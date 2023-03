La mañanera de AMLO de este lunes 13 marzo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues vamos a informar. Hay una muy buena noticia, pero la vamos a dejar para más tarde.

Empezamos con quién es quién en los precios y luego vemos los videos y de manera especial vamos a tratar lo del salvamento arqueológico en toda la ruta del Tren Maya con el antropólogo Diego Prieto y luego continuamos.

Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por el premio Óscar por la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta Guillermo del Toro, es un orgullo para México.

De lo que voy a hablar más adelante, que creo que es también una muy buena noticia, mucho muy buena, es que ganó nuestra selección de béisbol, le ganó a Estados Unidos, de eso vamos a hablar más adelante, es todo un acontecimiento, 11-5, bien arreglados.

Bueno, vamos.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Muy buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. El promedio de la gasolina regular la semana pasada, 22 pesos con 15 centavos el litro; el promedio de la Premium, 24 pesos con 26 centavos; del diésel, 223 pesos con 62 centavos.

Con corte el 9 de marzo, la mezcla mexicana de petróleo, 65 dólares con 95 centavos de dólar, subió un poco, pero continua en la banda, como en varias semanas, entre los 52 y los 72 dólares, como pueden ver en la gráfica. Por eso, el incentivo fiscal aumenta un poco esta semana, es 47.3 por ciento para la regular, 22.4 por ciento para la Premium y 43.7 por ciento para el diésel, por eso estamos atentos a que este subsidie a las y a los consumidores, que no se le quede un gasolinero en la bolsa.

Vamos a ver las tres marcas más careras, la semana pasada fue Redco, Chevron y Oxxo Gas, ojalá y Oxxo Gas se ajuste pronto porque siempre ha estado a media tabla, ahora ha andado peleando el uno, dos, tres de los más careros. Mientras que los tres aliados de los y las consumidores la semana pasada fue Windstar, Exxon, Mobil y Orsan.

Vamos a ver ahora para cada una de las gasolineras quién fue la que tiene el margen más alto, con el precio más alto, fue Arco en Culiacán, Sinaloa, un precio al público de 23 pesos con 99 centavos, un margen de cuatro pesos 38 centavos, fueron los que pasaron de rosca por mucho esta semana y vamos a compararlo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Kanasín, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con nueve centavos. Recordemos que, de esos cuatro pesos, pues ellos ahí se están embolsando, sin lugar a duda, la mayor parte del subsidio fiscal y eso lo podemos impedir también nosotros como consumidoras y consumidores buscando proveedores cercanos a través de la app de Litro por Litro que sí den a un precio justo.

Corpogas en Cancún, Quintana Roo, con un precio al público de 25 pesos 18 centavos y un margen de tres pesos un centavo son la opción más cara con el margen más alto, mientras que con 17 centavos de margen y un precio al público de 22 pesos con 40 centavos la opción más económica es de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz.

Por último, en el diésel, tenemos que la opción más cara, con el margen más alto, es Arco, otra vez, en Hermosillo, Sonora, 25 pesos con 59 centavos y un margen de cuatro pesos 51 centavos, exageradísimo el margen, compárenlo con los 15 centavos de Repsol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en consecuencia, un precio al público mucho más bajo, 23 pesos con 51 centavos.

Atendimos 191 quejas y denuncias la semana pasada a través de la app Litro por Litro, que pueden descargar de manera gratuita en Android y en IOS a través de 293 visitas y/o verificaciones.

Fueron dos gasolineras que no se dejaron colocar los sellos a pesar de haber encontrado irregularidades, una en Sahuayo, Michoacán y otra en Miguel Alemán, Tamaulipas; y tres gasolineras que no se dejaron verificar, dos en Sahuayo, Michoacán, quién sabe qué les picó ahora allá en Sahuayo y una en Morelia, Michoacán. Ahí damos una descripción de estos casos.

Además, seguimos verificando los sanitarios, que estén limpios y que no los cobren.

Vamos a ver quién es quién en el gas LP, en el gas LP tenemos que haciendo corte del 8 de marzo, convirtiendo a pesos y a kilos el precio internacional está en 22 pesos con 23 centavos el kilo y el promedio de las 220 regiones en el país, 19 pesos con 69 centavos el kilo.

Mientras que para tanques estacionarios ese mismo día el precio internacional 12 pesos con tres centavos y el promedio de las 220 regiones en México, 10 pesos con 63 centavos.

Seguimos encontrando aliados de los consumidores que dan por debajo del precio máximo en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila y en Jalisco. Ejemplo de ello, Termogas, en Altamira, Tamaulipas, con un precio al público de 10 pesos nueve centavos por litro, cuando el precio máximo es 50 centavos arriba, 10 pesos con 59 centavos.

En el caso de los cilindros de gas, encontramos aliados de los consumidores en el Estado de México, en Quintana Roo, en Jalisco, en Oaxaca, en Veracruz, en Hidalgo y en Chihuahua. Un ejemplo de ello ,Azteca Gas, en Atizapán, en el Estado de México, 19 pesos con 52 centavos el kilo, el precio máximo 20 pesos con 15 centavos, hay una diferencia poquito debajo de un peso.

Y realizamos 841 visitas o verificaciones y encontramos tres irregularidades menores en este tema para esas visitas y verificaciones.

Vamos a ver los 24 productos que más se consumen de alimentos y bebidas en la familia mexicana y tenemos cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor para bebidas y alimentos se ha empezado a mantener estable, empieza a tener una línea recta, mientras que se mantienen por debajo los precios de los 24 productos en el precio alto y en el precio bajo una ligera baja en el alto, un ligero aumento en el promedio de los bajos.

Vamos a ver por regiones en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart, en Querétaro, Querétaro, mil 39 pesos con 80 centavos, solo 80 centavos por arriba del precio que ellos han venido manejando, el precio máximo ya por varios meses para esta canasta. Recuerden que es una moderación voluntaria que hacen tanto productores como los grandes distribuidores en el país en colaboración con las consumidoras y consumidores de México y con el gobierno federal.

El precio más bajo está en Bodega Aurrera, a 895 pesos con 60 centavos, aquí también buen precio en general, aunque lo pueden mejorar en la Central de Abastos de Iztapalapa, 947 pesos con 70 centavos, está entre los cinco más económicos de esta zona.

Y en la zona centro norte, el precio más alto lo tiene la Central de Abastos de Durango, Durango, mil 34 pesos con 10 centavos, aun así, por debajo de los mil 39. Y Mega Soriana en Michoacán, en Morelia, tiene el precio más bajo, 919 pesos con 40 centavos.

Para la zona norte, el precio más alto, mil 85 pesos con 80 centavos es de HBE Saltillo, en Saltillo, Coahuila. Y Bodega Aurrera tiene el más bajo también en Saltillo, Coahuila, ahí en ese mismo municipio hacemos la comparación, 909 pesos con 30 centavos.

Por último, en la zona sur sureste, la Central de Abastos de Mérida, el precio más alto, que sí está bastante alto, mil 138 pesos con 60 centavos, aun así, por debajo de precios que llegamos a ver a finales del año pasado para esta misma zona y este mismo distribuidor. Y Soriana Híper tiene el precio más bajo en Boca del Río, Veracruz, a 909 pesos con 60 centavos.

Toca en esta ocasión referir el tema de remesas, para que tengan un referente las héroes y heroínas que desde Estados Unidos mandan mes con mes a mamá, a su esposa, esas remesas en promedio de 350 dólares mensuales.

Y tenemos como lo que se recibió en el mes de enero fue 77.32 por ciento por arriba del 2019, 68.12 por ciento por arriba del 2020, 34.3 por ciento por arriba del 2021 y 12.45 por ciento por arriba del año pasado, cuatro mil 406 millones de dólares, ha continuado esta tendencia al alza. Gracias a esos héroes y heroínas que desde Estados Unidos continúan enviando en promedio 350 dólares.

Vamos a ver quién fue la remesadora allá en Estados Unidos, porque allá ustedes toman la decisión para que rindan más sus dólares acá en México y la mejor opción fue uLink, que nos dio por 350 dólares, seis mil 289 pesos con 50 centavos, porque no cobra comisión y tuvo un tipo cambiario de 17 pesos con 97 centavos.

El segundo lugar que conviene cuando van a enviar más de mil dólares allá nuestras paisanas y paisanos, aunque tiene una comisión muy alta, la más alta, 10 dólares, tuvo un muy buen tipo cambiario, 18 pesos con 24 centavos por dólar, pero sólo conviene cuando mandemos más de mil dólares; sino uLink, que es la mejor opción.

Y la peor opción en cualquier circunstancia es Sigue, que está cobrando una comisión de nueve dólares con 66 centavos de dólar, un tipo cambiario de 17 pesos con 22 centavos para envío de efectivo y que vienen llegando acá a México cinco mil 860 pesos con 65 centavos.

Para depósito en cuenta uLink es la mejor opción también porque no cobra comisión, 17.97 el tipo cambiario y seis mil 289 pesos con 50 pesos lo que se recibe por acá en México.

Y Sigue, la peor opción, sigue siendo la peor opción Sigue, cinco mil 860 pesos con 65 centavos, una comisión también de 9.66 de dólar y un tipo cambiario de 17 pesos con 22 centavos.

La Financiera del Bienestar es la que más municipios cubre en el país, mil 217 municipios, mientras que el que más sucursales tiene con el mejor horario es Oxxo, 19 mil 146 sucursales en mil 40 municipios del país.

Recuerden que de este lado decidan por la cercanía para no gastar en ir a recoger ese dinero y que determinan el tipo cambio y la comisión allá la paisana, el paisano, el héroe, la heroína, que envía estos 350 dólares cada mes.

