el informe se dio a conocer que los equipos de marca QSA Global Inc. modelo DELTA 880 con número de serie DS824, así como el Industrial Nucelar Co. modelo IR100 con número de serie TT3561, contenían fuentes radiactivas catalogadas como Categoría 4, es decir, que es improbable que implique un riesgo para las personas, aunque no todos los artefactos cuentan con las mismas características.

(Twitter/@CNPC_MX)

El contenedor con marca AEA Technology, modelo DELTA 880, con número de serie D2810 aloja una fuente radiactiva de Ir-192 con número de serie 083H. A diferencia de los dos anteriores, el material está considerado dentro de la Categoría 3, es decir, peligrosa para las personas.

Por otro lado, el que mayor alerta generó entre las autoridades fue el contenedor de la marca Source Production & Equipment modelo SPEC-150 y número de serie 2173. Y es que contiene una fuente radiactiva de Ir-192 con número de serie C0052, misma que se encuentra catalogada dentro de la Categoría 2, por lo cual representa una fuente muy peligrosa para las personas.

Información en desarrollo*