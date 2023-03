Reportaron que presunta agresora de Norma Lizbeth está retenida en frontera de EEUU junto a su madre

La agreso de Norma Lizbeth estaría retenida en la frontera con EEUU (Twitter @FernandoCruzFr7)

La noche de este 17 de marzo reportaron que la joven que presuntamente golpeó a Norma Lizbeth Ramos, la estudiante de 14 años que murió por traumatismo cranoencefálico, estaría retenida junto a su madre en la frontera con Estados Unidos (EEUU).

Presutamente ambas están en espera de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual estaría por cumplimentar una orden de aprehensión, según información compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que la adolescente que estuvo en una pelea con Norma Lizbeth la golpeó múltiples veces en la cabeza ante la mirada de compañeros que no hicieron más que reírse. El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero cerca de la escuela secundaria en que ambas estudiaban, ubicada en Teotihuacán, Estado de México (Edomex).

Norma Lizbeth falleció por un traumatismo cranoencefálico (Facebook/TuxNoticias)

La familia de Norma aseguró que la adolescente había sido víctima de bullying por parte de la compañera con quien peleó y de otros estudiantes, por lo que incluso manifestó que ya no quería ir a la escuela.

Además su hermana, Alma Delia, indicó que tuvo contacto con la madre de la agresora tras el fallecimiento. Mencionó que habló con ella por teléfono una vez, tras lo cual perdió contacto.

La mujer expresó que la llamada ocurrió poco después de que su hermana murió y que envió un mensaje para la agresora.

Familiares de Norma revelaron que ella era víctima de bullying (Especial)

“Le marqué, le dije que su hija se sintiera orgullosa porque acabó con la vida de mi hermana y la señora se quedó en shock, no me dijo nada, lo único que hice fue colgarle, hasta ahorita no sé nada de la señora”, relató para Telediario.

Alma compartió también cómo fueron los últimos momentos de vida de la menor, quien expuso sentirse mal. Detalló que momentos antes de fallecer Norma mencionó que sentía que estaba a punto de desmayarse.

La mujer tranquilizó a la adolescente de 14 años diciéndole que no pasaría nada; sin embargo, segundos después cerró los ojos y se desvaneció. En un principio pensó que se trataba de un desmayo, pero pronto descubrió que había fallecido.

Días antes tuvo mareos, vómito y desmayos. Pese a ello en el Hospital General de Axpusco solo le recetaron analgésicos para el dolor.

Exigen justicia para Norma Lizbeth (Captura de pantalla)

Tras el fallecimiento de Norma, ocurrido el 13 de marzo, sus familiares organizaron una movilización en Teotihuacán. Días después recorrieron calles, bloquearon el acceso a la zona arqueológica y finalmente se manifestaron frente a la secundaria donde estudiaba.

Luego de la manifestación trascendió que la directora de la institución fue destituida por acuerdo entre los padres de familia y las autoridades escolares. Esto debido a que presuntamente las autoridades escolares fueron alertadas acerca del bullying del que Norma era víctima.

De hecho los familiares de la menor revelaron que ésta aceptó el reto de pelear con su agresora como una medida desesperada con la que intentaba cesar las agresiones en su contra.

Por otra parte este viernes 17 de marzo la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado en el que lamentó el deceso de Norma Lizbeth y se pronunció en contra del acoso escolar.

SEP lamentó el fallecimiento de Norma Lizbeth (Captura de pantalla: SEP México)

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de una estudiante de la secundaria 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México y externamos nuestra solidaridad con los padres, familiares, amigos y compañeros.”

“Esta dependencia reitera que la escuela no puede ser indiferente o tolerante frente al acoso o bullying: rechaza la violencia y subraya la importancia de fortalecer los valores e integración de las familias.”, finalizó.

Hasta el momento la FGJEM no ha emitido un posicionamiento respecto al caso. No ha sido confirmada cuál es la situación jurídica de la presunta implicada.