Muchas gracias.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Buenos días, presidente; buenos días, compañeras y compañeros de los medios.

No quisiera dejar de traer a la memoria a quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Enrique Florescano y que falleció el lunes, hace ocho días. Fue un gran historiador, que abarcó prácticamente todo el devenir de las culturas, las civilizaciones que ocuparon nuestro territorio y también se ocupó de temas muy importantes de la cultura mexicana como la identidad, los mito y el patrimonio cultural.

También recordamos, por supuesto, al primer actor Ignacio López Tarso, que nos dejó el día de antier.

Presidente, pues vamos a dar a cuenta del inmenso trabajo arqueológico que está desarrollando de la mano de la obra prioritaria del Tren Maya. Como ustedes pueden observar, los trabajos de prospección ya se han concluido al 100 por ciento en todos los tramos, del 1 al 7, de manera que ya hemos recorrido, considerando variantes, más de mil 600 kilómetros lineales de derechos de vía, esto además de las obras complementarias e inducidas del propio tren, que nos ha permitido identificar elementos que constituyen la base de la más grande investigación arqueológica que se haya desarrollado en el área maya de México y Mesoamérica.

En cuanto a excavaciones, ya sólo tenemos tarea en los tramos 5, 6 y 7. En el Tramo 5 ya hemos otorgado liberaciones para visto bueno de obra en 81.97 por ciento del tramo y no tiene ningún problema de avance la obra en este Tramo 5.

En el Tramo 6 hemos otorgado vistos buenos de obra a 60.71 por ciento del trazo del Tramo 6 y en el Tramo 7 al 57.36 por ciento del trazo.

Tenemos desplegados en todo el territorio, tanto para salvamento arqueológico como para el mejoramiento de las zonas arqueológicas a 520 arqueólogos y otros especialistas: topógrafos, droneros, ambientalistas, geomatas, geólogos, biólogos, antropólogos, antropólogos físicos.

Estamos concentrando el esfuerzo, por instrucciones del señor presidente, para que antes de que concluya el mes de abril podamos terminar los trabajos de salvamento en los tramos 6 y 7, particularmente en este último, que en el derecho de vía resguarda más de 11 mil vestigios identificados ya gracias a la prospección.

Y debido a ello, se ha establecido un dispositivo por indicaciones del señor presidente para que tengamos 500 elementos del personal militar que están haciendo tareas en apoyo al salvamento, independientemente de los elementos que están directamente en las obras y a ingeniería del proyecto.

Tenemos además el apoyo de 400 brigadistas que corresponden al esfuerzo del trabajo arqueológico que nos está otorgando el gobierno de Campeche, el gobierno de Quintana Roo, la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, la Sedatu y el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, Indaabin. Ellos están apoyando para favorecer la tarea de salvamento arqueológico, insisto, para que antes de concluya el mes de abril tengamos los vistos buenos de obra al 100 por ciento del trayecto del tren.

Y sólo en el Tramo 7 tenemos mil 240 brecheros que nos están ayudando para las tareas de despalme, limpieza y habilitación de las áreas para el salvamento arqueológico.

El material y la información arqueológica va creciendo, hemos ya recuperado información de 46 mil 416 bienes inmuebles entre cimientos, albarradas, basamentos, caminos, templos, zonas habitacionales, palacios y un conjunto muy importante de elementos que denota la enorme densidad de población que llegó a tener el área maya mexicana.

Hemos obtenido ya 832 mil fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica que estamos analizando para poder reconocer intercambios, temporalidades, fechamientos y sistemas de asentamiento.

Mil 795 bienes muebles: metates, cerámica, figurillas, elementos de lítica, puntas de flecha, cuchillos, elementos de pedernal, una gran cantidad de bienes que después de ser restaurados podrán ser exhibidos en museos y salas de exposiciones.

Lo mismo que 697 vasijas que están, muchas de ellas, en proceso de restauración, algunas ya restauradas; 490 enterramientos humanos y mil 261 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, fundamentalmente cuevas, cenotes, grutas, terraceados para la instalación de milpa y otros elementos naturales que constituyen parte del patrimonio biocultural.

Y estamos trabajando intensamente en las 26 zonas arqueológicas que se seleccionaron para el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, una de las cuales está en el sur de Quintana Roo, es Dzibanché, unida a Kinichná, de la cual vamos a presentar un video.

Con su permiso.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El proyecto Tren Maya Séeba’an báalam busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo.

Por ello, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico varios sitios arqueológicos de primera importancia; entre ellos, Dzibanché-Kinichná.

A diferencia de otras antiguas ciudades mayas, las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo, dada la escasa densidad de su población, lo agreste de su territorio y lo precario de su economía.

Fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de Dzibanché, que quiere decir ‘escritura en madera’, lugar que de inmediato cayó en el olvido, fue hasta 1937 que por mandato del presidente Lázaro Cárdenas se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo, quedando plenamente reconocida como región de valor cultural y herencia de los antiguos mayas.

En 1987 el arqueólogo Enrique Nalda inició las exploraciones sistemáticas en el sitio y en 1994 arrancaron los trabajos para favorecer su apertura al público visitante.

Esta urbe, construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta su origen al siglo III, antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado clásico, entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era.

La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos interconectados por sacbés o caminos blancos, que en su momento de auge fue gobernada por la dinastía Canul.

En este sitio la monumentalidad de la arquitectura resalta sobre el paisaje de la selva. Entre sus principales edificios destacan el Templo de los Cautivos, cuyas escaleras fueron construidas con bloques de piedra de un templo más antiguo y donde se aprecian figuras labradas de hombres cautivos atados de pies y manos, las más antiguas en su tipo encontradas en el área maya.

O el Templo del Búho, con el hallazgo de una cámara aboveda con los restos de una mujer de alto rango que contenía una rica ofrenda con la excepcional vasija que da nombre al edificio.

Tenemos también el Templo de los Cormoranes, que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco, que hace referencia a la dinastía Canul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya.

Dzibanché forma un solo conjunto urbano, con la que se creía una ciudad independiente.

Kinichná o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos.

El conjunto Dzibanché- Kinichná forma parte del Promeza Tren Maya, que incluye diversas acciones, como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio y sobre todo un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas.

Así, el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo que han peleados siempre por su lugar en la historia en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con un video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero se concluyó con la reforestación de 14.5 hectáreas de suelos salinos y se mantienen los trabajos de repique. Asimismo, se da mantenimiento a las instalaciones del biofiltro.

Finalizaron los trabajos de recolección de semillas de especies de la zona.

En el jardín central se continúa con la plantación de árboles para la reforestación con un acumulado de 480 ejemplares.

Como parte del equipamiento, se continúa con el montaje de las estructuras metálicas en los quioscos de los estacionamientos, en los cuales se han colocado 75 columnas de acero.

Se inició el recubrimiento de 450 metros cuadrados con pasto y continúan los trabajos de excavación de cepas para el sembrado de árboles.

En la instalación de la red hidrosanitaria se tiene un acumulado de más de 14 de kilómetros de tubería. Asimismo, se tiene un avance de más de 20 mil metros cuadrados en la colocación de piezas prefabricadas en las áreas peatonales.

En los cuerpos de agua iniciaron los trabajos de desmonte y desazolve del canal que permitirá realizar la conexión entre la laguna de Texcoco Norte y el lago ‘Nabor Carrillo’.

Se avanza en el armado de los muros perimetrales para uno de los tres humedales que se construirán en el parque.

Se continúa con el desmonte para las vialidades al interior del parque, así como la conformación del terraplén inicial en el área del estacionamiento y continúan los trabajos en las estructuras de los parabuses.

A la fecha se han generado cinco mil 200 empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo.

Vamos a felicitar a los beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de béisbol. Ayer ganaron, lucieron bastante bien, como caballos, así se dice en el béisbol, representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores beisbolistas de Grandes Ligas de Estados Unidos y la novena mexicana, el equipo nuestro, desde la primera entrada empezó a hacer carreras.

Destacó muchísimo el primera base, Meneses. Él es de Culiacán, Sinaloa. Estaba en Triple A, pertenece, creo, a Washington, de Grandes Ligas. Cuando sale Soto, que es un bateador de los más importantes ahora en Grandes Ligas y lo transfieren, se arreglan por más dinero en su contrato, para San Diego, suben a Meneses al equipo grande, de Washington y desde que llega empieza a batear arriba de 300 en la temporada regular. O sea, lo tenían injustamente relegado y es como el Soto. Claro, no gana lo que le pagan a Soto, gana mucho menos, pero es un peloterazo, tremendo bateador.

Ayer bateó dos jonrones desde la primera entrada y lo felicitamos mucho. Fue el más valioso del juego ayer, produjo carreras, creo que tres o cuatro carreras de las 11, las produjo él.

Y el otro que lució mucho fue Arozarena, de origen cubano, nacionalizado mexicano. Él estuvo en México, jugó en México, jugó en Yucatán. Y nos pidió que quería nacionalizarse mexicano y nos dijo que, si se nacionalizaba, —él está en Grandes Ligas también— iba a jugar con el equipo de México y está cumpliendo, porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado y está ahí aplicadísimo. Además, es un muy buen bateador y produjo también ayer, bateó un doblete. Les puedo comentar todo esto porque me desvelé viendo el juego, valió la pena.

Bueno, dirigió magistralmente Benjamín Gil, que es el manager, muy bien, sobre todo el manejo del picheo. Abrió Sandoval, que estuvo fenomenal, un pícher zurdo. Había el cuestionamiento de que cómo Sandoval iba a enfrentar a los mejores de Estados Unidos; pues les quitó al bate, no le hicieron nada en las tres entrada que estuvo pichando.

