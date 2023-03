Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 15 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Me desvelé porque, ¿qué creen? Volvió a ganar México, 2-1 a Inglaterra. Felicidades a nuestros representantes en el Clásico Mundial de Béisbol, felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano. Se ganó ayer y hoy a las 12:00 del día contra Canadá y pues voy a México, eso está muy claro. Nada más que tengan en cuenta dos cosas, las frases de ‘Yogie’ Berra y de ‘Babe’ Ruth:

La de ‘Yogi’ Berra: ‘Esto no se acaba hasta que se acaba’. Y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo, como en todo, echarle ganas; no se puede hacer nada sin ganas, para todo se necesitan ganas.

Y ‘Babe’ Ruth decía: ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse.

Dos máximas del béisbol.

Pero estuvieron muy bien ayer, muy bien el picheo. El pícher abridor, de primera. Su familia, de origen mexicano. Y me decía que cuando el manager Benjamín Gil les habla de la estrategia que van a aplicar y más que nada los motiva a que defiendan los colores de México, lo que representan, ya algunos que son mexico-estadounideses, como es el caso del pícher de ayer, lo hace Benjamín en español y en inglés y ya le dicen: ‘No, no, no. No queremos que nos lo transmitas en inglés, no queremos traducción nada más, que lo entendemos por nuestros padres’. Y es muy importante lo que está pasando en el equipo. Y ojalá les vaya bien hoy con Canadá y que pasen a la segunda etapa, a semifinales, les deseamos lo mejor.

Vamos a la sección de los miércoles de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’. Son muchísimas las mentiras, pero es una muestra. Dicen que cuando se manejan bien las estadísticas con una muestra es suficiente para saber cómo se está en cuanto a la situación de los medios de información, que casi todos están en contra de nosotros, con honrosas excepciones, no todos. Y mucho menos los periodistas, la mayoría de los periodistas simpatiza con nuestro movimiento, nada más que no dicen nada porque pueden perder su trabajo, se quedan calladitos. Y desde luego, los trabajadores de los medios.

Son los de arriba, los machuchones y los famosos, esos que ganan muchísimo dinero, que en sentido estricto no son periodistas, son publicistas, porque el periodismo es un noble oficio que implica ética, apego a la verdad, honestidad y está muy distante del afán de lucro, no tiene que ver con el mercantilismo, con la venta, con la compra, con el alquiler de maneras de pensar y de consciencia; tiene que ver más con la dignidad.

Pero, en fin, vamos a ver cómo vamos.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los representes de los medios de comunicación aquí y a todos y todas los que nos ven a través de las plataformas digitales, las redes sociales.

Vamos a iniciar con un absurdo. Inventan que militares venezolanos vienen a reprimir a México. Y, bueno, los que difundieron esta noticia quedaron en ridículo. El pasado fin de semana circuló un video en el que se observa a militares venezolanos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a militares mexicanos que los reciben y los transportan.

Opositores y periodistas contrarios a este gobierno publicaron mentiras, por supuesto. Aquí vemos los tuits de Sergio Sarmiento, Joaquín López-Dóriga, Juan Carlos Sáenz, entre otros usuarios, que sabemos que los acuerpan y reproducen estas mentiras, los cuales siguieron esta narrativa para inventar que militares venezolanos habrían venido, escuche bien, a territorio nacional con la misión de ‘perseguir a todo aquel que se oponga al régimen del presidente López Obrador’. Así de cómico y también así de ruin.

Resultó que representantes de las fuerzas armadas de Venezuela se encontraban en México para participar en la Competencia Internacional Chimaltlalli 2023, que se realizó del 3 al 12 de marzo, en la que participaron estudiantes de planteles militares de nueve países del continente americano para medir su desempeño físico, táctico y ético.

Además de Venezuela, también participaron Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras República Dominicana y, por supuesto, México.

No faltó, como ya decimos, benditas redes sociales, a usuarios que aclararon en redes sociales y también en medios responsables que se trataba de la competencia internacional y no de lo que publicaron estos periodistas y opositores.

Vamos con la segunda. Que Ovidio no es Ovidio. Ovidio, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘el Chapo’, fue notificado por un juez el pasado 7 de marzo de la solicitud de extradición que solicitó la justicia estadounidense; a esto, Ovidio Guzmán declaró no ser el hijo de ‘el Chapo’ Guzmán ni la persona que requiere Estados Unidos.

De inmediato, medios y la oposición, ya saben, se frotaron las manos y empezaron a difundir mentiras, desplegaron una gran cobertura mediática más o menos inusual en medios de comunicación tanto digitales como impresos.

Aquí vemos a Reforma, Televisa, TV Azteca, Animal Político, Publimetro, El Financiero, Código Magenta y la lista sigue. A la declaración de Ovidio, procesado por narcotráfico, le siguieron mensajes en las redes sociales y comentarios de conductores de radio y televisión planteando la duda de si en verdad el detenido era quien se buscaba, en este caso Ovidio Guzmán.

Entre los comunicadores que sembraron la duda estuvieron Héctor de Mauleón, quien aseguró que el verdadero Ovidio era el que liberó el presidente López Obrador. Lo dejamos hasta aquí. En la pantalla podemos ver quiénes difundieron la mentira y a estos se les sumaron muchos más. La conversación sigue, por cierto, en redes sociales.

Vamos con la última. Felipe Calderón declaró que hay persecución política en su contra, lo cual es falso y pues él lo sabe. Felipe Calderón, expresidente de México, duda del veredicto en contra de Genaro García Luna y se dice víctima, sí, se dice víctima de una persecución política en su contra, lo cual es absolutamente falso.

Pero vamos a pasar el video donde cómodamente desde España el expresidente Felipe Calderón declara ser perseguido político a causa del veredicto que se dio en Estados Unidos a su exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico y vínculos para exportar cocaína, para traficar cocaína en Estados Unidos. Vamos a verlo.

(INICIA VIDEO)

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Yo soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no?: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos. Y la verdad, nada de eso exhibió, todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.

INTERVENCIÓN: Usted en un tuit, perdón, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra usted.

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político-mediático en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución, que es casi personal, de parte del gobierno.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Bueno, hasta aquí dejamos a Felipe Calderón.

Pero queremos recodarles y también a todos los que nos están viendo, que esta declaración es parte de quienes también defienden a Genaro García Luna no tan veladamente, más bien dudando del veredicto que se dio en la corte de Estados Unidos, periodistas, medios de comunicación y por supuesto en redes sociales y todos los que forman parte de la oposición a este gobierno.

Pero, por último, queremos presentarles un video, en colaboración con Infodemia. Hoy está dedicado a la campaña de ataques y noticias falsas en contra de México por parte de medios de comunicación y políticos en Estados Unidos. Vamos a verlo.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores.

