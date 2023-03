Así fue la experiencia de víctimas de acoso sexual por sacerdotes de Culiacán; cinco clérigos fueron suspendidos

Sacerdotes de Culiacán acusados de acoso sexual (Foto referencial. Cuartoscuro)

Por lo menos cinco sacerdotes de Culiacán, Sinaloa, fueron separados de sus cargos para que se realicen las investigaciones pertinentes tras varias acusaciones de acoso sexual en su contra en agravio de algunas menores de edad.

Esteban Robles Sánchez, señaló que la Diócesis de la región suspendió a los ministerios que serán sujetos de investigación para que se clarifiquen las denuncias que se hicieron a través de redes sociales a raíz del pasado 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que muchas se envalentonaron para hablar de sus agresores.

El vocero aseguró que la iglesia católica reprueba esas conductas por parte de sus miembros, por lo que preventivamente determinaron suspenderlos de sus actividades, por lo menos hasta que se terminen las indagatorias y se llegue a una conclusión que ayude a determinar responsabilidades.

Dijo que las presuntas víctimas serán acompañadas ante las denuncias que hicieron en redes sociales, subrayando que ellos deben ayudar a las personas como sus guías espirituales, por lo que no es correcto que algunos tengan esas conductas, pues podrían llevarlos hasta su expulsión.

“Dentro del proceso que está llevando, son inicialmente para poder llevar adelante las investigaciones, son removidos de sus cargos”, señaló.

Sin embargo, Robles Sánchez invitó a las agraviadas que ventilaron los casos de acoso en plataformas de Internet a presentar su denuncia formal contra los sacerdotes, quienes serán investigados internamente y mantendrán su identidad bajo reserva.

Señaló que es necesaria la apertura formal de la carpeta de investigación contra los acusados; no obstante, continuarán con el procedimiento y brindarán apoyo psicológico a las posibles afectadas.

“Que se haga una denuncia formal porque una cosa es lo que yo escuché, lo que al amigo o a la amiga (le dijeron), y otra a la persona y obviamente, dicho con todas sus letras, nosotros estamos junto con las personas que se han sentido vulneradas”, aseveró.

Añadió que como institución harán lo que les compete contra quienes después del proceso resulten responsables. La sanción podría ser desde un llamado de atención hasta la expulsión.

“Están en proceso, puede ser, el Código Canónico vigente nos dice que puede ser desde una llamada de atención en una gama, en un franja, hasta la expulsión del estado clerical”, señaló el vocero.

Asimismo, añadió que el pasado martes 14 de marzo en el municipio de Guasave, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, el sacerdote encargado de la parroquia de Estación Gamboa por el delito de violación cometido en abril del 2014 en contra de un joven que en ese entonces era un menor de edad

Qué dicen las víctimas

Por otro lado, una presunta víctima expresó a través de redes sociales que no han tenido el apoyo que menciona la Diócesis a pesar de haber interpuesto la denuncia formal ante el Ministerio Público e incluso han recibido amenazas.

“Mentira no están junto a nosotros yo interpuse mi denuncia, jamas me llamaron, al contrario me llamaron numeros privados etc y mensaje de alguna persona no importante amenazandome #will sandoval” (sic), dijo una presunta afectada.

En un hilo de Twitter otras afectadas señalaron directamente el sacerdote Cristian Emmanuel Romero Félix de la diócesis de Culiacán, quien aprovechó su posición y un movimiento religioso para jóvenes llamado Arcoíris para atraer a sus víctimas.

De acuerdo con lo narrado el sujeto se acercaba a las jovencitas para hablarles y presentarse; sin embargo, al tener su confianza comenzaba a enviarles insistentemente mensajes en sus perfiles personales y en reuniones acercárseles para tocar sus cuerpos sin consentimiento.

“Dimos declaraciones incluso con pruebas ante el tribunal eclesiástico de la iglesia, dando cada una su testimonio, buscando empatía y a la vez se tomaran las decisiones pertinentes, sin embargo, la respuesta obtenida fue que esto era algo pasado”, dijo una de las denunciantes.

Señaló que las autoridades de la iglesia se limitaron a mandar a terapia psicológica al sacerdote y prometer que ya no estaría a cargo de jóvenes; sin embargo, dijeron que han visto que sigue ejerciendo su sacerdocio de manera habitual y por lo tanto acercándose a menores de edad.

Algunas de ellas habían sido acosadas en años anteriores, cuando eran adolescentes, y con el tiempo se dieron cuenta que más chicas pasaron la misma experiencia a lado de Romero Félix, por lo que se atrevieron a hacer públicas sus denuncias.

“Sabemos que aún después de denuncias y de ‘terapia’ él continuó mandando mensajes y actuando de esta manera, razón principal por la que buscamos alzar la voz hoy. Queremos protegernos y proteger a esas adolescentes que como nosotras en su momento sin darnos cuenta fuimos una víctima más”, acusó.

Las demás denuncias de las jóvenes coinciden en que el sacerdote tuvo un primer acercamiento a ellas a través del grupo Arcoíris y tras ganarse su confianza aparentando ser un amigo (situación que no veían a mal en esa edad), poco a poco comenzaron a recibir comentarios incómodos que en algunos casos terminaron en tocamientos indebidos.

Una de ellas narró que en una posada en su casa con otros amigos el sacerdote se le acercó: “Él me pidió que nos tomáramos una foto, le dije que si, y el se aprovechó de la situación para tocar mi cuerpo SIN MI CONSENTIMIENTO y en mi propia casa, yo helada sin saber cómo reaccionar, ni qué decir, me sentí avergonzada, solo me moví, me salí de la casa, me senté en un estado de shock porque era mi amigo”.

Señalan que inicialmente no sabían si denunciarlo, pues temían que no les creyeran o porque pensaban que era un persona importante del clero y las consecuencias serían para ellas. Como pruebas de los mensajes insistentes algunas jóvenes compartieron capturas de pantalla de su chat privado con el sujeto y esperan que sus denuncias sean atendidas por las autoridades.