Y luego, muy acertadamente también, Benjamín Gil, el manager, manejó los relevos, estuvo muy bien también el pícher Javier Assad, también relevista. Y todos los demás estuvieron muy bien porque no es cualquier cosa detener, mojarles la pólvora a esos cañoneros de Estados Unidos, mis respetos para ellos. Pero fueron superiores los mexicanos, mucho mejor, batearon bien, no se achicopalaron.

El béisbol es como la buena política: cabeza, corazón y carácter, las tres C y mucho carácter, arrojo, pasión y serenidad. Nada de que ‘tengo al mejor bateador, segundo mejor bateador de Grandes Liga y no voy a saber qué tirarle’. Los pícheres de ayer de México con aplomo tirando todas las pichadas y no pudieron, no pudieron batearles. Entonces, nos fue muy bien.

El martes va México contra Inglaterra y el miércoles contra Canadá. Pero el juego de anoche era muy importante y lo ganamos. ¿No tienes por ahí algún fragmento, para ver lo que sucedió? Miren esto.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: … en el jardín de la izquierda, va atrás, atrás, atrás. ¡Largo! ¡Y ahí lo tienen el soberbio tablazo de cuadrangular por el jardín de la izquierda! Meneses le dio sin ningún tipo de cariño y aquí están las dos primeras anotaciones para el equipo de México. Y el oriundo de Culiacán, Joey Meneses, conectando entonces este cuadrangular de dos carreras.

¡Es larga distancia! Está conectando un rolling, difícil ahí el disparo, tiene que ser rápido. A la inicial de piconazo. ¡Quieto! El esfuerzo que tiene que hacer y esto permite que llegue la tercera rayita para el conjunto mexicano desde la tercera. Meneses en goma.

Es la primera parte del cuarto inning. Atención con este batazo, se va contra la barda. Responde Arozarena. Thomas desde la segunda anota la cuarta carrera.

Conecta un nuevo batazo al jardín de la izquierda. Atrás, atrás, atrás. ¡Largo! ¡Y ahí lo tienen el segundo tablazo de cuadrangular para Joey Meneses, la estrella de México, para poner a su equipo en ventaja siete carreras por una! Meneses a los Estados Unidos no les tiene ningún tipo (corte)…

Batazo por la parte izquierda, pica y se va hasta lo profundo. Va a ser un extrabase desde segunda. Ya está en la goma. Llega la octava para el equipo mexicano (corte)

Rolling, se va a la banda izquierda, dos nuevas carreras más van a venir aquí para el conjunto mexicano. Arozarena en primera instancia y después el corredor emergente que se había robado la almohadilla. Señores, llega a 10 México. Fiesta, las tribunas repletas.

Batazo de hit hacía el jardín izquierdo, cruza por tercera, se viene Teles con el número 11 y ahí está la carrera número 11.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren lo corpulento, el bateador designado a cuarto bate, pero fajado, corre de segunda a home y se barre, esa es la pasión.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: … en las almohadillas, se quedó en la tercera y doble impulsor para Tim Anderson, 11 carreras (corte) … es el bateador de turno, hombre en primera, prepara Reyes el envío, le hace swing, levanta la bola y allá está Thomas capturando, out27, la victoria contundente por parte de los mexicanos. Perdieron en el inicio y ganan por primera vez ante el gran rival de los Estados Unidos, definitivamente los mexicanos…

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues felicidades.

Ahora sí vamos a preguntas y respuestas. Quedó pendiente Shaila.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle, en primer lugar, sobre la megaplantasolar en Sonora, preguntarle si se cuenta en la CFE con presupuesto asignado para el tendido de las líneas de transmisión para llevar energía a Baja California y Estados Unidos, de cuánto será el monto para este tendido de líneas de transmisión y cuándo se destinará.

También, sobre la planta, preguntarle si va a haber inversión privada nacional o extranjera en esta planta solar y cuándo quedaría ya funcionando en todas sus fases la planta para la producción de energía para Estados Unidos y para el mercado nacional e internacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya inauguramos la primera etapa, pero falta, en efecto, ampliar el parque solar, más celdas solares y falta el tendido de las líneas de distribución para conectar el norte de Sonora y Baja California.

Estamos en eso, nosotros vamos a dejar ya una segunda etapa el año próximo y las líneas de transmisión hacia Baja California, ya está en el proyecto ese plan.

Puede ser que venga el director de la Comisión Federal de Electricidad y vengan los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para informarles sobre la planta solar de Peñasco y sobre todos los planes que se tienen en el caso de Sonora y todo lo que significa más electricidad mediante plantas eólicas, solares, desde luego la modernización de las hidroeléctricas, que continúa todo lo que es producir energía renovable.

Vamos a contar con la visita de nuevo el día 21 de marzo, si no hay cambios en su agenda, nos va a acompañar el secretario Kerry, que es el representante del presidente Biden para Cambio Climático, él va a estar el día 21 de marzo.

Lo invité a que me acompañe a Guelatao porque ese día conmemoramos, celebramos el nacimiento del presidente Juárez en su pueblo. Siempre lo hago, siempre vamos a allá, entonces vamos a estar el día 21.

¿Por qué lo invito a él?

Porque el presidente Juárez mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln, le reconocía mucho el presidente Juárez al presidente Lincoln el que nunca haya reconocido a Maximiliano, nunca reconoció el imperio, nunca aceptó que se invadiera México. Lincoln mantuvo una postura de mucho respeto hacia México y de apoyo a la lucha del presidente Juárez.

Entonces, vamos a estar en Guelatao y de regreso en Oaxaca vamos a ir a una reunión que tiene que ver con energías renovables y ahí vamos a tratar Plan Sonora, plantas solares, eólicas, todo lo que estamos haciendo, esto va a ser el día 21 de marzo.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿sí hay entonces un presupuesto ya asignado para estas líneas de transmisión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo pienso que, por lo que estás preguntando y además porque es muy importante, hace falta que vengan los técnicos de Comisión Federal y que expliquen aquí todo el plan, hacemos ese compromiso.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Ya en una segunda pregunta, preguntarle, presidente, sobre esta declaración que hizo Ovidio Guzmán el 7 de marzo ante un juez en donde negó ser Ovidio Guzmán, preguntarle qué opina sobre esto y este proceso que se está llevando en torno a su extradición.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo, son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo.

Pero, desde luego, sí se trata de Ovidio; nuestros adversarios dicen que no es Ovidio. Los conservadores y sus voceros, que están con mucho desparpajo declarando cosas. Además, mostrando el cobre, haciendo el ridículo, entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar, así está en las redes. Miren. A ver si tienes ahí lo que escribió en su página el presidente del PAN, el presidente de un partido conservador, defensor de la corrupción, pero también del intervencionismo. Miren lo que puso el presidente del PAN.

Si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen en forma hipócrita de que la ley es la ley, pues esto es un acto antipatriótico, que no está permitido constitucionalmente, legalmente, a un partido político. Miren lo que dice, lo voy a leer. Y luego me vas a poner la fotografía, búscala, en donde fueron los conservadores a traer a Maximiliano.

Porque es lo mismo, no cambian. Por eso, cuando tenía yo que definir cómo llamarles, tenía yo la opción de decirles aristócratas, oligarcas, derechistas y opté por llamarles conservadores, porque además de otras cosas con partidarios de mantener el statu quo,de que nada cambia.

Dice: ‘López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA’. La DEA —porque no todo mundo sabe— es como la CIA, nada más que la DEA es una agencia del gobierno de Estados Unidos para el combate a las drogas, una agencia del gobierno de Estados Unidos, como la CIA también, es una agencia con otros propósitos que tienen que ver con la inteligencia y otras tareas, acciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es el gobierno de Estados Unidos.

‘Retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico que generan, muertes, violencia, intranquilidad a las familias mexicanas’. O sea, el que puso esto… No sé si hubo un comentario ahí, a ver si lo ponen completo, porque no necesito yo responder.

Bueno, para empezar, miren el comentario de este Abraham Mendieta: ‘No se aceptan narcoconsejos’.

Pero vaya desfachatez, el señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana, con Fox y luego secretario de Seguridad con Calderón, ha sido juzgado en Estados Unidos y se le declara culpable y tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua, bueno, ese señor posiblemente va hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes: a Fox, a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada.

Porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo y eso está demostrado, el operativo Rápido y Furioso. Los gobiernos de Estados Unidos y de México en ese entonces permitieron la entrada de armas al país, armas que supuestamente traían sensores y que iba a ser detectadas cuando llegaran a manos de los narcotraficantes. Imagínense ese plan, esa ocurrencia, en un gobierno que estaba completamente infiltrado, porque García Luna protegía, de acuerdo al juicio, a un cártel.

¿Qué sucedió?

Pues las armas llegaron, en efecto, a manos de delincuentes y las usaron sin problema para asesinar a mexicanos y a estadounidenses, eso era lo que significa la cooperación con la DEA.

Pero ya que estamos en esto, hace muy poco —nada más que todo se oculta porque tenemos medios de información, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que callan como momias cuando se trata de informar con veracidad y gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos, porque buscamos que esto ya no se repita y que haya justicia y que no haya corrupción y que no haya impunidad— hace muy poco, estoy seguro que los que nos están viendo no lo saben, la mayoría, que el que estaba de jefe de la DEA en México, que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA lo destituyeron nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA.

Ah, no, pero agrega en una declaración que, si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón.

¿Cómo se llama el señor?

INTERVENCIÓN: Marko Cortés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marko Cortés. Más respeto, por favor.

