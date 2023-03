Monreal reconoció que las encuestas no le favorecen rumbo a 2024

El senador Ricardo Monreal acusó que le falta tiempo y recursos para poder crecer en las preferencias

En el marco de la carrera por la candidatura presidencial al interior de Morena, el senador Ricardo Monreal reconoció que las encuestas no le son favorables por diversos factores, entre los que destacó la desigualdad de condiciones para contendientes y la carencia de recursos para su promoción personal.

El coordinador de Morena en el Senado de la República señaló que pedir “piso parejo” a las autoridades dentro de Morena en la competencia interna del partido guinda “es soñar”, pues de nueva cuenta advirtió que ciertos aspirantes gozan de mayores beneficios que otros en la contienda adelantada.

“Lo único que a mí me impide estar más arriba en la preferencia es que no tengo recursos para mi promoción personal, que a ellos les sobra, y tampoco tengo tiempo”, expuso el morenista.

Indicó que su principal preocupación está en su trabajo en el Senado, mientras que los fines de semanas en ocasiones visita el interior de la República.

Ricardo Monreal Ávila (Senado/Morena)

“No desatiendo mi trabajo legislativo. Le dedico todos los días a tratar de hacer bien las cosas en el Senado y dedicarme, cuando puedo el sábado o domingo, a visitar algún lugar del país, pero estoy muy tranquilo y tengo mucha fe en la gente”, expresó.

Monreal reconoció frente a medios de comunicación este martes 21 de marzo que, a pesar de que es considerado una “corcholata”, persisten las desventajas; esto, luego de que el canciller Marcelo Ebrard presentó su autobiografía con miras a posicionarse como el aspirante predilecto.

En ese sentido, el senador señaló que la acción de Ebrard “está bien”. “Yo creo que es un esfuerzo que estamos haciendo todos y que, a pesar de que no hay piso parejo, que hay desventaja, pues hay que hacer un esfuerzo de expresar la propuesta, lo que se quiere para el país y lo que se propone”, sostuvo el ex gobernador de Zacatecas.

En noviembre de 2023 se realizará la encuesta con la que se definirá la candidatura de Morena (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Además, manifestó que fue bueno que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) presentara los méritos por los que aspira a la presidencia. “Creo que eso es bueno”, señaló Monreal, no obstante, reconoció la necesidad de que haya igualdad de condiciones. “Ojalá y haya reglas claras, piso parejo, menciones iguales... es soñar, pero hay que seguir luchando”, señaló.

“Yo creo que el presidente me define en un contexto claro, porque soy un hombre con independencia, soy un hombre con autonomía y soy un hombre que cree en el cambio y que cree en un proceso de profundización de la transformación”, externó el legislador.

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones, Ricardo Monreal ha manifestado su desconfianza en la encuesta que será utilizada en Morena para determinar la candidatura del partido rumbo a la contienda electoral a celebrarse a julio de 2024.

Monreal acusó falta de "piso parejo" en Morena (Captura de pantalla/@RicardoMonrealA)

“No, no confío en la encuesta de Morena, lo he dicho antes (…) no tengo por qué ahora cambiar de opinión. En la encuesta que hacer Morena no confiaría. No me sometería a una encuesta que haga Morena. En cambio, si hay una batería de encuestas, tres encuestas principales, dos espejo, le pensaría, pero si fuera solo la encuesta de Morena no tendría sentido participar”, señaló hace unos días.

Asimismo, reiteró que no “hay cancha pareja”. “Estoy claro de que hay desventaja y desigualdad en el tramo”, dijo el líder de la bancada morenista en un evento en San Luis Potosí. “Mientras que aquí en San Luis hay miles de bardas, de distintos aspirantes, mía no hay ninguna”, destacó.

En ese tenor, lamentó que en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador no hayan reglas claras de equidad para las y los participantes, pues advirtió que éstas evitarían el rompimiento en Morena.