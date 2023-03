Dulce Esmeralda fue quemada por sus compañeros de la Policía de Chiapas en 2020; sigue en busca de justicia

Dulce Esmeralda fue atacada con gasolina y fuego en marzo de 2020 por sus compañeros de la Policía de Tuxtla Gutiérrez. (Twitter/@50mas1Chiapas|Cuartoscuro)

El 25 de marzo de 2020 Dulce Esmeralda Guillén Hernández, policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue rociada con un líquido inflamable y prendida en fuego dentro de su domicilio.

Compartía vivienda, en ese entonces, con dos sujetos de nombres Carlos y Jacivi, quienes también se desempeñaban como policías municipales. De acuerdo con una entrevista con el medio Alerta Chiapas, Carlos fue quien perpetró la agresión.

Después de haber dirigido varios mensajes homofóbicos en contra de Dulce, Carlos le arrojó un líquido que, aparentemente, era gasolina y luego le prendió fuego. En su intento por apagar las llamas, Dulce avivó la reacción y sufrió heridas en el torso, cuello y ambos brazos.

Por si fuera poco, el agresor la amenazó para evitar que acudiera a cualquier autoridad luego del ataque. “[Me dijo que] si yo lo demandaba, si yo denunciaba, me iba a ir peor”, comentó la agente de seguridad municipal.

¿Qué harías tú si dos compañeros de trabajo te rocían alcohol y te queman?



Dulce Esmeralda es una Policía Municipal que vivió esta agresión el 25 de mayo de 2020. Hoy seguimos tocando puertas, para que pueda salvar su derecho a la reparación del daño#AltoALaViolenciaVsMujeres pic.twitter.com/I9fUCE3CQY — Adriana Guillén (@adrianaguillenh) January 19, 2023

A pesar de haber sido amedrentada, Dulce decidió proceder legalmente y consiguió que tanto Carlos como Jacivi, ambos compañeros de trabajo, fueran detenidos y encarcelados. El proceso en su contra fue por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En octubre del mismo 2020, un juez local los declaró culpables y les dio una sentencia condenatoria. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de justicia para Dulce terminó en impunidad, ya que ambos agresores fueron excarcelados bajo fianza. Cada uno pagó tres mil pesos para salir de prisión y, casi tres años después de la agresión, ambos siguen libres.

“Tuve mucho miedo, yo pensé que me iba a morir [...] Yo pensé que ya no iba a salir”, narró Dulce respecto al intento de feminicidio que sufrió aquel día en su propio domicilio y que le causó quemaduras de segundo y tercer grado en 20% de su cuerpo.

Durante los últimos años, Dulce se ha mantenido firme en la búsqueda de justicia, pues espera que sus agresores cubran con la reparación del daño correspondiente.

El colectivo 50+1 capitulo Chiapas llevó a cabo la lotería feminista con causa a favor de Dulce Esmeralda policía quemada quien necesita de nuestra ayuda pic.twitter.com/w6jDOCR3DG — 50+1 Chiapas (@50mas1Chiapas) March 16, 2023

Adriana Guillén, regidora de Tuxtla Gutiérrez, le ha brindado acompañamiento para que su caso proceda ante las autoridades. Sin embargo, los obstáculos han sido recurrentes.

En una entrevista con Milenio, la funcionaria explicó que “nos dijeron que realmente se necesitaba un peritaje, porque necesitamos ir ante el juez con un peritaje que diga qué cirugías necesita, cuántas y cuánto cuestan”. Sin dicho informe, el juzgador no puede resolver todos los detalles alusivos a la atención médica que Dulce Esmeralda necesita.

“Realmente nos ha costado muchísimo encontrar un médico o una médica cirujana con cédula y que quiera ir a los juzgados, porque va a ir a los juzgados dos o tres veces a testificar”, añadió Guillén.

El colectivo 50+1 Chiapas organizó una lotería benéfica para ayudar a Dulce Esmeralda a cubrir los costos de sus cirugías. (Twitter/@50mas1Chiapas)

Conviene resaltar que, pese a ser la víctima, debe ser Dulce quien cubra en su totalidad el costo del peritaje, el cual tiene un costo aproximado de 30 mil pesos. Por tal motivo, la agente ha buscado el apoyo de diversas colectivas feministas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.

Una de las respuestas que obtuvo para impulsar su búsqueda de justicia provino del colectivo 50+1 Chiapas, presidido por Alma Cariño, que organizó recientemente un evento de lotería feminista con causa.

“Dulce es una mujer que ha luchado hasta contra el sistema. Lo que se recaude será para ella, para una cirugía”, detalló la presidenta de 50+1 durante el evento.

“Ahora me presento como realmente soy”, dijo Dulce al reunirse con las integrantes del colectivo y mostrarse, después de mucho tiempo, con prendas que no cubrían sus heridas. “Agradezco mucho porque lo que me pasó a lo mejor me marcó de una forma, pero ahora veo diferente”, agregó durante su discurso.