Entonces, esto, aquí está, miren. Está muy bueno el cartón.

Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía y a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia.

¿En qué consiste esa política?

Primero, en atender las causas, primero. Porque no basta con el uso de la fuerza, con las cárceles, con las leyes más severas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar al mal con el mal.

Estamos apoyando a la gente, de manera especial a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, que tengan oportunidad de estudio. Me da muchísimo gusto que se redujo considerablemente en los últimos años el abandono de la escuela, la deserción escolar, en el nivel medio superior, en el nivel de preparatoria. Los jóvenes ya no abandonan la escuela porque todos los estudiantes de nivel medio superior tienen su beca, cuatro millones 500 mil y estamos entregando en total 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres.

Y ya son dos millones 500 mil jóvenes que están trabajando como aprendices; que el que no estudia, el que no encuentra trabajo se le contrata y se le forma y se le paga un salario mínimo, pues eso es ir a las causas, atender las necesidades de la gente.

Y lo otro que valoremos, la importancia de mantener la unidad familiar, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, porque eso es lo que nos salva ante las calamidades de todo tipo, nuestra fortaleza cultural, las profundas raíces de nuestro México, lo que viene del México profundo, lo que siempre he dicho, he sostenido. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social que tenemos en el país y tenemos que cuidar que no se desintegre y atender a los jóvenes y mantenerlos juntos.

Yo respeto mucho las costumbres en otros países, en el caso de Estados Unidos son otras las formas de relacionarse familiarmente, allá los jóvenes desde que empieza la adolescencia ya se van de la casa; acá no y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a mantener la unidad familiar.

En Estados Unidos que tienen un problema serio por el consumo del fentanilo. Creo que no sólo es evitar que llegue el fentanilo, sino atender las causas.

¿Por qué los jóvenes optan por las drogas? ¿Qué, no es por desatención, por soledad, por falta de comprensión, por falta de opciones, alternativas, para ser felices sin las drogas? ¿Qué está pasando ahí?

Ahora que vino una comisión del gobierno de Estados Unidos, yo les comentaba: ¿Por qué no se otorga una beca a las familias en Estados Unidos que tienen hijos, para que, en vez de que se vayan los hijos a los 18 años, desde luego de manera voluntaria, si quieren quedarse con sus familias y hay acuerdo, que el gobierno le apoye a esa familia, para que el joven salga de la casa a los 21 años, que estén más en familia?

Y lo otro que estamos recomendando es que haya información, que no la hay, en Estados Unidos, en los medios, que son muy buenos para el amarillismo, pero que no contribuyen a orientar, que concientizar, a jóvenes, a las familias, por ejemplo, del daño del fentanilo.

¿Qué, en las televisiones de Estados Unidos aparece que el consumo del fentanilo causa la muerte en seis meses? No. Aparece como noticia, pero no hay una campaña de orientación, ni en la radio, ni en los periódicos.

¿Se dice qué contienen las drogas químicas? ¿Se habla de eso?

No, lo que hay son series para hacer apología de los grupos delicados a la delincuencia.

Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos llevando a cabo y nos está dando resultados, muy contrario de lo que piensa el señor dirigente del PAN. Nos ha costado porque —a ver si no pones, por favor, la información sobre homicidios— nos ha costado mucho porque no se atendían las causas, llevaban años sin atender las causas, bueno, había un narco-Estado. ¿Ya para qué hablamos de otras cosas? Y si acaso hacían algo siempre era pensando en atender efectos, en medidas coercitivas, como si eso resolviera el problema.

También, yo sostuve cuando tuvimos la reunión sobre el fentanilo y otros temas, hace poco, con una comisión que vino de parte de presidente Biden, dije: Bueno, a ver, no llega el fentanilo, se bloquea por completo la frontera. Que conste que el fentanilo no se produce en México, viene de Asia, entra una parte por los puertos del Pacífico y estamos ahí evitando su entrada ilegal porque se utiliza también como medicamento para quitar el dolor, pero, desde luego, entra con propósitos de narcotráfico. Bueno, también entra por otros lados a Estados Unidos, no sólo por México.

Bueno, pero aceptando o pensando que se va a evitar la entrada, ¿qué, no pueden, como lo han hecho ya, en Estados Unidos producir otra pastilla con los mismos efectos dañinos? ¿Qué, no hablamos que hay una serie en donde un laboratorio estaba en quiebra e inventaron una pastilla para quitar el dolor? Que, en efecto, quitaba el dolor, pero era adictiva, o es, porque creo que todavía hasta la usan, esta; pero, además, con aprobación de la agencia de salud de Estados Unidos.

Y este laboratorio, que estaba quebrado, obtiene miles de millones de dólares, sí, nada más que causa la muerte a miles de ciudadanos estadounidenses. Hay hasta un juicio, lo están multando al laboratorio con 35 mil millones de dólares, nada que se calcula que ganó, con la distribución de esta droga, alrededor de 300, 500 mil millones de dólares, legal, permitido.

Se llegó al extremo de que asaltaban las farmacias sólo para robarse esta pastilla, por el grado de adicción que produce, los niveles tan elevados de adicción.

Bueno, todo esto es lo que nos recomienda el dirigente del PAN, aunque se enojen, aunque todos los medios de información, López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, etcétera, etcétera, etcétera, ah, la revista Siempre!

¿Por qué no pones que diría Pepe Pagés de la portada de Siempre!, la última? No, es donde sale que un legislador de Estados Unidos me reclama lo mismo, porque parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano y con los que siempre han querido someter a México.

Porque esto es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso, se metían hasta la cocina; es más, ellos manejaban la Secretaría de Marina.

¿Y cuál fue el resultado?

Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos y el crimen organizado.

No vamos a seguir con esa política y, si continúan presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo. Porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que, si no nos alineábamos, igual que el PAN, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio, nos iban a invadir.

Eso es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos, por eso hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros, en Estados Unidos, para informarles a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses, de la manera alevosa, prepotente, en que actúan estos legisladores.

Informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso que no estemos nosotros atendiendo el problema; al contrario, si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada, habría, como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narco-Estado y eso ya no existe en nuestro país, aquí hay una auténtica democracia, el gobierno es del pueblo, no de las élites, no de las mafias económicas o políticas, esa es la diferencia ahora.

Ahí está Siempre! Miren, este es un senador, creo. Pero miren la portada:

‘Señor presidente, ¿a quién representa, al pueblo o a los carteles?’

La señora de Siempre! es la que habló aquí cuando vinieron a manifestarse con el sonsonete de que al INE no se le toca. Ya nada más falta que digan: ‘A García Luna no se le toca’, ‘a Calderón no se le toca’, ‘a la DEA no se le toca’, ‘a la prensa vendida, alquilada, no se le toca’. Así está.

Todavía hay una caricatura histórica buenísima, pero esos son otros asuntos de Siempre!, de cuando Díaz Ordaz abrió la campaña en contra de mi paisano, Carlos Madrazo, el grande, al que se dice que lo asesinaron con un bombazo a un avión. Murió mucha gente inocente.

INTERVENCIÓN: Y ‘el Pelón’ Osuna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ‘el Pelón Osuna’ el tenista, pero ese es otro tema que un día vamos a tratar aquí.

Bueno, pues Sheila, ya.

Bueno, mira, tenemos un invitado, ¿cómo es que decimos nosotros aquí? ‘¡Oh! ¡Oh!’. No, no, no, con todo respeto, tenemos a Octavio Valdez, de Univisión Los Ángeles, le damos oportunidad.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Octavio Valdez, de Univisión 34, Los Ángeles.

Para hablar en gran parte de lo que usted está mencionando, esta relación, esta prensa, estos mensajes que se están enviando desde el otro lado de la frontera, poniendo sobre advertencia a los connacionales, a los compatriotas, estas alertas de viaje que todos los días tenemos que estar informando el sur de California y desde California hasta Florida, solamente dos estados mexicanos en este momento para el Departamento de Estado norteamericano serían seguros para viajar de parte de nuestros connacionales a México, estamos hablando de Yucatán y estamos hablando de también Campeche; el resto, por lo menos cinco, se pide no viajar de ninguna manera.

Mencionaba el procurador, como usted lo hace desde muchos años, los héroes, las heroínas, que pase lo que pase no se olvidan de México y siguen viendo por sus familias de este lado.

Vienen días importantes, vienen vacaciones y ante este nivel de alerta, también de lo que ha pasado en los últimos días en Tamaulipas y algunos otros acontecimientos muy lamentables, hay preocupación y hay miedo sincero de muchas personas, muchas familias, muchos ciudadanos mexicanos que se ponen en este entredicho de viajar o no a México de la forma regular que se debe de hacer y que nos gustaría hacerlo a todos.

Para usted, señor presidente, la pregunta es: ¿es seguro viajar en este momento a México con todo lo que se está viendo, con todas estas alertas y con parte de estos hechos muy lamentables que se han visto?

Más allá del discurso que usted da todos los días lo que se ve en las notas y en las noticias en México, del otro lado del río, del otro lado de la frontera estamos inmersos en otra vorágine de noticias.

Me gustaría hacerle esa pregunta: ¿es seguro?, ¿usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país y visitarlo de manera segura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados.

INTERLOCUTOR: Tratamos de hacerlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tan es así de que usted dice: ‘Las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán’. Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país.

INTERLOCUTOR: Claro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México.

Entonces ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por qué esa paranoia?

INTERLOCUTOR: Es este doble discurso…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un doble discurso de aquel lado.

INTERLOCUTOR: De aquel lado se dice que no vengas y las familias aquí también, bueno dicen: ‘La cosa no está tan fácil, sí hay situaciones complejas, ustedes decidan’. Y el que está en el entredicho de viajar o no necesita saber una respuesta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero no está en entredicho, no. Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Y esos políticos conservadores dominan, ese es un problema que ustedes tienen a los medios de información.

