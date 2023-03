Samuel García advirtió sanciones contra refinería Cadereyta debido a columna de humo

Samuel García lamentó contaminación en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que su entidad impondrá “fuertes sanciones” en contra de quienes resulten responsables por la columna de humo que emitió la refinería de Cadereyta, misma que es controlada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario local indicó que él siempre se ha manifestado como un enemigo de toda actividad que provoque contaminación, pues en los puestos de elección popular que ha ostentado ha buscando legislar —principalmente— a favor de la energía renovable.

“Quiero mandarles un mensaje sobre la refinería (de Cadereyta). Yo nunca he estado ni voy a defender fuentes de contaminación, al contrario, estoy convencido de apoyar la energía renovable y, cuando fui diputado, he sido un férreo defensor del medio ambiente y he, pues, peleado con muchas de sus fuentes principalmente la refinería, lo hice como diputado, lo hice como dirigente de Movimiento Ciudadano y lo hice como senador”, expresó.

El gobernador emitió un mensaje en sus redes sociales (Twitter/@samuelgarcias)

Lo anterior lo llevó a recordar las imágenes y videos que comenzaron a circular en redes sociales donde se vio la columna de humo, con un color entre amarillo y gris, saliendo de las instalaciones que le pertenecen a la paraestatal mexicana, situación que tildó de ser terrible y alarmante.

“Y el día de hoy, pues, están circulando verdaderamente videos terribles de la contaminación que produce esta refinería, alarmantes, uno los ve y se queda en shock de ver ese humo amarilloso, gris”

Tras dar a conocer su inconformidad con el hecho que aconteció el domingo 19 de marzo, indicó que lo primero que hizo fue entablar comunicación el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la cual le pidió una reunión urgente para que se analice qué es lo que seguirá tras la emisión de gases contaminantes.

Columna de humo en Caderyta tras presunto desfogue de refinería de Pemex (Especial)

Posteriormente, explicó que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual le comunicó que la situación se desencadenó debido a que fallaron algunos compresores, lo que ocasionó que se descontroló la operación de la planta catalítica, por lo que tuvo que ser controlado de emergencia; no obstante, destacó que representantes de la Secretaría de Medio Ambiente acudieron al lugar de los hechos.

“(Al enterarme) lo primero que hice fue hablar con el director (de Pemex), estoy pidiéndole una reunión urgente. También le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León, él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió (al lugar de los hechos)”, refirió.

Finalmente, con un tono de voz más grueso, dio a conocer que su administración tiene como objetivo implementar “sanciones fuertes”, por lo que instó a la ciudadanía a estar al pendiente de sus canales de comunicación para informar qué es lo que sucederá; sin embargo, en lo que va del lunes 21 de marzo no ha anunciado ninguna medida.

“Vamos a poner sanciones fuertes por este incidente y espero más tarde darle más. pues más información de este lamentable hecho”

Petróleos Mexicanos informó que incidente que se reportó en redes sociales se trató de un "paro seguro" de una de las plantas (Twitter/@Pemex)

Por su parte, la paraestatal mexicana informó a la ciudadanía que, alrededor de las 13:09 horas (tiempo del centro de México) del domingo, se llevó a cabo un “paro seguro” en una de las plantas de la refinería. Explicaron que se realizó dicho procedimiento de manera preventiva durante siete minutos, lo que ocasionó que se alzara una columna de humo, mismo que estaba compuesto de 99% de vapor y 1% de hidrocarburo, lo que ocasionó el color amarillo.

“Derivado de lo anterior, se revisó el monitoreo del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aires (SINAICA), cuyos registros de las 14:43 horas no presentaron cambios con respecto a valores que tenían antes de la emisión del vapor, lo que permite confirmar que el evento no representó ningún riesgo para la población”, se pudo leer en el texto, el cual detalló que la planta ya se encuentra trabajando de forma normal.