Uno. Falso que el fentanilo sólo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968 y fue la década de 1970 cuando inició su uso ilícito.

El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona, que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019 murieron más de medio más de millón de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides; mientras que en 2022 aproximadamente 70 mil personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país.

El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican dos rutas de trafico de esta droga: la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China-México-Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo provenientes en su mayoría de China y un tercio de ellos provenientes de la Unión Americana son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos.

Dos. Falso que el Gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los sexenios pasados, durante la actual administración se incrementó en mil 49 por ciento los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018; los de metanfetamina han incrementado 128 por ciento comparado con el periodo 2008-2012 y los de cocaína incrementaron 628 por ciento comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58 por ciento respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado mil 256 toneladas de precursores químicos de drogas.

Tres. Falso que el Gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración el Gobierno de México ha detenido a 68 mil 944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136 por ciento más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, siete de ellos del cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán y seis del cártel Jalisco Nueva Generación.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, dos cuestiones que considero importantes:

Primero, sobre el fentanilo. Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia; ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina, como las aduanas fronterizas a cargo de la Secretaría de la Defensa.

Esto ocasionó oposición; inclusive, fue uno de los motivos por lo que me presentó su renuncia el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriú; de manera muy franca me dijo: ‘Yo no estoy de acuerdo con esto, porque siento que es militarizar el país’. Y lo respeto mucho, pero era muy importante el que se hiciera este cambio. Él actuó de acuerdo a sus criterios, a sus convicciones y yo también, como tengo la responsabilidad de conducir al gobierno tomé esa decisión.

Y hemos avanzado, fue buena la decisión porque hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos, incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos; es decir, está funcionando bien.

Además, la Secretaría de Marina con Cofepris trabajaron para ordenar la importación del fentanilo, que viene fundamentalmente de Asia. Antes, lo tenemos probado, llegaba el fentanilo a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba el fentanilo para el tráfico, para introducirlo a Estados Unidos, laboratorios fantasmas que solicitaban el ingreso del fentanilo. Porque el fentanilo es un analgésico que se utiliza para controlar el dolor en intervenciones quirúrgicas, cuando hay mucho dolor se utiliza el fentanilo.

Se logró en todo este tiempo hacer una revisión de los importadores del fentanilo, se depuró el número de importadores y se establecieron requisitos para otorgar el permiso, para usar el fentanilo con fines médicos; ahí estamos.

También es notorio que el fentanilo para droga, para el narcotráfico, se ha estado combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos, como nunca. Ahí está el dato de cuánto se ha decomisado. ¿Por qué no lo pones? Es importante que se sepa que un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis y se han decomisado en el tiempo que llevamos seis toneladas, como nunca.

A pesar de lo que estamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos sobre este flagelo, sobre esta utilización de una droga que es lo más adictiva y dañina que puede haber, estamos haciendo mucho en México, ahora los políticos republicanos y algunos también demócratas en Estados Unidos que no han hecho nada… Porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos y de detenciones a los que se dedican a su distribución; ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el fentanilo en Estados Unidos, pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada, por politiquería, por hipocresía y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo a Estados Unidos —que, como también se ha advertido aquí, no sólo entra por México, por la frontera de México-Estados Unidos, entra directo también y entra por Canadá de Asia— bueno, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía.

Eso nunca, jamás lo vamos a permitir, pero como tenemos que informarles a todos los mexicanos y también a los estadounidenses para que no se dejen manipular, ya se tomó la decisión de que los cónsules de México en Estados Unidos informen a mexico-estadounidenses de esta situación.

No están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos.

¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas?

Porque hay problemas, no sólo en Estados Unidos; en México, en todo el mundo, nada más que no se reconoce, problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores, culturales, morales, espirituales; porque los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos, abandonados. Eso debe de atenderse, como lo estamos haciendo en México.

Antes, lo único que se hacía en México era llamar a los jóvenes ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan; ahora no, ahora los jóvenes tienen becas para estudiar, los jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, de estudio, son contratados y trabajan como aprendices y se atiende a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas de la delincuencia organizada.

Y estamos fortaleciendo valores porque para nosotros la familia es la principal institución de seguridad social. A ellos les falta hacer más este trabajo.

Y con todo respeto, replantearse esa costumbre de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya tienen que abandonar a la familia, se tienen que ir. Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos de manera muy respetuosa que por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara dos años, tres años más y que el gobierno ayudara a esa familia, porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor; apapacho, como decimos en México.

Y un programa amplio de difusión en todos estos medios que se dedican nada más de manera amarillista a hablar de los que pierden la vida lamentablemente por el fentanilo. Pero ¿por qué estos medios de información no informan sobre las causas y sobre cómo ayudar para que no haya esa adicción?

¿Por qué comento todo esto?

Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible. Porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control, que no se tenía antes, sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos, a ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido.

Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos.

Yo les voy a informar acerca del análisis, del resultado, de esta propuesta. Queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos, puedan informarnos.

Todos sabemos que para propósitos médicos el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales, cuando hacen operaciones que son muy dolorosas lo usan, pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad. Quería yo darlo a conocer.

Y lo otro es que ayer comentamos de que el PAN había contratado a una empresa de García Luna y ayer mismo el presidente del PAN lo reconoció.

(INICIA VIDEO)

MARKO CORTÉS MENDOZA, PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN): No existe ningún otro con ninguna empresa de García Luna. De hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición en nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando.

Sin más, fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto. Sin más, no existe ningún otro.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo nada más lo único que quiero ahora, que, ya que están colaborando, que nos digan cómo que tema para personal. A qué se dedicaba García Luna, ¿no? O sea, a recursos humanos, o sea, al manejo de recursos humanos Sería bueno, ¿no?, saber para qué fue, porque García Luna lo que sabía, de acuerdo a lo que está en el juicio, es escuchar, ¿no? y el manejo de escoltas, pero ¿recursos humanos? Ya hay información.

Y lo otro es pues invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas. Y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos, cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa se puede uno enfrentar a cualquier adversario. Por encima de todo está la dignidad.

Y repetirle que nosotros no lo perseguimos, ayer lo dije, lo reitero. Si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos, nada más fui muy claro: a los expresidentes, sólo si el pueblo lo aprueba, se les inician procesos de investigación. Presenté en su momento una solicitud para una consulta con ese fin y la gente no participó en la cantidad que exige la Constitución, el 40 por ciento de los ciudadanos, para que la consulta sea vinculatoria, es decir, válida, participaron menos.

Sí, la mayoría pidiendo juicio, creo que fueron como ocho millones o… ¿Cuánto?