La mayor parte de los medios de información de Estados Unidos están al servicio de los grupos de intereses creados en ese país, están bajo el dominio de grupos económicos y políticos, las televisoras.

¿Cuál es la de usted?

INTERLOCUTOR: Univisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Univisión, también.

Sí, pero no sólo esta televisora, allá hay unas cadenas de televisión a favor de los demócratas, creo que en esas es donde están ustedes y otra cadena… ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Fox.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fox, a favor de los republicanos.

Entonces, está uno viendo la televisión en Estados Unidos y si es la de usted los republicanos son malísimos.

INTERLOCUTOR: La verdad es que tratamos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, espéreme, espéreme, es que aquí es comunicación, es mensaje de ida y vuelta, eso es la comunicación.

Entonces, ve uno Fox y está muy mal todo lo que hace el presidente Biden, la Casa Blanca, pero se va a la prensa escrita y aquellos periódicos famosísimos que todavía le siguen llamando de mucha influencia, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, igual, igual. No representan al pueblo estadounidense, representan a grupos de intereses creados, políticos y económicos, a las élites del gobierno y a las élites del poder económico en Estados Unidos, entonces no representan a los ciudadanos.

Afortunadamente en Estados Unidos, como en México, la gente, los ciudadanos, ya tienen otras formas, otros mecanismos para obtener información de lo que realmente está sucediendo y ya no les creen a ustedes o no les creen todo, como era antes.

Ese es un fenómeno, un cambio muy importante que se está dando a nivel mundial. Aquí en México en eso hemos avanzado muchísimo, México es de los países con menos analfabetismo político.

Y, fíjense, no es que tengan miedo, no es que haya la realidad esta de violencia que usted menciona, no, es manipulación, pura y vil manipulación.

Lo que sucede es que afortunadamente los ciudadanos, la gente. Usted va… No mencionó Quintana Roo, o sea, porque supuestamente también es inseguro.

INTERLOCUTOR: Sí en la lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vaya a Cancún. ¿Sabe cuántos vuelos llegan diarios o aterrizan y despegan? Más de 700 vuelos. Están llegando turistas a Cancún como nunca habían llegado.

Entonces, nada más que es un asunto yo le diría de tipo político y ni siquiera político, politiquero, que tenemos que seguir enfrentando, porque ustedes, la mayoría de los medios, lo que quieren es crear una percepción de inseguridad para decir ‘No funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador’. No, no es así.

INTERLOCUTOR: Al contrario, la idea, la intención de venir con usted directamente es esto.

Usted mencionaba hace unos días que el periodismo tiene que servir a la gente, al pueblo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Y es precisamente la intención de estar aquí con usted sin manipulación, preguntarle de viva voz a usted, el líder del país, su percepción al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero es eso.

INTERLOCUTOR: Y le agradezco la respuesta. Si usted nos dice ‘es seguro, es mucho más seguro’…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es seguro, claro que sí.

INTERLOCUTOR: Eso vamos a comunicar, eso téngalo en cuenta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es mucho más seguro que en Estados Unidos. Nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información no hablan de los cárteles de Estados Unidos, no hablan de eso.

Es como si llegara la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos, bajan, ¿no?, toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos y allá como está todo tan avanzado se pide por internet y se surte y es una red invisible, allá no hay narcotraficantes. ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién le vende? ¿O es nada más acá? Y de eso no hablan.

Estoy informando hoy que hace como dos meses detuvieron, pero creo que nada más lo destituyeron del cargo, al que era el jefe de la DEA en México y no se volvió a hablar nada de él, no se sabe nada, la DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá, allá es como El castillo de la pureza.

Entonces, hace falta que los medios y esto es algo que hacemos con todo respeto desde luego, pues recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más haciendo periodismo para las élites.

INTERLOCUTOR: Al contrario, tratamos de llevarlo hasta abajo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que eso es muy bueno. O sea, si van ustedes a Oaxaca, si van ustedes a Chiapas, aquí en la Ciudad de México vaya hoy a comer a un restaurante de la Roma o de la Condesa, de Polanco y va a haber cuántos estadounidenses se va a encontrar. Bueno, ya hay esta esa queja, esa protesta de que están llegando tantos que está aumentando el precio de…

INTERLOCUTOR: Las rentas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De las rentas y de la alimentación y lo que cobran en los restaurantes.

Si fuese México como lo pintan allá ustedes… No tú, ¿eh? o sea, estamos hablando de las corporaciones que eso es lo otro.

Decía, una vez platiqué con Emilio Azcárraga, finado, que le llamaban ‘el Tigre’ y era un hombre pues muy controvertido, decía que no se tocaba a la Virgen de Guadalupe, ni al Ejército, ni al presidente, cosas así, ¿no?, pero era muy franco.

Una de las pláticas que tuve con él cuando empezábamos en la oposición y queríamos que se abrieran los espacios, la primera entrevista de televisión que me hicieron me la hizo Jacobo Zabludovsky en Televisa.

Siempre le voy a agradecer eso, a los dos: a Emilio Azcárraga, que falleció, porque él lo autorizó y a Jacobo. Desde luego, me la hicieron grabada, me la hicieron en la mañana y pasó en el noticiero de la noche el 24 Horas.

Jacobo con el mismo traje de la mañana salió, como si fuese en vivo, por aquello de que no fuese yo a decir algo que necesitara corte y confección, ¿no? Pero le agradezco, porque fue la primera vez.

Entonces, hablaba yo con él y él se quejaba, decía: ‘En Estados Unidos quieren meternos el country y nosotros queremos que escuchen a las bandas, las bandas de música’.

Decía: ‘Es que a veces pienso que ese no es un país, es una especie de sociedad anónima’, durísimo. Nada más que no vayan a decir que como ya falleció lo digo, no, platicamos cosas abiertas, o sea, muy buenas pláticas con él, sobre el entretenimiento, el papel que jugaba la televisión, ellos justificando eso, también justificando que había libertad y que si no nos gustaba un canal que le cambiaríamos a otro, eran sus argumentos cuando nosotros estábamos cuestionando de que estaban cerrados, porque estaban completamente cerrados.

Entonces, en Estados Unidos sí existen corporaciones, son las que dominan las grandes corporaciones. Entonces, esas mismas corporaciones, los dueños de esas corporaciones, los consejeros de esas empresas deberían de plantearse la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda, tajante, en la forma de hacer periodismo, en la forma de informar.

No es fácil, pues. Es como la manía que tienen de querer intervenir en otros países, eso viene, bueno, desde el Destino manifiesto. Y luego se convierte en doctrina política cuando Monroe habla de que América para los americanos y no se queda ahí, sino es América para los americanos y el mundo.

Entonces, eso tiene que cambiar, tiene que haber respeto a las soberanías de los países, somos independientes. México se fundó hace miles de años, tiene profundas raíces culturales, nosotros heredamos costumbres, tradiciones de grandes civilizaciones y además tenemos una historia política fecunda. Este es un gran país con una gran cultura y por eso tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador.

INTERLOCUTOR: Muy trabajador.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mucho muy trabajador, de los más trabajadores del mundo. Entonces, pues se tienen que ir acostumbrando a respetarnos, como nosotros los respetamos y los vamos a seguir respetando.

Afortunadamente ahí va, poco a poco van cambiando las cosas, pero ahora vuelven a sacar, ¿no?, lo autoritario, lo prepotente, esto de que ‘Si no se alinean a la DEA les vamos a invadir, no así, pero ‘queremos que intervenga el Ejército estadounidense para combatir a los narcos mexicanos y tratarlos como terroristas y vamos a presentar una iniciativa’. ¿Qué es eso? Es realmente ofensivo.

No es ese el pensamiento del presidente Biden. Me envió una carta en donde me reafirma lo que siempre sostiene: su respeto hacia el pueblo de México, su respeto a nuestra soberanía y textualmente de que el trato que tenemos se tiene que seguir dando en un pie de igualdad, así y, yo le agradezco mucho que mantenga esa postura.

Y ahora vienen diputados y senadores, vienen el día 19. Bueno hoy tengo una reunión con legisladores estadounidenses para lo del tratado y el 19 vienen para ir al istmo y Veracruz, para mostrarles los proyectos que se están desarrollando en el sureste del país.

Y decía yo que el 21 viene el señor Kerry y es buena la relación en general, pero de repente salen cosas y tenemos que mantener nuestra relación. Es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

Si se tratara, por ejemplo, de decir: A ver, que la DEA nos diga lo que tenemos que hacer en México. ¿Cómo? Pero no solo es… Desde luego que es lo fundamental, es una intromisión a la vida interna del país, o sea, es permitir que pisoteen nuestra soberanía, pero no sólo es eso. ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna tanto tiempo?

Ellos nos deben una explicación. Ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido, que ellos sostengan qué sabían de García Luna y que sabían también de los jefes de García Luna, por qué se han quedado callados.

Y, además, este último asunto del jefe de la DEA en México, ¿qué pasó?, ¿por qué no nos informan? Ojalá le den a usted una entrevista.

INTERLOCUTOR: Vamos a pedirla y si sí, le informamos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros.

INTERLOCUTOR: Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Verenice Téllez.

Más que una pregunta, señor presidente, el día de hoy es un planteamiento que está haciendo hoy la Organización Campesina de la Sierra Sur, no es la primera vez que se encuentran aquí al exterior de Palacio Nacional solicitando su intervención para la liberación de los presos políticos de Aguascalientes Blancas, este acontecimiento del 28 de junio del 95.

