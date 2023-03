Lo que opinaba López Tarso sobre la muerte y por qué nunca quiso jubilarse

(Foto: Instagram/@lopezfdan19)

Don Ignacio López Tarso falleció este 11 de marzo del 2023, a los 98 años. Aunque tenía una edad muy avanzada, no estaba en sus planes retirarse todavía, pues en sus propias palabras, quería vivir, como mínimo, hasta los 100 años.

Para el actor, la muerte era un hecho inevitable, y era lo único que tenía seguro en la vida, la esperaba tranquilo. “Cada día que pasa estoy más cerca del final, que tiene que llegar, no hay remedio, a eso nadie se escapa, de eso no hay duda. Eso es lo único que no hay duda en la vida, la muerte”.

Quería llegar a ese momento con calma, y despreocupado decía que esperaba que fuera una muerte sin dolor ni agonía: “Hay que llegar a ella tranquilo, a gusto; ojalá no sea una muerte dolorosa, ojalá sea una muerte quieta, tranquila, pacífica... alegre como ha sido toda mi vida, como ha sido toda mi existencia. Así quiero llegar al último día, ojalá que así sea”.

En su último cumpleaños, en enero del 2023, el actor protagonista de Macario, película enigmática de la cinematografía nacional dirigida por Roberto Gavaldón y basada en el texto de B. Traven, declaró que no tenía intenciones de dejar su carrera todavía, ni de partir de este mundo.

El pasado 15 de enero, Ignacio López Tarso cumplió 98 años de edad (Foto: Instagram/@lopezfdan19)

Frente a los medios de comunicación, el ganador del Ariel, vestido con un elegante traje azul que hacía juego con su corbata, partió un pastel de chocolate, prometiendo que no sería el último. “Me faltan dos para 100″, solía decir.

Aunque tenía una opinión clara sobre la muerte, y que estaba seguro que un día llegaría, Ignacio López Tarso no pensaba en ello con regularidad. En lugar de eso, a sus casi 100 años de edad, lo único que tenía en la cabeza era el trabajo. El actor nunca se quiso jubilar, y hasta el día que partió tuvo deseos de seguir enriqueciendo su espectacular carrera.

Más de 70 años en la industria del entretenimiento, la televisión, los escenarios de teatro y el cine, y todavía no tenía intensiones de retirarse. A sus 98 años todavía tenía proyectos en puerta. “He hecho muy poco”, solía decir.

Sobre su carrera, el histrión dijo que “había sido muy interesante, muy bonita, han sido proposiciones que me han llegado, unas tras otras, y todas esas proposiciones muy interesantes” .

(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Algunos de sus trabajos más recordados en el cine fueron La vida inútil de Pito Pérez, El Gallo de Oro, Rapiña y El Profeta. Tiene dos Premios Ariel, uno por su trayectoria y otro por su actuación en la película Rosa Blanca.

Del mismo modo, fue reconocido a nivel internacional, y formó parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas desde 2016 junto a la actriz Silvia Pinal.

Nunca permitió que lo atormentaran, “ni los más cercanos ni los más lejanos”, como alguna vez dijo. “De tormentos, nada. Y siempre la he llevado muy bien con todo mundo. No he tenido enemigos, tengo puros amigos. He trabajado muy a gusto, me gusta mi trabajo, me gusta mucho el teatro sobre todo”.

Así lo despidió el IMCINE (Captura de pantalla)

Curiosamente, su película más recordada, Macario, cuenta la historia de un hombre que se encuentra con La Muerte en persona y viaja al Inframundo. “Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos”, se dice en el filme.

Hoy, Ignacio López Tarso se reunió con La Muerte, sin llegar a los 100 años pero dejando un impresionante legado que será admirado por mexicanos y mexicanas hasta la eternidad.

“La vida no fue fácil, Macario, pero fue buena vivirla juntos”. Descanse en paz, Ignacio López Tarso.