INTERVENCIÓN: Siete millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siete millones, pero tenía que haber participado el 40 por ciento. Claro, los conservadores llamaron a no votar, pero de todas maneras no se alcanzó el porcentaje y estamos cumpliendo ese compromiso que hicimos.

Sin embargo, si él siente que García Luna es inocente, pues que se enfrente a la fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate, que sería muy sano para México y para el mundo.

Porque ningún tribunal debe actuar de manera injusta y donde se quiera que se cometa un acto de injusticia tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias. Por ejemplo, deben de dejar en libertad a Assange, que eso no se debe de olvidar.

Tienen preso a Assange, es como tener en prisión a la libertad, a la libertad de expresión la tienen en la cárcel y de eso no se habla nada. Los periódicos más influyentes que incluso informaron, el New York Times dio información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron, hicieron lo mismo que hizo Assange, dar a conocer información de cables del gobierno de Estados Unidos, exactamente lo mismo, New York Times y otros medios y a ellos no los tocaron y a Assange sí lo tienen en la cárcel. El doble rasero de siempre, la hipocresía, pero, en fin, ya.

Ahora sí, vámonos. Quedó Liliana. Ya vez que sí.

PREGUNTA: Pero es con el doctor Gatell, pero, en fin.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, no, estamos hablando de temas médicos, ahora ya hasta especialistas nos estamos volviendo.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liz, buenos días.

En el tema del tabaco, señor presidente, no importa si son largos, cortos, light, mentolados, con filtro, sin filtro, todos ellos contienen al final más de cuatro mil sustancias cancerígenas.

La gente que nos está amablemente viendo podría hacer una reflexión acerca del tiempo que tarda en llegar la nicotina al cerebro después de haber dado el primer golpe que se da en aproximadamente en un cigarrillo, entre 20 y 30, son siete segundos los que tarda esta sustancia en llegar al cerebro y empezar a estimularla. Si lo multiplicamos por 20 o por 30, son muchas las veces que se estimula en el momento al cerebro.

Esta estimulación empieza a producir en estos siete segundos la adicción al cigarrillo. Una cajetilla contiene al menos 20 de estos. En el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la Clínica del Tabaco, se menciona que el mexicano es un fumador ocasional. Ocasional ellos lo refieren a que fuma en el momento, en el desestrés del trabajo, a media mañana, que fuman en el momento de la comida, que fuman cuando tienen una situación de socialización que pudiera ser una reunión familiar los fines de semana o con amigos y llegan a gastar alrededor de 50 mil pesos o 60 mil pesos anuales, lo que pudiera utilizarse para poder adquirir un enganche de una propiedad o de un vehículo.

También se conoce que en el país al menos hay 68 mil muertes atribuidas al consumo del tabaco. En el mundo existen alrededor de unos ocho millones de fumadores y se cree que al menos el uno por ciento son fumadores no directos, es decir, el amigo, el papá, la hermana, la pareja son fumadores pasivos que pudieran adquirir algún tipo de enfermedades, entre ellas muchísimos tumores malignos.

Hay unas lesiones precancerosas que empiezan a salir en el labio como una especie de ámpula, una ampolla, que a veces sana y se regenera la piel y vuelve a sanar y se vuelve a exhibir y se vuelve a formar esta costra en el labio.

Estas lesiones precancerosas son el resultado de la exposición al elevado calor que se tiene en el contacto de la mucosa con el cigarrillo. Y no solamente del cigarrillo convencional, también de los cigarros electrónicos o de estos nuevos dispositivos conocidos como vapers. La cantidad o los grados que puede alcanzar supera los 300, a veces hasta los 600 grados el calor, por eso estas lesiones.

Y le comento todo esto, presidente, porque seguramente usted y mucha de la gente, los expertos en salud lo conocen, no es algo nuevo, es algo que se ha conocido todo el tiempo. Sin embargo, la jueza Claudia Hurtado de Mendoza, juez segundo del distrito de Nuevo León, le otorgó la suspensión a favor de la exhibición de estos productos a una tienda denominada Oxxo.

Se conoce o más o menos se entiende que el modelo de los Oxxos, si bien no es una franquicia como tal, sí son una especie de arrendamiento que a veces la utilizan las familias o grupos de amigos para poder tener recursos y ser independientes en el ámbito laboral. Pero este amparo que se otorga a este pequeño grupo de empresarios, o solamente un empresario porque no se conoce, lo adjudicaron todos los Oxxos en todo el país. Desafortunadamente esta ley que se aprobó para prohibir la exhibición de los empaques de los productos como tal ha pasado de largo por estas tiendas, se siguen exhibiendo.

Tuvimos en Pulso Saludable la oportunidad de preguntarle a varios de los expendedores de estas tiendas de conveniencia por qué los vendían, si nos podían enseñar el amparo. Ellos nos dicen que efectivamente están amparados; no cuentan con el amparo y lo siguen vendiendo.

Otra de las importantes circunstancias es que hubo otra jueza que otorgó la negatividad de este amparo a la empresa de Walmart y Walmart hoy en día no exhibe, como algunos otros comercios, no exhiben estos productos.

Existen alrededor de 600 amparos después de que al día siguiente de que se dio a conocer esta ley, señor presidente. Y yo con esta remembranza de todos los efectos nocivos que trae a la salud, quisiera sensibilizar a las juezas, a los jueces, a que contemplen la posibilidad de que esto se está haciendo por un tema de salud.

Sé que hay personas que pensarían que esta situación es un tema de autoritarismo, pero no creo que se relacione con esta palabra, que suena fuerte, pero cuando se pierden muchas vidas…. También hoy en día se conoce, o bueno, ya se conoce desde hace mucho que el cigarrillo comienza a debilitar la piel, a las personas les cuesta mucho trabajo subir de peso por esta situación que viven con esta adicción a la nicotina.

También otra de las circunstancias es que es una de las principales promotoras de la enfermedad de ateroesclerosis, que lo que hace es que las arterias comienzan a endurecerse y esto impide que el flujo sanguíneo continúe, se hacen una especie de charcos, se empiezan a producir los pequeños cúmulos de sangre y estos se pueden separar por la potencia y la urgencia que tiene el organismo de llevar sangre al músculo cardiaco y entonces puede sobrevenir un infarto en el cerebro o en el corazón por este coagulo desprendido.

Entonces, quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, en dos partes: ahora que tuviera la oportunidad de tener a la gente aquí de salud, conocer la postura que tienen ellos, si van a comenzar a través del doctor Svarch, de Cofepris, a hacer esta verificación; y, por supuesto, me gustaría conocer su opinión al respecto. Esa sería mi primera pregunta.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues yo creo que con tu exposición tan clara ya no hay más que decir.