Hablando de García Luna, es un tema que justamente pues viene de esta administración, cuando García Luna estaba al frente de la AFI pues se dio este lamentable acontecimiento en Guerrero.

Y, bueno, el compañero Gilberto Aguirre Baena, éste el día de este mes alcanzó la preliberación purgando una pena de más de 20 años de cárcel. El juez determinó que tendrá que pagar una reparación del daño de 80 mil pesos para poder obtener su libertad después de 20 años de cárcel, donde no hay parte acusadora, o sea, ¿a quién se le va a reparar el daño? Este crimen que fue un crimen ya incluso catalogado como de lesa humanidad.

Entonces, una vez más se encuentran en el exterior de Palacio Nacional solicitando su intervención para la liberación y la resolución ya de este tema tan doloroso para nuestro país, también, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a que los atienda hoy mismo Rosa Icela Rodríguez, los va a recibir.

Y sí estamos buscando que liberen a todos los presos políticos, en este caso los que tienen que ver con los asesinatos que cometió el gobierno o elementos del gobierno de Guerrero contra campesinos y que culparon a gente inocente y los tienen detenidos. Rosa Icela los va a atender.

Hemos estado haciendo trámites con el Poder Judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos que tienen otros delitos y nos han estado dificultando la libertad de estos dirigentes y campesinos que son inocentes que deberían de estar libres.

INTERLOCUTORA: Así es. El caso de Antonio Barragán Carrasco, que tiene 108 pruebas a su favor de que fue torturado durante cinco días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que son los que tienen que ayudar y no lo hacen.

Por eso sostengo que una buena parte del Poder Judicial, no todos, desde luego, están nada más al servicio de caciques y de potentados, no imparten justicia, no atienden a la gente pobre, sólo atienden a los que tienen dinero y tienen buenos abogados, no atienden al que no tiene con qué comprar su inocencia.

INTERLOCUTORA: En este caso pedir 80 mil pesos para una reparación del daño cuando no hay parte acusadora, cuando se le fabricaron delitos, bueno, pues es realmente terrible.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no son sensibles, no le tienen amor al pueblo, ese es el fondo del asunto, no le tienen amor al pueblo, son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, insensibles, por eso no deberían de estar ahí.

Pero ya hablamos de que no es un asunto fácil, es complejo, es algo que tiene que ver con la formación de los abogados, que durante el periodo neoliberal no los formaron con humanismo, los formaron para hacer dinero, para el lucro.

Y es como el caso de los empresarios. Ortiz Mena decía que se podía hacer negocios, pero con ganancias razonables. Yo coincidió con eso, que una empresa pueda hacer negocio o un particular con ganancias razonables, pero no era así, era atraco, robarse todo.

Entonces, un profesional, un abogado, cobra sus honorarios razonables, un servidor público. ¿Cómo va a ser que llegaron a ganar hasta 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia, no puede ser servidor público. Pero todo esto es lo que tiene que ir cambiando.

Y sí, los van a atender, Rosa Icela los va a atender hoy.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente. Sería todo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Adelante, la compañera.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, de La verdad noticias.

Presidente, desde hace días el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ha sido el centro de atención en muchos ámbitos, ya que ha quedado de manifiesto su culpabilidad por diversos delitos, así como ha quedado e identificada y revelada la red de complicidad con la que pudo realizar los mismos, pero poco se habla de las víctimas de estos actos. De hecho, bueno, se desconoce cuántas personas perdieron la vida o cuántas personas fueron desaparecidas justamente en este periodo bajo sus órdenes.

Y algo que está saliendo a la luz de manera reciente es que hay una gran cantidad de personas que fueron encarceladas injustamente. La semana pasada los familiares de 14 personas privadas de la libertad en el periodo de García Luna presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria. Entre ellos, familiares de Jerónimo Martínez que fue en su momento director del Cereso de Apodaca en el estado de Nuevo León, que fue el primer servidor público, de hecho, aquí en México e investigar a García Luna mientras era director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. A él se le acusó dos veces por el mismo delito, estuvo preso ocho años; al final, fue liberado con el beneficio preliberatorio de libertad condicionada.

En 2020 se le otorgó el reconocimiento de inocencia, el cual tenía que ser respaldado por la Presidencia de la República, así como la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no sucedió.

También estuvieron presentes en esta manifestación familiares de quienes fueron víctimas de montajes idénticos al de Florense Cassez, un modus operandi que, se revela, tenía la Agencia Federal de Investigación: detenían a diversas personas en diversos estados de la República, los introducían en una casa, montaban toda una escena, la grababan y hacían como que liberaban a los secuestrados y obviamente detenían a los secuestradores.

A varios de los detenidos se les torturó de manera física y sicológica. De hecho, está la historia de Juan Edgar Quintero González, quien firmó su culpabilidad escuchando la violación de la cual era objeto su esposa.

La mayoría de los detenidos fueron personas de escasos recursos o indígenas que sólo hablaban su dialecto y eso obviamente les garantizó el hecho de que no se pudieran defender en su momento.

Sólo como dato también comentarle, presidente, que en el Reclusorio Sur están identificados, por lo menos, 34 personas detenidas desde hace 17 años y la mayoría de ellos no tiene sentencia.

La pregunta en este sentido es saber si habrá una revisión de estos casos, cómo va a ser reparado el daño a las personas que tienen más de 16 años presos de manera injusta y también cómo se está planteando o cómo se visualiza el dar apoyo a estas víctimas.

Efectivamente, la semana pasada estos familiares salieron a denunciar estos casos. Sin embargo, durante 10 años que estuvo esta persona al frente, tanto en la agencia, como en la Secretaría de Seguridad Pública, pues puede haber más personas. ¿Qué instancias estarían dispuestas a abrirse para justamente que los familiares e incluso las propias víctimas pudieran plantear sus casos y sus historias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, esto lo está viendo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Todos estos casos podrían ser atendidos por ella.

Aunque nosotros no tenemos facultades precisas en lo jurídico, porque tiene que ver con el Poder Judicial, sí podemos ayudar, es nuestra obligación ayudar. Entonces, nosotros podemos atenderlos, ver cómo están sus casos.

Lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con Vallarta y con otros presos que fueron torturados y que les fabricaron delitos, pero que, o no tienen condena y por eso nuestra ley de amnistía no puede aplicarse; o tienen condena, pero les aparecen otros delitos y estamos en eso.

Lo de no tener condena es realmente un acto atroz de injusticia, de no tener condena después de 10 años, de 15, hay hasta de 20 años sin condena, es una violación además a la Constitución, no hay justicia expedita en estos casos.

Entonces, sí vamos a seguir viéndolos. Te pido que nos ayudes informándole a Rosa Icela o poniendo en comunicación a estas personas o explicando nada más lo mismo.

INTERLOCUTORA: Sí, bueno, esas personas ya se manifestaron y eso público, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, con ella para que ella, Rosa Icela, los busque y hable con ellos.

INTERLOCUTORA: ¿Y en cuanto a la reparación del daño, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que eso es un proceso, también se hace cuando se demuestra de que se dañó a una persona, el Estado tiene que hacerse cargo, se tiene que hacer responsable, es un procedimiento también que se tiene que iniciar.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente.

En otro tema, en la marcha del pasado 8 de marzo varias fueron las exigencias de miles de mujeres que participaron; entre ellas, mayor seguridad para no ser víctima de abuso, acoso o feminicidio, pero sobre todo que no haya impunidad ni corrupción justamente, en estas investigaciones, pues muchos de estos casos se han convertido en cifras y expedientes en escritorios.

Pero llamó mucho la atención la presencia de un movimiento denominado ‘ola azul’, cuyas integrantes exigen los casos de violación en los que están involucrados futbolistas que ya están denunciados sean atendidos de manera urgente.

Es el caso, por ejemplo, de Palermo Ortiz, del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abraham González, del Club Leones Negros de Guadalajara, a quien incluso ya se le giró una orden de aprehensión hace unos días y se le está gestionando una ficha roja en la Interpol por el delito de violación en una fiesta en el 2021.

Más allá de que los clubes de futbol, las universidades a las que pertenecen estos jugadores han hecho mutis en ese sentido, a nivel general quisiera yo preguntarle, presidente, qué se está haciendo desde el gobierno federal para erradicar la impunidad y la corrupción en las investigaciones de estos casos, pues en los que tiene que ver justamente con las agresiones con mujeres de cualquier tipo, pues los presuntos agresores están identificados y ha podido más el poder político, económico e incluso mediático para reducirlos a cifras y estadísticas.

Está, por ejemplo, la agresión, la agresión hacia las mujeres es ya una situación cotidiana, es cruenta ya, se están dando casos cada vez más frecuentes a nivel nacional, porque la percepción también que se tiene es que no ha habido casos ejemplares en otras agresiones o en otros casos, justamente, para castigar a los culpables o para detenerlos.

En ese sentido, presidente, preguntarle qué responde usted a estas exigencias que se hicieron ahora en esta manifestación de la semana pasada en diversas plazas del país de manera masiva, pero que día con día también en las redes sociales y en los medios de comunicación se está buscando dar a conocer estos casos de agresiones.

Y también preguntarle qué información tiene usted respecto a la desaparición de seis mujeres que se dio justamente la semana pasada en Celaya, Guanajuato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos estamos trabajando, garantizando la seguridad todos los días, eso es lo que hacemos, a eso le damos más tiempo que a otras actividades del gobierno, todos los días de 6:00 a 7:00 de la mañana; pero no solo aquí en Palacio, que nos reunimos todos los integrantes del gabinete y revisamos lo sucedido en las últimas 24 horas y vemos qué delitos se cometieron, en dónde se cometieron, cuántos homicidios, feminicidio, qué se está haciendo.

