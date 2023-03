Layda Sansores acusó a Lía Limón de no vivir en la alcaldía que gobierna

La gobernadora volvió a hablar de la alcaldesa de Álvaro Obregón (Twitter/@LaydaSansores/@lialimon)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a señalar presuntas irregularidades en las declaraciones patrimoniales de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, tal como lo ha hecho desde el pasado mes de febrero en sus emisiones del Martes del Jaguar.

En primer lugar, la mandataria compartió el Pinocho de Oro, el cual otorgó este martes 7 de marzo a Alejandro Arceo, esto debido a las acusaciones de supuesta corrupción que señalaron en su contra en Campeche; sin embargo, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) indicó que ella no firmó los supuestos contratos, debido a que no había asumido el poder en el estado del sureste mexicano, además de que ya no formaba parte de la alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, indicaron que en la demarcación de la Ciudad de México presuntamente habría irregularidades, pero ya con el actual gobierno de Va por México, pues volvió a señalar a la empresa SOLUCIONES EMPRESARIALES KLEE S.A. DE C.V. y SERVICIOS Y EVENTOS BK S.A. DE C.V., con contratos de 22 millones 2 mil 78 pesos y 20 millones, respectivamente, de tener contratos de prestaciones de servicios.

La gobernadora adelantó que daría información sobre la edil de Va por México (Twitter/@LaydaSansores)

Aunado a lo anterior, Sansores San Román indicó que fue la propia alcaldesa habría aceptado que no vive en Álvaro Obregón, pues en una publicación de Twitter habría enseñado el lugar donde actualmente habita, sitio que estaría cercano a Polanco y que tendría un valor supuestamente de seis mil millones de dólares, es decir, en la demarcación Miguel Hidalgo.

“Una notaria sobresaliente apartó por tres meses el departamento para Lía Limón, tiene una vista espectacular con una vista a Chapultepec”

Asimismo, indicó que en los próximo días comenzará un proceso en contra de Limón García, debido a que, de acuerdo a sus ingresos, no podría acceder a esa propiedad, ya que supuestamente lo habría apartado dos veces puesto que no pudo pagarlo en una primera ocasión.

No obstante, sentenció que antes de presentar la denuncia, ella y su equipo prepararán e investigarán muy bien el caso con el fin de poder arrojar la realidad que está sucediendo alrededor de la edil y sus declaraciones patrimoniales.

La gobernadora presentó un tuit de Lía Limón que supuestamente se comprobaría que no vive en Álvaro Obregón (YouTube/Layda Sansores)

Los señalamientos contra Lía Limón

Conviene recordar que los señalamientos contra la edil comenzaron el 14 de febrero, pues en la emisión de aquel día la mandataria indicó que la representante de la coalición Va por México supuestamente pudo haberse beneficiado de un posible enriquecimiento ilícito, esto al compartir algunas declaraciones patrimoniales y algunos documentos de compraventa de los inmuebles.

En primer lugar se presentó un inmueble en la alcaldía que Limón García gobierna, la cual actualmente sería su domicilio; sin embargo, la morenista acusó a que ésta es una oficina con un valor de ocho millones de pesos, pero que se declaró como donada.

Pese a lo anterior, la gobernadora sentenció que tiene en sus manos el presumible contrato, en el cual un hombre de nombre Antonio de Haro González habría vendido a Lía Limón la propiedad en ocho millones de pesos.

Layda Sansores expuso los detalles de los bienes inmuebles que habría adquirido la alcaldesa (Youtube/Layda Sansores)

Asimismo, se habló del departamento 101-E de la calle Arquímedes No. 25, el cual presuntamente tendría un valor de 570 mil pesos, pero también se presentó como una donación. Al igual que en la anterior propiedad, la morenista indicó que existiría un contrato que comprobaría que fue comprado por cinco millones 700 mil pesos, es decir, se habría omitido un cero en la declaración.

También habría un error en una tercera propiedad, ubicada en avenida Santa Fe 482, colonia Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, la cual habría costado dos millones 249 mil 625 pesos, aunque explicó que obtuvo la propiedad dos semanas después de que se había vendido por una primera vez.

Posteriormente, en la emisión del 28 de marzo, la gobernadora volvió a presentar algunas irregularidades con algunos contratos de la alcaldía con algunas empresas, las cuales estaría supuestamente ligadas a Limón García. Se trataría de Soluciones Empresariales Klee S.A. DE C.V, la cual habría beneficiado con 22 millones 2 mil 78 pesos; no obstante, denunció que las oficinas de dicha empresa no existen.