Te felicito, te felicitamos por lo que estás haciendo, la manera tan profesional como expones este asunto y el mensaje para sensibilizar a jueces de que no otorguen estos amparos y que tomen en cuenta, como siempre lo hemos dicho, la salud del pueblo; que, por encima de lo mercantil, de lo lucrativo, se tiene que cuidar la salud de los mexicanos, eso es actuar como buenos jueces.

Con la exposición que hiciste ya no hay nada que decir. De todas formas, le vamos a pedir al doctor Alcocer, al doctor López-Gatell, que traigan para la próxima, información, que se da los martes, algo relacionado con lo que estás proponiendo tú, con lo que expusiste, se lo dejamos a ellos para que traigan una respuesta.

INTERLOCUTORA: Y un dato adicional. Un ciclo de quimioterapia, es decir, un tratamiento que equivale a 28 días de una persona que vive hoy con cáncer en el pulmón pudiera llegar a costar hasta 300 mil pesos.

Entonces, son recursos que se pudieran estar destinando a otras áreas de la salud que no se han dejado de estimular a estos pacientes, pero que desafortunadamente la industria tabacalera no alcanza a percibir todavía el daño tan grave y severo.

Y el exhibir estos productos no está diseñado al público ya cautivo, están diseñando a los nuevos, a los que no conocen, a los que quieren innovar en este tema; entonces, por eso es tan importante que no se exhiban y por eso esta ley, porque se está pensando en estas nuevas generaciones, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a procurar que se cumpla con la ley y que los jueces no otorguen estos amparos.

Y también un llamado a los empresarios, porque pueden ellos contribuir bastante. Un buen empresario tiene que tener dimensión social, cívica, no estar pensando nada más en el lucro.

Entonces, ahí queda eso. Si te parece, en la próxima exposición de los encargados del sector Salud dan respuesta a tu planteamiento y felicidades.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y en una segunda pregunta, justamente con el tema del fentanilo en la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que mueren alrededor de 100 mil norteamericanos por el abuso y consumo de esta sustancia.

La semana pasada estuvo con usted Elizabeth Sherwood-Randall, ella, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, justamente con quien platicó de fentanilo y el tema de las armas. Me gustaría conocer si llegaron a algún tipo de acuerdos, cuáles son detalladamente, de ser posible, dado que en semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con la doctora Evalinda Barrón, ella es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la Conadic y ella me decía que, efectivamente, el mexicano consume fentanilo, pero no es un tema de seguridad nacional ni tampoco que sea tan importante, sino que no es meritorio, pero el consumo del fentanilo en el mexicano no es una prioridad, más sin embargo, el cristal sí.

En ese tenor quisiera conocer, si me puede apoyar en esto, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron.

Esa sería mi segunda pregunta. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se acordó seguir trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos y lo estamos haciendo; existe un plan con ese propósito de cooperación. Sin embargo, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron, con propósitos politiqueros, algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir con el ejército estadounidense.

Muy ofensivo y muy hipócrita, porque este es un asunto de las dos naciones, de los dos pueblos, de los dos gobiernos; no es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Entonces, por eso estamos planteando: A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes, distribuidores de droga en Estados Unidos? Porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan?

Lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga?, ¿cómo está el plan educativo, la difusión del daño que causan las drogas? ¿Qué están haciendo los medios masivos de información para ayudar a que los jóvenes no se inclinen por las drogas? Pero además ¿qué están haciendo las autoridades? ¿La DEA qué hace?

¿Por qué un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México, se vinculó con narcotraficantes mexicanos y lo único que hicieron fue destituirlo? Y pasó de noche la noticia, estoy seguro que las televisoras de Estados Unidos ni se dijo nada. Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos, es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema.

Entonces, hablamos de que tenemos que continuar con la cooperación, que lo vamos a hacer, pero también y esto es para todos los mexicanos, nosotros tenemos tres prioridades para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia:

Primero, atender las causas, es decir, que en México los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales y para eso es que estamos destinando recursos a Programas de Bienestar. Que haya trabajo, que los salarios sean justos, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, que se combata a la pobreza, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, porque si algo nos ha salvado frente a todas las calamidades han sido nuestras culturas, las raíces profundas que tenemos en lo cultural en México.

Porque este país se fundó hace miles de años y nuestros antepasados nos dejaron una herencia de costumbres, de tradiciones, de hábitos buenos. Uno de esos hábitos buenos es la fraternidad en nuestras familias, por eso tenemos que evitar la desintegración de las familias.

Entonces, eso es lo primero, que los delincuentes no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen y por eso las becas a los jóvenes y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro, eso es lo primero.

Lo segundo, a partir de atender las causas, que reforcemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones para que no aumente el consumo de drogas en el país. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y, en efecto, nosotros no tenemos aquí un consumo elevado de fentanilo, sí cristal, pero también muy localizado.

¿Y por qué no hay tanto consumo de droga? ¿Por qué no crece tanto el consumo de droga? ¿Por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera como somos los mexicanos, no hay una actitud, una afición hacia las drogas, no, son ciertos lugares que los tenemos muy claros.

Y ahí viene lo tercero. O sea, primero, no permitir el aumento en el consumo, porque si nos aumenta el consumo nos aumenta la violencia, nos aumentan los homicidios, por eso lo tercero es reducir el número de homicidios.

El caso Guanajuato, ahí hay más consumo, más narcomenudeo, por alguna razón ahí se extendió el consumo y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga, ahí. Y por eso los homicidios, 70 por ciento de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo, se enfrentan las bandas.

Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas que en Guanajuato; inclusive menos homicidios en Jalisco. Donde están las sedes de las organizaciones, si no hay consumo, hay menos homicidios.

Entonces, recapitulando, primero, atender las causas; segundo, que no permitamos que aumente el consumo y ahí tenemos que hacer uso de todo, apoyar a los jóvenes, mucha difusión, que es lo que estamos haciendo, del daño que causan las drogas, o sea, que no nos aumente, porque si nos aumenta el consumo interno nos aumenta el número de homicidios. Desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas, aun cuando se trata de homicidios entre las mismas bandas, son seres humanos. No queremos eso. Entonces eso es lo tercero.

Claro, esto va acompañado de no permitir la corrupción ni la impunidad. Nada de venta de plazas, nada de García Lunas, no aceptar un narco-Estado, como existió.

Y también cooperar con Estados Unidos, cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos. Pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero, no, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir: ‘Te vas a dedicar únicamente a esto’. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia.

Antes y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso al gobierno al servicio de las agencias, ellos mandaban. Y entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con la entrega de armamentos los embajadores. Bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, la señora Clinton, porque era eso.

Y es un poco lo que ellos plantean. Ah, ‘cooperación’, bueno, hasta el del PAN dice: ‘Aliniense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense’. Si a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos, para cuidar a los mexicanos y desde luego en el concierto de las naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas.

