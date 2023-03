Juan Manuel Márquez realizará una función de boxeo en Sonora

Tras su retiro, Juan Manuel Márquez se ha dedicado a la promoción del boxeo (Instagram/@jmmarquezof)

Después de su retiro como boxeador profesional, Juan Manuel Márquez ha continuado cerca del boxeo como promotor de la disciplina. En su nueva faceta se ha dedicado a recorrer diversos estados del país para organizar funciones con prospectos de cada una de las entidades. En ese sentido, luego de haber presentado su primera función en la Ciudad de México, llegará a Sonora para continuar con su calendario.

Te puede interesar: Cuánto le pagaron a Canelo Álvarez por participar en Creed III

La empresa conocida como Promociones Juan Manuel Márquez llegará al municipio de Ciudad Obregón, Sonora, para la presentación de una noche de boxeo el próximo miércoles 8 de marzo de 2023. En la pelea estelar, catalogada con el rango de “Guerra Civil”, dos exponentes del estado buscarán hacerse del Campeonato Latino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El encuentro estelar será protagonizado por Luis Koreano Torres, quien cuenta con un récord invicto de 17 peleas y 10 nocauts, así como por Misael Pichón Cabrera, quien ha recetado la misma cantidad de cloroformos aunque solamente se ha alzado con 14 victorias y carga con una sola derrota en su estadística profesional.

La empresa promotora del Dimanita organizará su primera función en Sonora (Probox)

Los dos exponentes son originarios del estado de Sonora, por lo que contarán con amplia convocatoria entre el público. Cuentan con trayectorias temporales similares en el boxeo profesional, pues debutaron en los años 2016 y 2017. En tanto, el menos favorecido en la estadística podría llegar con mejor estado anímico gracias a que venció por la vía del nocaut en su más reciente presentación, mientras Torres lo hizo por decisión.

Te puede interesar: Resurgió un video donde Julio César Chávez Jr. negó haber recibido ayuda de su padre

Tanto Torres como Cabrera ya saben lo que es colgarse una fajilla en su división. No obstante, la obtención del nuevo título regional avalado por el CMB podría encaminarlos a seguir forjando su carrera hacia la obtención de un título mundial en las 135 libras, división dominada en su totalidad por el estadounidense Devin Haney.

Al respecto, Juan Manuel Márquez consideró que el encuentro entre los dos oriundos del estado sonorense cuenta con gran expectativa por el trasfondo profesional, así como también por la disputa que habrá entre la afición que se de cita en el recinto deportivo para alentar a cualquiera de los dos protagonistas.

Juan Manuel Márquez es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia del deporte nacional (Twitter@RaulMunozMX)

“Es genial estar en Sonora y traer esta gran pelea a los aficionados. Torres vs Cabrera promete ser una verdadera guerra. Si estás en la zona ven al espectáculo, va a ser una gran noche con algunas grandes peleas. Estamos encantados de estar de vuelta con ProBox TV otro emocionante evento (...) No me canso de repetirlo: los aficionados al boxeo no querrán perderse este combate”, expresó el Dinamita Márquez.

Te puede interesar: Autoridades aseguraron más de 40 mil dosis de posible cocaína y varias armas en Sonora

Antes del encuentro estelar, los aficionados podrán atestiguar cuatro peleas previas en la categoría de peso superpluma. La reyerta coestelar correrá a cargo de Diego López (3-1-1 2 nocauts), originario de la Ciudad de México que enfrentará a Óscar Álvarez (8-0, 7 nocauts), el favorito por haber nacido en Ciudad Obregón.

"El Koreano" Torres es el favorito para quedarse con la victoria en la pelea estelar (Twitter/@laretadeportes)

Las acciones serán inauguradas por una batalla en las 130 libras entre los sonorenses Pablo Servín (3-1) y Erick Hernández (4-0, 4 nocauts). Después de que los jueces den a conocer el veredicto de la pelea de apertura, el escenario congregará a Alex Fuentes (4-0, 1 nocaut) y Mario Valenzuela (4-1, 2 nocauts) para protagonizar la segunda exhibición de la noche.

Las personas que no acudan a la función en Ciudad Obregón podrán seguir las acciones en vivo y en directo por medio de internet. La empresa ProBox TV realizará la transmisión gratuita de la cartelera por medio de su canal oficial de YouTube y Facebook. No obstante, aquellas personas que busquen ver la función sin anuncios podrán hacerlo en la página de ProBoxTV.com a cambio de USD 1.99 al mes.