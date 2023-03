Samuel García no perdonó a Pemex y continuará proceso por emisiones en Cadereyta

Samuel García procederá contra Pemex por emisiones en Cadereyta (Foto: Cuartoscuro)

Desde que una columna de humo color amarillento grisáceo que provenía de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta, Nuevo León, la óptica estatal se volcó sobre el tema ambientalista y la falta de mantenimiento a las instalaciones de la paraestatal, motivo por el cual Samuel García dijo que actuaría legalmente.

Y es que el gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC) anunció que se reunirá con directivos de la petrolera mexicana para hablar de lo ocurrido en relación a la refinería localizada en su entidad. Al respecto, dijo que la ley se les aplicará “sin importar si es un tema de competencia federal o local”.

De acuerdo con la lógica legal aplicable en la entidad, la nueva Constitución de Nuevo León garantiza que la ciudadanía debe de tener acceso al aire limpio, esto pensado en la garantía del derecho a la salud, por lo que el estado puede proceder contra Pemex para exigir una reparación de daño.

Vecinos de NL reportaron una emisión rara en la refinería de Cadereyta (Foto: Reuters)

En este sentido, García Sepúlveda resaltó el tipo de emergencia que esto representa, por lo que urgió a realizar acciones “contundentes” para hacer que la empresa generadora del Estado garantice que no se contamine de esa manera el aire que se respira en la entidad. Bajo esa lógica, advirtió que no dará “ni un día más de tregua”.

“Me da pavor que mi hija respire este aire, quizá la catarsis fue este domingo lo que vimos en la Refinería, yo no daba crédito”

Cabe destacar que autoridades de Pemex establecieron comunicación con el gobernador García Sepúlveda, donde le explicaron la situación, cómo se inició y cómo se solucionó; sin embargo, la óptica local condenó la nube supuestamente tóxica que se generó por supuestas fallas en el sistema de catalizadores de la refinería petroquímica.

Samuel García manifestó su inconformidad contra la refinería de Cadereyta (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, la petrolera detalló que durante siete minutos se liberó el humo como parte de un procedimiento preventivo, y que el contenido era 99% vapor de agua y 1% residuo de hidrocarburo; sin embargo, el último compuesto es lo que dio el color amarillo a la columna de vapor.

Sin embargo, Samuel García señaló que no descartan aplicar sanciones contra la refinería de Cadereyta, debido a que las emisiones de humo han sido constantes y se ha registrado un aumento en los indicadores de contaminación, ya que según el monitoreo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, hubo un incremento de las emisiones contaminantes durante las noches.

Por su cuenta, la administración local indicó que a pesar de la injerencia federal, tienen la facultad de cerrar la refinería de Pemex, esto con fundamento en el artículo 230 de la Ley Ambiental de Nuevo León, por lo que se puede esperar un litigio derivado de la emisión de gases en la refinería.

Se espera que el gobierno de NL proceda legalmente (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la situación para exigir el cierre de la refinería, ya que Hernán Salinas Wolberg, dirigente estatal del albiazul, exigió al Gobierno de Nuevo León que cerrara, de manera temporal, las instalaciones de la refinería para investigar si los gases provenientes de ahí podrían afectar la salud de las y los neoleoneses.

A través de un comunicado oficial, el partido lanzó un llamado a las autoridades ambientales de Nuevo León “a cumplir son su obligación de ver por la salud de los nuevoleoneses y aplicar todo el peso de la ley de una vez por todas a la Refinería de Pemex en Cadereyta”, pues consideraron que “al gobierno federal no le interesa”.

Por su cuenta, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha posicionado una postura oficial; no obstante, el gobierno federal se ha prestado al diálogo para poner solución al problema, por lo que se podría esperar que se plantee una reparación del daño y una garantía de no repetición, pues los temas petroleros son de suma importancia para la Cuarta Transformación (4T) como para permitir el cierre de una refinería.