¡Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México, si han demostrado que no pueden! ¿O ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga? No. Y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.

Entonces, tu pregunta es muy buena porque ayuda a entender más cuál es el papel de nuestro gobierno. Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados.

Lo otro, el manejo de las armas o el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto, para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción.

Porque, ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos y allá las compran sin ningún control, es un gran negocio y también para Estados Unidos.

¿Por qué no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso?

El 80 por ciento de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos y no hay control, pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería.

Entonces, es interesante el tema, qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada; al contrario.

Con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo Rápido y Furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas. Imagínense si no lo sabía García Luna dónde estaban las bandas si, de acuerdo a los testimonios, convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas supuestamente de contrabando con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas.

¿Qué pasó?

Pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo la investigación y de repente, carpetazo allá, en Estados Unidos y aquí lo mismo, negando, no se sabía, cuando fue un acuerdo entre gobiernos.

Entonces, es interesante que todo esto lo conozca la gente, que además ya lo saben los mexicanos, hace falta más información en Estados Unidos. Por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos.

Entonces, esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos, pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones.

Muy bien.

INTERLOCUTORA: Finalmente, señor presidente, en el tema del Tren Maya quisiera conocer si en la zona de Calakmul… Se conoce actualmente sólo una pirámide porque es muy extenso, pero cuando uno está en la cima de la pirámide el guía siempre nos dice que ese horizonte que se ve es la frontera con Guatemala y ahí es un vestigio muy interesante en materia cultural que une a estas dos naciones.

Yo quisiera conocer si se está pensando en ampliar o hacer algo para que los mexicanos tuviéramos oportunidad de llegar hasta allá y conocer esta zona. Esa sería mi última pregunta.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy buena pregunta, porque tiene que ver con nuestro pasado, con el florecimiento de la cultura maya, de lo que hablamos de nuestro pasado grandioso por las civilizaciones que florecieron en México, esto ayuda mucho también. Aclarar de que no fueron los europeos los que nos trajeron la civilización o nos civilizaron. No, México viene de lejos, de miles de años.

¿Por qué no pones el plano, por favor, Jesús, del tren? Que es muy interesante esto.

Los europeos nos invaden hace 500 años, incluso Tenochtitlán se funda hace 700 años, pero Calakmul se funda en el siglo VI, hace 14 siglos, mil 400 años. O sea, Tenochtitlán 700 y Calakmul mil 600… No, mil 400 años, siglo VI, mil 200 años. No, mil 400, porque es del siglo VI de nuestra era, para 2000 son mil 400 años y Tenochtitlan se funda 700 años, o sea, que Calakmul se funda en el siglo VI, pero en lo que es el periodo clásico maya; sin embargo, Calakmul ya había sido habitado tres siglos antes de nuestra era. O sea que a esos mil 400 hay que sumarle 900, estaríamos hablando de dos mil 300 años de la existencia de Calakmul.

¿Por qué no pones la pintura de 300 antes de Cristo de Calakmul?, que son dos mil 300 años. Esto es de hace dos mil 300 años. Pon La mujer del vestido transparente. Miren eso, la belleza, el arte, dos mil 300 años.

Regresando, los europeos, que nos traen la civilización, que nos civilizaron, según la historia oficial y occidental y colonizante, 500 años y esto dos mil 300 años lleva.

Porque este sitio cuando se termine el tren se va a abrir. Claro, va a ser con reservación, que lo vamos a cuidar, no va a ser así de entrada masiva, desde luego para todos, nada de exclusividades, pero lo tenemos que cuidar.

Esto es un templo que cubrieron con las nuevas, entre comillas, pirámides, donde estuviste, que son del siglo VI de nuestra era, está abajo. Yo entré y hay mascarones con estuco y estos murales. Esto es una joya, esto no lo tienen en otra parte, esto es arte, miren todo esto, eso es lo que está ahí. Lo cubrieron, lo cuidaron, lo protegieron.

Esto pasa también en Teotihuacan, Teotihuacán, como se le quiera decir, también debajo del Templo del Sol, de la Luna, hay vestigios de culturas anteriores, de civilizaciones anteriores.

Decía un historiador, arqueólogo cuando le preguntaron: ‘¿Oiga y cuántos sitios arqueológicos hay en México? Y contestó: ‘Uno’. ‘¿Cómo?’ ‘Sí, México’. Es que todo estaba poblado, todo estaba poblado.

A ver, ¿por qué no pones el mapa de nuevo? Teníamos, por cuestiones de los límites, que desde luego no existían… Este es el límite de México con Guatemala y aquí está Belice, son los límites, pero esto no existía, la nación maya, se desarrolla pues Honduras, Guatemala, Campeche y la península, así.

Entonces, ¿qué nos está pasando? Y qué interesante lo del trabajo exploratorio que se está haciendo con el Tren Maya, que cuando liberamos todo este tramo, con el derecho de vía y brincando todos los obstáculos de los seudoambientalistas y nuestros adversarios… Estos son cuatro tramos, este es uno, que está a cargo de la empresa Mota-Engil; de aquí de Escárcega está Carso hasta Calkiní, es otro tramo; aquí está INDI, que es otra empresa, hasta Izamal y de aquí hasta Cancún está ICA.

Entonces, nos dividimos los tramos las secretarías de Bienestar, de Medio Ambiente, todos los secretarios, secretarias, están allá metidos ayudando. Y resultó que le pedí al director de Antropología e Historia, Diego Prieto, que nos ayudara en este tramo, de Calkiní a Izamal, pasando por Mérida, pensando que aquí íbamos a encontrar el mayor número de vestigios arqueológicos. Y sí, encontramos como tres mil vestigios y se recuperaron, ya están en un museo en Mérida y se está trabajando para restaurarlos y van a ser exhibidas las piezas, como estamos recuperando todo.

Bueno, pero pensábamos que aquí, pero, sorpresa, este tramo… Aquí está Calakmul, aquí es donde estuviste, por aquí. De aquí a Escárcega, que tiene que ver con los límites de Guatemala, 10 mil vestigios. Tuvimos que hacer 21 cambios de trazo. Completamente poblado toda esta zona de los antiguos mayas, más que la península.

Entonces, tu pregunta es… Cuando se empezó a concebir lo de la ruta dijimos… Y se lo propuse al presidente de Guatemala y él tenía disposición, pero intervinieron otros factores, porque lo que le planteé es… Aquí es El Triunfo, es Tabasco y aquí empieza el límite y es la línea divisoria y es recta.

Entonces, dijimos: Vámonos, en vez de venirnos acá, aquí en esta, vamos a agarrar aquí toda la línea y ya subimos para llegar a Calakmul por atrás. Porque aquí, del lado de Guatemala, en línea recta está un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es espléndido, igual que Calakmul. Y en línea recta está Tikal y aquí está Flores.