No solo es esta mesa, pues, diaria, en todos los estados se hace lo mismo, se reúnen autoridades estatales, en la mayoría de los estados los gobernadores, gobernadoras, los comandantes de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, los secretarios de Seguridad Pública, los fiscales, todos trabajan de manera conjunta y hay una coordinación.

Y no se permite la impunidad, pero vamos avanzando.

INTERLOCUTORA: Pero hay casos que han quedado impunes o están quedando impunes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues casi no, casi no. Antes imperaba la impunidad, ahora no, ahora el que comete un delito sea quien sea es castigado. Por eso informamos cada 15 días.

Ahora le voy a pedir, por lo que me estás planteando, a la secretaria de Seguridad que dé a conocer casos de abusos a mujeres, de violaciones, de asesinatos o feminicidios que se están atendiendo.

Lo que pasa es que solo tenemos la oportunidad de informar en esta conferencia. Los medios de información, como están en contra de nosotros, la mayoría no informan, porque lo que quieren es sembrar la idea de que hay mucha violencia y hay impunidad.

Nosotros no protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie y diariamente… Bueno, hoy les puedo transmitir lo que nos informaron. No sé si se pueda, sí, vamos a darlo a conocer, hoy en la mañana, entre otras cosas, lo de la saxofonista. Hoy nos informaron. ¿Por qué no pones el informe?

Todos los días. Y el asesinato que hubo en la Ciudad de México y fueron a dejar el cuerpo de la joven allá en Morelos, ya se tiene todo, todo, todo. Y no hay impunidad y se va a castigar.

Pero así tenemos varios casos, varios, que le voy a pedir a Rosa Icela que, como tú dices, que no sean números, que se dé a conocer la información, los datos, pero que diga: ‘Este caso se resolvió así, este caso se está investigando de esta manera’.

Porque es el único espacio que tenemos esta mañanera, hay un bloqueo completo, completo, completo y ahora como nunca. Están molestísimos, porque como quedó al descubierto las ligas que tenían los medios de información con García Luna, están enojados, pero como nunca, ofuscados.

Veo a López-Dóriga y dice: ‘El presidente habla de que ya no hay feminicidios, pero, miren, asesinaron a una mujer en Guanajuato’, eso ayer y a la hora: ‘Hubo otro acto de violencia’, pero así.

Bueno, hasta Calderón, les voy a mostrar un tuiter de Calderón de hace dos o tres días. ¿Con qué autoridad moral? Es el mundo al revés. Ahorita se los voy a mostrar. Pero todo es su enojo, porque quedó al descubierto que él, consciente o inconscientemente, estaba al frente de un narco-Estado. ¿Y qué culpa tengo yo?

Pero esto es de hoy.

INTERVENCIÓN: ¿No lo va a atraer la fiscalía, presidente, este caso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos, pero lo que quiero decirles es que diario atendemos estos casos, el presidente.

INTERLOCUTORA: Bueno, quizá, porque esos casos que trascienden a los medios, pero, por ejemplo, presidente el caso de estas chicas que están denunciando ahorita…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero todos los casos se analizan y se investigan.

INTERLOCUTORA: ¿Todos los casos que se presentan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos, todos, todos. O sea, mira.

Pon la gráfica de lo que paso el fin de semana, una gráfica. O sea, es que revisamos todo; todo lo que sucede en el país y tomamos decisiones. No somos iguales.

¿Cómo era antes? ¿El presidente tenía una reunión diaria de seguridad con todo su gabinete? ¿Se reunía el presidente con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la… en este caso la secretaria de Seguridad Pública, con el de Guardia Nacional, con el subsecretario que tiene que ver con derechos humanos, con el secretario de Gobernación?

No, recibían, si acaso, un informe cada 15 días, o cuando había un asunto grave le llamaban o le pasaban una tarjeta. Nosotros estamos todos los días atendiendo esto.

Miren, esto fue lo que pasó el fin de semana y ahí está nuestra preocupación, Guanajuato. De todos los delitos, 238 homicidios del fin de semana, 15 por ciento en Guanajuato.

Esto también responde tu pregunta en parte, esto fue el fin de semana, cinco estados que deben de estar en la lista…. A lo mejor dices… No, Campeche sí estuvo, o sea, Yucatán no está. Quiere decir que cuatro estados que están en la lista de Estados Unidos no tuvieron homicidios viernes, sábado y domingo.

INTERVENCIÓN: Pero al alza Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, es donde más fallecidos hay, es ahí donde se centra la preocupación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero, de todas maneras, ahí estamos trabajando todos los días y debe tomarse en cuenta… A ver, ¿por qué no pones la gráfica de cuantos de estos homicidios son por crimen organizado y cuántos tienen que ver con otro tipo de fallecimientos? 60. Son asuntos de pleitos de plaza.

¿Por qué Guanajuato más?, que es lo que nos preocupa, que es por lo que hablo de atender las causas, sobre todo, el consumo de fentanilo. Acá es cristal, pero —pon Guanajuato— ¿cómo es posible que un estado industrializado donde hay empleos se tenga —no, la del fin de semana— tantos homicidios? Tiene que ver con el consumo interno.

Nosotros tenemos dos prioridades fundamentales:

Una, reducir el número de homicidios y lo estamos logrando. No es fácil. Ahorita vas a ver cómo vamos en eso, pero lo de Guanajuato tiene que ver con consumo interno.

Fíjate, vamos a buscar Sinaloa. Fin de semana, siete a 36.

Vamos a buscar Tamaulipas.

¿Qué hace la diferencia?

El consumo. Donde hay consumo interno, narcomenudeo, hay enfrentamientos, o sea, se pelean por el mercado, por la venta de la droga.

Entonces ¿qué es lo que más nos importa?

Que no haya consumo. Nosotros tenemos esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que nos ayuda a limitar, a reducir o a que no siga creciendo el consumo. El problema en Estados Unidos del fentanilo es consumo.

Entonces, esto ya lo estamos atendiendo, antes de que terminen las clases, este ciclo escolar, va un folleto especial a todas las escuelas y le estamos pidiendo a los maestros, que se han portado muy bien, maestras, maestros, directores de las escuelas, vamos a enviar una circular, la secretaria de educación, un folleto que estamos elaborando para que todos los días en la clase que corresponda, ya sea biología, ya sea educación física, civismo, la clase que corresponda, en secundaria y preparatoria se dé en 15 minutos una orientación sobre el daño que causan las drogas. Y esto mismo ya lo tenemos en radio y en televisión, en campaña, porque de eso depende mucho. Entonces nuestra prioridad es que no tengamos consumo.

Lo segundo, que va aparejado, es que de esa manera vamos a bajar los homicidios que se dan precisamente por eso.

Y en tercero, que lo estamos haciendo, es cooperar, ayudar, a Estados Unidos para que se combata el narcotráfico. Pero las dos prioridades nuestras es que en México no haya muertos, primero; y, segundo, que no aumente el consumo de drogas.

Por eso la atención a los jóvenes, porque si se nos dispara el consumo —no sé qué cosa sucedió en Guanajuato, estamos analizándolo— si se nos dispara el consumo, ya entonces sí se complica, se complica mucho, mucho más.

En Guanajuato estamos analizando hasta el comportamiento de los trabajadores en las maquilas, estamos analizando si ganan lo justo, si las jornadas son de ocho horas, porque tenemos ya información que, para resistir las jornadas agobiantes de trabajo y por otros problemas también, ya tenemos consumo en las plantas, la atención a los jóvenes.

Y esto lo estamos atendiendo. También es fundamental repito, el evitar que se desintegren las familias, la familia es, en México, fundamental, es nuestra principal institución, repito, de Seguro Social.

Entonces, estamos en eso.

¿No pones lo de Calderón, el tuiter de Calderón?

INTERLOCUTORA: Presidente, y, bueno, mientras ¿cuál sería su respuesta ante las exigencias que se dieron ahora el 8 de marzo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no ha haber impunidad para nadie, que las mujeres tengan la seguridad absoluta y les hablo con sinceridad y con el corazón, que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie.

Tengo mi conciencia tranquila. ¿Saben también por qué lo digo?, porque con fines politiqueros, de repente los panistas se volvieron feministas. Vienen aquí, ¿no?, cuando ponemos la valla porque quisiera que no pusiésemos la valla para que quemaran el Palacio, entonces vienen aquí y dicen: ‘Cobarde, no tengas miedo, da la cara’. Xóchitl Gálvez y otros legisladores. ¿Cómo se llama la otra?

INTERVENCIÓN: Kenia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Pues es propaganda, muy corriente, de mal gusto.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, preguntarle sobre el caso de Segalmex. La semana pasada, la Fiscalía General de la República consiguió 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y beneficiarios de los desvíos por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar en Segalmex.

Este fin de semana el INAI pide a Liconsa aclarar la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo que se adquirieron en 2022. O sea que, de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, hay una falta de toma física de inventarios, salida sin facturar de mercancía, inventarios faltantes, entre otros.

Hay voces que reconocen que hay un buen inicio en esta investigación para aclarar este desfalco millonario, pero que no van de fondo dado que no van justamente contra los responsables o contra los que ellos creen que pudieran ser señalados.

¿Qué responde usted al respecto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que nosotros presentamos la denuncia.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Hay ocho detenidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, o sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea.

Entonces, nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan: ‘A estos no los tocas’. Ni que fuera el INE. ‘El INE no se toca’, ‘Calderón no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘la DEA no se toca’. No, es… ellos lo saben.

