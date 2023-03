Familia del hombre que asesinó Pablo Lyle demandó al actor por una indemnización

Pablo Lyle enfrenta una demanda por daños, iniciada por la familia de Juan Ricardo Hernández (Cuartoscuro)

Pablo Lyle, quien actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su sentencia por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, enfrenta otro proceso que inició la familia.

Según informó la abogada Sandra Hoyos, quien ha seguido el caso del actor, la familia de la víctima demandó al protagonista de Mirreyes vs Godínez en Miami, solicitando una indemnización por los daños que ocasionó tras asesinar al cubano de 63 años.

La especialista dijo en Ventaneando que además de Pablo, la demanda también es contra Lucas Delfino, cuñado del histrión, que manejaba la camioneta en la que viajaba el actor con su familia el día que Hernández quedó inconsciente en el piso tras el golpe de Lyle.

Juan Ricardo Hernández murió a los 63 años por una lesión cerebral tras el golpe de Pablo (Especial)

Cabe recordar que el 31 de marzo de 2019, tanto el actor como su cuñado descendieron del automóvil para confrontar al hombre; después de que el protagonista de Yankee lanzó el puñetazo, Delfino decidió seguir su camino pese a que el cubano se quedó en el suelo.

Hoyos explicó que este proceso civil inició a partir de que las aseguradoras se han negado a entregarles una indemnización por la muerte de Juan Ricardo.

Hasta hoy, no se tienen más detalles de este proceso, pero se sabe que el caso se está llevando en una corte de Miami, Florida. Será hasta que exista un acuerdo o que en la próxima audiencia se decida cómo procederá la demanda que finalmente se haga pública más información.

Si se puede llegar a un acuerdo previo, el proceso no avanzará a juicio.

Pablo actualmente está esperando que la apelación iniciada por su defensa avance por la reducción de la sentencia (Pedro Portal/Miami Herald via AP, Pool, Archivo)

Pese a que actualmente se desconoce cuál es la cifra exacta que exige la familia, se ha rumorado que podría ser desde USD un millón hasta USD 5 millones, mencionó la abogada. En otras palabas, el actor tendría que pagar desde 18 millones de pesos hasta 90 millones.

Anteriormente, a dos años de la muerte de Juan Ricardo Hernández, su hijo también demandó a Pablo y a Lucas Delfino por los daños y perjuicios que les ha causado como familia la muerte de su padre.

Juan Ricardo Hernández Hernández —nombre del hijo de la víctima— pidió una indemnización por USD 15 mil, que equivaldrían a más de 280 mil pesos mexicanos.

La familia de Lyle confesó que el no cuentan con recursos para cubrir los gatos del proceso legal, por lo que iniciaron una recaudación virtual (EFE/Giorgio Viera)

No obstante, meses después un juez de Miami desestimó la demanda con el argumento de que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces, pues en ese momento continuaban el proceso para determinar si era o no culpable de la muerte del cubano.

Ahora que el protagonista de La sombra del pasado fue declarado culpable por el homicidio de Hernández, la familia del occiso pudo iniciar este nuevo proceso.

En su momento, se dijo que posiblemente Lyle tendría que indemnizar a la familia de Juan Ricardo con la sentencia, pero esto dependía de la jueza Marisa Tinkler Mendez. Finalmente, la resolución sólo mencionó que debe de pasar cinco años en prisión, ocho en libertad condicional y tendrá que cumplir 100 horas de servicio comunitario.

Pablo podrá de salir de prisión cuando tenga 41 años, después de cumplir los cinco años tras las rejas (Instagram/ @pablolyle)

A finales del pasado febrero, la defensa de Pablo dio a conocer que sí apelaron a la sentencia del actor, con el fin de reducir su tiempo en prisión. Por el momento, el protagonista de Mi adorable maldición se encuentra en el Centro de Recepción del Sur de Florida, al llegar a este lugar fue rapado y fichado.

Según la decisión que se cumple hasta ahora, Lyle recuperará su libertad hasta septiembre de 2027.

Por el momento, la familia del histrión continúa recabando dinero para poder cubrir con los gastos de la defensa de Pablo ya que desde que fue aprehendido, en abril de 2019, no ha podido trabajar.

Trascendió que los fans del sinaloense han donado más de USD 100 mil.