Entonces, a Guatemala le convenía, si ya íbamos a hacer nosotros aquí esto, una parada aquí exactamente en el mirador que está a tres, cuatro kilómetros de la línea y luego ellos podían hacer un sendero cuidando, porque es zona de reserva, pero para comunicar Tikal, como se comunicaban antes los sitios arqueológicos, Tikal, El Mirador y Calakmul.

Pero resulta que se tuvo un problema de límites con Guatemala en la época de Porfirio Díaz y hubo incluso hasta un arbitraje internacional y se definió ya esto, esta frontera y esta otra, que esta era la del conflicto, sobre todo por los madereros, por los que se dedicaban a las llamadas monterías, que explotaban la caoba y se metían de Chiapas a Guatemala por la Lacandona y hubo un problema de límites, incluso estuvimos a punto de que se declarara una guerra, la única guerra por Guatemala, por eso. Entonces, quedó en Guatemala, aun cuando en organismos internacionales se le dio la razón a México. Y ya está resuelto y estas mojoneras, estos límites con mojoneras ya están definidos.

Cuando le planteé al presidente —a nosotros nos convenía porque aquí es un derecho de vía— cuando se lo planteé, dice: ‘Déjeme que yo lo analice’ y no quiso después. O sea, le iba a generar problemas, ya ven, en todos lados hay opositores, adversarios y lo iban a acusar de estar aceptando los antiguos límites, ¿no? y por eso no se hizo. Pero aquí se está haciendo.

Les cuento que para resolver aquí tenemos como 150 arqueólogos y tenemos brigadas.

Tenemos de aquí a acá siete subtramos, el primer subtramo está a cargo de la gobernadora Mara Lezama, de Quintana Roo; y otro subtramo de la gobernadora Layda Sansores, acá; y en medio, los cinco subtramos, dos subsecretarias, Ariadna Montiel y María Luisa Albores y tres subsecretarios, más ingenieros militares, oficiales de la Defensa y arqueólogos, que son los que están llevando a cabo todos los trabajos de libramiento; aun cuando ya cambió el trazo, de todas maneras estamos rescatando vestigios arqueológicos.

Pero tu pregunta es muy importante porque el desarrollo de la gran cultura maya se da en todo Centroamérica, no había los límites territoriales que hay ahora.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo venden los boletos para la inauguración, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía estamos en eso, pero ya vamos avanzando.

Sí les garantizo que es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. En el mundo no hay una obra así, porque son mil 554 kilómetros, es como de Cancún a la Ciudad de México en línea recta. Y de Mérida a Chetumal es doble vía electrificada y en el resto es diésel de bajo azufre, no contaminante, que es el que se va a distribuir ya en toda la península y en el sureste.

Esto es el futuro del sureste, es lo que le va a permitir a los pobladores de cinco estados sus ingresos a futuro, las nuevas generaciones, porque aquí están llegando 30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo.

Entonces, el tren es el más grande en ecología, estamos hablando de las reservas de flora, de fauna, más importante de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical. Es turismo y es arqueología.

Dicen los especialistas en turismo: ‘Tren temático’. No es así, pero es muy integral. Y si de esos 30 millones logramos que el 10 por ciento utilice el tren ya le damos vida, porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores.

Entonces, cuando se hacen consultas —eso no lo saben los seudoambientalistas, ¿no?—, cuando se hacen consultas o encuestas, la mayoría está a favor porque se sienten orgullosos.

Primero, es la recuperación de un pasado glorioso, de arte, de cultura y, luego, son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo.

Fíjense, estamos haciendo, entre otras cosas… Aquí no había agua, apenas se había introducido un acueducto muy deficiente; ahora estamos haciendo un acueducto desde aquí a acá, es una inversión como de dos mil 500 millones de pesos, nunca les va a faltar ya el agua.

Todo esto está poblado de los años 60 a la fecha. O sea, después del florecimiento de la cultura maya todo esto quedó, incluso todo esto, Quintana Roo, abandonado.

Quintana Roo tenía en el porfiriato 14 mil habitantes, era una cárcel, era la Siberia tropical, aquí estuvieron presos los dirigentes de la huelga de Río Blanco, en Veracruz.

Aquí nada más estaban los indígenas mayas defendiendo sus tierras.

Aquí se llevó a cabo una gran represión, aquí estuvo Huerta antes de su felonía, antes de ordenar el asesinato de Madero, quemando pueblos. Este, Akumal, lo quemó Huerta.

Fíjense las vueltas que da la vida, esto es ahora El Paraíso, son las zonas más bellas.

Esta isla se la había entregado Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra. Y también todo lo que es esto, Chetumal, el hijo de Bernardo Reyes era el dueño también. Pero ni siquiera ocupaban las tierras, eran campamentos chicleros, pero estaban en el abandono.

A partir de los años 60, 70, empiezan a llegar colonos de todo México, de Michoacán. Les empiezan a dar tierras aquí, todo esto, Campeche, Quintana Roo. Aquí hay de Michoacán, del Estado de México, de Guerrero, de Jalisco, de Veracruz, de Chiapas. Aquí vino a trabajar, porque le dieron tierra, mi abuelo, que era campesino; está enterrado aquí en un ejido que se llama Constitución.

Pero eran tierras muy difíciles de trabajar por falta de agua y se fueron poblando, son tierras de colonos. Bueno, todo, pues Cancún empieza a darse a conocer a principios de los 70, empieza el proyecto de construcción de los hoteles en Cancún, en los 70 del siglo pasado.

Entonces, es un proyecto para el futuro.

Adelante y adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Carlos Domínguez, de Nación 14.

Preguntarle qué está pasando en la refinería de Deer Park, de Pemex, en Houston, presidente. Ayer llamó mucha la atención en redes sociales un incendio al interior de la refinería y también hace tres semanas. Si tiene información al respecto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información. Seguramente pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien, tiene una capacidad productiva de arriba del 80 por ciento, procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tiene 80, un poco más de su capacidad, está bien, incluso con utilidades. Puede ser que haya sucedido algún accidente ayer, pero tienen un programa de mantenimiento muy estricto. Se quedaron todos los trabajadores, todo el personal administrativo, porque lo han hecho muy bien.

INTERLOCUTOR: Bueno, hay videos de este incendio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, puede ser, pero yo no los he visto y no me lo reportaron. Posiblemente no haya sido una cosa grave porque, si no, sí me hubiesen dicho.

INTERLOCUTOR: Okey.

