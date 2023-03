Monreal descartó competir por la CDMX en 2024: “Estoy luchando por la presidencia”

Monreal puntualizó que buscará la presidencia en 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su objetivo es luchar por la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, por lo que negó que vaya a cambiar su meta y buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En una conferencia de prensa improvisada en el Patio Central de la Cámara Alta, el también coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agradeció las “muestras de cariño” que le brindan algunos habitantes de la capital del país, pero reiteró que su vista está en el máximo puesto de elección popular que tiene México.

Asimismo, recalcó que es de reconocimiento que, pese a los presuntos momentos de hostilidad, así como una supuesta guerra en su contra, tenga un porcentaje alto y amplio en las preferencias para competir por la Ciudad de México.

“En mi caso estoy luchando por la Presidencia de la República y agradezco mucho las muestras de simpatía de la Ciudad de México porque, imagínense ustedes, si con la hostilidad y la guerra que se ha hecho, hay un porcentaje muy alto en la Ciudad de México, según las encuestas, eso me parece digno de reconocerse”, expresó este martes 14 de marzo.

Monreal se dijo "contento" por ser contemplado entre las opciones para gobernar la capital del país (Captura de pantalla/@RicardoMonrealA)

Al ser cuestionado por los medios de comunicación presentes sobre si tomaría la administración de la urbe capitalina como una catafixia, es decir, como un intercambio, el senador señaló que no tiene apego ni al poder ni al dinero, por lo que dio a entender que, en caso de no obtener la candidatura para 2024, él seguirá trabajado por el país.

Finalmente, Monreal Ávila profundizó rápidamente en qué pasaría si no obtiene la candidatura que desea, por lo que sentenció que “no se va a suicidar”; sin embargo, instó para que sea la población la que decida a la persona que representará a la Cuarta Transformación en la boleta electoral.

“Estoy en el proceso de buscar la Presidencia de la República (...) hay que apegarse ni al poder ni al dinero, que la gente lo diga, tampoco me voy a suicidar, yo voy a luchar toda mi vida con o sin puesto, así ha sido mi vida”

Finalmente, el exgobernador de Zacatecas adelantó que al interior del partido guinda se tiene la idea de emitir la convocatoria para la elección del candidato presidencial concluyendo el proceso electoral del próximo mes de junio, esto con el fin de no distraerse y prestar total atención a lo que sucederá en el Estado de México y Coahuila.

Monreal cuestionó las encuestas de Morena

El líder de los senadores de Morena volvió a arremeter contra las encuestas (Ricardo Monreal)

Pese a sus deseos de ser el candidato a la Presidencia de la República por parte de la Cuarta Transformación, Monreal Ávila volvió a arremeter contra la encuenta que pretende realizar Regeneración Nacional para que la militancia decida quién será la persona que aparezca en la boleta para suceder en la titularidad del Ejecutivo Federal.

Fue durante una conferencia de prensa en San Luis Potosí, el pasado sábado 11 de marzo, que él no confía en que solo se realice un ejercicio de opinión, sino que, por el contrario, ha propuesto que se lleve a cabo una batería de encuestas, es decir, que se establezcan tres principales y dos espejo, por lo que adelantó que no tiene “idea” de participar si solo se hace un ejercicio en Morena.

“No, no confío en la encuesta de Morena, lo he dicho antes (...) no tengo por qué ahora cambiar de opinión. En la encuesta que hace Morena no confiaría. No me sometería a una encuesta que haga Morena. En cambio, si hay una batería de encuestas, tres principales, dos espejo, le pensaría, pero si fuera solo la encuesta de Morena no tendría sentido participar. Yo no creo”, expresó.