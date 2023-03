Sonora Grill no cooperó contra discriminación y será sancionado, advirtió Sheinbaum

El restaurante no cooperó con las autoridades para combatir la discriminación, por lo que el Copred emitirá una resolución

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que existen pruebas de que hay discriminación en el restaurante Sonora Grill Prime, sobre el que se presentaron diversas denuncias en 2022. Ante ello, dio a conocer que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) emitirá una resolución en los próximos días.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria capitalina anunció que el restaurante señalado por dividir a sus comensales según su color de piel no cooperó con las autoridades para combatir la discriminación, por lo que probablemente recibirá una sanción.

“No hay cooperación. Hay pruebas claras de discriminación”, señaló Sheinbaum, por lo que acotó que se le aplicará “la sanción que debe ser”, pues ésta es “una ciudad de derechos, no puede haber discriminación”, indicó la jefa de Gobierno. “Si recuerdan, modificamos la ley para que pueda haber sanciones”, agregó.

Claudia Sheinbaum indicó que el Sonora Grill será sancionado por discriminación (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, la morenista aseveró que durante su administración no se van a tolerar los actos de segregación. “No se puede tolerar el racismo, el clasismo, cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona. Recientemente me dijo la directora de Copred que va a venir una resolución sobre el tema del Sonora Grill, importante, porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a ver”, comentó.

“Tanto en establecimientos mercantiles como en el caso de personas, no debe tolerarse de ninguna manera ninguna discriminación. Vamos a revisar los casos que tiene Copred y hacer lo que tengamos que hacer. Todas las personas que estén viviendo una situación de discriminación que se acerquen con nosotros”, expresó la funcionaria, quien aspira a ser la próxima presidenta de México.

Fue en julio de 2022 que la sucursal del Sonora Grill ubicada en la calle Masarik de la colonia Polanco —en la CDMX—fue objeto de críticas tras darse a conocer la presunta segregación aplicada a sus clientes con base en su color de piel.

Claudia Sheinbaum adelantó que habrán medidas en contra del Sonora Grill (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

“Se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandhi y Mousset. En Gandhi sientan a la gente que no es caucásica, incluso el director de la marcha, Juan Manuel Moreira, se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o de mala imagen en el restaurante, según él. En Mousset, puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente”, circuló una publicación en Twitter de la cuenta Terror Restaurantes MX.

No obstante, la institución negó los señalamientos, así como también negó ejercer discriminación. “Somos y nos debemos a nuestros clientes y colaboradores, y estamos comprometidos a brindarles la mejor experiencia hoy y siempre”, compartieron en un comunicado a través de redes sociales.

El tema llegó hasta la jefa de Gobierno, quien instruyó el levantamiento de una investigación. En agosto de 2022, el Copred anunció la apertura de un expediente de queja para indagar en lo ocurrido, luego de que una presunta ex empleada del establecimiento confirmó las acusaciones.

Desde agosto de 2022 el Copred comenzó las investigaciones en contra del sonora Grill (Twitter)

Sofía Otero, la ex trabajadora del Sonora Grill, compartió su testimonio a través de TikTok. “Desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para personas con la mejor presentación porque se ven desde la calle”, acusó. “Senté en el balcón a una pareja que veía formal, bien arreglada y que me pidió una buena vista. Entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”, detalló.

Además, Otero también acusó que en dicha cadena de restaurantes también se les hace trabajar a los empleados jornadas superiores a las 10 horas diarias sin algún pago de horas de extra, esto de acuerdo a como lo establece la Ley federal del Trabajo.