Retomar un tema, presidente, que traje hace dos semanas. Me permito leer para no omitir ningún detalle. Tuve la oportunidad de aquí reproducirle un audio que forma parte de un video que circula desde hace tres años en redes sociales en el cual un seudodefensor de derechos humanos, de nombre Raymundo Ramos, de Nuevo Laredo, pues habla por teléfono con el líder criminal de un cártel.

Este tipo es muy conocido en Nuevo Laredo como un ‘halcón’ más, presidente, del cártel del Noreste y también repudiado por la ciudadanía, pues su reputación en la frontera es tan baja como su calidad moral, ya que lucrar con la bandera de los derechos humanos para una ciudad violentada como Nuevo Laredo es del desagrado de toda la ciudadanía, pues jamás ha defendido a una víctima legítima.

Después de reproducirle aquí el audio que comprueba que esta persona defiende a delincuentes, muchos espacios informativos, de los denominados de cobertura nacional le abrieron espacios para tratar de limpiar el honor que nunca ha tenido y para que acusara que mi posicionamiento había sido sembrado por su equipo de Comunicación Social, lo que, de una vez aclaro, es una mentira.

Pero no conforme con eso, la semana pasada vino aquí una representante de un medio de comunicación en evidente decadencia a tratar de acusar a su gobierno de espiar a quien calificó como un inocente civil, cuando se trata de un delincuente que opera para un cártel criminal. Y está comprobado, pregúntele a los tamaulipecos, pregúntele a los de Nuevo Laredo, que lo conocemos muy bien y estamos hartos de él, presidente.

Por eso, en esta ocasión, señor presidente, me gustaría volver a presentarle más información que refuerza esta narrativa de que este supuesto civil no es un ciudadano honorable al que en algún momento y por algún motivo se le dio algún seguimiento de inteligencia que ayudara a combatir al cártel para el que trabaja y cuya evidencia de su operación criminal abunda en las redes sociales, incluso desde antes que comenzara su administración en diciembre de 2018.

Ahora, me gustaría hacer esto para aprovechar este gran espacio que usted tiene, presidente, para que tanto Artículo 19, como Carmen Aristegui, Azucena Uresti, López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y quienes la semana pasada aquí lo calificaron de un civil y lo defendieron y a la vez también a los intereses de un cártel de la droga, para ver si entienden el daño que le hacen a Tamaulipas y a México al impulsar las campañas mediáticas de este tipo en contra de nuestras honorables Fuerzas Armadas.

Aprovechar para preguntarle cuál es el mensaje que se le está dando a quienes conforman las filas de las Fuerzas Armadas y a quienes en el futuro desean formar parte de ellas, cuando un delincuente de tan baja calidad moral, utilizando recursos económicos del crimen, los puede humillar, desacreditar y calumniar en complicidad con medios de comunicación, que lo único que buscan es volver a sus privilegios y al hacer mancuernas con criminales como Raymundo Ramos, logran que sus actividades en favor de la seguridad para la sociedad que sean puestos en duda, pese a que diariamente dan su vida para proteger al pueblo al que juraron lealtad, presidente.

En esta ocasión me gustaría presentarle un audio que forma parte de un video de la detención en 2015 de quien fuera jefe de plaza del cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de un sujeto de nombre Ramiro Pérez Moreno, alias ‘el Rama’, en el que pues ni más ni menos confiesa cuál es la actividad de este seudodefensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, al interior de este grupo criminal. Si me lo permite, se lo pongo, presidente.

Y que les quede claro a estos medios que dicen que aquí se siembran cosas y que esta persona es espiada por su Gobierno, cuando no, es una actividad que se realizó desde antes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Súbelo tú a la red, nada más, súbelo tú a la red.

INTERLOCUTOR: Bueno, ahí lo vamos a subir. Ya está, pero lo volvemos a subir, presidente, para que ver si…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero tú, hazlo tú.

Mira, Carmen Aristegui y Artículo 19 y todos ellos, todos los que mencionaste, están en contra de nosotros; entonces, cualquier cosa que vaya en contra de nosotros la difunden.

INTERLOCUTOR: Así sea un representante del narco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aun cuando sea un absurdo, aunque sea una calumnia. Bueno, estamos viendo, pues, cómo López-Dóriga, cómo Loret de Mola, como Sergio Sarmiento, hablan de que vienen militares venezolanos a reprimir, o qué extraño que ahora vienen militares venezolanos y no se informan o no tienen cuidado de saber, enterarse, de que es un evento que hacen varios ejércitos, el de Venezuela, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de México, entre otros países. Y ahí se van y se ensartan porque les gana el coraje, no voy a decir odio, coraje; los obnubila.

Entonces, ahora con este tema, lo mismo, ahí van, porque no aceptan, no me creen que nosotros no espiamos a nadie. Porque cómo lo van a aceptar, cómo me van a creer si ellos ya me juzgaron: yo miento, yo soy autoritario, yo soy militarista. Ya tienen esa idea, es una consigna.

Además, así es como se justifican ante sus audiencias, sobre todo hacia el sector conservador de la población, que existe y que es cuantioso, son 20, 25 millones que tienen esa convicción conservadora, que son además respetables.

Que también, hagamos lo que hagamos no los vamos a convencer. Yo, ya desde que estábamos en la lucha para la transformación, cuando me encontraba yo una gente así les decía: Está bien, sigue tu camino, ahí vas, no me voy a poner contigo a discutir porque no te voy a convencer.

Ya les platiqué lo que sucedió una vez en un avión, que me invita el piloto a la cabina y que voy, ya estábamos aterrizando en la ciudad y empieza a decirme, ¿no?: ‘Pues yo no coincido con muchas cosas de usted, pero lo que sí no acepto, lo que sí rechazo completamente es al PRI, son unos corruptos’, y, así, ¿no? Y me decía y me decía y yo ya cansado también de las giras y eso, yo no quería hablar, yo quería ver cómo aterrizaban en la noche.

Me invitaban varias veces, estuve en las cabinas, ¿no?, es interesante el aterrizaje. Me ponían ahí una sillita que tienen en medio el copiloto y el piloto y ahí está. Y me mandaban a invitar los pilotos con las sobrecargos, ¿no?, muy amables.

Les digo: Sí, cuando ya vayamos llegando voy a ir. Y ahí iba yo y esa vez empieza: ‘Unos corruptos y esto y el otro’. Yo me quedaba callado. ‘¿Y usted qué opina?’ Le digo mira: Tú eres simpatizantes del PAN —se queda así— te voy a decir que son lo mismo los del PRI y los del PAN.

Vamos a llegar a un aeropuerto ahorita, que lo hicieron los del PAN, 11 mil millones de pesos la Terminal 2, con Fox y se robaron la mitad del dinero, pero ni modo que yo te convenza, porque tú lees a Sergio Sarmiento, escuchas a López-Dóriga. O sea, para qué hablamos, sigue tu camino, ahí la llevas, vas bien.

