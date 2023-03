Julio César Chávez confirmó pelea de exhibición contra el “Terrible” Morales

El gran campeón mexicano volverá a pelear, ahora será contra Erik "Terrible" Morales

Julio César Chávez se retiró del boxeo en mayo de 2005, con un récord de 115 peleas, victorias 107 y 87 nocauts. Pero, a pesar de que ya colgó los guantes hace casi 18 años, el gran campeón mexicano ha protagonizado algunas peleas de exhibición para darle el placer a su público de verlo nuevamente en el ring.

Ahora con 60 años de edad, Chávez González regresará al cuadrilátero para tener una exhibición más y cumplir la promesa que se hizo a él mismo. A través de redes sociales, el César del boxeo confirmó que ya está en planes para alistar su regreso al boxeo profesional, así que ya tendría un rival al cual enfrentar.

Por medio de una historia temporal de Instagram, Julio César Chávez subió un video en el que se le vio entrenando y ahí adelantó que será en mayo cuando tenga su combate de exhibición ante Erik Terrible Morales, a quien ya le había solicitado una pelea anteriormente.

Julio César Chávez González volverá a pelear (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

La fecha será el sábado 20 de mayo, el gran campeón mexicano saldría del retiro para pelar una vez más. Pese a que ha insistido que ya no está para tener combates en el cuadrilátero —por temas de salud—, el mensaje que ha querido llevar con este tipo de eventos es que la “edad es solo un número”.

Así dio a conocer Julio César Chávez su próxima pelea de exhibición:

“Entrenando para el 20 de mayo con el ‘gordito’ Morales”

Además, el César del boxeo también aprovechó el espacio para mandar un mensaje a su próximo oponente ya que se burló de su físico y le pidió que bajara de peso para estar en óptimas condiciones para el duelo. Aunque no reveló dónde será la sede, anteriormente en un encuentro con la prensa explicó que el show sería en Tijuana, en el Estadio Caliente.

Erik "Terrible" Morales será el rival de JC Chávez para su siguiente pelea de exhibición (Foto: Instagram/@terrible100)

“Baja de peso Morales para que estés bien, güey, saludo, bendiciones. Entrenando, repito, ya nos vemos primeramente Dios, saludos”, finalizó el gran campeón mexicano.

Ante tal afirmación, el Terrible Morales respondió a Chávez González y en su cuenta oficial de Instagram redactó lo siguiente: “Jajajaja ya estás viejito compadre, con una mano te voy a dar!!”.

Cuando el señor nocaut llegó a los 60 años de edad confesó a Fox Sports que le gustaría festejar sus seis décadas de vida con una pelea de exhibición, para que las nuevas generaciones tuvieran la oportunidad de verlo boxear. Además insistió que la edad solo era un número, hecho que lo motivó más a dar una pelea más

“Quiero dejar un legado para los jóvenes, hacer una última exhibición después de los 60 años para que vean que los años son solamente un mito, un número nada más. Uno se cuida y se prepara a conciencia y todo sale bien”

Julio César Chávez estaría acompañado de su hijo Chávez Jr. para su pelea de exhibición (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Conforme se aproxime la fecha, Julio César Chávez dará más detalles sobre el evento pues estaría acompañado de su hijo Julio César Chávez Jr., ya que el Junior también contó que el 20 de mayo regresará al box después de haber superado su problema de adicciones.

De acuerdo con Chávez Jr., retomará su carrera después de haber pasado un año internado en una clínica de rehabilitación, y lo hará en compañía de su papá tal como ocurrió en la pelea llamada Tributo a lors reyes, donde Chávez González enfrentó a Héctor Macho Camacho Jr.

“El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante”, explicó Julito en entrevista con Hi! Sports TV

Cabe recordar que Julio César Chávez Jr. ha insistido que aún está para competir por un campeonato mundial. Desde que se recuperó de sus adicciones y empezó a retomar su vida pública dejó en claro que buscará alguna oportunidad de contender por un título mundial.