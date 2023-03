“Son terroristas”: Damián Zepeda coincidió con congresistas de EEUU sobre crimen organizado

Damián Zepeda llamó terroristas al crimen organizado (Foto: Senado de la República)

Damián Zepeda, senador por Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la verdadera razón porque el gobierno de Morena y partidos aliados se posicionaron en contra de congresistas de Estados Unidos (EEUU) es que han llamado terroristas a los miembros del crimen organizado.

Desde la Cámara de Senadores el legislador coincidió con Dan Crenshaw y Michael Waltz, representantes republicanos, en que los narcotráficantes mexicanos son terroristas y señaló que el uso de esta palabra es lo que ha ofendido a la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“¿Qué le ofende al gobierno y qué le ofende al Senado de la República y los hace actuar? que un par de senadores en lo individual le llaman terroristas al crimen organizado. ¡Deténgase el Senado de la República! que vamos a defender al crimen organizado, no vaya ser que los ataquen como células terroristas”

Zepeda se lanzó contra el gobierno de la 4T, a quienes acusó de mostrarse ofendidos por declaraciones de congresistas de EEUU sobre el crimen organizado.

En contraparte el senador señaló que a él no le interesa cómo sean llamados los integrantes del crimen organizado en un país extranjero. Además insistió en que sí son terroristas y puso como ejemplo de actos terroristas el abandono de cádaveres con narco mensajes, el incendio de negocios y los disturbios en represalia por la aprehensión de sus líderes que causan terror a la ciudadanía.

“A mi no me puede importar menos cómo le llaman a unos criminales en el país que quieran. ¿Saben por qué los llaman terroristas? porque algunos de ellos lo son y lo digo con todas sus letras.”

Zepeda indicó que el gobierno mexicano debería centrar su atención en las 150 mil muertes violentas registradas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y no en reclamar porque EEUU quiere clasificar al crimen organizado como organizaciones terroristas y no por una intervención militar que aseguró no ocurrirá.

Zepeda acusó que en el sexenio de AMLO cerca de 150 mil muertes están asociadas al crimen organizado (REUTERS/Henry Romero)

“Lo que necesitamos en México es aplicarle la ley a los criminales, no hacernos por ofendidos porque otro país los quiere llamar terroristas. No nos vengan con que eso significa que estamos de acuerdo con que nos invadan, nadie va invadir a nadie.”

Y es que afirmó que el crimen organizado causa más muertes que las células terroristas reconocidas. Expuso que las 150 mil personas muertas que mencionó, la mayoría han sido asesinadas por narcotráficantes.

“Nada de que pobrecitos y vamos a darles abrazos ¡todo el peso de la ley!”

Damián Zepeda exigió al gobierno de AMLO cambiar la estrategia de seguridad (PAN Senado)

Asimismo, el panista exhortó a realizar un pronunciamiento conjunto para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rinda cuentas, cambie la estrategia de seguridad y garantice la integridadad de la población.

La propuesta de republicanos de EEUU contra crimen organizado mexicano

Desde meses atrás parte de los congresistas republicanos en EEUU han buscado impulsar una iniciativa para clasificar al crimen organizado como organizaciones terroristas con el objetivo de robustecer las medidas para combatirlos. Esto debido a la crisis que el país enfrenta debido al tráfico de fentanilo.

Sin embargo, fue hasta marzo de este año que el tema escaló y que López Obrador se posicionó al respecto debido a que se propuso en envío de miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU a México para combatir a los cárteles.

Dan Crenshaw se lanzó contra AMLO (Reuters)

El presidente mexicano, gobernadores y legisladores morenistas han acusado a los impulsores de esta propuesta de intervencionismo. Dan Crenshaw, uno de los republicanos detrás de la iniciativa, ha respondido a los señalamientos.

Crenshaw negó que EEUU busque invadir militarmente a México y señaló que la propuesta está encaminada a un trabajo conjunto entre ambos países para frenar el trasiego de fentanilo.

“Pare de defender a sus amiguitos narcos y tome acción para prevenir el tráfico de fentanilo. Cálmese con sus mentiras sobre una supuesta invasión militar. Solo queremos que nuestras fuerzas militares trabajen juntos.”