Y ya, le digo: Ya me voy porque voy a buscar mi maleta y ya me fui a buscar mi maleta, a mi asiento, saqué mi maleta. Y cuando salgo me estaba esperando casi en la puerta: ‘Oiga —con un papel— ¿me puede dar un autógrafo para mi papá? Porque mi papá le admira mucho’. Sí, ¿cómo se llama tu papá? Con todo mi cariño y un abrazo. Le digo: A tu papá sí, porque tu papá es un hombre inteligente.

Pero a veces me encuentro a algunos que dicen: ‘Es que usted es el ídolo de mi mamá, es el ídolo de mi papá’. Ah, ¿quiere decir que tú estás pensando de otra manera? ‘Sí’. Y siempre les contesto eso: Ahí me le das un abrazo y un beso a tu mami, porque es muy inteligente, te rayaste con la mamá que tienes. Pero ya no puede uno, pues, cambiarlos a estas alturas.

Miren, te voy a poner. Ese día yo hablé de que una cosa era la inteligencia que se requería para evitar la fuerza, para combatir a los delincuentes; además, que se hace en el centro de inteligencia, hace esa labor, está reglamentada, está legalizada, solicita para intervenir un teléfono autorización al Ministerio Público, el Ministerio Público solicita que se le autorice al centro de inteligencia que pueda intervenir un teléfono, lo solicita a un juez. Así es como se actúa.

Entonces, hablo de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. El espionaje es lo que nos hacían a nosotros, lo que García Luna y lo que hacían todos estos que ahora se convierten en paladines de la libertad, Claudio X. González y a todos los que les paga Claudio, porque tiene periodistas que reciben recursos de su fundación, que a la vez recibe esa fundación dinero del gobierno de Estados Unidos.

Bueno, cuando se genera esa polémica, que qué bueno que no estabas tú, cuando se genera esa polémica, empiezan en las redes, ¿no?, porque vino una compañera a plantearlo, empiezan en las redes toda una campaña, todos, todos, todos, en coro.

Pero hay un mensaje, un tuit ―que a ver si lo encuentras― del que fue director del Cisen con Calderón, Valdés. Búscalo. Vean cómo enseñan el cobre. Este señor era el de inteligencia y espionaje del Cisen.

Esas son las siglas. ¿Cómo es el Cisen? ¿Centro qué? Inteligencia. Ahí estuvo, bueno, ahí estuvo García Luna, ahí estuvo el que fue procurador y luego ministro de la Corte, Medina Mora; Tello Peón. Bueno, muchos personajes ahí. Pero este Velázquez o…

INTERVENCIÓN: Guillermo Valdés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Valdés, le hacía las encuestas y sigue haciendo a Calderón y luego a Peña. Y después de hacerle las encuestas a Calderón, lo nombra del Cisen y está todo el tiempo en que está García Luna.

Bueno, viene la polémica esta de hace unos días y van a ver lo que pone, me trata de inexperto, que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia. Claro, el experto es él, pero en corrupción, él es experto en simular, porque siendo experto nunca se dio cuenta de lo que hacía García Luna.

¿Él es o es…? Él es, miren:

Así, querer justificar el espionaje ilegal que hizo el Ejército a Raymundo Ramos —es el señor al que te refieres— afirmando que no era espionaje, sino que se trataba de inteligencia, sólo exhibió la ignorancia de López Obrador. En cuatro años que ha sido presidente, bien pudo aprender el A, B, C de la inteligencia’. No quiero saber, quiero ser neófito.

INTERLOCUTOR: Sólo para aclarar, presidente, la mayor divulgación de información que supone que este sujeto opera para el cártel del Norestes es anterior a su gobierno, lo único que se divulgó de su posible actividad dentro del cártel es una llamada que también podría referir que no fue antes de su gobierno por el contexto de lo que hablan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya, ya, ya.

INTERLOCUTOR: Algo que Animal Político no pudo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya.

INTERLOCUTOR: Y el mensaje a las filas del Ejército, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, que tienen todo su derecho de expresarse, ya lo externé aquí.

Y que tengan confianza, que no se actúa bajo. El gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni a presión de nadie. Actuamos siempre con apego a la legalidad y a la justicia.

Entonces, que tengan confianza, que, si sus familiares son inocentes, si no cometieron ningún delito, van a ser atendidos, escuchados y, si están en la cárcel, liberados si son inocentes, que tengan confianza porque no fabricamos delitos.

INTERLOCUTOR: Su postura, presidente, también sobre el… Posterior a los hechos ocurridos en Matamoros de estos cuatro ciudadanos norteamericanos, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca sube un video a las redes sociales en el que prácticamente en tono, por así decirlo, burlón dice que en su gobierno estuvo mejor la situación en cuanto a seguridad en Tamaulipas, aprovechándose de una manera un poco pues no muy bien de la desgracia y de lo que estaba sucediendo, la crisis que había en el estado.

Entonces, su postura al respecto, presidente. ¿Y qué está haciendo su administración para ayudar al reforzamiento de la seguridad en la frontera y que no vuelvan a suceder estas cosas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, en Tamaulipas los ciudadanos de Tamaulipas, los tamaulipecos, son ejemplo de buenos ciudadanos, porque supieron resolver el problema del mal gobierno que había en Tamaulipas por la vía pacífica y por la vía democrática y ahora tienen un gobernador honesto, un hombre bueno, una gente que le tenemos toda la confianza y eso es una garantía el tener un buen gobernador.

Américo Villareal es un buen gobernante, un buen ciudadano, una buena persona, no es una gente mafiosa, ni de malas entrañas.

Américo Villarreal es un humanista íntegro, recto, honesto, como lo merecía Tamaulipas, como lo merecía Tamaulipas y su pueblo, porque el pueblo de Tamaulipas merece un mejor destino. Entonces, eso es lo que yo puedo decir.

INTERLOCUTOR: Desde su perspectiva, ¿cómo manejó el gobernador la crisis, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, mucho muy bien. Bueno, tan es así que aquí estábamos en la mañana y me habla para darme la información.

¿Saben qué dijo López-Dóriga?

Que ya sabíamos y que fue armado, como ellos están acostumbrados a los montajes, de que cuando me habló el gobernador de Tamaulipas, eso lo dijo López-Dóriga, ya era una cosa que habíamos planeado que él iba a hablar y fue algo totalmente espontáneo. Pero ni modo, así son las cosas. No enojarnos, no hay que enojarse, porque estamos haciendo las cosas de buena fe.

Ya nos vamos a desayunar. Mañana tú eres el primero, tú eres el primero y, aunque haya motines emocionales, no me importa.

Adiós.