Entonces, van a tener que estar inventando, inventando, inventando cada vez más, cada vez más, investigaciones, por ejemplo, de este periódico o revista Animal Político.

Ahorita les voy a explicar en una imagen… Ah, me faltó la de los conservadores. A ver, pon la de los conservadores.

Y les voy a poner otra imagen. Dicen que una buena imagen habla más que mil palabras.

Miren, estos fueron cuando fueron buscar a Miramar a Maximiliano, todos estos. Son los mismos, esos son los inspiradores de los actuales. Y si se hace el análisis de cada uno de ellos, eso se los dejo de tarea, porque está fuertecito, pero, bueno.

Ponme las fotos del Animal Político, pero pónmela donde está Claudio, también

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Las dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Las dos.

INTERLOCUTORA: Entonces, se va a llegar digamos a fondo y se va a llegar…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A fondo.

¿Y qué decían antes? ¿Qué decían antes los corruptos?

‘Caiga quien caiga, no me temblara la mano, la ley es la ley’. Pura simulación, pura demagogia; ahora no es así.

Miren, miren a Claudio.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Papá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claudio papá. Miren, es la Corte. Entonces, como ya no está invitado al Grito de Independencia… Pues cómo voy a invitar a Claudio al Grito de Independencia.

A ver, ponme la otra. Miren, el de Animal Político, periodismo independiente, objetivo, profesional, cercano al pueblo, distante del poder aquí, está. Esto con Calderón; con Peña, billullos.

Entonces, se va a castigar a los de Segalmex.

INTERLOCUTORA: ¿Y se va a estar informando?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y se va a estar informando.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya vámonos a desayunar.

Estoy muy contento con el triunfo de México, de nuevo. Terminó como a las 11, desde las ocho. Yo regresé de la gira por el sureste para la supervisión del Tren Maya como a las seis y a las ocho ya estaba yo ahí.

Me di cuenta ayer que es mi pasión el béisbol, como es mi pasión esto que hago de representar al pueblo de México y sobre todo defender a los pueblos y como es también mi pasión la historia.

Pero, ¿saben por qué me di cuenta que es mi pasión el béisbol? Claro, la principal pasión es el servir al pueblo. Se enojan en mi casa, dicen que es lo que me obsesiona y sí.

Pero ya termino, ya voy a terminar, en septiembre del año próximo me jubilo y se acaba, no vuelvo a hablar de política con nadie, ni vuelvo a participar en nada.

Ah, pero les voy a decir lo del béisbol. Resulta que ponemos la televisión y estoy parado, estoy parado y me aviento así, como tres, cuatro entradas, no me podía yo sentar estaba yo, pero involucrado completamente, metido, embarrado ahí. Eso le debe de pasar a los que les gusta el futbol, ¿no?, mucho, mucho; o el básquet o cualquier otro deporte, ¿no?

Los intelectuales a los que les gusta la lectura, por ejemplo, pueden leer un libro para… Son pasiones.

PREGUNTA: Sobre las personas desaparecidas en Estados Unidos en Nuevo León.

PREGUNTA: ¿A qué hora es la reunión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La reunión es a las 10:00.

INTERVENCIÓN: Pero con las personas aparecidas en Estados Unidos en Nuevo León, ¿qué información tiene?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tenemos ya información, se está haciendo la investigación y puede ser que mañana, hoy mismo Rosa Icela informe.

PREGUNTA: Otra pregunta, rapidísimo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De dónde?

INTERVENCIÓN: De Sonora vengo, pero además de la Asociación de Radios Comunitarias de México, le mandan saludos desde…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ándale, ándale, ándale.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Radios comunitarias.

INTERLOCUTOR: Yo pertenezco a la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México; de hecho, soy el representante nacional, que ahora que nos reunimos todas las radios del país en elección democrática, como debe de ser para estas organizaciones, decidieron que yo fuera su representante por el siguiente periodo, por tres años.

A fin de cuentas, la representación, usted lo sabe bien, es una voz nada más, soy vocería, es esta idea de traer la voz. La primera que le traigo es de Luvianos, acá cerquita. Al ratito viene Indalecio Benítez, un luchador social, que trae desde su radio comunitaria algunas peticiones, las vamos a entregar aquí en Atención Ciudadana, le pedí que nos viéramos después de la mañanera para acompañarlo.

Y precisamente las radios comunitarias, como toda radio, somos un medio de mucha cercanía, cuando nosotros hablamos al aire le hablamos a nuestros vecinos. Yo vengo de Hermosillo, Sonora, ahí le hablamos a la ciudad, pero de repente le hablan a la comunidad más pequeña, con un transmisor de 20 watts. Usted lo sabe, usted participó en una red indigenista hace muchos años, sabe cómo funciona todo esto.

Nos preocupan muchas cosas en las redes comunitarias. Estuve platicando con algunos compañeros y le quiero hacer una pregunta muy concreta: nos preocupa el futuro. Ahorita que lo escuchaba hablar de que el cambio tiene que ver en el cambio de cultura, es un tema que yo he traído, yo me dedico a la cultura, soy artista escénico.

Usted dijo que iba a combatir las causas para poder acabar con el peor mal que tiene nuestro país, que es la violencia. Hay que apoyar el deporte, lo está haciendo bien. Hay que apoyar la cultura, porque los cambios culturales tardan seis, ocho, 10 años, en realizarse.

Cuando estaba en campaña por la Ciudad de México ya hablaban las gentes cercanas a usted del proyecto de cultura que habría que meterle por lo menos el uno por ciento del presupuesto del gobierno al sector cultura. No el uno por ciento del presupuesto; el uno por ciento del PIB, es lo que recomienda la ONU.

Ahorita en México andamos por abajo del uno por ciento del presupuesto a cultura y gran parte de ese presupuesto se está yendo en una obra que va a ser muy valiosa, que es Chapultepec, pero que deja desprotegido de repente a ciertas actividades culturales de a diario en las comunidades.

Y junto con esto, yo sé que la escuela en muchas comunidades es en centro de la actividad cultural. Sé que se está trabajando en la Nueva Escuela Mexicana. Que nos platique lo más breve que pueda, o que lo deje para otro día para platicarlo ampliamente, pero que se tome la molestia de platicarnos sobre el presupuesto de cultura, cuándo vamos a llegar a ese uno por ciento, que era una promesa.

Y cómo le estamos haciendo con la construcción de una Nueva Escuela Mexicana, que sea eso, un centro cultural de cambio social.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, se está invirtiendo en cultura como nunca, pero depende qué entendemos por cultura. Si nos quedamos nada más en lo que es la promoción cultural, puede ser que ahí nos falte; pero si entendemos que la cultura es preservar nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro legado, que se manifiesta en las zonas arqueológicas, vestigios milenarios, pues aquí está el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia que puede hablar —no ahora, ¿no?, bueno todo el tiempo habla de eso— de cuánto se está destinando para recuperar nuestro pasado glorioso.

A ver, te hago una pregunta: ¿cuántos arqueólogos tenemos contratados sólo en el rescate cultural, artístico de la región maya, de la nación maya?

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Actualmente entre los que son de base…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos, sí, bases y…

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Contratados son 300.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trescientos, pero ¿cuántos tenemos, por ejemplo, trabajando solo en el tramo de Xpujil a Calakmul hoy?

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ: En ese tramo, 140.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento cuarenta. Bueno, pero voy más todavía, porque es muy buena tu pregunta, más a fondo.

Fernando Benítez decía que nos preocupábamos por el indígena muerto y manteníamos en el olvido, en la marginación al indígena vivo. O sea, vamos a Teotihuacán o Teotihuacan, a Palenque, a Chichén, ahora Calakmul y es arte, es algo espléndido, ¿no?, sí. ¿Y qué pasa con las comunidades que son herederas de esas culturas, marginadas, sin atención en la pobreza? Pues ahora esa población es la mejor atendida y eso es cultura, porque son los que más están recibiendo del presupuesto para los programas de Bienestar.

Hay tres estados que son los que más presupuesto reciben para el bienestar: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y con mayor población indígena.

Entonces, sí estamos ayudando mucho, falta más.

En el caso de las radios comunitarias a mí me gustaría que platiques con Jesús, porque sí podemos ayudar, es prioritario ayudar a las radios comunitarias, a que tengan mayor equipo, a que tengan sus permisos, ayudarles.

Podemos hacerlo, porque eso es una información más cercana a la gente, es lo que a la gente le interesa más. Las radios comunitarias son las que están en la mayoría de los casos en las comunidades más apartadas, muchas son bilingües.

Y, sí, en efecto, yo creé una radio indígena chontal, XENC, La voz de los chontales, la creé en 1979, en lengua maya-chontal y se escuchaba en todas las comunidades. Y es fortalecer valores, es reforzar la identidad cultural de los pueblos es contrarrestar la campaña racista, el supuesto de que de Europa nos trajeron la civilización y de que debemos de civilizarnos, entre comillas, no hablando ya la lengua indígena, haciendo a un lado las costumbres, las tradiciones, la organización social comunitaria.

No, eso es lo que tenemos que fortalecer y eso sólo con la radio y con la labor que hacen muchos sociólogos, antropólogos, historiadores, trabajadoras sociales que todavía están en las comunidades, en los pueblos.

Entonces, sí, sí vamos a ayudar, pero con Jesús para ver qué hacemos antes de que termine el mandato.

Muy bien. Adiós.

INTERLOCUTOR: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se ha ayudado, pero más. Sí, porque es importantísimo. Teocelo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En dónde?

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por ejemplo. Ustedes allá en Hermosillo, muchas en Oaxaca, en Chiapas, Michoacán, son muy importantes.

Bueno, ahora sí nos vemos.

+++++