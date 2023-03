Alertaron que Morena busca modificar cómo se elije al rector de la UNAM

La iniciativa no se ha presentado en la gaceta parlamentaria (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En medios de comunicación y redes sociales circula un documento de una presunta iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, firmada por el diputado federal, Armando Contreras, en donde se apuntan modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para cambiar la forma de elegir al rector de la máxima casa de estudios.

De acuerdo con la supuesta propuesta, se plantea la derogación del apartado primero del artículo sexto de dicha ley, en el que se establece como una de las facultades de la Junta de Gobierno el designar al titular de la rectoría.

Sin embargo, pese a que el documento difundido contiene la fecha de este jueves 9 de marzo y el nombre del legislador que supuestamente la presentó, dicha iniciativa no se encuentra en la gaceta parlamentaria de la Cámara Baja correspondiente al día de hoy.

La propuesta plantea que la titularidad de la rectoría sea decidida por elecciones libres (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, además de la derogación del precepto mencionado, se plantean modificaciones al artículo noveno con respecto a quién elegirá al rector de la universidad, en donde se establece que debe ser la comunidad universitaria.

“El Rector será el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario; durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una vez”, se lee actualmente en la legislación.

Según el documento circulante, la propuesta plantea agregar: “La persona titular de la Rectoría será elegida por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre secreto, personal e intransferible, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca el Consejo Universitario, que deberán garantizar el principio de paridad de género”.

En la legislatura pasada un diputado de Morena presentó una iniciativa similar, la cual fue retirada a los pocos días (Diputados_mx)

Entre tanto, también establece tres artículos transitorios. El primero de ellos aclara que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El segundo señala que el Consejo Universitario deberá expedir normas y disposiciones generales para que el decreto pueda ser aplicado, en un plazo no mayor a 90 días después de la entrada en vigor.

El tercer transitorio indica que los criterios aprobados y los procedimientos establecidos deben ser aplicados al proceso de renovación correspondiente a la administración 2023-2027; es decir, en el marco de la próxima renovación tras el término de la administración de Enrique Graue Wiechers, actual rector.

No obstante, al no encontrarse la propuesta publicada en la gaceta, no se trata realmente de una iniciativa parlamentaria; al tiempo que ni el diputado Armando Contreras, el líder de bancado, Ignacio Mier, o alguna otra autoridad dentro del partido guinda ha reconocido la propuesta como propia.

Información en desarrollo....